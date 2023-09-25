Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Групповой тур в Минеральных Водах

Тайны седого Эльбруса

5
3 отзыва
Приглашаем вас в активное путешествие: каждый день этого тура откроет удивительные природные локации, а уютные вечера в отеле позволят в полной мере прочувствовать полученные эмоции.

Опытные гиды нашей компании станут вашими проводниками: они не только покажут основные достопримечательности этого края, но и помогут подняться на высоты, о которых слагали стихи и песни. Раскройте тайны седого Эльбруса вместе с нами!
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
Тайны седого Эльбруса. Треккинг
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Что вас ожидает:

Озеро на альпийских лугах
Озеро на альпийских лугах
Прогуляемся к озеру Донгуз Орун-Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников
Оздоровительный отдых
Оздоровительный отдых
Познакомимся с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустируем различные виды целебного нарзана
Канатные приключения
Канатные приключения
Сможем подняться на канатной дороге на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3 800 метров

Программа тура по дням

1 день

Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»

Ваше путешествие начинается в г. Минеральные Воды.

Внимание! Если вы прибываете накануне начала тура или остаетесь после программы, рекомендуем проживание в г. Пятигорске (более подробную информацию вы можете уточнить при бронировании).

Прибытие в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды до 12:00.

Сбор группы.

12:30 Групповой трансфер без гида в Приэльбрусье (в пути 5,5 час., с остановками).

Остановка на обед за доп. плату.

По пути — посещение термального комплекса «Гедуко».

Дополнительно оплачивается входной билет от 400 рублей с человека (оплата на месте).

«Гедуко» представляет собой спортивно-оздоровительный комплекс курортного назначения.

Термальные воды кишпекского источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.

Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце, резиновые тапочки).

Продолжительность купания 1 час 30 минут.

17:00 Ориентировочное время прибытия на поляну Чегет.

19:00 Ужины в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.

Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»Трансфер на поляну Чегет. Термальные источники «Гедуко»
2 день

Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль

Продолжительность: 5-6 часов.

Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Подъём канатно-кресельной дорогой на г. Чегет (3700 м. над у. м.) (осуществляется за дополнительную плату — 1000 руб. /чел.), откуда вам откроются виды знаменитого ледника «7», величественного Эльбруса и панорама Кавказского хребта.

Прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль, образовавшегося в результате таяния ледников.

После прогулки рекомендуем зайти в местное кафе и продегустировать знаменитые пирожки — они не оставят вас равнодушными!

Спуск на поляну Чегет, посещение рынка сувениров и вязаных изделий.

Возвращение в отель.

В свободное время рекомендуем совершить самостоятельную прогулку по эко-тропе на Поляну Нарзанов, пролегающей вдоль реки Баксан.

Благодаря устройству парка, вы сможете ознакомиться с флорой и фауной Приэльбрусья, а также продегустировать различные виды целебного нарзана, источники которого расположены в самом парке.

Свободное время на курорте.

Ужин — самостоятельно.

19:00 Ужины в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.

Гора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-КёльГора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-КёльГора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-КёльГора Чегет и пешая прогулка к озеру Донгуз Орун-Кёль
3 день

Треккинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол

Продолжительность: 5 часов.

Перепад высот: 700 метров.

Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Каждая тропинка, по которой вы пройдёте во время трекинга к Терскольскму ущелью, откроет вам обворожительные пейзажи дикой горной местности; во время подъёма вы сможете отдохнуть у «чайного домика» и испить горной воды из «волшебного источника».

После переправы через реку по узкому мосту вы приблизитесь к цели путешествия — водопаду Терскол, который возвышается над землёй на 10 метров, но ещё более велик в ширину — его протяжённость составляет 12 метров!

Обед на горных склонах у водопада (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

19:00 Ужины в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.

Треккинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТреккинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТреккинг в Терскольское ущелье к водопаду ТерсколТреккинг в Терскольское ущелье к водопаду Терскол
4 день

Треккинг в ущелье Ирикчат

Продолжительность: 7-8 часов.

Перепад высот: 500 метров.

Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер в ущелье Ирикчат к началу пешеходного маршрута.

Река Ирик вытекает из одноименного ледника, скрывается в глубоком каньоне и впадает в Баксан около поселка Эльбрус.

Долина расположена между юго-восточным и восточным отрогами Эльбруса.

