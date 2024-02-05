Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай
Индивидуальный трансфер в Минеральных Водах

Отправиться на комфортабельном авто к вершинам горного курорта

Выбирая индивидуальный трансфер для поездки из Минеральных Вод в Домбай, вы обеспечиваете себе не только комфорт, но и экономию времени.

Вас ожидает профессиональный водитель, который пунктуально подъедет к указанному адресу и поможет с багажом.

В дороге вас ждет приятное путешествие на одном из современных автомобилей, таких как Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo или Renault Duster, оборудованных всем необходимым для безопасной и комфортной поездки. Для маленьких путешественников мы предоставим детские кресла или бустеры.

Поездка займет примерно 2,5-3 часа, в течение которых вы сможете насладиться красотами Северного Кавказа, пока мы доставим вас прямо к подножию горнолыжного курорта Домбай.

Укажите удобное для вас время и место отправления, и мы позаботимся об остальном, обеспечив максимальный комфорт в пути
Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай
Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай
Индивидуальный трансфер из Минвод в Домбай
Ближайшие даты:
5
фев
6
фев
7
фев
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даты

Описание

Что вас ожидает

Время в пути — 2,5–3 часа.

Трансфер осуществляется на таких следующих авто: Kia Cerato, Hyundai Starex, Volkswagen Polo, Renault Duster.

Организационные детали

  • Перед началом поездки просим вас сообщить нам адрес, дату и время выезда, количество пассажиров и багажа
  • Автомобили, на которых осуществляется трансфер, вы можете посмотреть в фотогалерее

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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