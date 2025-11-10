Описание трансферВстретим в Аэропорту или заберем от адреса вашего проживания. По дороге можно заехать пообедать, по договоренности посетим достопримечательности. Водители обязательно подскажут что посмотреть и куда сходить.
Ежедневно в 7:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Питание
- Экскурсия
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Завершение: Домбай
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минеральных Вод