Маршрут проходит по теснине ущелья, вдоль отвесных скал, в самом сердце горного пейзажа Главного Кавказского Хребта.

Обед в пути (сух. паёк).

Возвращение в отель.

Ужин — самостоятельно.

По желанию за дополнительную оплату вы можете посетить оздоровительный центр, сходить в баню.

19:00 Ужины в отеле “Кристалл 139” согласно вашему бронированию.

Треккинг в ущелье ИрикчатТреккинг в ущелье ИрикчатТреккинг в ущелье ИрикчатТреккинг в ущелье Ирикчат
5 день

Высокогорная экскурсия на Эльбрус

Не рекомендуется лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Продолжительность: 5-6 часов.

Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.

Встреча с гидом в холле отеля, инструктаж.

Трансфер на поляну Азау, подъём на канатной дороге на склоны вулкана Эльбрус до высоты 3 800 м. (осуществляется за доп. плату1 800 руб. /чел. на месте).

Вы сможете поиграть в снежки или прокатиться на снегоходе (за дополнительную плату).

На протяжении всего маршрута вам будут открываться величественные панорамы Кавказских хребтов во главе с исполином Эльбрусом (5642 м. над у. м.).

Спуск на поляну Азау.

Обед в местном кафе — самостоятельно.

В случае хорошей погоды после обеда очень полезной окажется прогулка по пятикилометровой эко-тропе «Азау-Чегет» через сосновый лес вдоль реки Баксан, во время которой вы сделаете отличные фото горных пейзажей, а с конца августа-в сентябре полакомитесь горной черникой, малиной и брусникой.

Вечером — совместная встреча на заключительном ужине, во время которого вы поделитесь впечатлениями от путешествия на Приэльбрусье.

Высокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на ЭльбрусВысокогорная экскурсия на Эльбрус
6 день

Выезд из Приэльбрусья

Завтрак в отеле согласно вашему бронированию.

Освобождение номеров до 12:00.

Свободное время на курорте.

  • Предлагаем: полетать на параплане, уточнять на месте у гида — от 7 000 рублей.
  • Катание на лошадях от 1500 рублей.

13:30-14:00 Групповой трансфер в аэропорт / на ж/д вокзал г. Минеральные Воды к рейсам / поездам, отправляющимся после 19:00.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение на поляне ЧегетДвухместное размещениеОдноместное размещениеРазмещение на дополнительном месте (с 12 лет)

Чегет: «Снежный Барс» 3*

Без завтрака

450005500039000
Чегет: «Снежный Барс» 3* завтрак470005700042000
Чегет: «Кристалл 139» 4*, завтрак

57000 стандарт

58000 стандарт +

6650052000 стандарт +
«Кристалл 139» 4* завтрак + ужин

58500 стандарт

60000 стандарт+

6900054000 стандарт +

Скидка на основные места для детей 12-14 лет – 5%.

Подселение возможно только в отелях Снежный Барс 3*.

Варианты проживания

Отель «Снежный Барс»

5 ночей

Отель "Снежный Барс" расположен рядом с поселком Терскол. Отель предлагает размещение в просторных номерах (172 номера). Гости смогут легко добраться до горы Чегет и кресельного подъемника Чегета. На всей территории отеля предоставляется бесплатный доступ по Wi-Fi. На этажах установлены кулеры с водой.

Первый корпус отеля. Интерьер номеров лаконичен и прост, дизайн предполагает спокойные цвета и оттенки. В номере есть удобные кровати для комфортного отдыха, письменный стол для работы, вместительный шкаф, плазменный телевизор. К услугам гостей в ванной комнате предоставлены все необходимые банные принадлежности, полотенца и фен для волос. Завтрак шведский стол (при небольшой загрузке – комплексное меню) сервируется в ресторане в первом корпусе.

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Отель Кристалл 4

5 ночей

Отель Kristall 139 расположен в живописных горах Кавказа, в поселке Терскол. К услугам гостей сауна и боулинг.

В числе удобств комфортабельных номеров, оформленных в классическом стиле, бесплатный Wi-Fi, телевизор, мини-бар и собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гостям предоставляются тапочки.

В ресторане на территории отеля подают блюда русской, европейской и кавказской кухни, а в лобби-баре и спорт-баре можно заказать разнообразные напитки.

Прогулка от отеля до подъемников на гору Чегет займет всего 3 минуты. В отеле также можно сыграть в бильярд.

