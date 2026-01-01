В Архыз в мини-группе с прогулками верхом и на квадроциклах. Всё включено
Отдохнуть в горах и лесу, пообщаться с лошадьми, промчать по труднопроходимой местности
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, 12:00
20 фев в 12:00
7 мар в 12:00
21 500 ₽ за человека
Адыгея для всей семьи: прогулки, мастер-классы и водные процедуры
Погулять по каньонам и ущельям, научиться сыроварению и расслабиться в термальных источниках
Начало: В 11:00 на ж/д вокзале Краснодара, в 11:40 в аэроп...
8 мар в 11:00
19 апр в 11:00
68 800 ₽ за человека
Зима в Архызе с проживанием в шале и активностями (индивидуально)
Отдохнуть на курорте «Романтик», покататься на квадроциклах и лошадях, посетить Аланское городище
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Минеральных Вод, 10:00. Та...
20 янв в 10:00
21 янв в 10:00
54 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в январе 2026
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 21 500 до 68 800.
Забронируйте тур в Минеральных Водах на 2026 год по теме «Развлечения», цены от 21500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март