Программа тура по дням
Прибытие. Переезд в Псыгупс
Заберем вас в аэропорту или на ж/д вокзале Минеральных Вод.
Комфортабельный транспорт доставит всех в пос. Псыгупс, где будет ждать вкусный ужин.
Тайминг:
- 09:00-14:30 встреча в аэропорту Минеральных Вод;
- 14:30-19:30 трансфер в Адыгею с остановкой на обед;
- 19:30-20:30 ужин, заселение в отель в п. Псыгупс.
Проживание: гостиница 3*, пос. Псыгупс.
Питание: обед на маршруте, ужин в гостинице.
Лаго-Наки, Азишская пещера
Сегодня нас ждут известные альпийские луга плато Лаго-Наки уже ждут нас.
Чудо природы — Азишская пещера, ее древняя насыщенная история, наросты сталактитов и сталагмитов, множество таинственных ходов и ответвлений взбудоражат ваши эмоции.
К вечеру приедем в пос. Каменномостский, где разместимся и отдохнём.
Тайминг:
- 08:00-09:00 завтрак в гостинице;
- 09:00-12:00 Адыгея, Лаго-Наки;
- 12:00-14:00 экскурсия по Лаго-наки;
- 14:00-15:00 обед;
- 15:30-17:00 Азишская пещера;
- 17:00-19:00 возвращение в отель;
- 19:00-20:00 ужин в гостинице;
- 20:00 отдых.
Проживание: гостиница 3*, пос. Псыгупс.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Гуамское ущелье
Уникальное узкое живописное ущелье между Гуамой и Лагонаки, в верховьях реки Курджипс.
Обрывистые скалы, шум воды, непривычно узкая полоска неба над головой.
Но главная изюминка — знаменитая железная дорога, проходящая прямо вдоль скальной расщелины, под нависающими ветвями субтропических деревьев.
Тайминг:
- 08:00-09:00 завтрак в гостинице;
- 09:30-10:00 сбор и выезд на экскурсию;
- 09:00-16:00 Гуамское ущелье, приезд и экскурсия;
- 13:00-14:00 обед на маршруте;
- 16:00-19:00 возвращение в гостиницу;
- 19:00-20:00 ужин в гостинице;
- 20:00 отдых.
Проживание: гостиница 3*, пос. Псыгупс.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Водопады Руфабго
Сегодня на повестке дня — целый каскад водопадов на Белой реке.
Экскурсионный пешеходный маршрут оборудован через все водопады вдоль ручья, до самого красивого пятого водопада Девичьи косы.
Охлаждающие потоки водной пыли, контрастирующая зелень и пенистая чистая вода, ниспадающая со скал.
После экскурсии отправимся обратно в нашу гостиницу.
Тайминг:
- 07:00-08:00 завтрак в гостинице;
- 08:30-09:00 пеший поход к водопадам Руфабго;
- 09:00-13:00 прогулка по водопадам;
- 13:00-14:00 обед на маршруте;
- 15:00-16:00 экскурсия до пятого водопада Девичьи косы;
- 16:00-19:00 возвращение в гостиницу;
- 19:30-20:30 ужин в гостинице;
- 20:30 отдых.
Проживание: гостиница 3*, пос. Псыгупс.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте, ужин в гостинице.
Дольмены в Баговской. Отъезд
После вкусного и сытного завтрака выезжаем в логово спелеологов и спортсменов, к Сквозной пещере.
Еще сегодня нас ждет станица Баговская с огромными запасами природных ресурсов, с уникальной флорой и фауной, впечатляющие дольмены.
Вечером вернемся в номера.
Тайминг:
- 08:00-09:00 завтрак в гостинице;
- 09:30-11:30 выезд в станицу Баговская;
- 11:30-12:30 экскурсия к дольменам;
- 13:00-14:00 обед;
- 14:00-18:00 трансфер в Минеральные Воды.
Проживание: гостиница 3*, пос. Псыгупс.
Питание: завтрак в гостинице, обед на маршруте.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах.
Доплата за одноместное размещение – 23 100 руб. /весь период тура.
Ниже представлен возможный вариант размещения. Возможна замена на аналогичные.
Варианты проживания
Псыгупс
Парк-отель «Псыгупс» находится в 10 км от города Майкопа и приглашает к себе всех желающих отдохнуть в приятной обстановке.
Номера отеля оборудованы кондиционером, плоским ТВ, душем и туалетом. В номерах имеется небольшой холодильник, а также чайный и кофейный набор. К услугам всех гостей доступен бесплатный интернет.
Кухонная зона оснащена необходимой техникой, также там имеется телевизор и просторный обеденный стол для вашего удобства. При желании можно сходить покушать в ресторане или кафе на территории.
Доступен банкетный зал с возможностью проведения лекций и конференций, оборудование и организация мероприятий - за отдельную плату.
Для гостей организованы парковка, бассейны, термальные источники и тренажерный зал, а маленьких постояльцев развлечет детский клуб. В пешей доступности располагаются магазины, остановка общественного транспорта, кафе и автомойка, а в Майкопе можно посетить Филармонию, Театральное объединение РА, Национальный музей и Музей искусства народов Востока. Расстояние до аэропорта Пашковский - 98,8 км, до железнодорожного вокзала Майкоп - 11,2 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт
- Питание: завтраки, обеды и ужины
- Проживание в гостинице в 2-, 3-местных номерах
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Индивидуальный трансфер
- Питание, не включенное в программу тура
- Экскурсии, не включенные в программу тура
- Одноместное размещение - 23 100 руб. /весь период тура
- Входные билеты и экологические сборы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- купальники и наряды для фотосессий;
- личная аптечка (при необходимости);
- непромокаемая ветрозащитная куртка и брюки;
- плащ-дождевик (лучше не одноразовый) или мембранная куртка;
- солнцезащитные очки и крем: солнце в горах очень активно;
- спортивный костюм;
- треккинговые ботинки с протектором, либо кроссовки типа «Salomon Speed Cross» (кроссовки для бега без протектора категорически не подходят). Обувь обязательно должна быть разношенной, не новой;
- треккинговые палки (у кого нет - можно взять лыжные);
- треккинговый рюкзак 25-30 литров и «сидушка».
Есть возможность увеличения или уменьшения количества дней в туре?
Для расчета сокращенной или удлиненной программы обращайтесь к менеджеру.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где и когда начинается и заканчивается тур?
Тур начинается в городе Минеральные Воды.
Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале до 14:00 все рейсы.
В день отъезда: пос. Псыгупс, групповой трансфер в 11:00 в Минеральные Воды, ж/д вокзал или аэропорт, рекомендованное время вылета — после 19:30.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.