Автобусная остановка «Поляна Чегет» находится в 5 минутах ходьбы от отеля Kristall 139. Расстояние от отеля до железнодорожного вокзала Нальчика составляет 100 км, а до аэропорта Минеральных Вод — 150 км.

Отель Кристалл 4Отель Кристалл 4Отель Кристалл 4Отель Кристалл 4Отель Кристалл 4

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповые трансферы «аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды - термальный комплекс Гедуко - Приэльбрусье - аэропорт / ж/д вокзал г. Минеральные Воды»
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по маршруту
  • Плата за посещение национального парка
  • Услуги горного гида
  • Размещение в гостинице 3*/4* на выбор (5 ночей) на поляне Чегет
  • Завтраки в отелях - шведский стол согласно вашему бронированию (если выбран тариф с завтраками)
  • 2 обеда (сух. паёк стандарт)
  • Ужины в отеле «Кристалл 139» п. Чегет (по меню из 3 блюд) согласно вашему бронированию (если выбран тариф с ужинами)
  • Праздничный ужин в Приэльбрусье без алкогольных напитков
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Билеты на канатную дорогу «Эльбрус» - от 1 800 руб. /чел
  • Билеты на канатную дорогу «Чегет» - от 1 000 руб. /чел
  • Индивидуальный трансфер «Приэльбрусье - Минеральные Воды» - от 6 000 руб. за машину
  • Оформление приглашения для иностранных граждан - 1 500 руб. /чел
  • Дополнительные сервисы в гостиницах
  • Дополнительные экскурсии
  • Питание, не включенное в программу тура: завтраки в отелях - шведский стол (если выбран тариф без завтраков) - от 600 руб. /чел., оплата и бронирование на местезавтраки в столовых на курорте - от 350 руб. /чел. завтрак по меню в кафе на поляне Чегет - 650 руб. /чел., оплата и бронирование при покупке тура
  • Завтраки в отелях - шведский стол (если выбран тариф без завтраков) - от 600 руб. /чел., оплата и бронирование на месте
  • Завтраки в столовых на курорте - от 350 руб. /чел
  • Завтрак по меню в кафе на поляне Чегет - 650 руб. /чел., оплата и бронирование при покупке тура
  • Индивидуальные трансферы - от 6 000 руб
  • Входные билеты в «Термальные источники Гедуко» - от 400 руб
  • Аренда треккинговых палок - от 350 руб. /сутки, оплата на месте
  • Дополнительные сервисы в гостиницах (баня, сауна, бильярд и пр.)
  • Спиртные напитки
  • Катание на ратраке - от 6 000 руб
Место начала и завершения?
г. Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для трекинга:

  • ветрозащитная куртка;
  • треккинговые брюки;
  • треккинговые ботинки или кроссовки;
  • термобелье;
  • кофта (флисовая);
  • перчатки и шапка для подъёма на Эльбрус;
  • рюкзак 25-30 литров;
  • накидка от дождя (дождевик) для себя и для рюкзака;
  • солнцезащитные очки и крем от солнца с фактором защиты 50;
  • индивидуальная аптечка;
  • пенополиуретановая «сидушка»;
  • термос;
  • треккинговые палки.

Каждый турист должен при себе иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт, для детей - свидетельство о рождении. Вам также необходимо взять с собой договор, подтверждающий приобретение тура, полис ОМС, индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.

В прокат можно взять: ветрозащитную куртку, ветрозащитные брюки, трекинговые палки, трекинговые ботинки (бронировать при покупке тура).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как происходит встреча и проводы?

Встреча:

Групповой трансфер из аэропорта (ж/д вокзала) Минеральные Воды осуществляются в назначенное время, но не позднее 12:30. В аэропорту туристов встречает гид с табличкой с названием тура «Тайны седого Эльбруса» на выходе из зала прилёта. От ж/д вокзала наш транспорт забирает туристов в зависимости от времени прибытия поездов, но не позднее 12:00 утра.

Проводы:

Проводы туристов осуществляются в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод к рейсам, отправляющимся после 19:00 часов местного времени. Автобус отправляется за 6 часов до вылета. Для туристов приезжающих/уезжающих в другое время, могут быть организованы индивидуальные трансферы за дополнительную плату от 6000 рублей.

Какая будет погода?

