2 день

Треккинг к озёрам Орлёнок

Наш первый треккинг в рамках тура в Архыз – озёра балки Орлёнок.

Путь пройдёт подремучему лесу, затем перейдём шумные воды реки София, отдохнём под пенными струями водопада.

После чего выйдем на альпийские луга, полюбуемся невероятной панорамой хребта Абишира-Ахуба, узнаем, как переводится название горы Кара-Джаш и что находится за этой вершиной и одноимённым перевалом.

Летом наш путь украшают поляны флоксов и лилий, девясилов и незабудок, а осенью крокусы и потрясающая игра красок осеннего леса. Часто можно встретить стада альпийских бурёнок и яков.

Не успела пройти первая волна восхищения, как перед нами в окружении сосен и гранитных россыпей открывается первое озеро!

Озеро небольшое, округлое, с чистейшей водой. А какое в нём отражение той самой таинственной вершины Кара-Джаш! Здесь мы сделаем привал и фотосессию.

Пройдя немного вперёд, посетим ещё одно озеро.

Пейзаж вокруг него – совершенно иной. Уже нет сосен и цветов, но есть возможность подняться чуть выше озера и сделать эффектные снимки под другим углом.

Активная часть: 12,6 км., перепад высот 1600-2380 м., продолжительность 6-7 часов.

Питание: завтрак и обед. Ужин самостоятельно.