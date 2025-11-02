Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот

Н Николай Все было замечательно рекомендую всем туристам гостям путешественникам этот трансфер

Г Галина Владимир внимательный, спокойный, доброжелательный человек. Надёжный водитель и организатор. Всё заранее уточнил, встретил, довёз до адреса. По дороге рассказал о местах, которые мы проезжали, порекомендовал, что можно посмотреть. Ехать с ним спокойно. Однозначно рекомендую воспользоваться его услугами.

В Василий У организатора все чётко, понятно и по плану.

Водитель Владимир также отличный проводник, тактичный и отзывчивый.

В течение пути следования от аэропорта Минвод до санатория Кисловодска, рекомендовал туры по Кавказу… Отличный собеседник.

Рекомендую данного организатора и водителя.

С уважением,

Василий К. (Северодвинск)

О Ольга Огромное спасибо Владимир, за комфортную, спокойную и безопасную поездку.

Е Елена Все отлично. Владимир очень душевный. Дождался и встретил несмотря на то, что рейс задержали. Всегда был на связи. Рекомендую

Ю Юлия Трансфер прошел на отлично, несмотря на задержку рейса нас встретил водитель и быстро довез до места