Климат характеризуется относительной прохладой, а также сухостью, чистотой и высокой степенью ионизации воздуха, обилием ультрафиолетовой радиации. Много солнечных дней. Зима мягкая; средняя температура января около -5°C; устойчивый снежный покров с середины декабря до конца февраля. Лето умеренно тёплое; средняя температура августа 15-16°C.

Погодные условия в горах изменяются достаточно часто. Температура днем от +10 до +25ºС, ночью от +6 до +15. Летом выпадает максимальное количество осадков.

Программа может измениться в связи с погодными и иными неблагоприятными условиями.

Какие особенности высокогорья?

В рамках программы мы будем находиться на высоте 1800- 3500 метров над уровнем моря. В программе предполагается подъем на канатной дороге ст. Чегет или Азау до высоты 3500 метров над уровнем моря. При желании и физических возможностях вы можете подняться на высоту до 4100 м. Проживание по программе – на высоте от 1600-2200 метров над уровнем моря. Туристам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, мы не рекомендуем подъем на канатной дороге.

Есть ли ограничения по участию в туре?

Возрастное ограничение для участников тура - не моложе 12лет и не старше 65 лет. Если возраст туриста превышает 65 лет, то решение о его участии в программе тура принимается на основании анкеты. При бронировании тура просим максимально точно отразить в анкете сведения о своем здоровье и физической подготовке.

От участников требуется хорошая физическая форма и отсутствие медицинских противопоказаний к физическим нагрузкам (сердечно-сосудистые заболевания и пр).

Основные заболевания, при которых не рекомендуется ездить в горы:

  • индивидуальная непереносимость недостатка кислорода,
  • стенокардия III-IV функционального класса,
  • гипертоническая болезнь 3 ст.,
  • хроническая почечная недостаточность,
  • острые стадии соматических заболеваний (инфаркт миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, гипертонический криз, астматический статус при бронхиальной астме и др.),
  • сердечно-сосудистые заболевания,
  • легочные заболевания,
  • стадия обострения хронических воспалительных процессов,
  • острые инфекционные заболевания.

В горах на высоте от 3500 метров воздух более разреженный, в нем меньше кислорода. Поэтому у некоторых туристов возникают симптомы “высотной (горной) болезни”: слабость, вялость, учащенное сердцебиение, легкое головокружение, бессонница, потеря аппетита, одышка, тошнота, рвота и т. д. Эти симптомы могут проявиться на высоте от 3500 метров над уровнем моря. В случае осложнения снять симптомы может помочь снижение высоты.

У детей горная болезнь случается не чаще чем у взрослых, но диагностировать ее гораздо труднее, так как не все дети могут адекватно объяснить, что их тревожит. Любое недомогание стоит принимать за горную болезнь и предпринимать меры, пока не найдется настоящий источник плохого состояния.

Беременные женщины могут переносить высоту до 2500 метров над уровнем моря. Но все же им не стоит участвовать в восхождениях на гору, так как чрезмерные физические нагрузки могут спровоцировать выкидыш, а также есть риск несчастного случая.

Пожилые люди переносят горную болезнь без дополнительных осложнений, но могут тяжелее переносить физические нагрузки.

Турист несет полную ответственность за намеренно скрытую от организаторов информацию о заболеваниях, которые могут привести к необратимым последствиям. Мы не имеем права контролировать состояние Вашего здоровья. Поэтому мы не несем ответственности за происшествия, наступившие вследствие реакции Вашего организма на перепад высот и кислородное голодание, возникшие в горах.

Есть ли особые правила поведения на Кавказе?

Местное население общается на русском языке, но в разговорах между собой горцы часто используют балкарскую и кабардинскую речь.

Участники тура должны относиться с уважением к культурно-историческим ценностям, традициям и обычаям коренного и местного населения региона. Большая часть населения задействована в туристической индустрии. Главное, уважать местные обычаи и законы, вести себя достойно и доброжелательно.

В республике большая часть населения исповедует ислам, вследствие этого здесь не приемлют вызывающего поведения, неуважения к старшим, очень открытой и вульгарной одежды, чрезмерного внимания к окружающим (особенно к женщинам), порицается проявление любовных чувств на людях (нежные прикосновения, поцелуи).

Не стоит на улицах обращаться к незнакомым людям противоположного пола, громко и нецензурно выражаться, распивать спиртные напитки на улице. На такие явные нарушения местных моральных устоев кавказцы всегда реагируют агрессивно. Поэтому рекомендуем проявлять осмотрительность и уважение к традициям республики.

