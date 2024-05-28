1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск - Железноводск
Путешествие с комфортом и культурной программой: от аэропорта до Кисловодска с экскурсией в Железноводск
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
26 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛилия28 мая 2024Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
- ААнастасия12 мая 2024На данной экскурсии нашим гидом был Александр, день пролетел весело) Александр рассказывал много интересных фактов, включая исторические, помогал сделать красивые
- ССветлана14 февраля 2024Все хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостили
- ТТатьяна11 января 2024Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с места пребывания, выгуляли, культурно обогатили, накормили и в аэропорту высадили)))
- ННаталия6 января 2024Благодарю Виктора за чудесную экскурсию! Такого трансфера в аэропорт у меня в жизни еще не было! Как здорово в компании
- УУ19 марта 2023Все было супер! Красиво, вкусно, весело, классно! Организатора рекомендуем. Покажет все красоты, при этом с индивидуальным подходом.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Ночные»
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