Мы организуем ваш трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Грозный или в обратном направлении.
По пути вы проедете через Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чеченскую Республику — увидите горные пейзажи, степи и колоритные города.
Поездка проходит в спокойном темпе, с остановками по желанию и рассказами о регионах, их традициях и культуре.
По пути вы проедете через Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чеченскую Республику — увидите горные пейзажи, степи и колоритные города.
Поездка проходит в спокойном темпе, с остановками по желанию и рассказами о регионах, их традициях и культуре.
Описание трансфер
— Встреча в аэропорту, на вокзале или по вашему адресу
— Помощь с багажом
— Комфортабельный автомобиль Kia
— Возможность сделать остановки по маршруту
— Небольшие рассказы о местах, через которые проходит путь
Организационные детали
Перед поездкой, пожалуйста, сообщите:
— время выезда или прилёта
— количество пассажиров
— необходимо ли детское кресло или бустер
Для компании более 4 человек организуем трансфер на двух автомобилях или минивэне.
По запросу можно дополнить маршрут — например, сделать остановку в Нальчике, Владикавказе или у смотровых площадок Кавказских гор. Детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У аэропорта Миниральные Воды или в другой точке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хамзат — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 81 туриста
Я давно живу в Грозном, хорошо знаю город и окрестности. Проведение экскурсий для меня — любимое дело, которое приносит мне радость и удовольствие. Познакомлю вас со всеми достопримечательностями и постараюсь сделать так, чтобы вы полюбили наш край.
Входит в следующие категории Минеральных Вод
Похожие экскурсии из Минеральных Вод
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
25 ноя в 06:00
8500 ₽
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Ессентуки или наоборот
Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:00
1350 ₽
1500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот
Быстрая и безопасная поездка с профессиональным водителем
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Сегодня в 12:00
Завтра в 06:30
2000 ₽ за всё до 4 чел.