Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.

От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).

Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:

индивидуальная непереносимость недостатка кислорода,

стенокардия III-IV функционального класса,

гипертоническая болезнь 3 ст.,

хроническая почечная недостаточность,

острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.),

сердечно-сосудистые заболевания,

легочные заболевания,

стадия обострения хронических воспалительных процессов,

острые инфекционные заболевания.

В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.

У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.

Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.

Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки.

Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.