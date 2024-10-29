Красоты Адыгеи. Экскурсионный тур

Комфортный тур с проживанием в термальном парк-отеле «Псыгупс». Краснодарский край и Адыгея поразят нас своими красотами и причудами в этом туре. Настоящий природный квест — Азишская пещера и горная железная дорога по Гуамскому ущелью. Водопады всех масштабов и воплощений, каменные скальные кольца, пещеры и гроты.
5
3 отзыва
Красоты Адыгеи. Экскурсионный тур
Красоты Адыгеи. Экскурсионный тур
Красоты Адыгеи. Экскурсионный тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Переезд в Псыгупс

Заберем вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод.

Комфортабельный транспорт доставит всех в пос. Псыгупс, где будет ждать вкусный ужин.

Тайминг:

  • 09:00-14:30 встреча в аэропорту Минеральных Вод;
  • 14:30-19:30 трансфер в Адыгею с остановкой на обед;
  • 19:30-20:30 ужин, заселение в отель в п. Псыгупс.

Проживание: гостиница 3*, пос. Псыгупс.

Питание: обед на маршруте, ужин в гостинице.

Прибытие. Переезд в ПсыгупсПрибытие. Переезд в ПсыгупсПрибытие. Переезд в ПсыгупсПрибытие. Переезд в Псыгупс
2 день

Лаго-Наки, Азишская пещера

Сегодня нас ждут известные альпийские луга плато Лаго-Наки уже ждут нас.

Чудо природы — Азишская пещера, ее древняя насыщенная история, наросты сталактитов и сталагмитов, множество таинственных ходов и ответвлений взбудоражат ваши эмоции.

К вечеру приедем в пос. Каменномостский, где разместимся и отдохнём.

Тайминг:

  • 08:00-09:00 завтрак в гостинице;
  • 09:00-12:00 Адыгея, Лаго-Наки;
  • 12:00-14:00 экскурсия по Лаго-наки;
  • 14:00-15:00 обед;
  • 15:30-17:00 Азишская пещера;
  • 17:00-19:00 возвращение в отель;
  • 19:00-20:00 ужин в гостинице;
  • 20:00 отдых.

Проживание: гостиница 3*, пос. Псыгупс.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Лаго-Наки, Азишская пещераЛаго-Наки, Азишская пещераЛаго-Наки, Азишская пещераЛаго-Наки, Азишская пещера
3 день

Гуамское ущелье

Уникальное узкое живописное ущелье между Гуамой и Лагонаки, в верховьях реки Курджипс.

Обрывистые скалы, шум воды, непривычно узкая полоска неба над головой.

Но главная изюминка — знаменитая железная дорога, проходящая прямо вдоль скальной расщелины, под нависающими ветвями субтропических деревьев.

Тайминг:

  • 08:00-09:00 завтрак в гостинице;
  • 09:30-10:00 сбор и выезд на экскурсию;
  • 09:00-16:00 Гуамское ущелье, приезд и экскурсия;
  • 13:00-14:00 обед на маршруте;
  • 16:00-19:00 возвращение в гостиницу;
  • 19:00-20:00 ужин в гостинице;
  • 20:00 отдых.

Проживание: гостиница 3*, пос. Псыгупс.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Гуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущельеГуамское ущелье
4 день

Водопады Руфабго

Сегодня на повестке дня — целый каскад водопадов на Белой реке.

Экскурсионный пешеходный маршрут оборудован через все водопады вдоль ручья, до самого красивого пятого водопада Девичьи косы.

Охлаждающие потоки водной пыли, контрастирующая зелень и пенистая чистая вода, ниспадающая со скал.

После экскурсии отправимся обратно в нашу гостиницу.

Тайминг:

  • 07:00-08:00 завтрак в гостинице;
  • 08:30-09:00 пеший поход к водопадам Руфабго;
  • 09:00-13:00 прогулка по водопадам;
  • 13:00-14:00 обед на маршруте;
  • 15:00-16:00 экскурсия до пятого водопада Девичьи косы;
  • 16:00-19:00 возвращение в гостиницу;
  • 19:30-20:30 ужин в гостинице;
  • 20:30 отдых.

