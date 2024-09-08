Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Будем просыпаться среди гор, пить чай на веранде с видом на лесистые склоны и наслаждаться тишиной и звуками природы. Все треккинги доступны для новичков и детей от 8 лет. Дойдём до могучих ледников, где приготовим горный чай с травами и ягодами. Полежим на цветущих лугах на высоте более 2000 метров над уровнем моря. Прогуляемся по тропам среди сосновых чащ и умоемся водой из источника, дарящего красоту и здоровье. Загадаем желание на Медвежьей горе и увидим древние аулы, башни, пещеру и крепость.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|49 900 ₽
Описание
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.
Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура.
Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для оформления пропуска в пограничную зону, необходимо иметь с собой чёрно-белую копию второго разворота паспорта и страницы с
регистрацией. В Дигории копию сделать негде. Без ксерокопии паспорта пропуск оформить невозможно, как следствие, турист не сможет посетить ущелье Караугом.
Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.
Актуальную информацию о погоде в Дигории и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.
В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)
Проживание. В гостиничном комплексе «Порог неба» в 2-3-местных номерах с удобствами. Возможно 1-местное размещение. Выдают полотенца. Есть холодильник на этаже и Wi-Fi. В Дигорском ущелье есть один небольшой магазин (не всегда работает). Кафе, аптек, банкоматов, шумных дискотек нет. Со всех сторон нас будут окружать горы. На территории гостиницы за доплату можно воспользоваться бассейном, сауной, баней на дровах, бильярдом, спорткомплексом.
Питание. Включены завтраки и ужины в гостинице по комплексному меню и обеды во время треккинга в виде пикников: бутерброды с колбасой и сыром, сладости, чай, печенье. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день. Попробуем осетинские пироги.
Дети. Берём детей от 8 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.
Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Будьте готовы много ходить по тропам, грунтовым дорогам, альпийским лугам, крупным и мелким камням, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Поход подходит для начинающих и активных детей от 8 лет, готовых к длительным прогулкам. Перепад высот в день — 100-600 метров (37-200 этажей).
Общий километраж — 72,5 км.
Связь и интернет. На территории турбазы лучше всего ловит «Мегафон», есть Wi-Fi. Интернет «МТС» — Е. Связи «Билайн» и «Теле2» нет. Во время треккинга мобильная связь зачастую отсутствует.
Программа тура по дням
Минеральные Воды, каньон, Чёртов мост и гостиница с видом на горы
Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту.
Едем около 4 часов в гостиничный комплекс среди гор. По пути увидим самого важного святого Нартского эпоса — памятник Уастырджи. Осмотрим каньон Ахсинта с бурной рекой Урух, который считается воротами Дигории, и Чёртов мост.
Заселимся в комфортабельные номера по 2-3 человека. Будем жить все дни в тихом месте, где рядом бежит река, плещется рыба в озере, красуются снежные вершины с покрытыми лесами склонами. Сможем плавать в бассейне под открытым небом и сидеть уютно в пледах на качелях, рассматривая звёзды. Увидим домашних животных и с ужина сегодняшнего дня начнём знакомиться с национальными блюдами Северной Осетии.
К сосне и источнику на Медвежью гору за исполнением желания
Хорошо встретить утро с чашечкой кофе или чая на веранде с видом на просыпающуюся горную природу. Позавтракаем в кафе гостиницы и отправимся в треккинг на 14,2 км на Медвежью гору. Постепенно наберём 600 м высоты, поднимемся до 2340 м над уровнем моря.
По тропам, наслаждаясь видами вокруг, дойдём до сосны на вершине Кубуса (Медвежьей горы), где завяжем пёструю ленточку и загадаем желание. Умоемся водой из источника, который, по легенде, дарит здоровье и красоту. Окажемся в месте паломничества и полюбуемся со смотровой площадки ущельем Геби, вершинами Айхвы и Лабоды, перламутровыми водопадами Таймази. Остановимся на обед-пикник, приготовим травяной чай и отдохнём. На обратном пути обойдём весь Кубус, прогулявшись по густому лесу у подножия.