Куда можно обратиться за мед помощью в туре?

Аптечка для оказания первой помощи находится у гида, в любое время и в любом месте гид имеет возможность связаться со спасателями МЧС. В городах и поселках доступны аптеки. Аптечкой обеспеченытакже транспортные средства. При себе необходимо иметь специфические индивидуальные лекарства. Рекомендуем взять с собой необходимый набор лекарственных средств: средства, используемые при проблемах желудочно-кишечного тракта, средства, применяемые при простудных заболеваниях, средства от головной боли, тошноты. Если вы в индивидуальном порядке принимаете какие-либо лекарственные средства, не забудьте взять их с собой в необходимом количестве.

Скорая помощь в п. Терскол: +7 (928) 703-41-41, +7 (86638) 71-329.

Травмпункт в п. Терскол (около здания «Эльбрустурист»): +7 (928) 703-41-41, 8+7(86638) 71-329 (с 10:00 до 18:00, в сезон круглосуточно).

Амбулатория п. Терскол: +7 (86638) 7-11-03, 7-11-71. Терскол д9 кв. 12.

Больница в п. Эльбрус: +7 (86638) 7-81-21, адрес: ул. Согаева, 12.

Больница в г. Тырныауз: +7 (86638) 4-24-83; адрес: ул. Гызыева, 16.

Районная поликлиника г. Тырнауз: +7(86638) 4-56-83; адрес: просп. Эльбрусский, 65.

Перед выходом в высокогорье участники проходят инструктаж по технике безопасности.

Единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112. Звонок для абонента бесплатный, даже если на его счёте отрицательный баланс.

Пожарно-спасательная служба:№ 01 вызов со стационарного телефона,с мобильного № 101.

Полиция:№ 02 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 102.

Скорая помощь: № 03 вызов со стационарного телефона, с мобильного № 103.

Поисково-спасательная служба МЧС п. Терскол: +7 (86638) 7-14-89.

Спасательная служба курорта Эльбрус: +7 (86638) 7-15-05, +7 (86638) 7-15-07.

Полиция в п. Терскол («Эльбрустурист»): +7 (999) 491-95-54, +7(999) 491-93-19.

Полиция в п. Эльбрус: +7 (86638) 7-81-02.

Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики: +7 (8662) 72-02-84; адрес: Нальчик, ул. Канукоева, 5.

Горячая линия для туристов +7-963-390-20-74, +7-938-914-21-38.

Единый колцентр курорта Эльбрус: 8-800-2222-506.

Пограничное управление ФСБ России по КБР: +7 (8662) 91-43-53; адрес: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 192.

Можно ли платить картой в туре?

Денежная единица - российский рубль.

В кафе, ресторанах и магазинах Приэльбрусьядалеко не везде можно расплатиться картой. В основном расчеты производятся наличными. После обслуживания в кафе и ресторанах принято оставлять чаевые –10% от суммы заказа.

В поселке Терскол нет круглосуточных банков или обмена валют, есть только круглосуточные банкоматы. Потому стоит подумать о наличных заранее, в дневное время.

На территории курорта есть несколько банкоматов, чаще всего гости пользуются услугами Сбербанка России.

Банкомат «Сбербанк России», пос. Терскол, в отеле «Эльбрусия», режим работы: 24 часа.

Банкомат «Сбербанк России», поляна Чегет, в холле пансионата «Чегет», режим работы: 24 часа.

Банкомат «Сбербанк России», поляна Азау, у кассы канатной дороги - режим работы: 24 часа.

Банкомат «Россельхозбанк», поляна Азау, в прокате курорта.

По возможности, сдавайте Ваши деньги, документы или ценности в сейф гостиницы. Просим не вынимать из кошелька на виду у всех большие суммы денег. Не забывайте, что на улицах в любой стране встречаются уличные воры.

Необходим ли пропуск в туре?

Маршрут проходит по приграничной территории. Для иностранных граждан, в том числе и граждан стран СНГ необходимо оформление пограничного пропуска для всех без исключения. Срок - подача документов за 45 дней. Для граждан РФ – погранпропуск не требуется.

Для Вашего удобства мы сами оформим и вышлем заполненное ходатайство в соответствующие пограничные органы. Для этого присылайте свои данные (копию паспорта, визы в РФ (при наличии), адрес прописки, контактный номер телефона).

