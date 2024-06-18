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но и на необязательных локациях. Не смотря на то, что было заявлено, что поездка не предполагает экскурсионной (рассказ) части, от гида мы все равно услышали много интересного, к тому же Алим, наш гид, умеет отлично поддержать и обычную беседу и настроение. Физически данная поездка может быть тяжеловата - здесь 70 км по бездорожью, а также высокие горы и холмы, и если вы желаете забраться повыше и посмотреть на все с высоты птичьего полета и с разных ракурсов, придется немного поднапрячься:) За поездку мы устали, но это того стоило! ❤️ Любителям острых ощущений данная поездка подойдёт тоже, в пути вы встретите несколько экстремальных участков, которые сможете посетить по своему желанию!