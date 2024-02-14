Предлагаем вам удобный трансфер на Домбай из аэропорта Минеральных Вод. Наши водители-гиды доставят вас до места вашего отдыха с максимальным комфортом!
Ближайшие даты:
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Описание
Подробнее Мы поможем вам добраться из города высоко в горы — на Домбай. Заберём вас из Минеральных вод и доставим в горнолыжный посёлок с максимальным комфортом. Если вы путешествуете с детьми, то предоставим детские кресла или бустеры. Организационные детали:
- время в пути — 2,5–3 часа;
- трансфер осуществляется на следующих автомобилях: Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Renault Duster.
Ежедневно, по договоренности
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер с опытным водителем
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Минеральные ВодыЗавершение: Адрес туриста
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно, по договоренностиЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- После бронирования наш менеджер свяжется с Вами для уточнения всех деталей
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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