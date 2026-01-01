Величественные снежные вершины Дигории, водопады и бурные горные реки, которыми можно любоваться бесконечно — вот малая часть того,
Программа тура по дням
Прибытие. Национальный парк Алания. Прогулка к водопаду Байради
08:00 Встреча в аэропорту города Минеральные Воды.
Переезд на ж/д вокзал Минеральные Воды, встреча в 08:30 (7 км).
Переезд на заказном автобусе в Северную Осетию, национальный парк Алания (200 км, 4 часа).
По пути остановка для оформления пропусков.
Остановки на обзорных площадках у Чертова Моста и каньона Ахсинта, памятника Уастырджи в Дигорском ущелье.
Размещение в палатках на территории кемпинга.
Обед.
Прогулка к водопаду Байради.
Прогулка на поляну Таймази, вид на водопады три сестры.
Ужин.
Завтрак.
Прогулка к водопадам Чертова мельница и Голдоридон.
На руины старинного селения (15 км).
Обед-перекус.
Ужин.
Прогулка по ущелью Танадон к леднику Тана
Завтрак.
Прогулка по ущелью Танадон к леднику Тана (13 км).
Обед-перекус.
Ужин.
Прогулка через поляну Таймази, подъем на гору Кубус
Завтрак.
Прогулка через поляну Таймази, подъем на гору Кубус (10 км).
Обед-перекус.
Ужин.
Древний город Галиат. Отъезд
Завтрак.
Сворачиваем лагерь, вещи берем в автобус.
09:00 Выезд на заказном автобусе в древний город Галиат.
Прогулка по древнему городу.
Обед (в кафе при выезде из национального парка Алания самостоятельно).
Переезд на ж/д вокзал города Минеральные Воды.
- Примерное время прибытия — 17:30.
Переезд в аэропорт г. Минеральные Воды.
- Примерное время прибытия — 18:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура на 1 человека — 35 000 руб.
Палатку можно взять свою или взять в аренду.
Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд на заказном автобусе по маршруту аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды - кемпинг
- Переезд на заказном автобусе по маршруту кемпинг - Галиат - (ж/д вокзал) аэропорт города Минеральные Воды
- Доставка продуктов и необходимого снаряжения
- Проживание в кемпинге в палатках. Палатки на 1, 2, 3 человека по предварительной заявке
- Питание: горячие завтраки и ужины в кемпинге (готовит инструктор) обеды-перекусы во время прогулок, по программе тура
- Билеты и пропуски в национальный парк Алания
- Пешеходные прогулки в сопровождении инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
- Аренда спального мешка, треккинговых палок
- Питание, не указанное в программе тура
- Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак;
- непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам (мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
- коврик туристский;
- спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже. (первая половина ночёвок высокогорные);
- треккинговые ботинки (хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
- бахилы; туристские (защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
- сменная обувь (кроссовки, сандалии); сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
- непромокаемая куртка;
- (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
- ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
- ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
- кофта из флиса (полара);
- теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и т. п.;
- флисовая шапка (просто не тяжёлая);
- термобелье;
- флисовые перчатки;
- легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
- шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
- 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
- 2-3 комплекта белья (удобного);
- предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
- солнечные очки (фактор защиты 2-3);
- крем от солнца (30-50 единиц);
- индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
- треккинговые палки;
- пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли программа быть изменена?
С какого возраста можно участвовать в туре?
Дети от 10 лет с родителями или от 16 лет – самостоятельно.