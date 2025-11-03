Описание тура
- Наших гостей ждет прекрасная природа приэльбрусья, отличное катание на лыжах и сноуборде, горячие источники, нарзаны, кедровые бани и вкусная еда!
В нашем туре вы отлично проведете время и приобретете новых друзей!
Насладитесь настоящими зимними радостями и отдохнете от городской суеты!
Будем катать на лыжах и сноуборде по самым высокогорной горнолыжной трассе Европы!
Вас ждут горячие кедровые бани!
Купание в горячих термальных источниках Кабардино-Балкарии!
Программа тура по дням
Встреча Эльбрус
Встреча в аэропорту или ж/д вокзале города Минеральных вод до 13:30
Далее отправляемся в Приэльбрусье с прекрасными видами по дороге
Заселение в отель
Далее кому нужно заезжаем в прокат за лыжами и сноубордом
Ужин
Вперед на гору
Завтрак с 8:00 до 9:00
Далее Едем на джипе на поляну Азау
Кто не умеет кататся есть парк для обучения с профессиональными инструкторами
После катания обратный трансфер в отель
Ужин
Снег горы лыжи сноуборд
Завтрак с 8:00 до 9:00 едем на джипе на поляну Азау
Испытываем трассы с каждым годом на Эльбрусе строят новые трассы
Катаем до вечера делимся впечетлениями
Вечером трансфер до отеля
Вечером нас ждут горячие Кедровая Баня на дровах с Купелью
Ужин
Эльбрус Азау Мир
Завтрак
Трансфер на гору
В этот день вы можете опробовать гору Чегет Кто хочет) одну из самых сложнейших трасс
Кто хочет едем на Азау
Трансфер с горы в отель
Ужин
Термальные источники
Завтрак
Завершающий день
Далее едем на термальные источники Гедуко
Далее аэропорт
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Групповой трансфер Минеральные Воды Приэльбрусье и Обратно
- Трансфер с отеля на гору и обратно каждый день
- Завтраки
- Сопровождение гида
- Оздоровительные Термальные источники Гедуко
- Проживание в гостинице в Отеле Бурка в Приэльбрусье
- Баня Кедровая с Купелью (разовое посещение)
Что не входит в цену
- Авиабилеты
- Скипасс 3600р в день
- Прокат горнолыжного снаряжения От 1000 до 3000тр
- Услуги индивидуального инструктора
Пожелания к путешественнику
- Инвентарь для катания. Лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки. Везти свое или можно арендовать на месте на горе.
- Комплект Зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя.
- Термобелье/Свитер-водолазка (не хб, лучше синтетика и нейлон)
- Шапка, перчатки, маска (балаклава)
- Носки с запасом
- Зимняя обувь
- Документы и деньги
- Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
- Мобильный телефон, камера, павербанк
- Рюкзак/сумка