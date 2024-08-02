Программа тура по дням
Сбор группы. Переезд в Архыз. Термальные источники
11:00-11:30 (московское время) Сбор группы г. Минеральные Воды (железнодорожный вокзал, аэропорт).
После сбора группы, едем в поселок Архыз, а по пути посетим термальные источники.
Кавказские минеральные воды известны далеко за пределами нашей страны!
Поэтому путешествие по Кавказу мы и начнём с горячих термальных бассейнов, которыми богат этот край.
Многие специально едут за термальными ваннами, чтобы привести в норму суставы и кожу, сердечно-сосудистую и нервную систему, решить проблемы с пищеварением и дыханием. Ну а мы расслабимся в горячей воде и будем предвкушать неделю невероятных впечатлений!
После горячих ванн переезд в поселок Архыз, заселение в уютной гостинице и обзорная прогулка по посёлку.
Активная часть: 3 км. пешком.
Питание: самостоятельно.
Треккинг к озёрам Орлёнок
Наш первый треккинг в рамках тура в Архыз – озёра балки Орлёнок.
Путь пройдёт подремучему лесу, затем перейдём шумные воды реки София, отдохнём под пенными струями водопада.
После чего выйдем на альпийские луга, полюбуемся невероятной панорамой хребта Абишира-Ахуба, узнаем, как переводится название горы Кара-Джаш и что находится за этой вершиной и одноимённым перевалом.
Летом наш путь украшают поляны флоксов и лилий, девясилов и незабудок, а осенью крокусы и потрясающая игра красок осеннего леса. Часто можно встретить стада альпийских бурёнок и яков.
Не успела пройти первая волна восхищения, как перед нами в окружении сосен и гранитных россыпей открывается первое озеро!
Озеро небольшое, округлое, с чистейшей водой. А какое в нём отражение той самой таинственной вершины Кара-Джаш! Здесь мы сделаем привал и фотосессию.
Пройдя немного вперёд, посетим ещё одно озеро.
Пейзаж вокруг него – совершенно иной. Уже нет сосен и цветов, но есть возможность подняться чуть выше озера и сделать эффектные снимки под другим углом.
Активная часть: 12,6 км., перепад высот 1600-2380 м., продолжительность 6-7 часов.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Треккинг к Семицветному озеру
На склонах хребта Аркасара в верховьях реки Большая Дукка расположилось таинственное Семицветное озеро.
Если попасть к озеру в солнечную погоду, то турист будет поражен игрой красок – цвет озера изменяется от светло-голубого до тёмно-фиолетового.
А если погода пасмурная, то впечатлений будет не меньше: прозрачная гладь воды изменяется от салатового до тёмно-изумрудного.
Активная часть: 13,2 км., перепад высот 1920-2450 м., продолжительность 7-8 часов.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Малые Дуккинские озёра
Сегодня наш УАЗик проделает часть вчерашнего пути, но привезёт нас к началу тропы к совершенно другим, сказочным Дуккинским озёрам.
И не просто мы употребили термин «сказочные» – нас ждут три озера «Руслан», «Людмила» и «Сказка Кавказа». Хотя в интернете встречаются и другие названия: «Рыбка», «Аркасарское», но это не меняет той красоты, которая нас сегодня ждёт.
Лента реки Малая Дукка завораживает взгляд своими причудливыми изгибами, её каскады небольшими водопадами падают с гранитных глыб, создавая уютные заводи – всё это выглядит словно ландшафтный парк, созданный самой природой!
Пройдя примерно половину пути, на подъём мы увидим первое озеро – вода в нём холодная, прозрачная, вкусная!
Здесь мы сделаем привал, чтобы набраться сил перед подъёмом.
Преодолев 20 минутный подъём нам захочется просто сесть на любой камень и молча любоваться: впереди каменный цирк, внутри которого лежит тёмно-синяя драгоценность – второе Дуккинское озеро.
Любуемся, но рассиживаться не будем, ведь нас ждёт сказка – «Сказка Кавказа»!
«Сказка Кавказа» похожа на гигантскую ящерицу, которая на мгновение замерла.
Озеро расположено на высоте 2450 метров над уровнем моря.
Активная часть: 11,8 км., перепад высот 1920-2600 м., продолжительность 7-8 часов.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Софийские озёра, озеро Айматлы-Джагалыкёль
Озёра Аркасарского хребта мы увидели, теперь пора изучить озёра Софийского хребта. И начнём мы с изюминки Кавказа и Архыза – Софийских озёр!
Мы поднимемся на перевал Иркиз – наивысшая точка нашего 7-дневного треккинга в Архызе (2880 м.).
С перевала открывается один из самых крутых пейзажей России – остроконечные пики вершин Кёль (3150 м) и Минги-Кёль-Баши (3243 м) и три совершенно разных по цвету озера: Большое Софийское озеро, Малое Софийское озеро и третье, которое не имеет названия.
Кстати, название Минги-Кёль-Баши переводится с тюркского как «гора тысячи озёр».
На берегу Большого Софийского озера мы сделаем большой привал на обед.
