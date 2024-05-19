Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Авторский тур в Минеральных Водах

Восхититься дикими местами Северной Осетии и выпить горный чай на родниковой воде у ледника

Хотите в поход в горы, но не готовы спать в палатке и нести тяжёлый рюкзак? Идём с нами в лёгкий треккинг по живописным тропам Северной Осетии.

Пообедаем у водопада, приготовим травяной чай у ледника Цей, попробуем знаменитые осетинские пироги, заберёмся через облака на пик Туриста и увидим места, где можно снимать русский «Аватар». Полежим на альпийских лугах, искупаемся в термальных источниках и преподнесём дары божеству Осетии.
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Треккинг в Цейском ущелье налегке с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
19
мая
23
июн

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет57 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В гостинице «Виктория», альплагере «Цей» или гостинице аналогичного класса. В 2-3-местных номерах с ванными комнатами. Выдают полотенца. На территории альплагеря есть сауна, настольный теннис, бильярд (услуги предоставляются за дополнительную плату).

Питание. Включены завтраки в гостинице и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день и все ужины. Попробуем национальную кухню.

Дети. Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих в хорошей физической форме и активных детей от 6 лет, готовых к длительным прогулкам. Иногда это 8 часов треккинга с остановками. В один день маршрута перепад высот составит 1160 м — это, примерно, как подъем на 390 этажей. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес, необходимо иметь треккинговые палки.
Общий километраж — 60,7 км.

Связь и интернет. МТС, Мегафон. Билайн иногда ловит, Теле 2 нет. Связь ежедневно до 09:00 и после 18:00. Качество связи плохое, интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории лагеря есть платный Wi-Fi (50 руб. /день), в гостинице «Виктория» — бесплатный.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники

Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем около 5-ти часов в Цейское ущелье.

Заедем на термальные источники в Верхний Бирагзанг. Искупаемся в 3-х бассейнах с минеральной водой на открытом воздухе. Пообедаем в кафе и к вечеру заселимся в гостиницу посреди гор.

Термальные источникиТермальные источникиТермальные источникиТермальные источникиТермальные источникиТермальные источники
2 день

Ледник Сказка и острые пики

После завтрака в гостинице начнём знакомиться с Цейским ущельем с треккинга к леднику Сказка.

Пройдём через альпийские луга, где в июле можно встретить оранжевые маки, а в августе — сладкую малину и чернику. Поднимемся на «зелёный холм», на котором зимой находятся лыжные трассы, и ещё выше к леднику. Он плавно спускается со Сказского перевала, замирает на огромных, отполированных скалах. Полюбуемся на острые пики, сверкающие на солнце. Попробуем половить в объективах переливающиеся оттенки голубого и изумрудного. Отсюда хорошо видно и пик Туриста, куда мы сходим в другой день.

К вечеру вернёмся в гостиницу. Пройдём за 6-8 часов с остановками чуть больше 10/16 км с перепадом высоты до 440-800 метров. Здесь и далее километраж и перепады высот указаны от альплагеря «Цей» / гостиницы «Вертикаль».

Ледник Сказка и острые пикиЛедник Сказка и острые пикиЛедник Сказка и острые пикиЛедник Сказка и острые пикиЛедник Сказка и острые пикиЛедник Сказка и острые пики
3 день

Святилища, осетинская мифология и обед у водопада

Сегодня вы узнаете историю про персонажа осетинской мифологии — Рекома. Его именем обозначается одно из главных святилищ, куда мы и сходим. Узнаем, чем отличается женский Реком от мужского, что лежит на полочках внутри второго. И просто полюбуемся шикарными видами вокруг.

По лесной петляющей тропе дойдём до водопада Шагацикондон. Перед нами откроется живописный каньон, где устроим фотосессию, обед и отдохнём под шум воды. А после вернёмся в гостиницу.

За 4-6-часовой треккинг пройдём 9,5-6,3 км с незначительными перепадами высоты.

Святилища, осетинская мифология и обед у водопадаСвятилища, осетинская мифология и обед у водопадаСвятилища, осетинская мифология и обед у водопадаСвятилища, осетинская мифология и обед у водопадаСвятилища, осетинская мифология и обед у водопадаСвятилища, осетинская мифология и обед у водопада
4 день

Виды «Аватара» и горный чай на родниковой воде

Позавтракав, отправляемся к леднику Цей, без которого невозможно представить путешествие в Осетию.

Весь путь будем с восторгом смотреть по сторонам. Встретим шумную реку Цейдон и гору Монах. Дойдём до каньона, где сделаем панорамные снимки в солнечных лучах или таинственном тумане, как захочет погода. Постараемся забрести в заросли земляники и черники, чтобы подпитаться витаминами. Выйдем на смотровую беседку с видом на высокие горы и ледник Цей. Но останавливаться не собираемся, отдохнув, отправляемся ближе к цели. Увидим, как из-под ледника вытекает бурный поток чистейшей воды. Попробуем услышать дыхание Цея, сделаем привал и приготовим горный чай на родниковой воде.

Спустя 6-7 часов треккинга возвращаемся в гостиницу. Пройдём за день 8,8/12 км. 260-500 м набор высоты.

Виды «Аватара» и горный чай на родниковой водеВиды «Аватара» и горный чай на родниковой водеВиды «Аватара» и горный чай на родниковой водеВиды «Аватара» и горный чай на родниковой водеВиды «Аватара» и горный чай на родниковой водеВиды «Аватара» и горный чай на родниковой водеВиды «Аватара» и горный чай на родниковой водеВиды «Аватара» и горный чай на родниковой водеВиды «Аватара» и горный чай на родниковой воде
5 день

Пик Туриста

Сытно завтракаем и начинаем длительный подъём от посёлка Верхний Цей к пику Туриста. Предстоит пройти больше, чем обычно — 22, 5 км за 8-9 часов. Поднимемся с высоты 1710 метров до 2877 метров.

Увидим родовые башни, ещё одно святилище Реком на склоне горы. В июле соберём по пути чабрец для чая. Август порадует малиной. Постепенно наберём высоту, любуясь пейзажами и слушая звуки природы. У подножия пика Туриста часто лежат облака. А выше открывается панорама со сверкающим ледником Сказка, горой Монах, ледником Цей и знаменитым Казбеком, снежной вершиной Грузии.

Налюбовавшись Цейским ущельем с высоты, возвращаемся отдыхать в гостиницу.

Пик ТуристаПик ТуристаПик ТуристаПик ТуристаПик ТуристаПик ТуристаПик ТуристаПик Туриста
6 день

Экскурсия по лучшим локациям Осетии

Сегодня объявляется расслабленный и насыщенный на объекты день. Будем мало ходить, много смотреть и фотографировать.

Поедем к Куртатинскому и Кармадонскому ущельям, оставим дары божеству Осетии и покровителю животных, увидим самый высокий конный монумент в мире весом 28 тонн. Сделаем фотографии скального города Дзивгис и посмотрим на Аланский мужской монастырь, куда часто приезжают паломники со всей страны. Прогуляемся в Даргавсе, месте с почтовых открыток. Именно здесь находятся популярные у туристов белые дома интересной формы с коричневыми крышами. Это некрополь с девятью десятками склепов, построенных в виде пирамид. Осмотрим и арт-объекты: «Букву» и «Рог изобилия».

Поездка на весь день — около 8-9 часов. Всего 3 км пешком.

Экскурсия по лучшим локациям ОсетииЭкскурсия по лучшим локациям ОсетииЭкскурсия по лучшим локациям ОсетииЭкскурсия по лучшим локациям ОсетииЭкскурсия по лучшим локациям ОсетииЭкскурсия по лучшим локациям ОсетииЭкскурсия по лучшим локациям ОсетииЭкскурсия по лучшим локациям ОсетииЭкскурсия по лучшим локациям ОсетииЭкскурсия по лучшим локациям ОсетииЭкскурсия по лучшим локациям Осетии
7 день

Отъезд

После завтрака выезжаем в Минеральные Воды. В аэропорту будем в 13:30, на железнодорожном вокзале — в 14:30.

ОтъездОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Проживание
  • 2-разовое питание
  • Входные билеты в Цейское ущелье, на водопад Шагацикондон, в Даргавс
  • Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок (для приготовления чая на обедах в горах в период с июня по август), групповой аптечки
  • Сопровождение инструктором-проводником
  • Посещение термальных источников
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • 1-местное размещение - доплата 21 600 рублей за весь тур
  • Обед в 1-й день в кафе и все ужины - 350-450 рублей
  • Треккинговые палки (обязательно, если есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес)
  • Страховка (не обязательно)
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокзал в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 13:30 и аэропорт в 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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