Проживание: гостиница 3*, пос. Псыгупс.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.

Водопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады РуфабгоВодопады Руфабго
5 день

Дольмены в Баговской. Отъезд

После вкусного и сытного завтрака выезжаем в логово спелеологов и спортсменов, к Сквозной пещере.

Еще сегодня нас ждет станица Баговская с огромными запасами природных ресурсов, с уникальной флорой и фауной, впечатляющие дольмены.

Вечером вернемся в номера.

Тайминг:

  • 08:00-09:00 завтрак в гостинице;
  • 09:30-11:30 выезд в станицу Баговская;
  • 11:30-12:30 экскурсия к дольменам;
  • 13:00-14:00 обед;
  • 14:00-18:00 трансфер в Минеральные Воды.

Проживание: гостиница 3*, пос. Псыгупс.

Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.

Дольмены в Баговской. ОтъездДольмены в Баговской. ОтъездДольмены в Баговской. ОтъездДольмены в Баговской. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах.

Доплата за одноместное размещение – 23 100 руб. /весь период тура.

Ниже представлен возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.

Варианты проживания

Псыгупс

4 ночи

Парк-отель «Псыгупс» находится в 10 км от города Майкопа и приглашает к себе всех желающих отдохнуть в приятной обстановке.

Номера отеля оборудованы кондиционером, плоским ТВ, душем и туалетом. В номерах имеется небольшой холодильник, а также чайный и кофейный набор. К услугам всех гостей доступен бесплатный интернет.

Кухонная зона оснащена необходимой техникой, также там имеется телевизор и просторный обеденный стол для вашего удобства. При желании можно сходить покушать в ресторане или кафе на территории.

Доступен банкетный зал с возможностью проведения лекций и конференций, оборудование и организация мероприятий - за отдельную плату.

Для гостей организованы парковка, бассейны, термальные источники и тренажерный зал, а маленьких постояльцев развлечет детский клуб. В пешей доступности располагаются магазины, остановка общественного транспорта, кафе и автомойка, а в Майкопе можно посетить Филармонию, Театральное объединение РА, Национальный музей и Музей искусства народов Востока. Расстояние до аэропорта Пашковский - 98,8 км, до железнодорожного вокзала Майкоп - 11,2 км.

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Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
  • Питание: завтраки, обеды и ужины
  • Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Индивидуальный трансфер
  • Питание, не включенное в программу тура
  • Экскурсии, не включенные в программу тура
  • Одноместное размещение - 23 100 руб. /весь период тура
  • Входные билеты и экологические сборы
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • купальники и наряды для фотосессий;
  • личная аптечка (при необходимости);
  • непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
  • плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
  • солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
  • спортивный костюм;
  • треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
  • треккинговые палки (у кого нет - можно взять лыжные);
  • треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка».
Есть возможность увеличения или уменьшения количества дней в туре?

Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где и когда начинается и заканчивается тур?

Тур начинается в городе Минеральные Воды.

Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале до 14:00 все рейсы.

В день отъезда: пос. Псыгупс, групповой трансфер в 11:00 в Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, рекомендованное время вылета — после 19:30.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
В
29 окт 2024
Организация на высший бал! Меня сопровождали с момента брони тура и до возращения домой - подробный рассказ и памятки в начале пути, информация и напоминалки во время самого тура, интересовались, как проходит отдых и есть ли вопросы, которые надо решить, нужна ли помощь. Я чувствовала заботу со всех сторон. Спасибо! ❤️
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И
23 окт 2024
Большое спасибо организаторам тура, всё четко, ясно и понятно. Любые вопросы решаются быстро.
Т
21 окт 2024
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты, но всегда в итоге, оказывается, что еду с Большой Страной)) И всегда встречающая компания оказывается самой лучшей, и отдых комфортным)
С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,С Большой Страной езжу давно и надежно. Когда начинаю искать тур, смотрю разные предложения и варианты,

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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