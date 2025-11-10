Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Индивидуальный трансфер Длитель­ность 4 часа Размер группы 1-6 человек На чём проводится На автобусе

Можно с детьми Да Когда Ежедневно в 7:00 25 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер Встретим в Аэропорту или заберем от адреса вашего проживания. По дороге можно заехать пообедать, по договоренности посетим достопримечательности. Водители обязательно подскажут что посмотреть и куда сходить.

