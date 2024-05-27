1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
Поход по горам Архыза
Переночевать у высокогорного озера Семицветное и покорить перевал Айюлю
Начало: Встретим вас в г. Минеральные Воды и привезём в Ар...
12 июля в 06:00
2 авг в 06:00
12 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход в Безенгийском ущелье
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«В течение всего похода наш лагерь будет стоять на одном месте»
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
30 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
«Здесь начнём наш поход: пройдём»
26 июня в 06:00
17 июля в 06:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Начало: г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
«Потребуется минимальный походный опыт или хорошая физическая форма»
6 авг в 11:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Начало: Невинномысск, железнодорожная станция
«Через полчаса похода среди отвесных скал, водопадов и каньонов приблизимся к каньону Чёртова мельница»
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
50 715₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ДДмитрий27 мая 2024Благодаря Алексею и организации тура ни на секунду не усомнился в правильности принятого решения отправиться в горы.
- ЕЕлена15 мая 2024Всё чётко и по плану) Спасибо!
- ДДамира12 мая 2024Мне очень понравилось путешествовать с Денисом, открытый и позитивный человек! Никто не останется без внимания и поддержки) А кулинарные способности приближаются к высокой кухне в походных условиях ❤️ все понравилось и даже очень ✅
- ТТатьяна8 мая 2024Группу сопровождал замечательный инструктор Илья Волков, который заботился о каждом и следил, чтобы все получили максимальные впечатления от поездки. Всё понравилось, буду планировать следующую поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Многодневные походы»
Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Многодневные походы" можно забронировать 5 авторских туров от 12 000 до 50 715. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 5 туров в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Многодневные походы», 4 ⭐ отзыва, цены от 12000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август