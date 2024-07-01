Поход проходит очень близко к Главному Кавказского хребту, поэтому перед нашими глазами будут самые высокие и восхитительные горы Приэльбрусья! Мы отправимся в глубину ущелья
Программа тура по дням
Встреча. Замок Шато-Эркен, Баксанское ущелье
11:00-11:30 — сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды.
Собравшись все вместе, отправляемся в Приэльбрусье!
По пути в горы заедем посмотреть на одну из новых достопримечательностей этих мест — замок Шато-Эркен.
Шато-Эркен был построен по эскизам основателя местного винного концерна Тембулата Эркенова.
По берегам озера растут хрупкие ивы, которые склоняют свои ветви к самой воде.
Замок на воде великолепно смотрится и является отличной фотолокацией!
Украшают замок красные башни, а у его входа сидят и пристально наблюдают за туристами черные пантеры.
На замок Шато-Эркен мы смотрим снаружи и гуляем по территории вокруг озера.
Замок является частной собственностью, поэтому если по каким-либо причинам въезд в замок будет закрыт, инструктор покажет группе другую интересную локацию.
Переезд в Баксанское ущелье (2,5-3 часа), поселение в гостинице.
Активная часть: 2 км пешком.
Треккинг в ущелье Адыл-Су, к поляне Улыбка Шхельды
Ущелье Адыл-Су является одним из наиболее прекрасных в Приэльбрусье.
Название переводится как «красивая вода».
И это чистая правда: местная река великолепна, чиста и полна целебными нарзанами, которые порой окрашивающими валуны в бронзовый цвет.
Через хвойные леса ущелья Адыл-Су совершим треккинг к уникальной поляне Улыбка Шхельды.
Именно в этом месте река Шхельда делает очень резкий, неожиданный поворот и ласково обнимает галечный пляж.
Река словно улыбается туристам — так появляется знаменитая заводь Улыбка Шхельды.
С этой поляны открывается вид на могучий ледник Шхельда, застывший здесь миллионы лет тому назад.
Над ущельем возвышаются древние горные вершины Джантуган, пик Вольной Испании и гора Башкара, покрытые снежными шапками.
В этих местах туристов всегда поражает контраст летнего и зимнего, когда в одном кадре можно поймать суровый ледник и нежные лепестки цветов.
Активная часть: 12,8 км пешком, перепад высот 1920-2340 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Ущелье Юсеньги
Откроем Вам секрет: самые красивые и видовые ущелья расположены очень близко к Главному Кавказскому хребту.
Ущелье Юсеньги одно из таких ущелий!
В начале маршрута нас ждет подъем по хвойному лесу.
Местами тропинка крутовата, но спустя час-полтора подъем завершится и выйдем в зону альпики.
Начиная с июня и до конца лета здесь можно восхищаться самыми разными цветами!
В июне цветут рододендроны, позже к ним присоединяются горцы, незабудки, желтые лилии и голубые водосборы.
Но самое главное — после леса в течение всего пути мы движемся все ближе к Главному хребту и горам-четырехтысяникам.
Это невероятно эффектно!!
Активная часть тура в Приэльбрусье: 15,6 км пешком, перепад высот 1880-2460 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Канатная дорога на гору Эльбрус
Эльбрус — главная гора этих мест, этот белоснежный исполин всегда неудержимо манит к себе туристов.
По канатной дороге поднимемся высоко, в самое-самое поднебесье!
Здесь живут облака, чуть выше лежит снег и всегда с этой точки открываются потрясающие виды на горы Кавказа.
Активная часть: путь к горе Эльбрус и обратно — 13,5 км пешком (при проживании в гостинице в поселке Терскол), перепад высот 2180-2380 м; подъем по канатной дороге — перепад высот 2380-3850 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Озеро Сылтран-кёль
Отправляемся в поселок Верхний Баксан, откуда начинается путь к горному озеру.
Сылтран — один из самых крупных, высокогорных водоемов Приэльбрусья.
Путь к озеру непрост, прежде всего, значительным набором высоты.
Зато, благодаря этому, в ущелье всегда мало туристов.
Тропа поведёт нас за собой по лесу, а затем выведет в зону альпийских лугов.
Будем часто идти по камням.
Оставляем позади кош пастухов, любуемся на живописные скалы и вершины снежных гор.
Спустя полдня пути, выходим к озеру Сылтран!
Цвет воды в озере меняется в зависимости от времени года: в июне озеро ярко-зеленое, а ближе к августу цвет воды становится менее насыщенный.
Возле озера наверняка увидим палатки туристов, которые любят прийти сюда на несколько дней.
Мы с вами с удовольствием походим вокруг озера и сделаем снимки с самых разных ракурсов.
Затем пообедаем, отдохнем и отправимся в обратный путь.
