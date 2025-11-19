Мы организуем ваш трансфер из аэропорта Минеральных Вод в Грозный или в обратном направлении. По пути вы проедете через Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, Ингушетию и Чеченскую Республику — увидите горные пейзажи, степи и колоритные города. Поездка проходит в спокойном темпе, с остановками по желанию и рассказами о регионах, их традициях и культуре.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

— Встреча в аэропорту, на вокзале или по вашему адресу

— Помощь с багажом

— Комфортабельный автомобиль Kia

— Возможность сделать остановки по маршруту

— Небольшие рассказы о местах, через которые проходит путь

Организационные детали

Перед поездкой, пожалуйста, сообщите:

— время выезда или прилёта

— количество пассажиров

— необходимо ли детское кресло или бустер

Для компании более 4 человек организуем трансфер на двух автомобилях или минивэне.

По запросу можно дополнить маршрут — например, сделать остановку в Нальчике, Владикавказе или у смотровых площадок Кавказских гор. Детали уточняйте в переписке.