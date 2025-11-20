На канатной дороге возможно подняться на высоту 3800 метров, а снегоходы
Программа тура по дням
Прибытие. Приэльбрусье
Прибытие в аэропорт или ж/д вокзал Минеральные Воды:
- 15:00 встреча и сбор группы в аэропорту Минеральные Воды;
- 15:30 встреча и сбор группы на ж/д вокзале Минеральные Воды.
Групповой трансфер в Приэльбрусье (185 км, 3 часа) на горнолыжные курорты Эльбрус и Чегет, заселение в гостиницы.
Эльбрус — самая высокая вершина Европы, завораживающая своим величием.
Невероятная красота гор и традиционное кавказское гостеприимство вдохновят на великолепный отдых с множеством ярких впечатлений, а разнообразие трасс порадует и новичков, и профессионалов.
Ужинаем в гостинице или в любом из многочисленных кафе и ресторанах (доп. плата), расположенных вдоль тропы Чегет — Эльбрус.
Знакомимся и проходим инструктаж по правилам безопасности и поведения на курорте Эльбрус.
Горнолыжные склоны Эльбруса
08:30 После завтрака отправляемся на горнолыжные склоны Эльбруса.
Впереди целый день катания с безграничными возможностями активного отдыха.
Общая протяженность горнолыжных трасс порядка 12 км, при этом большинство из них красно-синие, идеально подходящие для среднего уровня катания.
Трассы на Эльбрусе широкие и пологие, без резкого перепада высот, что также будет комфортно для новичков.
В нижней части курорта есть небольшой учебный склон с ленточным подъемником.
Инструкторы помогут подобрать снаряжение, получаем ски-пассы и начинаем раскатывать трассы в зависимости от уровня подготовки.
Канатные дороги плавно поднимают нас от поселка Азау (2350 м) к станциям «Кругозор» (3000 м), «Мир» (3500 м) и «Гарабаши» (3847 м).
Наслаждаемся катанием, потрясающими видами и активным отдыхом на горнолыжных склонах самой высокой горы Европы.
Обедаем в кафе на склоне (доп. плата), обмениваемся впечатлениями и одновременно погружаемся в местную гастрономию.
На Эльбрусе пекут самые вкусные хычины с сыром, мясом и картошкой, а из местных блюд обязательно нужно будет попробовать лагман, шорпу и чанахи.
Продолжаем осваивать трассы, заряжаясь энергией гор, и просто получаем удовольствие от катания.
16:30 Сбор группы, возращение в отель.
Свободное время для восстановления и отдыха.
Множество вариантов вечернего досуга: рестораны национальной кухни, спа процедуры, караоке, конные прогулки, катание на коньках или шопинг на колоритных местных рынках.
Горнолыжные склоны Эльбруса
08:30 После завтрака отправляемся к склонам и продолжаем раскатывать горнолыжные трассы Эльбруса.
На лыжах и сноубордах впечатляемся каждым мгновением активного отдыха, погрузившись в красоту горной стихии.
Опытные райдеры сегодня могут попробовать себя на Чегете, где наиболее сложные трассы в России.
На Чегете сохранилась атмосфера прошлых лет.
Именно здесь с шестидесятых годов прошлого столетия находится культовое кафе «Ай» на высоте 2750 метров и в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус.
Кому не интересен Чегет, продолжаем раскатывать горнолыжные трассы Эльбруса.
Обед на склоне с горячим чаем придаст энергии для продолжения увлекательного дня.
16:30 Сбор группы, возращение в отель.
Свободное время для восстановления и отдыха.
Для желающих, возможность дополнительно организовать баньку.
Посещение комплекса термальных источников «Гедуко». Отъезд
09:00 Расставание с Эльбрусом, выселение из гостиницы.
09:00 Переезд к термальным источникам (120 км, 2 часа), по дороге посещаем Поляну Нарзанов.
Попьем живительный нарзан, который мощными струями бьет из-под земли в нескольких местах и здесь же заглянем на местный рынок, докупив сувениров в дорогу.
11:00-12:30 Посещение комплекса термальных источников «Гедуко».
Расслабляющий отдых в бассейне с горячими термальными водами, позволит восстановить заряд бодрости и добавит позитивных эмоций (рекомендуем взять купальные принадлежности, полотенца и сланцы).
13:00 Сбор, групповой трансфер в аэропорт/на вокзал Минеральные Воды к вечерним рейсам/поездам, позже 17:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях.
Стоимость тура за номер в зависимости от размещения, руб.
|Размещение во Владикавказе
|Категория номера
Dbl
2-местное
Twin
2-местное
Single
1-местное
Triple
3-местное
DBL+СH
2 взр. + 1 реб.
QUAD
4-местное
Breakfast
Завтрак
|Снежный барс 3*, Чегет
|стандарт
|56700
|56700
|44600
|82300
|78100
|104160
|Шв. стол
|Балкария 3*, Азау
|стандарт
|61380
|61380
|46960
|85100
|80900
|107800
|Шв. стол
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Снежный барс
Отель «Снежный барс» расположился на Поляне Чегет поселка Терскол, Приэльбрусье. К услугам бесплатный Wi-Fi.
Для своих гостей гостиница предлагает 110 номеров различных категорий. Все оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Если Вам захотелось покушать, на территории для Вас работает ресторан, где высококвалифицированные повара приготовят самые вкусные блюда.
Расстояние до аэропорта составляет - 94 км, а до железнодорожного вокзала - 92 км.
Балкария
Отель «Балкария» находится у самого основания гор Эльбрус, в двух шагах от подъемника, рядом с поляной Азу, водопадом Девичьи косы и паре минутах на машине от озера Донгуз Орун-Кёль.
К услугам гостей предлагается 21 уютный номер, каждом из которых имеется двуспальная кровать, телевизор, а в ванной комнате проложен теплый пол. Также на территории имеются помещение для хранения инвентаря, кинотеатр, много смотровых площадок.
Также работает ресторан, по утрам в нем сервируют сытный завтрак, а вечером — вкусный ужин.
Расстояние до аэропорта составляет 97,1 км, до железнодорожного вокзала — 73,3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер из аэропорта и ж/д вокзала Минеральные Воды в первый день по условиям в программе тура
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 17:00
- Размещение с завтраками в отелях и туркомплексах в Терсколе
- Сопровождение опытного гида-организатора и информационная поддержка
- Медицинская страховка «Активный отдых» на все время пребывания
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Питание: обеды, ужины
- Оплата подъемников в горах, ски-пасс в день - 3 000 руб
- Аренда полного комплекта горнолыжного снаряжения в день - от 2 500 руб
- Услуги профессионального инструктора горные лыжи/сноуборд за один час, возможно обучение в группах до 5 чел. - от 3 500 руб
- Билет на горячие термальные источники, один час - 600 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Снаряжение для горнолыжных курортов, купальник.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица — российский рубль.