Д Дмитрий Поход в Безенгийском ущелье Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.

Е Елена Поход в Безенгийском ущелье Всё чётко и по плану) Спасибо!

Д Дамира Поход по горам Архыза Мне очень понравилось путешествовать с Денисом, открытый и позитивный человек! Никто не останется без внимания и поддержки) А кулинарные способности приближаются к высокой кухне в походных условиях ❤️ все понравилось и даже очень ✅