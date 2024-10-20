Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).

Проживание. В 1-й день ночёвка в гостевом доме имама местной мечети либо в хостел Black Point в селе Терскол. Во 2-й день — гостевой дом между скал в горном посёлке Эль Тюбю либо хостел FlyChegem. 4-местные номера. За доплату возможно 1-местное проживание (в зависимости от места).

Фото хостела взяты с сайта nochi.com.

Питание. Включено 2-разовое питание: завтраки и ужины. Обеды в кафе с национальной кухней оплачиваются отдельно.

Километраж. В 1-й день проедем 140 км, во 2-й — 100 км, в 3-й — 120 км. Особой физической подготовки не требуется. Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем.

Связь и интернет. 60% времени связь будет полностью недоступна.

Дети. Участие возможно с 15 лет.