Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта

Побывать на Эльбрусе, полюбоваться водопадами и проводить закат на горном перевале
В путешествии на внедорожниках мы проедем по самым красивым местам республики. Но никакого асфальта! Наш маршрут — это горные перевалы и тропы.

Посетим два плато, три водопада, четыре озера и пять
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перевалов, побываем на самом высоком стратовулкане Европы — горе Эльбрус.

Заглянем в парапланерную и авиационную школы, пообедаем на берегу озера и исследуем «город мёртвых» Эльтюбю. Будем любоваться панорамами зелёных холмов и горных вершин и есть вкусную национальную еду. Вы зарядитесь положительными эмоциями, наберётесь впечатлений и отдохнёте от городской суеты. Маршрут тура может быть скорректирован по погодным условиям и длине светового дня.

5
17 отзывов
Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта
Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта
Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).

Проживание. В 1-й день ночёвка в гостевом доме имама местной мечети либо в хостел Black Point в селе Терскол. Во 2-й день — гостевой дом между скал в горном посёлке Эль Тюбю либо хостел FlyChegem. 4-местные номера. За доплату возможно 1-местное проживание (в зависимости от места).

Фото хостела взяты с сайта nochi.com.

Питание. Включено 2-разовое питание: завтраки и ужины. Обеды в кафе с национальной кухней оплачиваются отдельно.

Километраж. В 1-й день проедем 140 км, во 2-й — 100 км, в 3-й — 120 км. Особой физической подготовки не требуется. Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем.

Связь и интернет. 60% времени связь будет полностью недоступна.

Дети. Участие возможно с 15 лет.

Программа тура по дням

1 день

Плато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье реки

Встречаемся и едем на экскурсию в клуб авиации. Желающие смогут полетать на самолёте или параплане (за доплату). Затем доедем до горы Верхний Джинал на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики. С её вершины хорошо виден двуглавый снежный Эльбрус. Полюбуемся панорамой и отправимся в ущелье реки Кичмалки, откуда, от заброшенной автобусной остановки, стартуем к водопаду на Тызыльском каньоне. Проедем по грунтовой дороге в окружении холмистых гор, покрытых сочно-зелёной травой, и окажемся у многоструйных потоков, сверкающих на солнце.

Выпьем кофе, послушаем расслабляющий шум воды и спустимся к карстовым озёрам Шадхурей, образованным растворёнными в воде минералами, что делает их цвет насыщенно голубым. С кабардино-черкесского их название переводится как «круглая стоячая вода». Здесь снимали эпизод фильма «Земля Санникова».

Пообедаем в беседке на берегу, а затем преодолеем высокий и сложный перевал к Канжольскому плато, поднимемся на высоту 3000 метров. Отсюда ещё раз насладимся видом Эльбруса и после спустимся к ущелью реки Тызыл, где проводим закат. Через небольшой перевал вернёмся в цивилизацию, в посёлок у подножия Эльбруса. Поужинаем в кафе блюдами национальной кухни и переночуем в гостях у имама местной мечети.

Плато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье рекиПлато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье рекиПлато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье рекиПлато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье рекиПлато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье рекиПлато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье рекиПлато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье рекиПлато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье рекиПлато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье рекиПлато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье реки
2 день

Подъём на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит и перевал Актопарк

После завтрака по канатной дороге поднимемся к лагерю, откуда стартуют восхождения на Эльбрус. Полюбуемся панорамой гор и ледников, погуляем по самой высокой горе Европы. Только представьте, как приятно будет выпить горячего облепихового чаю среди искрящегося от солнечных лучей снега с видом на горные пики! Надышимся свежим морозным воздухом и пофотографирумся на смотровых площадках.

Затем спустимся и доедем до ущелья Ирик-Чат, где пообедаем и покормим осликов. При желании и наличии времени можем подняться по тропе к песчаным замкам. После отправимся к озеру Гижгит ярко-бирюзового цвета. Прогуляемся по берегу, поднимемся к смотровой площадке на скале, и я расскажу вам историю места. Перед закатом побываем на высшей точке перевала Актопрак, ведущего в Чегемское ущелье, где мы проведём завтрашний день.

Вечером приедем в гостевой дом. Хозяйка приготовит для нас вкусный ужин — традиционные блюда балкарской кухни. Желающие попарятся в бане (по предварительному согласованию).

Подъём на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит и перевал АктопаркПодъём на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит и перевал АктопаркПодъём на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит и перевал АктопаркПодъём на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит и перевал АктопаркПодъём на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит и перевал АктопаркПодъём на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит и перевал Актопарк
3 день

Водопад Абай-Су, альплагерь и некрополь Эльтюбю, парапланерная школа

На завтрак хозяйка испечёт национальное блюдо — хычины — пшеничные лепёшки с картофелем и сыром. Сытые и довольные отправляемся в путь: начнём с подъёма к водопаду Абай-Су, высочайшему на Кавказе, потоки которого образуют непрерывный ливень и направляются к реке Башиль.

