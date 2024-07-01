Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам

Недельный треккинг по самым восхитительным местам Приэльбрусья.

Поход проходит очень близко к Главному Кавказского хребту, поэтому перед нашими глазами будут самые высокие и восхитительные горы Приэльбрусья! Мы отправимся в глубину ущелья
читать дальше

Адыл-Су, чтобы увидеть озеро Башкара. Подойдем к леднику Шхельда и узнаем, что же такое Улыбка Шхельды.

Отправимся гулять по альпийским лугам в ущелье Юсеньги и совершим треккинг на самое большое озеро Приэльбрусья — заоблачный Сылтран-кёль.

5
3 отзыва
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Приэльбрусье PRO. Треккинг к новым озерам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Замок Шато-Эркен, Баксанское ущелье

11:00-11:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.

Собравшись все вместе, отправляемся в Приэльбрусье!

По пути в горы заедем посмотреть на одну из новых достопримечательностей этих мест — замок Шато-Эркен.

Шато-Эркен был построен по эскизам основателя местного винного концерна Тембулата Эркенова.

По берегам озера растут хрупкие ивы, которые склоняют свои ветви к самой воде.

Замок на воде великолепно смотрится и является отличной фотолокацией!

Украшают замок красные башни, а у его входа сидят и пристально наблюдают за туристами черные пантеры.

На замок Шато-Эркен мы смотрим снаружи и гуляем по территории вокруг озера.

Замок является частной собственностью, поэтому если по каким-либо причинам въезд в замок будет закрыт, инструктор покажет группе другую интересную локацию.

Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.

Активная часть: 2 км пешком.

Встреча. Замок Шато-Эркен, Баксанское ущельеВстреча. Замок Шато-Эркен, Баксанское ущельеВстреча. Замок Шато-Эркен, Баксанское ущельеВстреча. Замок Шато-Эркен, Баксанское ущелье
2 день

Треккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка Шхельды

Ущелье Адыл-Су является одним из наиболее прекрасных в Приэльбрусье.

Название переводится как «красивая вода».

И это чистая правда: местная река великолепна, чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивающими валуны в бронзовый цвет.

Через хвойные леса ущелья Адыл-Су совершим треккинг к уникальной поляне Улыбка Шхельды.

Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж.

Река словно улыбается туристам — так появляется знаменитая заводь Улыбка Шхельды.

С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад.

Над ущельем возвышаются древние горные вершины Джантуган, пик Вольной Испании и гора Башкара, покрытые снежными шапками.

В этих местах туристов всегда поражает контраст летнего и зимнего, когда в одном кадре можно поймать суровый ледник и нежные лепестки цветов.

Активная часть: 12,8 км пешком, перепад высот 1920-2340 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка ШхельдыТреккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка ШхельдыТреккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка ШхельдыТреккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка Шхельды
3 день

Ущелье Юсеньги

Откроем Вам секрет: самые красивые и видовые ущелья расположены очень близко к Главному Кавказскому хребту.

Ущелье Юсеньги одно из таких ущелий!

В начале маршрута нас ждет подъем по хвойному лесу.

Местами тропинка крутовата, но спустя час-полтора подъем завершится и выйдем в зону альпики.

Начиная с июня и до конца лета здесь можно восхищаться самыми разными цветами!

В июне цветут рододендроны, позже к ним присоединяются горцы, незабудки, желтые лилии и голубые водосборы.

Но самое главное — после леса в течение всего пути мы движемся все ближе к Главному хребту и горам-четырехтысяникам.

Это невероятно эффектно!!

Активная часть тура в Приэльбрусье: 15,6 км пешком, перепад высот 1880-2460 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Ущелье ЮсеньгиУщелье ЮсеньгиУщелье ЮсеньгиУщелье Юсеньги
4 день

Канатная дорога на гору Эльбрус

Эльбрус — главная гора этих мест, этот белоснежный исполин всегда неудержимо манит к себе туристов.

По канатной дороге поднимемся высоко, в самое-самое поднебесье!

Здесь живут облака, чуть выше лежит снег и всегда с этой точки открываются потрясающие виды на горы Кавказа.

Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно — 13,5 км пешком (при проживании в гостинице в поселке Терскол), перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге — перепад высот 2380-3850 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Канатная дорога на гору ЭльбрусКанатная дорога на гору ЭльбрусКанатная дорога на гору ЭльбрусКанатная дорога на гору Эльбрус
5 день

Озеро Сылтран-кёль

Отправляемся в поселок Верхний Баксан, откуда начинается путь к горному озеру.

Сылтран — один из самых крупных, высокогорных водоемов Приэльбрусья.

Путь к озеру непрост, прежде всего, значительным набором высоты.

Зато, благодаря этому, в ущелье всегда мало туристов.

Тропа поведёт нас за собой по лесу, а затем выведет в зону альпийских лугов.

Будем часто идти по камням.

Оставляем позади кош пастухов, любуемся на живописные скалы и вершины снежных гор.

Спустя полдня пути, выходим к озеру Сылтран!

Цвет воды в озере меняется в зависимости от времени года: в июне озеро ярко-зеленое, а ближе к августу цвет воды становится менее насыщенный.

Возле озера наверняка увидим палатки туристов, которые любят прийти сюда на несколько дней.

Мы с вами с удовольствием походим вокруг озера и сделаем снимки с самых разных ракурсов.

Затем пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь.

Активная часть: 11,3 км пешком, перепад высот 2320-3200 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.

Озеро Сылтран-кёльОзеро Сылтран-кёльОзеро Сылтран-кёльОзеро Сылтран-кёль
6 день

Ущелье Адыл-Су, озеро Башкара

Сегодня совершим треккинг налегке к одному из озер Приэльбрусья, которое имеет свои тайны и секреты.

Инструктор обязательно поведает нам о них по пути.

Поход к озеру Башкара не сложный, зато какие здесь живописные места!

Зеленые, альпийские луга, горная река, а в конце ущелья красуется белоснежный пик Джантуган!

Джантуган — гордый хозяин этих мест.

В конце маршрута придем к озеру Башкара и его младшему брату — озеру Лапа.

Сразу над озерами вырастают суровые горы, даже летом их вершины припорошены снегом, словно сахарной пудрой.

Возле озера у нас привал, как всегда вкусный обед и отдых.

Активная часть: 13,6 км пешком, перепад высот 1950-2590 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.

Ущелье Адыл-Су, озеро БашкараУщелье Адыл-Су, озеро БашкараУщелье Адыл-Су, озеро БашкараУщелье Адыл-Су, озеро Башкара
7 день

Возвращение в г. Минеральные Воды

Отъезд из Баксанского ущелья.

Тур в Приэльбрусье завершился, сегодня едем домой.

Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 — приезд в г. Минеральные Воды в аэропорт и на железнодорожный вокзал.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.

Возвращение в г. Минеральные ВодыВозвращение в г. Минеральные ВодыВозвращение в г. Минеральные ВодыВозвращение в г. Минеральные Воды

Проживание

Тур предполагает проживание в п. Терскол, гостиница «Салам» или гостиница аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, фен, телевизор, Wi-Fi.

При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 16 000 руб. Доплата указана за весь период отдыха.

Варианты проживания

Салам

6 ночей

Гостиница "Салам" располагается в городе Терскол. Личный автомобиль постояльцы могут оставить на платной парковке с видеонаблюдением. Также организуются экскурсионные поездки по красивейшим местам Кабардино-Балкарии, действуют услуги трансфера.

Для проживания гостей здесь выделено 15 номеров различных категорий. Все они располагают комфортабельной мебелью, телевизорами, транслирующими спутниковые каналы. Каждый обладает собственным санузлом с душевой кабиной.

На территории гостиницы есть кафе, которое открыто для посетителей с семи утра до одиннадцати ночи.

Для тех, кто увлекается альпинизмом и горными лыжами, действует прокат снаряжения.

СаламСаламСаламСаламСаламСалам

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в гостинице: двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2, 3, 5, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
  • Экосбор в Нацпарке Приэльбрусье
  • Билеты на канатную дорогу Эльбрус
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обеды во время трансфера (день 1, 4), ужины (рядом с гостиницей есть несколько кафе, стоимость ужина - 350-450 руб.)
  • Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 16 000 руб. /за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список снаряжения для туров с 20 апреля по 19 мая и с 21 сентября по 15 ноября.

Температура воздуха в этот период:

- рано утром и вечером 0… +3С;

- днём +5… +9С (с 20 апреля по 19 мая, после 15 октября);

- днём +10… +12С (с 21 сентября до 15 октября).

