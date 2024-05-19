Восхититься дикими местами Северной Осетии и выпить горный чай на родниковой воде у ледника
Пообедаем у водопада, приготовим травяной чай у ледника Цей, попробуем знаменитые осетинские пироги, заберёмся через облака на пик Туриста и увидим места, где можно снимать русский «Аватар». Полежим на альпийских лугах, искупаемся в термальных источниках и преподнесём дары божеству Осетии.
мая
июн
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|57 800 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В гостинице «Виктория», альплагере «Цей» или гостинице аналогичного класса. В 2-3-местных номерах с ванными комнатами. Выдают полотенца. На территории альплагеря есть сауна, настольный теннис, бильярд (услуги предоставляются за дополнительную плату).
Питание. Включены завтраки в гостинице и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день и все ужины. Попробуем национальную кухню.
Дети. Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих в хорошей физической форме и активных детей от 6 лет, готовых к длительным прогулкам. Иногда это 8 часов треккинга с остановками. В один день маршрута перепад высот составит 1160 м — это, примерно, как подъем на 390 этажей. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес, необходимо иметь треккинговые палки.
Общий километраж — 60,7 км.
Связь и интернет. МТС, Мегафон. Билайн иногда ловит, Теле 2 нет. Связь ежедневно до 09:00 и после 18:00. Качество связи плохое, интернет только Е. Во время прогулок в ущелья мобильная связь зачастую отсутствует. На территории лагеря есть платный Wi-Fi (50 руб. /день), в гостинице «Виктория» — бесплатный.
Программа тура по дням
Термальные источники
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем около 5-ти часов в Цейское ущелье.
Заедем на термальные источники в Верхний Бирагзанг. Искупаемся в 3-х бассейнах с минеральной водой на открытом воздухе. Пообедаем в кафе и к вечеру заселимся в гостиницу посреди гор.
Ледник Сказка и острые пики
После завтрака в гостинице начнём знакомиться с Цейским ущельем с треккинга к леднику Сказка.
Пройдём через альпийские луга, где в июле можно встретить оранжевые маки, а в августе — сладкую малину и чернику. Поднимемся на «зелёный холм», на котором зимой находятся лыжные трассы, и ещё выше к леднику. Он плавно спускается со Сказского перевала, замирает на огромных, отполированных скалах. Полюбуемся на острые пики, сверкающие на солнце. Попробуем половить в объективах переливающиеся оттенки голубого и изумрудного. Отсюда хорошо видно и пик Туриста, куда мы сходим в другой день.
К вечеру вернёмся в гостиницу. Пройдём за 6-8 часов с остановками чуть больше 10/16 км с перепадом высоты до 440-800 метров. Здесь и далее километраж и перепады высот указаны от альплагеря «Цей» / гостиницы «Вертикаль».
Святилища, осетинская мифология и обед у водопада
Сегодня вы узнаете историю про персонажа осетинской мифологии — Рекома. Его именем обозначается одно из главных святилищ, куда мы и сходим. Узнаем, чем отличается женский Реком от мужского, что лежит на полочках внутри второго. И просто полюбуемся шикарными видами вокруг.
По лесной петляющей тропе дойдём до водопада Шагацикондон. Перед нами откроется живописный каньон, где устроим фотосессию, обед и отдохнём под шум воды. А после вернёмся в гостиницу.
За 4-6-часовой треккинг пройдём 9,5-6,3 км с незначительными перепадами высоты.
Виды «Аватара» и горный чай на родниковой воде
Позавтракав, отправляемся к леднику Цей, без которого невозможно представить путешествие в Осетию.
Весь путь будем с восторгом смотреть по сторонам. Встретим шумную реку Цейдон и гору Монах. Дойдём до каньона, где сделаем панорамные снимки в солнечных лучах или таинственном тумане, как захочет погода. Постараемся забрести в заросли земляники и черники, чтобы подпитаться витаминами. Выйдем на смотровую беседку с видом на высокие горы и ледник Цей. Но останавливаться не собираемся, отдохнув, отправляемся ближе к цели. Увидим, как из-под ледника вытекает бурный поток чистейшей воды. Попробуем услышать дыхание Цея, сделаем привал и приготовим горный чай на родниковой воде.
Спустя 6-7 часов треккинга возвращаемся в гостиницу. Пройдём за день 8,8/12 км. 260-500 м набор высоты.
Пик Туриста
Сытно завтракаем и начинаем длительный подъём от посёлка Верхний Цей к пику Туриста. Предстоит пройти больше, чем обычно — 22, 5 км за 8-9 часов. Поднимемся с высоты 1710 метров до 2877 метров.
Увидим родовые башни, ещё одно святилище Реком на склоне горы. В июле соберём по пути чабрец для чая. Август порадует малиной. Постепенно наберём высоту, любуясь пейзажами и слушая звуки природы. У подножия пика Туриста часто лежат облака. А выше открывается панорама со сверкающим ледником Сказка, горой Монах, ледником Цей и знаменитым Казбеком, снежной вершиной Грузии.
Налюбовавшись Цейским ущельем с высоты, возвращаемся отдыхать в гостиницу.
Экскурсия по лучшим локациям Осетии
Сегодня объявляется расслабленный и насыщенный на объекты день. Будем мало ходить, много смотреть и фотографировать.
Поедем к Куртатинскому и Кармадонскому ущельям, оставим дары божеству Осетии и покровителю животных, увидим самый высокий конный монумент в мире весом 28 тонн. Сделаем фотографии скального города Дзивгис и посмотрим на Аланский мужской монастырь, куда часто приезжают паломники со всей страны. Прогуляемся в Даргавсе, месте с почтовых открыток. Именно здесь находятся популярные у туристов белые дома интересной формы с коричневыми крышами. Это некрополь с девятью десятками склепов, построенных в виде пирамид. Осмотрим и арт-объекты: «Букву» и «Рог изобилия».
Поездка на весь день — около 8-9 часов. Всего 3 км пешком.
Отъезд
После завтрака выезжаем в Минеральные Воды. В аэропорту будем в 13:30, на железнодорожном вокзале — в 14:30.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание
- 2-разовое питание
- Входные билеты в Цейское ущелье, на водопад Шагацикондон, в Даргавс
- Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок (для приготовления чая на обедах в горах в период с июня по август), групповой аптечки
- Сопровождение инструктором-проводником
- Посещение термальных источников
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- 1-местное размещение - доплата 21 600 рублей за весь тур
- Обед в 1-й день в кафе и все ужины - 350-450 рублей
- Треккинговые палки (обязательно, если есть проблемы с коленями, суставами или лишний вес)
- Страховка (не обязательно)
- Сувениры и личные расходы