Затем проедем вдоль границы с Грузией в заброшенный альплагерь «Башиль», где сохранилось много деревянных построек советских времён: столовая, медпункт, изолятор, бухгалтерия. Прогуляемся по подвесному мосту и полюбуемся горной рекой. На обратном пути посмотрим на руины некрополя в селе Эльтюбю, пройдёмся по средневековому городу древних алан. Здесь же можно будет приобрести домашний сыр, чачу и сладости.

Далее направимся в парапланерную школу «Fly Chegem» — большой центр активного отдыха. Пообедаем и посмотрим на разноцветные парашюты парапланеристов. После отправимся в сторону Пятигорска. Проедем по Чегемской теснине, остановимся у живописных Чегемских водопадов. В Пятигорск прибудем около 19:00.

Водопад Абай-Су, альплагерь и некрополь Эльтюбю, парапланерная школаВодопад Абай-Су, альплагерь и некрополь Эльтюбю, парапланерная школаВодопад Абай-Су, альплагерь и некрополь Эльтюбю, парапланерная школаВодопад Абай-Су, альплагерь и некрополь Эльтюбю, парапланерная школаВодопад Абай-Су, альплагерь и некрополь Эльтюбю, парапланерная школа

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтраки и ужины
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту
  • Работа гида и фотографа
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
  • Обеды в кафе с национальной кухней
  • Доплата за 1-местное проживание от 1500 руб
  • Подъём по канатной дороге
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, 08:00
Завершение: Аэропорт Минеральных Вод/автовокзал в Пятигорске, около 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Светлана)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Светлана)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Светлана)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Юлия)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Юлия)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Юлия)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Юлия)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Юлия)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Юлия)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Юлия)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Юлия)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Юлия)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Ольга)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Ольга)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Ольга)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Ольга)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Ольга)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Ольга)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Ольга)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Ольга)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Ольга)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Ольга)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Наталья)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Наталья)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Наталья)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Наталья)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Наталья)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Наталья)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Наталья)Внедорожное приключение в Кабардино-Балкарии, или Путешествие туда, где нет асфальта (Эвелина)
Светлана
20 окт 2024
Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким! Хорошо организованные стоянки и ночёвки, продуманный маршрут, скорректированный с погодными условиями, Незабываемые и неповторимые виды, все как в песне Ом Горы, горы Храм!!
Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким!Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким!Это наше первое путешествие на Кавказ, Антон с Андреем сделали его максимально разнообразным, красивым и лёгким!
Наталия
14 июл 2024
Мы все ищем идеального отдыха для нас, чтобы разгрузить голову, расслабиться и отдаться на волю жизни. Для меня такой отдых - это уникальная природа без людей и суеты. Если вас
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больше интересует суть и глубина, и вы можете несколько дней забыть о комфорте, то смело можете выбирать тур. Впечатления незабываемые. Дороги, реки, водопады, и горы, горы, горы. Они такие разные и красивые.
Антон отличный водитель, хороший и заботливый гид.
Обязательно поедем с ним ещё раз.

Ю
20 июн 2024
Это было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, где нет туристов, а только мы - суслики- огромные орлы парящие над головами и горы, горы, горы - сказочные, завораживающую и такие разные. Если кто то ещё думает ехать или нет по Кабардино-Балкарии, не сомневайтесь и отправляйтесь в это увлекательное путешествие и только с Антоном!
Это было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, гдеЭто было потрясающе! Тысячу слов благодарности Антону. Он показал нам настоящие горы! Мы были там, где
М
13 мая 2024
Прекрасный тур, незабываемые локации!!! Мы полностью погрузились в красоты Кавказа, познакомились с местными традициями, поели вкусную Кавказскую еду приготовленную местными хозяйками. Спасибо огромное Антону за замечательную поездку!!! Всем рекомендую обязательно!
Ольга
4 ноя 2023
Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.
Нужно брать именно такой тур, который вам покажет все самые
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красивые места, куда обычные туристы не добираются!
Впечатлений море, решили, что обязательно приедем сюда еще не раз в разные времена года (были в туре с 27 октября, погода была шикарная)
Все было просто шикарно! Антон огромный молодец, что составил такой маршрут, мы получили массу удовольствия
Фотографии никогда не передадут первозданную красоту тех мест
Отдельно стоит сказать спасибо местным жителям, у которых мы останавливались на ночевки, у которых брали выезд на лошадях в горы. Это такие душевные люди! Ощущения были, что вернулся домой после долгого расставания
Спасибо всем огромное, кто причастен к нашему путешествию, за настоящую сказку!))🤗🌸⛰️

Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.Из данной поездки вывод один - если вы хотите увидеть настоящую Кабардино-Балкарию, то просто приехать в Пятигорск или Кисловодск не достаточно.
Надежда
25 окт 2023
Шикарный тур! Очень насыщенно, много локаций. Очень понравилось, буду рекомендовать своим друзьям и знакомым!
Александра
19 авг 2023
До сих пор нахожусь под впечатлением от тура, несомненно, это путешествие- лучшее, что случалось со мной. Мы посетили одни из самых красивых мест Кабардино-Балкарии и самое завораживающее - это приезжать
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на точку, где никого нет, ни туристов (ибо автобусы не доедут до тех мест), ни заборов и табличек, только природа и ты наедине с ней, никто тебя не торопит, можно насладиться каждым видом вдоволь. Мы останавливались в гостевых домах, общались с местными жителями, распрашивали про их уклад жизни, ели домашнюю еду и устраивали пикники на природе, погрузились на все 200%. Порадовало, что группы небольшие (нас было 4 человека), и мы получили не только положительные эмоции, но и друзей. Антон-настоящий профессионал и ему можно довериться на 100%. Нужно понимать, что он не экскурсовод, а гид и его задача довести вас в целости и сохранности до точки назначения, а не болтать по дороге, но не волнуйтесь, основные моменты он расскажет и покажет лучшие виды. Однозначно буду планировать ещё поездки!

Наталья
18 авг 2023
Прошли сутки, как мы вернулись из волшебного тура с Антоном по Кабардино-Балкарии, а эмоции и восторг переполняют))). Это был действительно тур по местам, где нет асфальта, в котором все совпало-потрясная
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компания, ненавязчивость гида в сочетании с его заботой о нас, и, конечно фантастические виды, куда забирается не каждый турист. Экстремальная езда по бездорожью, грунтовым дорогам-серпантину-дух захватывало, но бонусом стали потрясные по красоте места. Был и Эльбрус, Чегемское ущелье, плато Джинал и многое-многое другое, что останется в сердце и будет согревать нас зимой. А гостевые дома с их замечательными хозяевами, где мы ночевали - это отдельная песня и гимн гостеприимству! Спасибо, Антон, за волшебную поездку! Будем планировать с тобой и другие приключения! Однозначно рекомендуем для тех, кто любит неординарные путешествия и не боится пыли на вещах😂.

Прошли сутки, как мы вернулись из волшебного тура с Антоном по Кабардино-Балкарии, а эмоции и восторгПрошли сутки, как мы вернулись из волшебного тура с Антоном по Кабардино-Балкарии, а эмоции и восторгПрошли сутки, как мы вернулись из волшебного тура с Антоном по Кабардино-Балкарии, а эмоции и восторгПрошли сутки, как мы вернулись из волшебного тура с Антоном по Кабардино-Балкарии, а эмоции и восторгПрошли сутки, как мы вернулись из волшебного тура с Антоном по Кабардино-Балкарии, а эмоции и восторгПрошли сутки, как мы вернулись из волшебного тура с Антоном по Кабардино-Балкарии, а эмоции и восторгПрошли сутки, как мы вернулись из волшебного тура с Антоном по Кабардино-Балкарии, а эмоции и восторг
К
11 авг 2023
Запоздалый отзыв от благодарных туристов июня)
Антон не просто гид, это что-то больше. Прекрасно все: и в плане организации, и человеческих качеств, и тд и тп… Взял на себя все заботы,
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туристу не нужно думать ни о чем: забрал с вещами из другого города, продумал интересные маршруты (а водит Антон очень уверенно, с ним спокойно в любой ситуации) с потрясающе красивыми местами, от которых захватывает дух, накормил, напоил, спать всех уложил, у кого не хватало теплых вещей для подъема на Эльбрус - раздал своё. Человек делает не на «отвали», а на максимум, горит своим делом. Особо отмечу, что не навязывал абсолютно ничего, как это бывает обычно с туристами (привезти в определенное кафе, в определенный магазин к своему другу/брату/свату), такое отношение очень подкупает.
Остались ТОЛЬКО положительные впечатления! Спасибо!!!