Если зима была снежная, в мае в ущельях еще будем ходить по снегу. В конце октября в ущельях уже может выпадать первый снег. В этом случае следует иметь утепленную треккинговую обувь. На горе Эльбрус 2000 м (куда мы поднимемся по канатке) на майские праздники и в конце октября всегда лежит снег.

Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.

Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.

  • Шапка, перчатки
  • Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и вечером 0… +3С, днём +5… +7С. На горе Эльбрус (выше 2000 м) температура воздуха может колебаться в диапазоне -8С… 0С.
  • Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице.
  • Футболка
  • Термобелье
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф.
  • Теплые ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Треккинговая обувь по щиколотку и выше
  • Самонагревающиеся грелки для ног (не обязательно)
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках)
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  • При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися.
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
  • Термос объем 0,5-0,75 л
  • Наличные деньги
  • Налобный фонарик. Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик

Список снаряжения для туров с 20 мая по 20 сентября:

  • Кепка /панамка
  • Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и поздно вечером +8… +12С. На горе Эльбрус (выше 3000 м) температура воздуха может колебаться в диапазоне -5С… +6С.
  • Флиска. В мае и осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
  • Футболка
  • Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
  • Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
  • Ходовые брюки
  • Нижнее белье
  • Носки
  • Треккинговая обувь по щиколотку и выше
  • Шлепки (для ходьбы в гостинице)
  • Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках)
  • Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
  • Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
  • Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
  • При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
  • Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
  • Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
  • Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
  • Расческа
  • Солнцезащитные очки
  • Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
  • Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
  • Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися.
  • Влажные салфетки
  • Нитка, иголка
  • Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
  • Подпопник
  • Сушилки для обуви
  • Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
  • Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
  • Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре)
  • Термос объем 0,5-0,75 л
  • Наличные деньги
  • Налобный фонарик. Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.

Какая инфраструктура на маршруте?

В поселке есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.

Где начинается и заканчивается тур?

Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.

Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.

Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.

Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Минеральные Воды можно остановиться в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «Кавказ» или «АртХолл Отель». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1800-2000 руб. /сутки).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
1 июл 2024
Тур очень понравился.
Всё было организованно на высоком уровне.
Но самое главное это природа и горы места необыкновенной красоты.
Д
21 июн 2023
ТУР-СУПЕР, "Приэльбрусье PRO" это про ПОХОДЫ. Минимум переездов, как я и хотел, в день от 12 до 22 км. пеших маршрутов по горам, мимо ручейков и горных рек, озёр и
читать дальше

водопадов, альпийским лугам. Спасибо огромное нашему инструктор-проводник Евполову Алексею, который обеспечивал на всем протяжении тура безопасность и комфорт походов, грамотно руководил, распределял нагрузку и оказался интересным рассказчиком и гидом. Плюс подобрался хороший коллектив туристов и прекрасная погода. В общем, я хочу ещё, хочу обратно!

ТУР-СУПЕР, &quot;Приэльбрусье PRO&quot; это про ПОХОДЫ. Минимум переездов, как я и хотел, в день от 12ТУР-СУПЕР, &quot;Приэльбрусье PRO&quot; это про ПОХОДЫ. Минимум переездов, как я и хотел, в день от 12ТУР-СУПЕР, &quot;Приэльбрусье PRO&quot; это про ПОХОДЫ. Минимум переездов, как я и хотел, в день от 12ТУР-СУПЕР, &quot;Приэльбрусье PRO&quot; это про ПОХОДЫ. Минимум переездов, как я и хотел, в день от 12
А
2 авг 2024
Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и наслаждаться окружающей природой. Особое спасибо организаторам за подготовленных инструкторов. Ребята настоящие профессионалы, лидеры группы, открытые для общения. Грустно было только расставаться с ними, с группой, ну и с Кавказом тоже.
Понравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие иПонравились сами маршруты. Нагрузки на всем протяжении тура разумно распределены, чтобы получать от них удовольствие и

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ПешеходныеНа автобусеВсе туры7-дневные турыПрирода и пейзажиТреккинг и походы

Похожие туры из Минеральных Вод

Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Пешая
5 отзывов
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
43 900 за человека
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Пешая
1 отзыв
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
45 000 за человека
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
На машине
3 отзыва
7 дней
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
2 сен в 10:00
15 сен в 10:00
21 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Минеральных Водах
Все туры из Минеральных Вод
ХорошоТам