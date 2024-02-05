Отправиться на комфортабельном авто к вершинам горного курорта
Выбирая индивидуальный трансфер для поездки из Минеральных Вод в Домбай, вы обеспечиваете себе не только комфорт, но и экономию времени.
Вас ожидает профессиональный водитель, который пунктуально подъедет к указанному адресу и поможет с багажом.
В дороге вас ждет приятное путешествие на одном из современных автомобилей, таких как Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo или Renault Duster, оборудованных всем необходимым для безопасной и комфортной поездки. Для маленьких путешественников мы предоставим детские кресла или бустеры.
Поездка займет примерно 2,5-3 часа, в течение которых вы сможете насладиться красотами Северного Кавказа, пока мы доставим вас прямо к подножию горнолыжного курорта Домбай.
Укажите удобное для вас время и место отправления, и мы позаботимся об остальном, обеспечив максимальный комфорт в пути
Вас ожидает профессиональный водитель, который пунктуально подъедет к указанному адресу и поможет с багажом.
В дороге вас ждет приятное путешествие на одном из современных автомобилей, таких как Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo или Renault Duster, оборудованных всем необходимым для безопасной и комфортной поездки. Для маленьких путешественников мы предоставим детские кресла или бустеры.
Поездка займет примерно 2,5-3 часа, в течение которых вы сможете насладиться красотами Северного Кавказа, пока мы доставим вас прямо к подножию горнолыжного курорта Домбай.
Укажите удобное для вас время и место отправления, и мы позаботимся об остальном, обеспечив максимальный комфорт в пути
Ближайшие даты:
5
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Время в пути — 2,5–3 часа.
Трансфер осуществляется на таких следующих авто: Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Renault Duster.
Организационные детали
- Перед началом поездки просим вас сообщить нам адрес, дату и время выезда, количество пассажиров и багажа
- Автомобили, на которых осуществляется трансфер, вы можете посмотреть в фотогалерее
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Минеральных Водах
Провели экскурсии для 164 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
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