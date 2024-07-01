2 день

Треккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка Шхельды

Ущелье Адыл-Су является одним из наиболее прекрасных в Приэльбрусье.

Название переводится как «красивая вода».

И это чистая правда: местная река великолепна, чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивающими валуны в бронзовый цвет.

Через хвойные леса ущелья Адыл-Су совершим треккинг к уникальной поляне Улыбка Шхельды.

Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж.

Река словно улыбается туристам — так появляется знаменитая заводь Улыбка Шхельды.

С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад.

Над ущельем возвышаются древние горные вершины Джантуган, пик Вольной Испании и гора Башкара, покрытые снежными шапками.

В этих местах туристов всегда поражает контраст летнего и зимнего, когда в одном кадре можно поймать суровый ледник и нежные лепестки цветов.

Активная часть: 12,8 км пешком, перепад высот 1920-2340 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.