Тайны седого Эльбруса
Опытные гиды нашей компании станут вашими проводниками: они не только покажут основные достопримечательности этого края, но и помогут подняться на высоты, о которых слагали стихи и песни. Раскройте тайны седого Эльбруса вместе с нами!
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Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»
Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.
Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).
Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00.
Сбор группы.
12:30 Групповой трансфер без гида в Приэльбрусье (в пути 5,5 час., с остановками).
Остановка на обед за доп. плату.
По пути — посещение термального комплекса «Гедуко».
Дополнительно оплачивается входной билет от 400 рублей с человека (оплата на месте).
«Гедуко» представляет собой спортивно-оздоровительный комплекс курортного назначения.
Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки).
Продолжительность купания 1 час 30 минут.
17:00 Ориентировочное время прибытия на поляну Чегет.
19:00 Ужины в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.
Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль
Продолжительность: 5-6 часов.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) (осуществляется за дополнительную плату — 1000 руб. /чел.), откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.
Прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников.
После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки — они не оставят вас равнодушными!
Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.
Возвращение в отель.
В свободное время рекомендуем совершить самостоятельную прогулку по эко-тропе на Поляну Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан.
Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.
Свободное время на курорте.
Ужин — самостоятельно.
19:00 Ужины в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.
Треккинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол
Продолжительность: 5 часов.
Перепад высот: 700 метров.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Каждая тропинка, по которой вы пройдёте во время трекинга к Терскольскму ущелью, откроет вам обворожительные пейзажи дикой горной местности; во время подъёма вы сможете отдохнуть у «чайного домика» и испить горной воды из «волшебного источника».
После переправы через реку по узкому мосту вы приблизитесь к цели путешествия — водопаду Терскол, который возвышается над землёй на 10 метров, но ещё более велик в ширину — его протяжённость составляет 12 метров!
Обед на горных склонах у водопада (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
19:00 Ужины в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.
Треккинг в ущелье Ирикчат
Продолжительность: 7-8 часов.
Перепад высот: 500 метров.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер в ущелье Ирикчат к началу пешеходного маршрута.
Река Ирик вытекает из одноименного ледника, скрывается в глубоком каньоне и впадает в Баксан около поселка Эльбрус.
Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса.
Маршрут проходит по теснине ущелья, вдоль отвесных скал, в самом сердце горного пейзажа Главного Кавказского Хребта.
Обед в пути (сух. паёк).
Возвращение в отель.
Ужин — самостоятельно.
По желанию за дополнительную оплату вы можете посетить оздоровительный центр, сходить в баню.
19:00 Ужины в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.
Высокогорная экскурсия на Эльбрус
Не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Продолжительность: 5-6 часов.
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.
Трансфер на поляну Азау, подъём на канатной дороге на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3 800 м. (осуществляется за доп. плату — 1 800 руб. /чел. на месте).
Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).
На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).
Спуск на поляну Азау.
Обед в местном кафе — самостоятельно.
В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой эко-тропе «Азау-Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа-в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой.
Вечером — совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от путешествия на Приэльбрусье.
Выезд из Приэльбрусья
Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.
Освобождение номеров до 12:00.
Свободное время на курорте.
- Предлагаем: полетать на параплане, уточнять на месте у гида — от 7 000 рублей.
- Катание на лошадях от 1500 рублей.
13:30-14:00 Групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам / поездам, отправляющимся после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение на поляне Чегет
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Размещение на дополнительном месте (с 12 лет)
Чегет: «Снежный Барс» 3*
Без завтрака
|45000
|55000
|39000
|Чегет: «Снежный Барс» 3* завтрак
|47000
|57000
|42000
|Чегет: «Кристалл 139» 4*, завтрак
57000 стандарт
58000 стандарт +
|66500
|52000 стандарт +
|«Кристалл 139» 4* завтрак + ужин
58500 стандарт
60000 стандарт+
|69000
|54000 стандарт +
Скидка на основные места для детей 12-14 лет – 5%.
Подселение возможно только в отелях Снежный Барс 3*.
Варианты проживания
Отель «Снежный Барс»
Отель "Снежный Барс" расположен рядом с поселком Терскол. Отель предлагает размещение в просторных номерах (172 номера). Гости смогут легко добраться до горы Чегет и кресельного подъемника Чегета. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ по Wi-Fi. На этажах установлены кулеры с водой.
Первый корпус отеля. Интерьер номеров лаконичен и прост, дизайн предполагает спокойные цвета и оттенки. В номере есть удобные кровати для комфортного отдыха, письменный стол для работы, вместительный шкаф, плазменный телевизор. К услугам гостей в ванной комнате предоставлены все необходимые банные принадлежности, полотенца и фен для волос. Завтрак шведский стол (при небольшой загрузке – комплексное меню) сервируется в ресторане в первом корпусе.
