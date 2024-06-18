1 чел.
По популярности
Мини-группа
13 часов
В тренде
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 200₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
7 июля в 06:45
58754 700₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
от 16 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: уникальная поездка из Минеральных Вод
Погрузитесь в великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до древних храмов и гастрономических удовольствий
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 июня 2024Шикарные места, очень много успели посмотреть. Спасибо за организацию, обязательно вернёмся ещё за новыми впечатлениями по новым маршрутам!
- ААнастасия6 июня 2024Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
- ННадежда27 мая 202425 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об автомобиле на нашу большую
- ААлина26 мая 2024Дорога прекрасная, бездорожье, горы, уаз, все как я люблю. Водитель-гид, супер, лучший гонщик, безопасно, интересно и душевно. Все очень понравилось, конечно же возьму ещё тур с вами🥰
- РРимма23 мая 2024Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором)) Желаю вам дальнейшего процветания, и если снова буду в этих краях, то непременно обращусь к вам))
- ААнна16 мая 2024Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю! Погода была
- ААрина13 мая 2024Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!
- ЕЕлена12 мая 2024Ребята, путешествуйте с Tripster! Впервые оказались в КМВ, решили сделать небольшую перезагрузку перед сдачей ЕГЭ в праздничные выходные. Смотрели много предложений,
- ААнна9 мая 2024Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
- ЮЮля30 апреля 2024Очень интересная экскурсия! Анзор был на высоте, рассказал много интересного. Очень повезло с погодой🤗 Эльбрус показался нам полностью. Берите с собой солнечные очки. Мое пожелание: чтобы остановки были в менее многолюдных местах, хотелось бы больше индивидуальности)))
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На выходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 18 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Минеральных Водах на 2024 год на выходные, 79 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь