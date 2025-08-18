День 1 Для вас мы подготовили активную программу — самые красивые места, осетинская история и местные традиции. За один день мы побываем в трех ущельях — Куртатинское, Кармадонское и Даргавская котловина. А также мы познакомимся с историей Даргавского некрополя и посетим Аланский Свято-Успенский монастырь. Куртатинское ущелье и посёлок Верхний Фиагдон Наше путешествие начнется с самого красивого ущелья Северной Осетии — Куртатинского и реки Фиагдон, пробивающей свои воды сквозь скалы. Ущелье растянулось на 50 километров и приведёт нас в посёлок Верхний Фиагдон. Кардагаванская теснина и Дзивгисская крепость Кардагаванская теснина — очень глубокая и узкая расщелина в скале, внизу которой беснуется река Фиагдон. Красиво и страшно одновременно — дух захватывает! Глубина каньона более 60 метров, а ширина 2-3 метра. Дзивгисская крепость — крупнейшая наскальная крепость на Кавказе, образованная природными выемками в скальной породе. Главная пещера крепости довольно обширная, в стародавние времена здесь размещались не менее сотни воинов. Гид расскажет об истории о набегах и системе защиты ущелий. Аланский Свято-Успенский мужской монастырь Аланский монастырь — жемчужина духовной жизни края, наиболее высокогорный и южный православный оплот в России. Во времена Средневековья на его месте проживал старинный род Гусовых. Позже, в 17-м столетии, здесь появились сторожевые башни, сохранившиеся до сих пор. Теперь они служат колокольнями на подворье. Архонский перевал и «Лавочка счастья»* Это место вы не забудете никогда! С вершины Архонского перевала открываются восхитительные панорамы на окружающие горы, поселок Фиагдон и Куртатинское ущелье. Там же расположен ставший уже популярным арт — объект «Лавочка счастья».

Посещаем при благоприятной погоде Башня Курта и Тага Башня названа по имени братьев — Курта и Тага, которые основали корневую систему осетинской нации — Куртатинское и Тагаурское общества, вырастив генеалогическое дерево в более ста фамильных ветвей Северной Осетии. Поэтому старинное сооружение является родовым замком для великого множества осетин! Мы побываем на фото площадке: качели над пропастью и сделаем несколько впечатляющих фото. «Город мёртвых» — Даргавс Даргавс в переводе с осетинского означает «защитник ущелья». Самый крупный некрополь Кавказа находится на зелёном холме, усыпанном множеством склепов. За этими сооружениями находится сторожевая башня. По легендам, она предназначается для охраны упокоившихся душ. Кармадонское ущелье и память о Сергее Бодрове Кармадонское ущелье расположено на высоте 1 200 м. над уровнем моря. В верхней части находится ледник Колка, печально известный из-за трагедии, произошедшей со съёмочной группой Сергея Бодрова. Ущелье необычайно живописно, поэтому кинематографисты и выбрали его для съёмок. Проехав сквозь впечатляющую теснину Кармадонского ущелья, мы направляемся в отель. День 2 Мы побываем на горном озере Гижгит, проедем через самый высокогорный город России, напьёмся нарзаном, бьющим из земли и окруженные неповторимой панорамой, отведаем кавказские традиционные блюда — шашлык, шурпу, лагман, хычины, чай на горных травах и многое другое! Баксанское ущелье Баксанское ущелье — самое популярное и посещаемое в Кабардино-Балкарии. Его верховье — Приэльбрусье — широко известно не только в нашей стране, но и за ее пределами как красивейший уголок Кавказа. Баксанское ущелье начинается около города Баксан и далее через поселок Заюково на 100 километров тянется до Поляны Азау, где находится нижняя станция канатной дороги на Эльбрус. Тырныауз Вдруг безлюдная горная атмосфера прерывается настоящим городом с многоэтажными домами. Это Тырныауз, который на сегодняшний день считается самым высокогорным городом России. Тырныауз разросся в Советский период на добыче и обогащении вольфрамо-молибденовых руд. 18 июля 2000 года на Тырныауз сошел очень мощный сель, в течение недели было еще несколько потоков. Вода доходила до второго этажа. Трагедия привела к массовому перееду жителей из города. Эльбрус п. Терскол, поляна Азау Спросите себя — как высоко вы забирались? Эльбрус — самая высокая вершина России и Европы — 5642 м. над уровнем моря. На канатной дороге вы сможете подняться вплоть до 3850 метров над уровнем моря (3-я очередь). И даже летом походите по снегу! При вашем желании и удачных погодных условиях, есть возможность подняться на ратраке или снегоходе еще выше, вплоть до 5100 м. н. у. м! Поляна нарзанов Спустившись с горы, мы остановимся на поляне нарзанов. Поляна, изобилующая ключами этого целебного напитка, расположилась вблизи поселка Терскол. Нарзан от кабардино-черкесского слова «нартсанэ» переводится как «напиток нартов» или «напиток богатырей» и, по преданиям, мог лечить раны и укреплять силы воинам. Считается, что именно свежий нарзан особенно полезен, и у вас будет уникальная возможность попробовать богатырский напиток прямо из источника. Озеро Гижгит На обратном пути заедем на высокогорное озеро Гижгит! Несмотря на то, что это искусственный водоем, он поражает своей красотой благодаря необычному бирюзовому цвету воды. Красочности добавляют горные склоны, окружившие озеро: скалистые и обрывистые или холмистые и бархатисто-зеленые. Отсюда вы точно сможете увезти несколько волшебных фотографий. Итак, легенды, живописная природа, интересная история, прогулка по великолепным местам, — все это ждет Вас в этой экскурсии! Как мы говорим нашим гостям — побывать на Кавказе должен каждый, а Эльбрус — это несомненно сердце Кавказа, его центр. Возвращение в отель/жд вокзал или аэропорт.