Отель Кристалл 4
Отель Kristall 139 расположен в живописных горах Кавказа, в поселке Терскол. К услугам гостей сауна и боулинг.
В числе удобств комфортабельных номеров, оформленных в классическом стиле, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляются тапочки.
В ресторане на территории отеля подают блюда русской, европейской и кавказской кухни, а в лобби-баре и спорт-баре можно заказать разнообразные напитки.
Прогулка от отеля до подъемников на гору Чегет займет всего 3 минуты. В отеле также можно сыграть в бильярд.
Автобусная остановка «Поляна Чегет» находится в 5 минутах ходьбы от отеля Kristall 139. Расстояние от отеля до железнодорожного вокзала Нальчика составляет 100 км, а до аэропорта Минеральных Вод — 150 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Групповые трансферы «аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды - термальный комплекс Гедуко - Приэльбрусье - аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды»
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
- Плата за посещение национального парка
- Услуги горного гида
- Размещение в гостинице 3*/4* на выбор (5 ночей) на поляне Чегет
- Завтраки в отелях - шведский стол согласно вашему бронированию (если выбран тариф с завтраками)
- 2 обеда (сух. паёк стандарт)
- Ужины в отеле «Кристалл 139» п. Чегет (по меню из 3 блюд) согласно вашему бронированию (если выбран тариф с ужинами)
- Праздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Билеты на канатную дорогу «Эльбрус» - от 1 800 руб. /чел
- Билеты на канатную дорогу «Чегет» - от 1 000 руб. /чел
- Индивидуальный трансфер «Приэльбрусье - Минеральные Воды» - от 6 000 руб. за машину
- Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
- Дополнительные сервисы в гостиницах
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не включенное в программу тура: завтраки в отелях - шведский стол (если выбран тариф без завтраков) - от 600 руб. /чел., оплата и бронирование на местезавтраки в столовых на курорте - от 350 руб. /чел. завтрак по меню в кафе на поляне Чегет - 650 руб. /чел., оплата и бронирование при покупке тура
- Завтраки в отелях - шведский стол (если выбран тариф без завтраков) - от 600 руб. /чел., оплата и бронирование на месте
- Завтраки в столовых на курорте - от 350 руб. /чел
- Завтрак по меню в кафе на поляне Чегет - 650 руб. /чел., оплата и бронирование при покупке тура
- Индивидуальные трансферы - от 6 000 руб
- Входные билеты в «Термальные источники Гедуко» - от 400 руб
- Аренда треккинговых палок - от 350 руб. /сутки, оплата на месте
- Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
- Спиртные напитки
- Катание на ратраке - от 6 000 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для трекинга:
- ветрозащитная куртка;
- треккинговые брюки;
- треккинговые ботинки или кроссовки;
- термобелье;
- кофта (флисовая);
- перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
- рюкзак 25-30 литров;
- накидка от дождя (дождевик) для себя и для рюкзака;
- солнцезащитные очки и крем от солнца с фактором защиты 50;
- индивидуальная аптечка;
- пенополиуретановая «сидушка»;
- термос;
- треккинговые палки.
Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей - свидетельство о рождении. Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
В прокат можно взять: ветрозащитную куртку, ветрозащитные брюки, трекинговые палки, трекинговые ботинки (бронировать при покупке тура).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как происходит встреча и проводы?
Встреча:
Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Тайны седого Эльбруса» на выходе из зала прилёта. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 12:00 утра.
Проводы:
Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 6000 рублей.
Какая будет погода?
Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -5°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C.
Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15. Летом выпадает максимальное количество осадков.
Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.
Какие особенности высокогорья?
В рамках программы мы будем находиться на высоте 1800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге ст. Чегет или Азау до высоты 3500 метров над уровнем моря. При желании и физических возможностях вы можете подняться на высоту до 4100 м. Проживание по программе – на высоте от 1600-2200 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.
От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).
Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:
- индивидуальная непереносимость недостатка кислорода,
- стенокардия III-IV функционального класса,
- гипертоническая болезнь 3 ст.,
- хроническая почечная недостаточность,
- острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.),
- сердечно-сосудистые заболевания,
- легочные заболевания,
- стадия обострения хронических воспалительных процессов,
- острые инфекционные заболевания.
В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.
У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.
Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.
Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки.
Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.
Есть ли особые правила поведения на Кавказе?
Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют балкарскую и кабардинскую речь.
Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.
В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).
Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.
