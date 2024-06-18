Экскурсии выходного дня в Минеральных Водах

Найдено 4 экскурсии в категории «На выходные» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Минвод - на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
13 часов
10 отзывов
В тренде
Из Минвод - на Эльбрус: горы, озера, водопады и национальная кухня
Путешествие на Эльбрус из Минеральных Вод: горные озёра, водопады и национальная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 200 за человека
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
21 отзыв
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
Путешествие к плато Бермамыт из Минеральных Вод в мини-группе. Восхитительные виды Кавказа, свежий воздух и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В Минводах
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 06:45
7 июля в 06:45
58754 700 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
36 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемое приключение
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса, где вас ожидают величественные пейзажи, чистейшие озера и глубокие традиции местных жителей
Завтра в 06:00
8 июля в 06:00
от 16 800 за всё до 7 чел.
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
12 отзывов
Главное в Архызе: уникальная поездка из Минеральных Вод
Погрузитесь в великолепие Кавказа: от перевала Гумбаши до древних храмов и гастрономических удовольствий
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    18 июня 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Шикарные места, очень много успели посмотреть. Спасибо за организацию, обязательно вернёмся ещё за новыми впечатлениями по новым маршрутам!
  • А
    Анастасия
    6 июня 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не только на основном маршруте,
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    но и на необязательных локациях. Не смотря на то, что было заявлено, что поездка не предполагает экскурсионной (рассказ) части, от гида мы все равно услышали много интересного, к тому же Алим, наш гид, умеет отлично поддержать и обычную беседу и настроение. Физически данная поездка может быть тяжеловата - здесь 70 км по бездорожью, а также высокие горы и холмы, и если вы желаете забраться повыше и посмотреть на все с высоты птичьего полета и с разных ракурсов, придется немного поднапрячься:) За поездку мы устали, но это того стоило! ❤️ Любителям острых ощущений данная поездка подойдёт тоже, в пути вы встретите несколько экстремальных участков, которые сможете посетить по своему желанию!

    Живописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали неЖивописнейший маршрут! За поездку успели посетить все прекрасные запланированные виды и даже больше, мы побывали не
  • Н
    Надежда
    27 мая 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об автомобиле на нашу большую
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    компанию- в итоге ездили на комфортабельном авто Тойота Прада - быстрая, безопасная, шустрая:) у нас был прекрасный гид Тауби - веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Перевал, архыз…. Рекомендую!

    25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об25 мая ездили в Архыз семьей (6 человек). Людмила все прекрасно организовала, заранее мы договорились об
  • А
    Алина
    26 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Дорога прекрасная, бездорожье, горы, уаз, все как я люблю. Водитель-гид, супер, лучший гонщик, безопасно, интересно и душевно. Все очень понравилось, конечно же возьму ещё тур с вами🥰
    Дорога прекрасная, бездорожье, горы, уаз, все как я люблю. Водитель-гид, супер, лучший гонщик, безопасно, интересно иДорога прекрасная, бездорожье, горы, уаз, все как я люблю. Водитель-гид, супер, лучший гонщик, безопасно, интересно иДорога прекрасная, бездорожье, горы, уаз, все как я люблю. Водитель-гид, супер, лучший гонщик, безопасно, интересно иДорога прекрасная, бездорожье, горы, уаз, все как я люблю. Водитель-гид, супер, лучший гонщик, безопасно, интересно и
  • Р
    Римма
    23 мая 2024
    Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
    Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором)) Желаю вам дальнейшего процветания, и если снова буду в этих краях, то непременно обращусь к вам))
    Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором))Спасибо организаторам, Анастасии,все прошло хорошо. Спасибо Алиму, посетили локации в непренужденной обстановке, с юмором))
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
    Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю! Погода была
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    разная, как положено в горах- то солнце, то дождь, то холодный ветер и снег! И это все вместе с прекрасной природой, потрясающими видами подарило нам такую наполненность радостью и счастьем! Спасибо большое всей команде! И до новых встреч! 🤗

    Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!Выражаем огромную благодарность всем организаторам нашего невероятного путешествия в Архыз - Людмиле и нашему гиду, проводнику, водителю - Николаю!
  • А
    Арина
    13 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но это значит, что ещё вернёмся! Еда в кафе вкусная. Спасибо большое за эмоции!!!
    Хорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, ноХорошая экскурсия, шикарные виды. Настроение во время экскурсии было замечательное. С погодой не очень повезло, но
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Ребята, путешествуйте с Tripster! Впервые оказались в КМВ, решили сделать небольшую перезагрузку перед сдачей ЕГЭ в праздничные выходные. Смотрели много предложений,
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    но выбрали программу Tripster «Из Минвод на Эльбрус» И не прогадали!!! Программа полностью совпадает с описанием: комфортный транспорт, эрудированный, с чувством юмора гид Далхат, вкусная кухня, прекрасные локации и хорошая компания (нас было 8 человек) Огромное спасибо организаторам и отдельно нашему терпеливому гиду Далхату! Обязательно вернемся снова!

    Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!Ребята, путешествуйте с Tripster!
  • А
    Анна
    9 мая 2024
    Из Минвод - на Эльбрус
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
    Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!Спасибо! Экскурсия очень хорошая, мы остались довольны!
  • Ю
    Юля
    30 апреля 2024
    Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
    Очень интересная экскурсия! Анзор был на высоте, рассказал много интересного. Очень повезло с погодой🤗 Эльбрус показался нам полностью. Берите с собой солнечные очки. Мое пожелание: чтобы остановки были в менее многолюдных местах, хотелось бы больше индивидуальности)))

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «На выходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Минвод - на Эльбрус
  2. Русская Исландия: к плато Бермамыт из Минвод в мини-группе
  3. Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
  4. Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Плато Бермамыт
  5. Самое главное
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июле 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "На выходные" можно забронировать 4 экскурсии от 4 200 до 18 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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