Желающие могут обойти часть озера, чтобы найти самый лучший ракурс, смелые искупаться, а любители ярких фото достать из рюкзаков фотореквизит и сделать великолепные снимки.
Но на этом впечатления не заканчиваются!
Мы начинаем спуск к нашему ретроавто и по пути сначала с высоты, а потом и с берега, полюбуемся озером с необычным для нас названием – Айматлы-Джагалыкёль, что в переводе с тюркского означает «озеро с изрезанными берегами».
Активная часть: 13,2 км., перепад высот 2000-2880-1890 м., продолжительность 8-9 часов.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Озёра Софийского хребта - озеро Нижняя Запятая
Сегодня наш путь на УАЗе лежит по уже знакомой нам долине реки София в направлении Ледниковой фермы.
У слияния рек Гаммеш-Чат и София начинается наш путь вверх.
Тропа идет сквозь лес, пробирается через поляны борщевика и чемерицы, проходит сквозь кусты рододендрона кавказского и сменяется альпийскими лугами, где запахи горных трав кружат голову.
Подъем займёт всего 2-3 часа – и вот они, прохладные, чистые воды горного озера!
Над уютной долиной с озером Нижняя Запятая высится вершина КЧАО (2871 м),гладкие скалы, называемые «бараньи лбы» и каскады водопада на реке Гаммеш-Чат.
Отдохнув и перекусив на берегу озера, можно прогуляться к водопаду или подняться чуть выше, чтобы посмотреть на озеро с высоты, – его необычную форму видно только издалека. И оно действительно напоминает запятую!
Активная часть: 9,5 км., перепад высот 1770-2230 м., продолжительность 6-7 часов.
Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.
Отъезд из Архыза
Утром прощаемся с Архызом.
Самые быстрые ещё успеют на сувенирный рынок Архыза за вареньем, мёдом, горным чаем и тёплыми варежками из натуральной овечьей шерсти!
Переезд в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, железнодорожный вокзал), отъезд домой.
Питание: завтрак.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Тур предполагает проживание в пос. Архыз.
При необходимости возможно размещение в одноместном номере (за доп. плату) - 11 000 руб. за весь период отдыха..
Ниже указан возможный вариант размещения. Возможна замена гостиницы на аналогичного класса.
Варианты проживания
Фаворит
Гостевой дом «Фаворит» удобно расположен в центре села Архыз, в Карачаево-Черкесии.
Светлые номера обустроены удобствами для приятного отдыха. К услугам гостей Wi-fi, телевизор с плоским экраном, средства личной гигиены, набор полотенец. В собственной ванной комнате установлен душ.
Общая кухня с обеденной зоной оборудована необходимой мебелью и бытовыми приборами, во дворе есть мангал. Поблизости большое число кафе.
Ухоженная территория обустроена беседками для отдыха, террасой и автостоянкой. Расстояние до ближайшего аэропорта Минеральные Воды - 162,8 км, до железнодорожного вокзала Черкесск - 93,4 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проезды по маршруту на горном транспорте (УАЗик)
- Проживание в пос. Архыз в гостинице: двух-, трехместные номера. Удобства в номере
- Двухразовое питание: готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август)
- Групповая аптечка
- Входные билеты на термальные источники
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание: обед во время переезда в 1-й день, ужины
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список снаряжения для туров с 01 июня по 20 сентября:
- кепка или панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна – для маршрута (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска – для гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для гостиницы);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик;
- трекинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно. При необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат;
- паспорт/свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- фотоаппарат/видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки. Для людей с повышенной чувствительностью глаз к солнечным лучам, рекомендуем иметь очки с ультрафиолетовым (УФ) фильтром;
- пластиковая бутылка 0,5 л. (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, нож. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь не бьющуюся кружку (пластиковую или железную);
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 гр.);
- подпопник;
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- перчатки (может быть холодно на высокогорных маршрутах);
- шапка (для поездок в сентябре, октябре);
- термос объем 0,5-0,75 л. (для поездок в сентябре, октябре);
- фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Нужны ли пропуски для участия в туре?
Для похода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время тура при себе достаточно иметь оригинал паспорта.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Где начинается и заканчивается тур?
Старт маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 (по московскому времени).
Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт) в 12:30-13:30 (по московскому времени).
Какая инфраструктура на маршруте?
В поселке Архыз есть небольшие продуктовые магазины, местные жители продают домашнее молоко, сыр, айран. В поселке много кафе, есть отделение почты, аптека, банкомат Сбербанка и Россельхозбанка. Для оплаты в кафе и магазинах следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами развита слабо.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (МТС, Мегафон, Yota, Билайн): до 09:00 и после 18:00, во время треккинга по ущельям связь отсутствует.
Какое будет питание?
В стоимость включено двухразовое питание (завтрак и обед).
Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!).
Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
Ужины оплачиваются самостоятельно. Стоимость ужина в кафе: 350-450 руб.
В первый день тура питание оплачивается самостоятельно (завтрак, обед, ужин).