Активная часть: 11,3 км пешком, перепад высот 2320-3200 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
Ущелье Адыл-Су, озеро Башкара
Сегодня совершим треккинг налегке к одному из озер Приэльбрусья, которое имеет свои тайны и секреты.
Инструктор обязательно поведает нам о них по пути.
Поход к озеру Башкара не сложный, зато какие здесь живописные места!
Зеленые, альпийские луга, горная река, а в конце ущелья красуется белоснежный пик Джантуган!
Джантуган — гордый хозяин этих мест.
В конце маршрута придем к озеру Башкара и его младшему брату — озеру Лапа.
Сразу над озерами вырастают суровые горы, даже летом их вершины припорошены снегом, словно сахарной пудрой.
Возле озера у нас привал, как всегда вкусный обед и отдых.
Активная часть: 13,6 км пешком, перепад высот 1950-2590 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Возвращение в г. Минеральные Воды
Отъезд из Баксанского ущелья.
Тур в Приэльбрусье завершился, сегодня едем домой.
Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 — приезд в г. Минеральные Воды в аэропорт и на железнодорожный вокзал.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в п. Терскол, гостиница «Салам» или гостиница аналогичного класса. Двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, фен, телевизор, Wi-Fi.
При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 16 000 руб. Доплата указана за весь период отдыха.
Варианты проживания
Салам
Гостиница "Салам" располагается в городе Терскол. Личный автомобиль постояльцы могут оставить на платной парковке с видеонаблюдением. Также организуются экскурсионные поездки по красивейшим местам Кабардино-Балкарии, действуют услуги трансфера.
Для проживания гостей здесь выделено 15 номеров различных категорий. Все они располагают комфортабельной мебелью, телевизорами, транслирующими спутниковые каналы. Каждый обладает собственным санузлом с душевой кабиной.
На территории гостиницы есть кафе, которое открыто для посетителей с семи утра до одиннадцати ночи.
Для тех, кто увлекается альпинизмом и горными лыжами, действует прокат снаряжения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в гостинице: двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере, телевизор, Wi-Fi
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2, 3, 5, 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка
- Экосбор в Нацпарке Приэльбрусье
- Билеты на канатную дорогу Эльбрус
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обеды во время трансфера (день 1, 4), ужины (рядом с гостиницей есть несколько кафе, стоимость ужина - 350-450 руб.)
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы - 16 000 руб. /за весь период отдыха
- Страховка (не обязательна)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжения для туров с 20 апреля по 19 мая и с 21 сентября по 15 ноября.
Температура воздуха в этот период:
- рано утром и вечером 0… +3С;
- днём +5… +9С (с 20 апреля по 19 мая, после 15 октября);
- днём +10… +12С (с 21 сентября до 15 октября).
Если зима была снежная, в мае в ущельях еще будем ходить по снегу. В конце октября в ущельях уже может выпадать первый снег. В этом случае следует иметь утепленную треккинговую обувь. На горе Эльбрус 2000 м (куда мы поднимемся по канатке) на майские праздники и в конце октября всегда лежит снег.
Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
- Шапка, перчатки
- Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и вечером 0… +3С, днём +5… +7С. На горе Эльбрус (выше 2000 м) температура воздуха может колебаться в диапазоне -8С… 0С.
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна – для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для ходьбы в гостинице.
- Футболка
- Термобелье
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор или шарф.
- Теплые ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше
- Самонагревающиеся грелки для ног (не обязательно)
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках)
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися.
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 25-35 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, термос и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
- Термос объем 0,5-0,75 л
- Наличные деньги
- Налобный фонарик. Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик
Список снаряжения для туров с 20 мая по 20 сентября:
- Кепка /панамка
- Куртка. Температура воздуха в ущельях рано утром и поздно вечером +8… +12С. На горе Эльбрус (выше 3000 м) температура воздуха может колебаться в диапазоне -5С… +6С.
- Флиска. В мае и осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице.
- Футболка
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
- Ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Купальник, полотенце (для купания в термальных источниках)
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО.
- При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися.
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
- Шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре)
- Термос объем 0,5-0,75 л
- Наличные деньги
- Налобный фонарик. Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Билайн): постоянно. Связи Теле 2 нет.
Какая инфраструктура на маршруте?
В поселке есть продуктовые магазины, кафе, аптека, банкоматы. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита.
Где начинается и заканчивается тур?
Район путешествия: РФ, Кабардино-Балкария, Приэльбрусье.
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:30 МСК.
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 МСК.
Если вы приезжаете за день до начала маршрута или уезжаете позже, в г. Минеральные Воды можно остановиться в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «Кавказ» или «АртХолл Отель». Также есть возможность снять квартиру на сутки (1800-2000 руб. /сутки).
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всё было организованно на высоком уровне.
Но самое главное это природа и горы места необыкновенной красоты.