Куда можно обратиться за мед помощью в туре?
Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспеченытакже транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты. Если вы в индивидуальном порядке принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве.
Скорая помощь в п. Терскол: +7 (928) 703-41-41, +7 (86638) 71-329.
Травмпункт в п. Терскол (около здания «Эльбрустурист»): +7 (928) 703-41-41, 8+7(86638) 71-329 (с 10:00 до 18:00, в сезон круглосуточно).
Амбулатория п. Терскол: +7 (86638) 7-11-03, 7-11-71. Терскол д9 кв. 12.
Больница в п. Эльбрус: +7 (86638) 7-81-21, адрес: ул. Согаева, 12.
Больница в г. Тырныауз: +7 (86638) 4-24-83; адрес: ул. Гызыева, 16.
Районная поликлиника г. Тырнауз: +7(86638) 4-56-83; адрес: просп. Эльбрусский, 65.
Перед выходом в высокогорье участники проходят инструктаж по технике безопасности.
Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс.
Пожарно-спасательная служба:№ 01 вызов со стационарного телефона,с мобильного № 101.
Полиция:№ 02 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 102.
Скорая помощь: № 03 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 103.
Поисково-спасательная служба МЧС п. Терскол: +7 (86638) 7-14-89.
Спасательная служба курорта Эльбрус: +7 (86638) 7-15-05, +7 (86638) 7-15-07.
Полиция в п. Терскол («Эльбрустурист»): +7 (999) 491-95-54, +7(999) 491-93-19.
Полиция в п. Эльбрус: +7 (86638) 7-81-02.
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики: +7 (8662) 72-02-84; адрес: Нальчик, ул. Канукоева, 5.
Горячая линия для туристов +7-963-390-20-74, +7-938-914-21-38.
Единый колцентр курорта Эльбрус: 8-800-2222-506.
Пограничное управление ФСБ России по КБР: +7 (8662) 91-43-53; адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192.
Можно ли платить картой в туре?
Денежная единица - российский рубль.
В кафе, ресторанах и магазинах Приэльбрусьядалеко не везде можно расплатиться картой. В основном расчеты производятся наличными. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа.
В поселке Терскол нет круглосуточных банков или обмена валют, есть только круглосуточные банкоматы. Потому стоит подумать о наличных заранее, в дневное время.
На территории курорта есть несколько банкоматов, чаще всего гости пользуются услугами Сбербанка России.
Банкомат «Сбербанк России», пос. Терскол, в отеле «Эльбрусия», режим работы: 24 часа.
Банкомат «Сбербанк России», поляна Чегет, в холле пансионата «Чегет», режим работы: 24 часа.
Банкомат «Сбербанк России», поляна Азау, у кассы канатной дороги - режим работы: 24 часа.
Банкомат «Россельхозбанк», поляна Азау, в прокате курорта.
По возможности, сдавайте Ваши деньги, документы или ценности в сейф гостиницы. Просим не вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег. Не забывайте, что на улицах в любой стране встречаются уличные воры.
Необходим ли пропуск в туре?
Маршрут проходит по приграничной территории. Для иностранных граждан, в том числе и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска для всех без исключения. Срок - подача документов за 45 дней. Для граждан РФ – погранпропуск не требуется.
Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).
Будет ли связь?
В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.
Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) работают в Приэльбрусье. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.
Для того чтобы у Вас не возникало проблем с оплатой за услуги мобильной связи, многие гостиничные комплексы Приэльбрусья оборудованы терминалами для пополнения счета. Терминалы так же установлены на входе в магазины и минимаркеты.
Какие условия автоперевозок?
Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение и распитие спиртного в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.
В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.
Что надо знать о гидах?
На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные горные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.
Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом - это уже путешествие.
Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.
Гид имеет право снять участника с маршрута за неисполнение требований техники безопасности.
Меры предосторожности и правила поведения в активном туре
Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.
- Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
- Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
- Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
- Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
- Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
- Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
- Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
- Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
- С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
- Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время треккинга
Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.
- Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
- В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им треккинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
- Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
- При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
- На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Какой может быть состав сухого пайка?
- Включен в стоимость: примерный состав сух. пайка стандарт: вода, сок, 2-3 батончика (в т. ч. злаковые), фрукты по сезону, орехи/сухофрукты, леденцы, печенье, сэндвич (булка или хлеб, листовой салат, мясо, сыр), огурец/помидор, вареное яйцо;
- Примерный состав веган сух. пайка по согласованию: сэндвич с хумусом, сыр тофу возможно авокадо, огурец/помидор, салат, батончки, хлеб или зерновые хлебцы, орехи/сухофрукты;
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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