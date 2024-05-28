Ночные прогулки и экскурсии Минеральных Вод

Найдено 5 экскурсий в категории «Ночные» в Минеральных Водах, цены от 4 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Трансфер с экскурсией: аэропорт Минеральные Воды - Кисловодск - Железноводск
Путешествие с комфортом и культурной программой: от аэропорта до Кисловодска с экскурсией в Железноводск
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
7 800 за всё до 4 чел.
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
41 отзыв
Групповая экскурсия в Приэльбрусье и к озеру Гижгит: красота Кавказа
Откройте для себя величие Эльбруса и чистоту озера Гижгит в однодневной поездке. Подъем на канатной дороге и минеральные источники ждут вас
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 200 за человека
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
20 000 за всё до 6 чел.
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
26 000 за всё до 5 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лилия
    28 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    Проведение экскурсии очень понравилось! Было интересно, много красивых видов, гид рассказывал интересные факты о крае
  • А
    Анастасия
    12 мая 2024
    Приэльбрусье и озеро Гижгит
    На данной экскурсии нашим гидом был Александр, день пролетел весело) Александр рассказывал много интересных фактов, включая исторические, помогал сделать красивые
    читать дальше

    фотографии. Время в пути проходит незаметно за веселыми шутками Александра. Экскурсия продумана, локации интересные, на обед привозят в ресторан, где очень вкусно готовят за приемлемые деньги.

  • С
    Светлана
    14 февраля 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
    Все хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостили
    Все хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостилиВсе хорошо 🌹🏔 👌 спокойно,все во время,чаем угостили
  • Т
    Татьяна
    11 января 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
    Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с места пребывания, выгуляли, культурно обогатили, накормили и в аэропорту высадили)))
    Спасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали сСпасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали сСпасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали сСпасибо большое Виктору за чудесную прогулку по солнечному Железноводску. Все пожелания были учтены: нас забрали с
  • Н
    Наталия
    6 января 2024
    Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
    Благодарю Виктора за чудесную экскурсию! Такого трансфера в аэропорт у меня в жизни еще не было! Как здорово в компании
    читать дальше

    приятного человека за несколько часов до вылета прикоснуться к еще одному чуду этих мест. Прекрасный парк Железноводска, чудесное озеро, солнце-это то, без чего нельзя возвращаться в морозную Москву! Виктор очень внимательный, заботливый и много знающий гид. Приятная грамотная речь, не утомительный рассказ про край и его города по дороге-то что не хватало для полноты картины и впечатлений! Благодарю вас, Виктор, за чудесную экскурсию! С удовольствием порекомендую вас своим друзьям!

  • У
    У
    19 марта 2023
    Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
    Все было супер! Красиво, вкусно, весело, классно! Организатора рекомендуем. Покажет все красоты, при этом с индивидуальным подходом.

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Трансфер из аэропорта в Кисловодск + экскурсия по Железноводску
  2. Приэльбрусье и озеро Гижгит
  3. Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
  4. Тур в горы: Кальян на Языке Тролля
  5. «Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Минеральных Вод
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Гижгит
  4. Самое главное
  5. Плато Бермамыт
  6. Приэльбрусье
  7. Перевал Гум-Баши
  8. Чегемские водопады
  9. Парк Цветник
  10. Грот Дианы
Сколько стоит экскурсия по Минеральным Водам в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Ночные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 4 200 до 26 000. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Ночные», 46 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам