Хотите в поход в горы, но не готовы спать в палатке и нести тяжёлый рюкзак? Идём с нами в лёгкий треккинг по живописным тропам Северной Осетии. Пообедаем у водопада, приготовим травяной чай у ледника Цей, попробуем знаменитые осетинские пироги, заберёмся через облака на пик Туриста и увидим места, где можно снимать русский «Аватар». Полежим на альпийских лугах, искупаемся в термальных источниках и преподнесём дары божеству Осетии.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)