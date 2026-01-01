Неизвестная Дигория. Поход без рюкзаков в Северной Осетии

5-дневный тур с пешими прогулками и проживанием в палатках в горах Северной Осетии.

Величественные снежные вершины Дигории, водопады и бурные горные реки, которыми можно любоваться бесконечно — вот малая часть того,
что мы увидим в этом районе.

Мы совершим небольшое путешествие к водопадам Галдоридон и Чертова мельница, посетим поляну, с которой открывается вид на величественный горный массив Таймази и покорим гору Кубус.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Национальный парк Алания. Прогулка к водопаду Байради

08:00 Встреча в аэропорту города Минеральные Воды.

Переезд на ж/д вокзал Минеральные Воды, встреча в 08:30 (7 км).

Переезд на заказном автобусе в Северную Осетию, национальный парк Алания (200 км, 4 часа).

По пути остановка для оформления пропусков.

Остановки на обзорных площадках у Чертова Моста и каньона Ахсинта, памятника Уастырджи в Дигорском ущелье.

Размещение в палатках на территории кемпинга.

Обед.

Прогулка к водопаду Байради.

Прогулка на поляну Таймази, вид на водопады три сестры.

Ужин.

2 день

Прогулка к водопадам Чертова Мельница и Голдоридон

Завтрак.

Прогулка к водопадам Чертова мельница и Голдоридон.

На руины старинного селения (15 км).

Обед-перекус.

Ужин.

3 день

Прогулка по ущелью Танадон к леднику Тана

Завтрак.

Прогулка по ущелью Танадон к леднику Тана (13 км).

Обед-перекус.

Ужин.

4 день

Прогулка через поляну Таймази, подъем на гору Кубус

Завтрак.

Прогулка через поляну Таймази, подъем на гору Кубус (10 км).

Обед-перекус.

Ужин.

5 день

Древний город Галиат. Отъезд

Завтрак.

Сворачиваем лагерь, вещи берем в автобус.

09:00 Выезд на заказном автобусе в древний город Галиат.

Прогулка по древнему городу.

Обед (в кафе при выезде из национального парка Алания самостоятельно).

Переезд на ж/д вокзал города Минеральные Воды.

  • Примерное время прибытия — 17:30.

Переезд в аэропорт г. Минеральные Воды.

  • Примерное время прибытия — 18:00.
Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура на 1 человека — 35 000 руб.

Палатку можно взять свою или взять в аренду.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд на заказном автобусе по маршруту аэропорт (ж/д вокзал) города Минеральные Воды - кемпинг
  • Переезд на заказном автобусе по маршруту кемпинг - Галиат - (ж/д вокзал) аэропорт города Минеральные Воды
  • Доставка продуктов и необходимого снаряжения
  • Проживание в кемпинге в палатках. Палатки на 1, 2, 3 человека по предварительной заявке
  • Питание: горячие завтраки и ужины в кемпинге (готовит инструктор) обеды-перекусы во время прогулок, по программе тура
  • Горячие завтраки и ужины в кемпинге (готовит инструктор)
  • Обеды-перекусы во время прогулок, по программе тура
  • Билеты и пропуски в национальный парк Алания
  • Пешеходные прогулки в сопровождении инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Аренда спального мешка, треккинговых палок
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Доставка снаряжения и продуктов до места сбора группы (для иногородних туристов)
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак;
  • непромокаемый чехол на рюкзак; при наличии, и при отсутствии чехла все вещи в рюкзаке упаковываются по непромокаемым пакетам (мусорные, магазинные и т. п.) особое внимание спальнику, тёплым вещам;
  • коврик туристский;
  • спальник в компрессионном мешке; температура комфорта +5 или ниже. (первая половина ночёвок высокогорные);
  • треккинговые ботинки (хорошо разношенные, не создающие дискомфорта);
  • бахилы; туристские (защищающие ноги от грязи и росы) по желанию;
  • сменная обувь (кроссовки, сандалии); сменная обувь, кроме передвижения по лагерю должна иметь функцию ходовой (вьетнамки не подойдут). Особое внимание тем, у кого новая обувь;
  • непромокаемая куртка;
  • (ветровка) и дождевик (можно простые, полиэтиленовые, но если очень тонкие, то 2 шт);
  • ходовые штаны; специальные туристские или спортивного типа (синтетические, быстро сохнущие). Например, чисто хлопковые джинсы не подходят, а леггинсы, лосины,спортивные штаны возможны;
  • ходовой верх для гор желательно с длинным рукавом (лёгкая рубашка или футболка с длинным рукавом), в лесу можно с коротким. Лучше синтетика быстросохнущая, или смешанные ткани;
  • кофта из флиса (полара);
  • теплая жилетка или пуховая куртка; нетяжёлая тёплая вещь для вечеров на +5 +10, можно на синтепоне и т. п.;
  • флисовая шапка (просто не тяжёлая);
  • термобелье;
  • флисовые перчатки;
  • легкие шорты или брюки на вторую половину похода, где будет жарко;
  • шляпа или бейсболка; любой головной убор обязателен;
  • 3 пары носков; не заниженные, не следки! Ходовые носки или специальные для походов или обычные плотные или махровые.
  • 2-3 комплекта белья (удобного);
  • предметы личной гигиены во флаконах, рассчитанных на несколько применений;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); (не керамика, не стекло), (не плоская тарелка), обычно пластиковые или металлические миски и кружки;
  • солнечные очки (фактор защиты 2-3);
  • крем от солнца (30-50 единиц);
  • индивидуальная аптечка — свои лекарства на случай обострения своих хронических заболеваний, у кого новые ботинки — пластыри. Витамин с;
  • треккинговые палки;
  • пластиковая бутылка для воды 1-1,5 л. Можно обычную из под минералки. На начало маршрута у всех должна быть уже заполненная водой бутылка;
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Может ли программа быть изменена?
В случае плохой погоды или иных обстоятельств, маршрут и стоянки могут быть изменены.
С какого возраста можно участвовать в туре?

Дети от 10 лет с родителями или от 16 лет – самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

