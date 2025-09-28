Мои заказы

Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов

Вы когда-нибудь влюблялись с первого взгляда? Если нет, то во время нашей экскурсии приступ острой влюбленности в Кавказ вам гарантирован! Наш путь пройдет через невероятно живописные места: Кавказские горы, Баксанское ущелье, селение Азау и горнолыжный курорт «Приэльбрусье».

И если снежный Эльбрус вскружит вам голову, то бирюзовое озеро Гижгит покорит ваше сердце невероятными пейзажами, одинаково прекрасными в зимнее и летнее время.
57 отзывов
Описание экскурсии

В гости к великану Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В дороге гид-водитель расскажет о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделится легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу. Былымское озеро, как еще называют Гижгит, овеяно легендами. Мы их вам обязательно расскажем, а вы сами решите во что верить. В летнее время холмы вокруг водоема пестрят разноцветными растениями, а вода в озере ярко-бирюзовая. Вид поистине сказочный! Так же мы заедем на обратном пути продегустировать Нарзан на Поляну нарзанов и пройдемся по мини рынку с местными продуктами и сувенирами. И в окончании программы посетим Ущелье Адыр Су где полюбуемся сказочными видами и сделаем массу красивых фото. Важная информация: Экскурсия также доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки. На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Эльбрус
  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Тырнауз
  • Поляна Азау
  • Ущелье Адыр Су
  • Поляна Нарзанов
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
  • Канатная дорога:/n взрослый - 2700 руб. /чел., /n детский (6-13 лет включительно) - 1500 руб. /чел. (в зависимости от сезона, по желанию)
  • Питание - средний чек 700-800 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Экскурсия также доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки
  • На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
  • Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
  • Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 57 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Святослав
28 сен 2025
Отличнейшая экскурсия на комфортабельном мерседесе, Гижгит, Эльбрус, поляна нарзанов, ущелье Адыр-су. Отдельно хотим поблагодарить гида Виталия - человек энциклопедия, все 12 часов, почти не смолкая, выдавал огромное количество интересной, качественной информации. Спасибо за экскурсию!
О
Ольга
27 сен 2025
Экскурсия отличная,ездила в составе мини-группы 25.09,канатку только запустили. Эльбрус супер! Забралась на 3 уровня,выше не стала(есть возможность прогуляться пешком либо на спец,технике). Гипоксия,многие плохо себя чувствовали. Есть фото зоны на
читать дальше

3 и 2 (3500 м),закусочные и кафе. Рекомендую кафе Панорама на 2 уровне,вкусно готовят и панорамные виды,есть веранда открытая,можно там покушать и сфотографироваться на гигантском стуле-троне,После Эльбруса заезжали на озеро. Вся дорога идет вдоль реки Баскан,красивые виды сопровождают. Были остановки размяться и перекусить,выпить кофе в кафе Амада. Гиду Виталию(он же водитель) -отдельный респект,отличная память,коммуникабельность. Узнали много нового про обычаи Кабардино-Балкарии,историю края

Н
Надежда
25 сен 2025
Экскурсия на 10+!!! Эмоциий получили вагон 😊 отдельная благодарность гиду Виталию это просто энциклопедия☝️ КМВ 😊 Благодарим за организацию такого увлекательного путешествия!
П
Полина
7 сен 2025
Выражаем благодарность нашему гиду Сергею за настроение, рассказы, чувство юмора и умение создать весёлую приятную атмосферу в путешествии. Мы остались довольны.
С
Сергей
29 авг 2025
Очень харизматичный и интересный гид, все прекрасно, показал, рассказал про все красоты, поднял настроение. Было всё круто, большое спасибо!!!
Н
Наталья
28 авг 2025
Экскурсия замечательная, гид Виталий Сергеевич просто специалист своего дела, очень аккуратный, вежливый, в процессе поездки очень интересно рассказывал и историю и легенды, отвечал на вопросы туристов, харизматичный, с чувством юмора!!! Если тур, то только с этим гидом, очень объёмная, интересная экскурсия с приятным бонусом на обратной дороге!!! 100 из 10 баллов!!!
А
Анатолий
23 авг 2025
Посетили озеро Гижгит. Поднялись на канатке на Эльбрус. Даже попытались подняться пешком повыше,насколько позволил растаявший снег. Заехали на долину Нарзанов,заехали в Ущелье Адыр-су. По предложению гида поехали единогласно с группой
читать дальше

на дополнительный маршрут. Посетили водопады Чегема,проехали по перевалу Актопрак. В начале поездки гид Рустам завозил в кафе позавтракать. Там познакомились с национальной кухней Кабардино-Балкарии. Так же ещё обедали на дополнительном маршруте возле Чегемских водопадов. Передвигались во время экскурсии на машине УАЗ расчитанном на 7 мест. Какого либо дискомфорта не испытывали,но зато поднимались на такие склоны где не всякая машина проедет. Экскурсией остались довольны и считаю лучше брать такую где не такое большое количество людей. Гид во время поездки уделяет больше внимания и откликается на любую просьбу. Гиду Рустаму отдельное спасибо за его внимание,общение. и гостеприимство.