Вечером вернёмся на турбазу. Рекомендуем освежиться в прохладном бассейне после насыщенного треккинга. Поужинаем в кафе гостиницы. Попробуем настоящие осетинские пироги с различными начинками.
Через сосновые чащи к леднику Караугом
Сегодня отправимся на встречу с ледником Караугом, площадь которого составляет около 20 кв. км. Пройдём 13,8 км с набором высоты не более 300 м.
Начнём треккинг от селения Дзинага. Будем идти по тропам через сосновые чащи, наслаждаясь пением реки Караугомдон. Скоро увидим контраст ледников и зелени. Пообедаем и выпьем горный чай с видом на огромный Караугом. Полежим на ковре из малахитового мха, подышим хвоей и полюбуемся облаками.
На турбазе к нашему возвращению уже будет готов горячий ужин. Поделимся впечатлениями, пообщаемся. Желающие могут насладиться вечером на веранде или качелях на территории гостиницы.
Пикник с травяным чаем у Жемчужного водопада
После завтрака отправимся через цветущие луга с иван-чаем к Жемчужному водопаду. Путь на 14,1 км с набором 420 м высоты.
Пройдём поля и лес и скоро выйдем к 35-метровому пятикаскадному потоку. Сделаем эффектные фотографии с Галдоридоном. Рекомендуем девушкам прихватить с собой яркие платья. Инструктор расскажет происхождения всех названий водопада. Здесь отдохнём, пообедаем и насладимся приятным шумом воды. На обратном пути встретим водопад Буравидон, Байради и Суганский хребет.
Поужинаем в кафе на турбазе. Желающим рекомендуем заранее бронировать через инструктора сауну или баню на вечер.
Чаепитие у древнего ледника
Встречаем ещё одно прекрасное утро в горах Северной Осетии и после завтрака отправляемся за новыми впечатлениями к древнему леднику Танацете. Пройдём 16,2 км и наберём не более 600 м высоты.
Танацете находится между двумя ущельями — Лабодой и Таймази. В конце июня и до конца июля природа здесь радует незабудками, оранжевыми маками и розовыми горцами. От вершины ледника в обрамлении цветущих полей, высоких лесов и снежников невозможно отвести взгляд. Мы подберёмся к Танацете почти вплотную и устроим обед-пикник с чаепитием на высоте более 2000 м над уровнем моря.
Вернёмся на турбазу к вечеру. Всегда после ужина будет свободное время.
На внедорожниках к старинным аулам, башням и пещере
Сегодня устроим себе день отдыха и отправимся в увлекательный джип-тур по живописным локациям Северной Осетии. На внедорожниках увидим старинные аулы, башню «Фрегат» и крепость братьев Седановых. Узнаем историю женщины-осетинки, сотворившей подвиг. Посетим пещеру Наны Задалески и прогуляемся по склонам гор.
Спустя 5-6 часов вернёмся в гостиницу.
Отъезд
За сытным завтраком прощаемся с полюбившейся Дигорией. Собираем вещи и выезжаем в Минеральные Воды. К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезды по маршруту
- Проживание в 2-3-местных номерах в гостинице с бассейном и сауной
- 3-разовое питание: завтраки со 2-го дня и ужины с 1-го дня в гостинице по комплексному меню, обеды со 2-го дня во время треккинга в виде пикников
- Аренда УАЗика в горах
- Аренда группового снаряжения для приготовления чая в горах на обеды: котлов, газовых горелок, поварёшек
- Групповая аптечка
- Экологические сборы в национальном парке «Алания»
- Сопровождение инструктором-проводником
- Оформление пропуска в пограничную зону (необходимо иметь при себе чёрно-белую копию второго разворота паспорта и страницы с регистрацией)
Что не входит в цену
- Билеты до Минеральных Вод и обратно
- 1-местное размещение - доплата 10 000 рублей за весь период
- Обед в 1-й день в кафе - 350-500 рублей
- Страховка (не обязательно)
- Сувениры и личные расходы
- Бассейн на турбазе - 300 рублей за час или 600 рублей за весь день
- Сауна и баня на турбазе
- Бильярд - 1000 рублей за час
- Теннисный корт - 1000 рублей за час