Будет ли связь?

В большинстве мест размещения есть бесплатный Wi-Fi, здесь можно выйти в Интернет.

Все мобильные операторы большой тройки (Билайн, Мегафон, МТС) работают в Приэльбрусье. Среди местного населения наибольшей популярностью пользуется оператор Мегафон благодаря хорошему уровню приема сигнала и стабильности работы в данной местности.

Для того чтобы у Вас не возникало проблем с оплатой за услуги мобильной связи, многие гостиничные комплексы Приэльбрусья оборудованы терминалами для пополнения счета. Терминалы так же установлены на входе в магазины и минимаркеты.

Какие условия автоперевозок?

Путешествия организуется на минивенах, микроавтобусах, джипах, УАЗ, в зависимости от количества человек в группе и качества дорог. В каждом транспортном средстве имеется аптечка. Во время следования предполагаются остановки, отдых, прогулки, пикники. Не допускаются: курение и распитие спиртного в автобусах, остановки в запрещенных местах, заповедных зонах.

В случае нарушения Правил проезда в транспорте, представитель фирмы (шофер) вправе высадить нарушителя на ближайшем посту ГИБДД. Компенсация стоимости путевки и транспорта в этом случае не производится.

Что надо знать о гидах?

На протяжении всего тура вас будут сопровождать высококвалифицированные горные гиды, имеющие многолетний опыт работы в регионе. Мы считаем, что благодаря нашим гидам тур стал таким насыщенным и богатым на открытия. Их профессионализм, открытость и дружелюбие помогут Вам почувствовать древнее дыхание этой земли.

Говорят, что без гида любой, даже короткий переезд - всего лишь преодоление расстояний, с гидом - это уже путешествие.

Турист должен знать, что гид имеет право: принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или досрочного завершения программы в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также, в случае необходимости, оказания помощи пострадавшему. Производить разделение группы в аварийной ситуации, исходя из реального наличия сил и средств, конкретной обстановки и максимальной вероятности выполнения задач по ликвидации аварии.

Гид имеет право снять участника с маршрута за неисполнение требований техники безопасности.

Меры предосторожности и правила поведения в активном туре

Вы приобрели путевку и знаете, что горы являются местом повышенной опасности для здоровья и жизни городских жителей, попавших в условия природной среды. В горах смена погоды происходит очень часто. Здесь бывают грозы, сильные ветра, низкие и высокие температуры, обвалы камней и льда, селевые потоки. На человека влияет перепад высот, температур, повышенная ультрафиолетовая активность солнца и другие факторы.

  • Необходимо защищать себя от воздействия солнца. Помните, что в горах высокий уровень солнечной радиации. Ожог можно получить даже в пасмурный день. Глаза необходимо защищать с помощью солнцезащитных очков с уровнем защиты не ниже 3. Обязательно ежедневное нанесение перед выходом на маршрут солнцезащитного крема с максимальным фактором защиты на все открытые участки тела (руки, лицо, уши).
  • Не допускайте перегрева или переохлаждения. Вы должны быть одеты соответственно текущим погодным и температурным условиям.
  • Выходя на маршрут, даже в солнечный день, обязательно берите с собой дождевик. Погода в горах может резко меняться.
  • Берегите ноги! Принимайте заблаговременно меры против натирания мозолей: берите для трекинга только удобную, разношенную обувь; перед выходом на маршрут в качестве превентивной меры заранее наклеивайте пластырь на все проблемные зоны. Используйте специальные треккинговые ботинки с прочной подошвой и поддержкой щиколотки, для сведения к минимуму риска травм при ходьбе по сильно пересеченной местности.
  • Будьте осторожны среди зарослей борщевика (когда его листья намокают от росы, это растение становится крайне ядовито. Можете получить химический ожог, который долго и болезненно проходит). Нужно иметь закрытую одежду, длинные рукава, штаны, чтобы не получить ожогов, это же спасет и от солнечных ожогов.
  • Своевременно сообщайте гиду-инструктору об отклонениях Вашего самочувствия от нормального. Имейте при себе личную аптечку, сформированную с учетом Ваших индивидуальных потребностей.
  • Во время путешествия не рекомендуется употребление спиртных напитков, а также запрещено употребление наркотических и психотропных веществ. Это может привести к резкому ухудшению Вашего самочувствия в условиях высокогорья, нарушению процесса акклиматизации и другим неблагоприятным последствиям. В случае нарушения указанного правила, ответственность за последствия возлагается на туриста.
  • Тщательно мойте овощи и фрукты. Не употребляйте в пищу мясные блюда, не подвергшиеся термальной обработке. Если Вы питаетесь в ресторане, учитывайте, что национальная кухня может быть острой, жирной и неподходящей для вашего желудка. Не употребляйте в пищу грибы, ягоды и другие растения.
  • С особой осторожностью покупайте алкогольные напитки не заводского производства (домашнее вино) у частных лиц, поскольку они могут быть низкого качества и нанести вред здоровью. Просим Вас соблюдать умеренность в употреблении спиртного.
  • Не отправляйтесь без сопровождения на прогулки, на пикники или в гости к малознакомым людям.
Правила поведения во время треккинга

