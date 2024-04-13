Трансфер из аэропорта Минеральных Вод

Найдено 6 экскурсий в категории «Трансфер из аэропорта» в Минеральных Водах, цены от 2 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск
Откройте для себя красоты Кавказа с комфортным трансфером и увлекательной экскурсией уже в день прилета
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
89998 100 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск - Железноводск
Путешествие с комфортом и культурной программой: от аэропорта до Кисловодска с экскурсией в Железноводск
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.
3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Пятигорск с обедом и экскурсией
Приезжайте в Пятигорск с комфортом: встреча в аэропорту, вкусный обед и захватывающая экскурсия по городу
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Комфортный трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай, Эльбрус
Встречу вас в аэропорту или на вокзале, помогу с багажом и обеспечу комфортную поездку. Наслаждайтесь горными пейзажами по пути к вашему отелю
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай + джип-тур
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
Трансфер с экскурсией: Минеральные Воды - Домбай, джип-тур
Индивидуальный трансфер из аэропорта Минеральные Воды в Домбай с уникальным джип-туром по живописным местам
Начало: В аэропорту Минеральные Воды
Сегодня в 11:00
Завтра в 06:00
20 500 за всё до 6 чел.
Выгодный трансфер в Минеральных Водах
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Выгодный трансфер в Минеральных Водах
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Сегодня в 21:00
Завтра в 00:00
2 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Давлиева
    13 апреля 2024
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Остались весьма довольны экскурсией, очень удобный формат: были ограничены во времени и за короткий срок получили представление о Пятигорске и
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    группе городов КМВ. Легкая для восприятия подача информации, прекрасные локации. Кирилл помог сделать отличные фото, это была для нас неоценимая помощь.

  • Е
    Елена
    5 марта 2024
    Трансфер из Минеральных Вод в Архыз, Домбай или Эльбрус
    05 марта прилетели из Москвы в Минеральные Воды, встретил водитель Александр. Накануне прислал четкую инструкцию по организации встречи. Поездка до Архыза прошла комфортно и безопасно на очень комфортабельном авто. Александр угостил вкусным кофе, что было очень кстати. Спасибо большое! Рекомендую!
  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
    Все хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостили
    Все хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостилиВсе хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостили
  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
    Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с места пребывания, выгуляли, культурно обогатили, накормили и в аэропорту высадили)))
    Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали сСпасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали сСпасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали сСпасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с
  • Н
    Наталия
    6 января 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
    Благодарю Виктора за чудесную экскурсию! Такого трансфера в аэропорт у меня в жизни еще не было! Как здорово в компании
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    приятного человека за несколько часов до вылета прикоснуться к еще одному чуду этих мест. Прекрасный парк Железноводска, чудесное озеро, солнце-это то, без чего нельзя возвращаться в морозную Москву! Виктор очень внимательный, заботливый и много знающий гид. Приятная грамотная речь, не утомительный рассказ про край и его города по дороге-то что не хватало для полноты картины и впечатлений! Благодарю вас, Виктор, за чудесную экскурсию! С удовольствием порекомендую вас своим друзьям!

  • И
    Ирина
    27 октября 2023
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    Эта экскурсия была завершением нашего путешествия из Анапы. Прямо из поезда со всеми вещами пересели в машину и с комфортом
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    покатались по Пятигорску и Железноводске до посадки в самолет. Чудесно провели время. Пятигорск очень понравился. Экскурсия была полностью адаптирована под наш ритм и потребности. Даже на рынок местный заходили кроме основных достопримечательностей. Однозначно рекомендую.

  • Е
    Евгений
    17 октября 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
    Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!Спасибо огромное Кириллу за увлекательный рассказ и прекрасное путешествие по КМВ!
  • И
    Игорь
    13 октября 2023
    Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
    Отличная экскурсия! Договаривались с Кириллом на обширную экскурсию Пятигорск-Кисловодск-Железноводск, но из-за перемены рейса на самолет, пришлось сократить и посмотреть только Пятигорск. Кирилл - пунктуальный, вежливый человек и интересный рассказчик! Забрал с отеля, покатал, показал, рассказал и доставил в аэропорт. рекомендую!
  • С
    Светлана
    26 августа 2023
    3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
    Превосходное динамичное сопровождение по городам КМВ на комфортном автомобиле. Преподнесен просто огромный пласт информации с незабываемыми фотографиями и сделано это
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    интересно, просто и доступно. Время пролетело настолько незаметно, что не хотелось расставаться! Спасибо за доставленное удовольствие! Надеемся на нашу новую встречу в будущем!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Трансфер из аэропорта»

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  3. 3 в 1: трансфер в Пятигорск из аэропорта, обед и обзорная экскурсия
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Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
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Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Трансфер из аэропорта" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2 400 до 20 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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