Описание тура
Это не просто тур - это ваше готовое пяти дневное приключение под ключ у подножья самой высокой горы Европы. Мы взяли на себя все сложности, чтобы вы наслаждались каждым моментом - от первого спуска по идеальной трассе до вечера в атмосфере кавказского гостеприимства.
Мы Создали Систему, Где Вы Просто Получаете Удовольствие.
Вы приезжаете - мы делаем всё остальное. Вам не нужно самому искать трансфер, прокат или гида. Мы вас встречаем, размещаем, экипируем, выводим на идеальные трассы и погружаем в атмосферу Кавказа с его теплом, вкусом и невероятными видами.
Идеальный старт для новичков и рост для профи. Эльбрус и Чегет - это два разных мира катания. Широкие ухоженные склоны Эльбруса и вдохновляющая сложность Чегета. Наши инструкторы помогут вам уверенно встать на лыжи или покорить новые вершины мастерства.
Атмосфера путешествия, а не поездки. Мы продумали каждый вечер, чтобы знакомство с Кавказом было глубоким и вкусным. Насыщенная программа мероприятий, уютные рестораны с национальной кухней и душевная компания единомышленников подарят вам воспоминания на всю жизнь.
Выбирайте тур, где всё продумано за вас:
Опыт 7 лет - доверьтесь лучшим гидам Эльбруса!
Сезон катания до июля - продлите зиму на высоте 3800 м.
Группы до 15 человек - персональный подход, а не конвейер.
Доступные цены - лучшая цена на рынке.
Разнообразие программ - скучно не будет!
Ваш комфорт - наша профессия. Бронируйте тур, в котором продумана каждая деталь.
Программа тура по дням
Привет, Кавказ
Встреча в Минеральных Водах, комфортный трансфер в отель. Знакомство с группой и инструкторами. Получаем снаряжение в прокате и настраиваемся на предстоящие подвиги. Вечерний ужин в кафе.
Расписание дня
14:00 - Встреча в аэропорту Минеральных Вод.
15:00 - Встреча на Ж/Д вокзале в Минеральных Водах.
15:30 - Сытный обед в аутентичном ресторане , где вы познакомитесь с группой и гидами. 17:00 - Комфортный трансфер в Приэльбрусье с видами на меняющиеся пейзажи.
18:00 - Заселение в уютный отель.
19:00 - Помощь с подбором и получением экипировки в прокате.
20:00 - Ужин в кафе где вы почувствуете дух гор и познакомитесь ближе с попутчиками.
22:00 - Возвращение в гостиницу
Покорение Эльбруса
После завтрака - первый выход на склоны главной вершины Европы! Широкие трассы, ски-пассы уже у вас в кармане. Групповые или индивидуальные занятия с инструкторами. Вечерний ужин за просмотром кино.
Расписание дня
7:00 - Сытный завтрак в гостинице. Шведский стол.
8:00 - Выходим на склоны! Ваши ски-пассы уже ждут. Групповые или индивидуальные занятия с инструкторами.
12:00 - Совместный обедна склоне - делимся первыми впечатлениями.
16:00 - Возвращение в отель, отдых.
18:00 - Ужин.
20:00 - Вечерний просмотр кино в дружной компании
22:00 - Восстанавливаемся, отдыхаем, идем спать.
Прокачка мастерства
Новый день на Эльбрусе - время отточить технику. Свободное катание, первые победы и обед с видом на главный Кавказский хребет. После катания - расслабление в банном комплексе, чтобы снять напряжение и подготовиться к новым свершениям. Поиграть в настольные игры.
Расписание дня
7:00 - Завтрак.
8:00 - Снова на Эльбрусе! Свободное катание, оттачивание техники и новые вершины.
12:00 - Обед на склоне с панорамным видом.
16:00 - Возвращение в отель.
18:00 - Ужин и вечер настольных игр в кафе.
22:00 - Возвращаемся в гостиницу
Вызов Чегету
Меняем локацию! Сегодня вас ждет знаменитый Чегет - испытание для смелых и источник невероятных эмоций. Его крутые склоны - это настоящая горная школа. Вечером - торжественный ужин, где мы делимся самыми яркими впечатлениями тура.
Расписание дня
7:00 - Завтрак и построение планов на день.
8:00 - Разделяемся на отряды!
- Бесстрашные отправляется на штурм легендарного Чегета - его крутые склоны ждут самых смелых.
- Мудрые остается на Эльбрусе, чтобы отточить технику и насладиться скоростью на широких трассах.
12:00 - Обед прямо на склоне, где каждый делится своими горными историями.
16:00 - Возвращаемся в отель, чтобы отдохнуть и переодеться.
18:00 - Торжественный ужин. Подводим итоги уик-энда, вручаем памятные значки участникам и делимся лучшими фотографиями.
До новых встреч
Завтрак, прощание с величественными горами. По пути в аэропорт - остановка у термальных источников, чтобы зарядиться здоровьем и энергией перед дорогой. Трансфер в Минеральные Воды.
Расписание дня
7:00 - Завтрак, сборы.
8:00 - Выезд на Поляну Нарзанов, где вы сможете попробовать целебную воду и купить сувениры на память.
9:00 - Отправляемся в обратный путь.
11:00 - Релакс в термальных источниках - снимаем усталость в мышцах и заряжаемся здоровьем перед дорогой.
13:00 - Трансфер в Минеральные Воды.
15:00 - Прибытие на ж/д вокзал.
16:00 - Прибытие в Аэропорт.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер от Минеральных Вод до Приэльбрусья и обратно
- Все внутренние переезды от отеля и до склона
- Проживание в гостинице 3 звезды (номера стандарт)
- Завтраки во все дни тура, шведский стол
- Помощь в поиске инструктора
- Помощь начинающим в подборе снаряжения
- Билет для входа в Национальный парк Приэльбрусье
- Сопровождение группы организатором на все дни тура
- Фото и видео съемка
- Вечерний досуг
- Билет в термальные источники
- Веселая компания
- Красоты Кавказа
Что не входит в цену
- Занятие с инструктором
- Медицинская страховка
- Прокат снаряжения
- Ски - пасс (Подъемник)
- Билеты до Минеральных Вод на самолет и поезд и обратно
О чём нужно знать до поездки
Все оборудование для катания можно взять в аренду по прибытию в Приэльбрусье.
Необходимое:
Горные лыжи и палки / Сноуборд
Ботинки горнолыжные
Маска солнцезащитная
Шлем горнолыжный
Перчатки/варежки горнолыжные
Солнцезащитный крем
Купальный комплект
Дополнительное оборудование.
Комплект термобелья утеплённый
Носки высокие для катания
Пуховый свитер
Бафф - Он сочетает в себе свойства и достоинства шарфа, шапки, балаклавы, маски, банданы, повязки.
Защита спины
Защитные шорты
Пожелания к путешественнику
К участию допускаются взрослые и дети от 6 лет.
Все участники должны не иметь медицинских противопоказаний к занятиям горнолыжным спортом и пребыванию в высокогорной местности.