Пребывание в условиях дикой природы всегда связано с рядом потенциальных опасностей.

  1. Передвижение во время активной части тура необходимо осуществлять строго по пути, указанному гидом-инструктором; недопустимо пытаться «срезать» путь, выбирать собственный и т. п. без согласования с гидом-инструктором. На горных участках внимательно следите за дорогой и смотрите под ноги, особенно после дождя.
  2. В случае самовольного отклонения туриста от установленного маршрута и самостоятельного осуществления им треккинга, восхождения или перехода, равно как и любых других действий, участник принимает на себя обязательства по соблюдению мер личной безопасности.
  3. Не совершайте самодеятельных подъемов на возвышенности (особенно скалы), переправ через раки, каньоны и т. п. Это может оказаться намного сложнее, чем Вам показалось изначально, и привести к несчастному случаю. Не взбирайтесь на каменные глыбы и скалы, не подходите к краям обрывов и берегам рек, не сбрасывайте камни с отвесных склонов.
  4. При прохождении маршрута обращайте внимание, куда Вы наступаете, если Вы наступите на змею, она может вас укусить. Помните, змеи нападают только с целью самозащиты.
  5. На маршруте туристы должны быть дисциплинированы, выполнять указания и команды руководителя, на сложных участках оказывать помощь, не преодолевать их без разведки, не проявлять лихачества и не паниковать в сложных, экстремальных условиях.
Какой может быть состав сухого пайка?
  • Включен в стоимость: примерный состав сух. пайка стандарт: вода, сок, 2-3 батончика (в т. ч. злаковые), фрукты по сезону, орехи/сухофрукты, леденцы, печенье, сэндвич (булка или хлеб, листовой салат, мясо, сыр), огурец/помидор, вареное яйцо;
  • Примерный состав веган сух. пайка по согласованию: сэндвич с хумусом, сыр тофу возможно авокадо, огурец/помидор, салат, батончки, хлеб или зерновые хлебцы, орехи/сухофрукты;
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
25 сен 2023
Тур тайны седого Эльбруса. Треккинг. Достаточно насыщенный тур, без экстрима, для любителей природы.
О
18 июля 2023
Получили незабываемые впечатления от тура "Тайны Седого Эльбруса". Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые с ними каждое восхождение было открытием новых ощущений и знаний.
Отель " Кристалл 139" замечательный, персонал приветливый, еда вкусная.
Получили незабываемые впечатления от тура &quot;Тайны Седого Эльбруса&quot;. Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые сПолучили незабываемые впечатления от тура &quot;Тайны Седого Эльбруса&quot;. Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые сПолучили незабываемые впечатления от тура &quot;Тайны Седого Эльбруса&quot;. Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые сПолучили незабываемые впечатления от тура &quot;Тайны Седого Эльбруса&quot;. Гиды Светлана и Екатерина очень внимательные, весёлые с
И
29 авг 2022
Сложно подобрать слова, насколько нам все понравилось) я побывала в горах в первые и мне все понравилось от начала до самого конца) Гиды Светлана и ее дочь Тао - квалифицированные, очень предусмотрительные, очень собранные люди, на ходу решали несколько задач) Я в группе была самой проблемной? в одном месте не могла перебороть свой страх и переступить место у сыпучего обрыва, Светалана и Тао - прям как родные люди, успокаивали и говорили спокойным и ровным тоном, что нужно сделать и как правильно поставить ноги в различных ситуациях, великолепные гиды которые навсегда останутся в наших сердечках и воспоминаниях)) ❤️❤️❤️

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