Эвелина
5 апр 2023
Хочу сказать огромное спасибо гиду Антону за прекрасный тур и за возможность прикоснуться к невероятной природной красоте горного региона 😊
Это моё первое путешествие и я в полном восторге!)) Огромное количество
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живописных мест)
Отдельное место в сердечке - ночёвка в домике посреди гор. Приятный шум реки, свежий горный воздух, ароматы трав и самые вкусные домашние хычины… просто бальзам на душу ☺️
Прикреплю немного фотографий для атмосферы))

Хочу сказать огромное спасибо гиду Антону за прекрасный тур и за возможность прикоснуться к невероятной природной красоте горного региона 😊Хочу сказать огромное спасибо гиду Антону за прекрасный тур и за возможность прикоснуться к невероятной природной красоте горного региона 😊Хочу сказать огромное спасибо гиду Антону за прекрасный тур и за возможность прикоснуться к невероятной природной красоте горного региона 😊Хочу сказать огромное спасибо гиду Антону за прекрасный тур и за возможность прикоснуться к невероятной природной красоте горного региона 😊Хочу сказать огромное спасибо гиду Антону за прекрасный тур и за возможность прикоснуться к невероятной природной красоте горного региона 😊
Надежда
4 ноя 2022
Невероятный авторский тур, который оправдывает своё название "интернет-детокс".
Скажу сразу, это не для любителей лакшери отдыха, так как будет и бездорожье, и аутентичность природы. Невероятные виды захватывают дух, что заставляло остановиться
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и могут 10-20 созерцать и слушать природу и себя. Отсутствие связи на большей части маршрута оторвало от суеты и помогло разгрузить голову.
Невероятные люди в пути, как гид, хозяева гостевого дома, фермеры и моя попутчица украсили тур. Всём огромная и душевная благодарность. Эмоции не передать, их нужно пережить.
С Антоном интересно поговорить и узнать много нового, но что не мало важно, можно и помолчать, что было комфортно.
Так же на пути было мало других туристов, что невероятно украсило поездку. Нет толп и суеты, а есть виды, тишина и горы.

Я ставлю поездке 100 из 10.

Невероятный авторский тур, который оправдывает своё название "интернет-детокс".
Александрина
31 авг 2022
Грамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% и окунуться в незабываемый и невероятный мир природы и самобытности Кавказа. Каждая точка маршрута вдохновляет
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и заряжает новыми эмоциями, энергией и восторгом. Из этих мест не хочется возвращаться.
Антон внимателен, дипломатичен и интересный собеседник, что делает тур ещё комфортнее и ярче.
Тур производит настолько сильное впечатление, что сложно потом переключиться на другую реальность.
И даже есть желание пройти тур заново с переосмыслением всего виденного и прочувствованного.

Грамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% иГрамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% иГрамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% иГрамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% иГрамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% иГрамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% иГрамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% иГрамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% иГрамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% иГрамотно спланированный тур. Организованно четко и по делу. Антону можно сразу довериться на все 100% и
Елена
21 авг 2022
Это было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишина гор и одновременно шум их рек, парапланы, бездорожье-надо ехать смотреть дышать,летать!!! Утром когда увидела
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Антона и старенький Митсубиши скажу честно, закрались сомнения… но уже через пару часов поняла, что все будет здорово. А было даже круче чем зорово! В 1й день не смотря на то что проехали 170 км еще и на шагомере было 32000шагов. Останавливались, гуляли, забирались к водопадам, вкусно ели, купались в водопадах, проезжали казалось бы там где анрил проехать… добрались на ночлег уже по темноте. Хозяйка Марджана гостиприимлейшая особа (семейный бизнес) очень вкусно и тепло принимала! Скажу больше…, мы еще и на ночную дискотеку во Флай-Чегем успели… скромно но весело,шумно, музыкально! А уж как спится под шум горной реки!!!!! 2й день был спокойнее, но лишь потому, что это было наше пожелание… 78 метровый, наикрасивейший водопад Абайсу! Полет на параплане на 2000м над уровнем моря… впечатлений через край да так, что водопады Чегемские уже не удивили. Это я к тому, что Антон повозил нас по таким потаенным и труднодоступным местам, что все намеченные и аккупированные туристами маршруты уже не так удивляли, как дикая природа гор. Этот трип 100%рекомендую всем (за исключнием лишь только избалованных излишним комфортом особ), эта поездка стоит и потраченых денег и разболевшихся мышц, тк держаться во время движения джипа приходилось серьезно))) Антону респект и удачи!!!

Это было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишинаЭто было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишинаЭто было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишинаЭто было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишинаЭто было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишинаЭто было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишинаЭто было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишинаЭто было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишинаЭто было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишинаЭто было незабываемо! Все фото которые на скрепке передадут только наполовину. Объем, простор, запахи, звуки, тишина
И
26 июн 2022
Побывала в другой реальности:) это космическая поездка по нетронутым человеком уголках природы. Антон молодец, по времени все чётко рассчитано, водит очень грамотно и аккуратно, маршрут продуман. Всем рекомендую!!! Поездка успокаивает и наполняет новыми чистыми эмоциями!
Т
23 июн 2022
Тур очень понравился. Уникальный маршрут, очень красивые места. Такой вариант позволяет максимально проникнуться горами. Несмотря на дождь было комфортно, т. к. у Антона были дождевики, дополнительные теплые носки и сухая обувь. Отдельное спасибо за это)
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