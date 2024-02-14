Трансфер на Домбай

Трансфер для группы в Минеральных Водах
Предлагаем вам удобный трансфер на Домбай из аэропорта Минеральных Вод. Наши водители-гиды доставят вас до места вашего отдыха с максимальным комфортом!
Трансфер на Домбай
Трансфер на Домбай
Трансфер на Домбай
Ближайшие даты:
14
фев
15
фев
16
фев
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фев
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Описание

Подробнее Мы поможем вам добраться из города высоко в горы — на Домбай. Заберём вас из Минеральных вод и доставим в горнолыжный посёлок с максимальным комфортом. Если вы путешествуете с детьми, то предоставим детские кресла или бустеры. Организационные детали:
  • время в пути — 2,5–3 часа;
  • трансфер осуществляется на следующих автомобилях: Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Renault Duster.

Ежедневно, по договоренности

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер с опытным водителем
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
Завершение: Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • После бронирования наш менеджер свяжется с Вами для уточнения всех деталей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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