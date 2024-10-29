Парк-отель «Псыгупс» находится в 10 км от города Майкопа и приглашает к себе всех желающих отдохнуть в приятной обстановке.

Номера отеля оборудованы кондиционером, плоским ТВ, душем и туалетом. В номерах имеется небольшой холодильник, а также чайный и кофейный набор. К услугам всех гостей доступен бесплатный интернет.

Кухонная зона оснащена необходимой техникой, также там имеется телевизор и просторный обеденный стол для вашего удобства. При желании можно сходить покушать в ресторане или кафе на территории.

Доступен банкетный зал с возможностью проведения лекций и конференций, оборудование и организация мероприятий - за отдельную плату.

Для гостей организованы парковка, бассейны, термальные источники и тренажерный зал, а маленьких постояльцев развлечет детский клуб. В пешей доступности располагаются магазины, остановка общественного транспорта, кафе и автомойка, а в Майкопе можно посетить Филармонию, Театральное объединение РА, Национальный музей и Музей искусства народов Востока. Расстояние до аэропорта Пашковский - 98,8 км, до железнодорожного вокзала Майкоп - 11,2 км.