Д
Дарья
22 авг 2025
Спасибо гиду Сергею за увлекательную поездку к Эльбрусу. По дороге рассказывал интересные легенды о горах, о традициях края. Все очень интересно. Наладились красотами гор, попили целебной водички. Не хотелось уезжать)
С
Светлана
18 авг 2025
Купили тур Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана на 14 августа. Экскурсия оказалась лучше наших ожиданий: комфортный автомобиль, хорошая компания, а главное, профессиональный и очень обаятельный гид Виталий. Тур прошел на ура!
В
Валерия
12 авг 2025
Хотим выразить огромную благодарность гиду Айказу за невероятную экскурсию! Айказ рассказал множество интересных фактов о посещенных местах, мы остались под большим впечатлением🥹 12 часов экскурсии пролетели незаметно) На протяжении всего времени не могли оторвать свой взгляд от окружающей красоты😍
Н
Наталия
7 авг 2025
Классная экскурсия на Эльбрус! Также заезжали на озеро, в долину нарзанов и ущелье. Нас возил Сергей. Мы были с 5-летним сыном, дорогу перенес хорошо, подъем ребенку вышел бесплатно (до 5 лет при предоставлении оригинального свидетельства о рождении).
Т
Татьяна
6 авг 2025
Добрый день! На экскурсию мы ездили вдвоем с дочкой. Нам очень понравилась экскурсия. Комфортный автомобиль, очень внимательный гид. Экскурсия началась с Эльбруса, затем мы посетили Долину нарзанов, ущелье адыр -
читать дальше

су и озеро гиджгит. Заезжали за очень вкусными пирожными. Места посещения очень красивые. Хотелось бы отметить гида Сергея. Молодец! Рассказывал очень много, интересная информация (начиная с истории Кисловодска, Пятигорска, гор Машука, Бештау, эльбруса, нарзанов и многое другое. Услышали много разных легенд, в том числе про гору кольцо, про замок любви и коварства. Речь у Сергея очень грамотная. Мы остались от увиденного и услышанного в восторге. Спасибо! Будем рекомендовать друзья и коллегам

А
Анастасия
3 авг 2025
Если вы ищете активный отдых с элементами приключений, то экскурсия на Эльбрус – это именно то, что вам нужно! Восхитительные пейзажи и чудесный гид Айказ сделали эту поездку действительно уникальной. Рекомендую всем!
А
Анастасия
23 июл 2025
Это было идеальное путешествие!! Гид Олег - очень обаятельный мужчина, всю поездку в направлении к Эльбрусу рассказывал нам обо всем, что мы проезжали, вплоть до штыков на воротах, а также
читать дальше

углублялся в историю. Маршрут не утомляет, так как путь проходит по живописным местам, а семейное кафе, в котором мы обедали(завтракали) - это отельная история, оно аутентично и однозначно стоит посещения. На обратной дороге мы совершали остановки, во время которых можно было купить покушать, а также были остановки по собственной просьбе для фото. Машина новая, работает кондиционер, очень удобная, ничего не отекает! Компания приятная, главное держаться вместе на Эльбрусе! Вернулись позже запланированного времени, так как погодные условия для посещения Эльбруса были идеальны, и мы провели там больше запланированного времени, но гид не возникал, что мы отклонялись от графика, наоборот сочувствовал тому, какие очереди на канатке нам нужно было преодолеть. Но это определенно стоит того!! Перед тем, как бронировать экскурсию, ОБЯЗАТЕЛЬНО ознакомьтесь с погодными условиями в этот день, потому что иначе вам может не повести так, как нам, и Эльбрус вы не увидите(Однозначно рекомендую данную поездку и гида Олега в особенности

А
Анастасия
21 июл 2025
Впечатляющая поездка! Всем рекомендую! Гид Айказ- сделает Ваш день) Весело,круто,непринужденно. Всем хоть раз в жизни нужно съездить к Эльбрусу и по возможности подняться. Поездка 5+

