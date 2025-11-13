Описание тураПриглашаем в незабываемое путешествие по красивым местам Кабардино-Балкарии! Вас ждут прогулки по живописным склонам Эльбруса, горные озера, величественные водопады и дегустация минеральной воды из источников. Гид познакомит вас с историей древних поселений, которые хранят много тайн и загадок. Настоящее приключение для всех активных и любознательных путешественников!
Что можно увидеть на экскурсии?
- Экологическая тропа «Поляна Чегет - Поляна нарзанов»
- Поляна нарзанов
- Альпинистско-охотничий музей имени В. Высоцкого
- Высокогорное озеро Гижгит
- Черекское ущелье: Голубое озеро, Черекская теснина
- Древнее селение Верхняя Балкария: Башня Абаевых
- Термальный комплекс Аушигер
- Гора Чегет
- Гора Эльбрус, самая высокая точка Европы
- Станции канатной дороги, включая "Гара-Баши", "Мир" и "Кругозор"
- Водопад Азау, один из самых красивых водопадов в ущелье, высота которого достигает 30 метров
Что включено
- Все трансферы по программе
- Проживание в отеле на поляне Чегет на высоте 2100 метров. Уютные 2-х местные номера
- Трехразовое питание: ужин в день заезда, ланч-пакеты вместо обеда, завтрак в день отъезда
- Услуги гида-экскурсовода
- Билеты в музей В.С. Высоцкого
- Билеты в термальные комплексы "Гедуко" и "Аушигер"
- Билеты на канатные дороги до станций "Гара-Баши" (Эльбрус) и "Чегет-3" (Чегет)
Что не входит в цену
- Индивидуальное такси из/в аэропорт Минеральные Воды (около 4000 руб.)
- Одноместное размещение (от 16 000 руб. за все дни)
- Катание на лошадях (около 1500 руб.)
- Баня
- Сувенирная продукция
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды
Завершение: Минеральный Воды
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 14:00
Экскурсия длится около 7 дней 22 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
