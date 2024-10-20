Посетим два плато, три водопада, четыре озера и пять
Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: рюкзак, тёплый свитер/флисовая куртка, тёплые носки, удобная обувь, полотенце, солнечные очки, термос (0,4 л и более).
Проживание. В 1-й день ночёвка в гостевом доме имама местной мечети либо в хостел Black Point в селе Терскол. Во 2-й день — гостевой дом между скал в горном посёлке Эль Тюбю либо хостел FlyChegem. 4-местные номера. За доплату возможно 1-местное проживание (в зависимости от места).
Фото хостела взяты с сайта nochi.com.
Питание. Включено 2-разовое питание: завтраки и ужины. Обеды в кафе с национальной кухней оплачиваются отдельно.
Километраж. В 1-й день проедем 140 км, во 2-й — 100 км, в 3-й — 120 км. Особой физической подготовки не требуется. Подъёмы на водопады и по канатке доступны всем людям с хорошим здоровьем.
Связь и интернет. 60% времени связь будет полностью недоступна.
Дети. Участие возможно с 15 лет.
Программа тура по дням
Плато Джинал, озёра Шадхурей, закат в ущелье реки
Встречаемся и едем на экскурсию в клуб авиации. Желающие смогут полетать на самолёте или параплане (за доплату). Затем доедем до горы Верхний Джинал на границе Ставропольского края и Кабардино-Балкарской республики. С её вершины хорошо виден двуглавый снежный Эльбрус. Полюбуемся панорамой и отправимся в ущелье реки Кичмалки, откуда, от заброшенной автобусной остановки, стартуем к водопаду на Тызыльском каньоне. Проедем по грунтовой дороге в окружении холмистых гор, покрытых сочно-зелёной травой, и окажемся у многоструйных потоков, сверкающих на солнце.
Выпьем кофе, послушаем расслабляющий шум воды и спустимся к карстовым озёрам Шадхурей, образованным растворёнными в воде минералами, что делает их цвет насыщенно голубым. С кабардино-черкесского их название переводится как «круглая стоячая вода». Здесь снимали эпизод фильма «Земля Санникова».
Пообедаем в беседке на берегу, а затем преодолеем высокий и сложный перевал к Канжольскому плато, поднимемся на высоту 3000 метров. Отсюда ещё раз насладимся видом Эльбруса и после спустимся к ущелью реки Тызыл, где проводим закат. Через небольшой перевал вернёмся в цивилизацию, в посёлок у подножия Эльбруса. Поужинаем в кафе блюдами национальной кухни и переночуем в гостях у имама местной мечети.
Подъём на Эльбрус, ущелье Ирик-Чат, озеро Гижгит и перевал Актопарк
После завтрака по канатной дороге поднимемся к лагерю, откуда стартуют восхождения на Эльбрус. Полюбуемся панорамой гор и ледников, погуляем по самой высокой горе Европы. Только представьте, как приятно будет выпить горячего облепихового чаю среди искрящегося от солнечных лучей снега с видом на горные пики! Надышимся свежим морозным воздухом и пофотографирумся на смотровых площадках.
Затем спустимся и доедем до ущелья Ирик-Чат, где пообедаем и покормим осликов. При желании и наличии времени можем подняться по тропе к песчаным замкам. После отправимся к озеру Гижгит ярко-бирюзового цвета. Прогуляемся по берегу, поднимемся к смотровой площадке на скале, и я расскажу вам историю места. Перед закатом побываем на высшей точке перевала Актопрак, ведущего в Чегемское ущелье, где мы проведём завтрашний день.
Вечером приедем в гостевой дом. Хозяйка приготовит для нас вкусный ужин — традиционные блюда балкарской кухни. Желающие попарятся в бане (по предварительному согласованию).
Водопад Абай-Су, альплагерь и некрополь Эльтюбю, парапланерная школа
На завтрак хозяйка испечёт национальное блюдо — хычины — пшеничные лепёшки с картофелем и сыром. Сытые и довольные отправляемся в путь: начнём с подъёма к водопаду Абай-Су, высочайшему на Кавказе, потоки которого образуют непрерывный ливень и направляются к реке Башиль.
Затем проедем вдоль границы с Грузией в заброшенный альплагерь «Башиль», где сохранилось много деревянных построек советских времён: столовая, медпункт, изолятор, бухгалтерия. Прогуляемся по подвесному мосту и полюбуемся горной рекой. На обратном пути посмотрим на руины некрополя в селе Эльтюбю, пройдёмся по средневековому городу древних алан. Здесь же можно будет приобрести домашний сыр, чачу и сладости.
Далее направимся в парапланерную школу «Fly Chegem» — большой центр активного отдыха. Пообедаем и посмотрим на разноцветные парашюты парапланеристов. После отправимся в сторону Пятигорска. Проедем по Чегемской теснине, остановимся у живописных Чегемских водопадов. В Пятигорск прибудем около 19:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтраки и ужины
- Проживание
- Трансферы по маршруту
- Работа гида и фотографа
Что не входит в цену
- Ж. - д. или авиабилеты до Минеральных Вод/Пятигорска и обратно
- Обеды в кафе с национальной кухней
- Доплата за 1-местное проживание от 1500 руб
- Подъём по канатной дороге
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
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Нужно брать именно такой тур, который вам покажет все самые
Антон не просто гид, это что-то больше. Прекрасно все: и в плане организации, и человеческих качеств, и тд и тп… Взял на себя все заботы,
Это моё первое путешествие и я в полном восторге!)) Огромное количество
Скажу сразу, это не для любителей лакшери отдыха, так как будет и бездорожье, и аутентичность природы. Невероятные виды захватывают дух, что заставляло остановиться