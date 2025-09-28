Вы когда-нибудь влюблялись с первого взгляда? Если нет, то во время нашей экскурсии приступ острой влюбленности в Кавказ вам гарантирован! Наш путь пройдет через невероятно живописные места: Кавказские горы, Баксанское ущелье, селение Азау и горнолыжный курорт «Приэльбрусье».
И если снежный Эльбрус вскружит вам голову, то бирюзовое озеро Гижгит покорит ваше сердце невероятными пейзажами, одинаково прекрасными в зимнее и летнее время.
Описание экскурсииВ гости к великану Наш путь к Эльбрусу лежит вдоль завораживающего Баксанского ущелья к селению Азау и станции горнолыжного курорта «Приэльбрусье». В дороге гид-водитель расскажет о покорении Эльбруса и обычаях местных жителей, поделится легендами и стихами, посвящёнными великану Кавказа. С невероятной высоты вы полюбуетесь видами Кавказских гор, от которых захватывает дух, а затем встретитесь с красавцем Эльбрусом. Озеро Гижгит Здесь нет туристических толп, так как не каждый транспорт осилит дорогу. Былымское озеро, как еще называют Гижгит, овеяно легендами. Мы их вам обязательно расскажем, а вы сами решите во что верить. В летнее время холмы вокруг водоема пестрят разноцветными растениями, а вода в озере ярко-бирюзовая. Вид поистине сказочный! Так же мы заедем на обратном пути продегустировать Нарзан на Поляну нарзанов и пройдемся по мини рынку с местными продуктами и сувенирами. И в окончании программы посетим Ущелье Адыр Су где полюбуемся сказочными видами и сделаем массу красивых фото. Важная информация: Экскурсия также доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки. На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур. Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах. Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эльбрус
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Тырнауз
- Поляна Азау
- Ущелье Адыр Су
- Поляна Нарзанов
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Канатная дорога:/n взрослый - 2700 руб. /чел., /n детский (6-13 лет включительно) - 1500 руб. /чел. (в зависимости от сезона, по желанию)
- Питание - средний чек 700-800 руб. /чел. (по желанию)
Место начала и завершения?
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия также доступна из Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска. В стоимость включен трансфер от вашего адреса и обратно. Время выезда, контакты водителя и номер машины сообщат вам накануне поездки
- На экскурсию допускаются дети от 3 лет при условии, что ребёнок хорошо переносит длительные поездки. Для детей младше 3 лет необходимо выбрать индивидуальный тур
- Одежда и обувь должны быть удобными и соответствовать сезону. В холодную погоду позаботьтесь о теплых вещах
- Возьмите с собой паспорт, наличные деньги, солнцезащитные очки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Святослав
28 сен 2025
Отличнейшая экскурсия на комфортабельном мерседесе, Гижгит, Эльбрус, поляна нарзанов, ущелье Адыр-су. Отдельно хотим поблагодарить гида Виталия - человек энциклопедия, все 12 часов, почти не смолкая, выдавал огромное количество интересной, качественной информации. Спасибо за экскурсию!
О
Ольга
27 сен 2025
Экскурсия отличная,ездила в составе мини-группы 25.09,канатку только запустили. Эльбрус супер! Забралась на 3 уровня,выше не стала(есть возможность прогуляться пешком либо на спец,технике). Гипоксия,многие плохо себя чувствовали. Есть фото зоны на
Н
Надежда
25 сен 2025
Экскурсия на 10+!!! Эмоциий получили вагон 😊 отдельная благодарность гиду Виталию это просто энциклопедия☝️ КМВ 😊 Благодарим за организацию такого увлекательного путешествия!
П
Полина
7 сен 2025
Выражаем благодарность нашему гиду Сергею за настроение, рассказы, чувство юмора и умение создать весёлую приятную атмосферу в путешествии. Мы остались довольны.
С
Сергей
29 авг 2025
Очень харизматичный и интересный гид, все прекрасно, показал, рассказал про все красоты, поднял настроение. Было всё круто, большое спасибо!!!
Н
Наталья
28 авг 2025
Экскурсия замечательная, гид Виталий Сергеевич просто специалист своего дела, очень аккуратный, вежливый, в процессе поездки очень интересно рассказывал и историю и легенды, отвечал на вопросы туристов, харизматичный, с чувством юмора!!! Если тур, то только с этим гидом, очень объёмная, интересная экскурсия с приятным бонусом на обратной дороге!!! 100 из 10 баллов!!!
А
Анатолий
23 авг 2025
Посетили озеро Гижгит. Поднялись на канатке на Эльбрус. Даже попытались подняться пешком повыше,насколько позволил растаявший снег. Заехали на долину Нарзанов,заехали в Ущелье Адыр-су. По предложению гида поехали единогласно с группой
Д
Дарья
22 авг 2025
Спасибо гиду Сергею за увлекательную поездку к Эльбрусу. По дороге рассказывал интересные легенды о горах, о традициях края. Все очень интересно. Наладились красотами гор, попили целебной водички. Не хотелось уезжать)
С
Светлана
18 авг 2025
Купили тур Красота Кавказа: Эльбрус, Гижгит и ущелье Адыр-су, поляна Нарзана на 14 августа. Экскурсия оказалась лучше наших ожиданий: комфортный автомобиль, хорошая компания, а главное, профессиональный и очень обаятельный гид Виталий. Тур прошел на ура!
В
Валерия
12 авг 2025
Хотим выразить огромную благодарность гиду Айказу за невероятную экскурсию! Айказ рассказал множество интересных фактов о посещенных местах, мы остались под большим впечатлением🥹 12 часов экскурсии пролетели незаметно) На протяжении всего времени не могли оторвать свой взгляд от окружающей красоты😍
Н
Наталия
7 авг 2025
Классная экскурсия на Эльбрус! Также заезжали на озеро, в долину нарзанов и ущелье. Нас возил Сергей. Мы были с 5-летним сыном, дорогу перенес хорошо, подъем ребенку вышел бесплатно (до 5 лет при предоставлении оригинального свидетельства о рождении).
Т
Татьяна
6 авг 2025
Добрый день! На экскурсию мы ездили вдвоем с дочкой. Нам очень понравилась экскурсия. Комфортный автомобиль, очень внимательный гид. Экскурсия началась с Эльбруса, затем мы посетили Долину нарзанов, ущелье адыр -
А
Анастасия
3 авг 2025
Если вы ищете активный отдых с элементами приключений, то экскурсия на Эльбрус – это именно то, что вам нужно! Восхитительные пейзажи и чудесный гид Айказ сделали эту поездку действительно уникальной. Рекомендую всем!
А
Анастасия
23 июл 2025
Это было идеальное путешествие!! Гид Олег - очень обаятельный мужчина, всю поездку в направлении к Эльбрусу рассказывал нам обо всем, что мы проезжали, вплоть до штыков на воротах, а также
А
Анастасия
21 июл 2025
Впечатляющая поездка! Всем рекомендую! Гид Айказ- сделает Ваш день) Весело,круто,непринужденно. Всем хоть раз в жизни нужно съездить к Эльбрусу и по возможности подняться. Поездка 5+
Входит в следующие категории Минеральных Вод
