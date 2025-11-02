Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Кисловодск или наоборот

Я встречу вас в аэропорту Минеральные Воды или удобном для вас месте в Кисловодске, если вы уже улетаете. Помогу с багажом и довезу до нужной точки. По дороге с удовольствием расскажу о природе и традициях нашего края. И, если захотите, поделюсь рекомендациями для насыщенного досуга.
Описание трансфер
Вы комфортно разместитесь в салоне автомобиля и отправитесь в путь. Будете наслаждаться видами из окна и спокойной поездкой.
Организационные детали
- По запросу я могу предложить вам дополнительные маршруты, детали и цены уточняйте в переписке
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen
- Пожалуйста, предупредите заранее, если вам потребуется детское кресло или бустер
- Возможно организовать трансфер для компании более 4 чел. на двух автомобилях. Детали уточняйте в переписке
- Трансфер можно дополнить поездкой на термальные источники, экскурсией на Домбай, Архыз, Долину Нарзанов, Медовые водопады. Детали, цены и время уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральные Воды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваш гид в Минеральных Водах
Провёл экскурсии для 114 туристов
Занимаюсь экскурсиями и трансфером по живописным местам КМВ, Домбая, Архыза и Приэльбрусья. Покажу красивые локации и множество интересных достопримечательностей горного Кавказа. Влюблён в свой край, с радостью влюблю в него и вас! Вы заберёте с собой не только море фотографий, но и положительные эмоции. Горы зовут тех, чья душа им по росту!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Николай
2 ноя 2025
Все было замечательно рекомендую всем туристам гостям путешественникам этот трансфер
Г
Галина
20 окт 2025
Владимир внимательный, спокойный, доброжелательный человек. Надёжный водитель и организатор. Всё заранее уточнил, встретил, довёз до адреса. По дороге рассказал о местах, которые мы проезжали, порекомендовал, что можно посмотреть. Ехать с ним спокойно. Однозначно рекомендую воспользоваться его услугами.
В
Василий
7 окт 2025
У организатора все чётко, понятно и по плану.
Водитель Владимир также отличный проводник, тактичный и отзывчивый.
В течение пути следования от аэропорта Минвод до санатория Кисловодска, рекомендовал туры по Кавказу… Отличный собеседник.
Рекомендую данного организатора и водителя.
С уважением,
Василий К. (Северодвинск)
О
Ольга
6 окт 2025
Огромное спасибо Владимир, за комфортную, спокойную и безопасную поездку.
Е
Елена
1 окт 2025
Все отлично. Владимир очень душевный. Дождался и встретил несмотря на то, что рейс задержали. Всегда был на связи. Рекомендую
Ю
Юлия
28 сен 2025
Трансфер прошел на отлично, несмотря на задержку рейса нас встретил водитель и быстро довез до места
Д
Дана
28 июл 2025
Мы очень рады, что нас встречал Владимир, несмотря на задержку рейса, он дождался нас и с комфортом доставил в санаторий)) по пути сориентировал по экскурсиям с учетом наших физических возможностей, дал полезные рекомендации относительно времяпровождения в Кисловодске и других городах КМВ, если выбираете трансфер, не сомневайтесь, Владимир гарантировано встретит вас))
