Свобода: Лагерь на Эльбрусе

Наших гостей ждет прекрасная природа Приэльбрусья
Описание тура

  • Наших гостей ждет прекрасная природа приэльбрусья, отличное катание на лыжах и сноуборде, горячие источники, нарзаны, кедровые бани и вкусная еда!

В нашем туре вы отлично проведете время и приобретете новых друзей!

Насладитесь настоящими зимними радостями и отдохнете от городской суеты!

Будем катать на лыжах и сноуборде по самым высокогорной горнолыжной трассе Европы!

Вас ждут горячие кедровые бани!

Купание в горячих термальных источниках Кабардино-Балкарии!

Программа тура по дням

1 день

Встреча Эльбрус

Встреча в аэропорту или ж/д вокзале города Минеральных вод до 13:30

Далее отправляемся в Приэльбрусье с прекрасными видами по дороге

Заселение в отель

Далее кому нужно заезжаем в прокат за лыжами и сноубордом

Ужин

2 день

Вперед на гору

Завтрак с 8:00 до 9:00

Далее Едем на джипе на поляну Азау

Кто не умеет кататся есть парк для обучения с профессиональными инструкторами

После катания обратный трансфер в отель

Ужин

3 день

Снег горы лыжи сноуборд

Завтрак с 8:00 до 9:00 едем на джипе на поляну Азау

Испытываем трассы с каждым годом на Эльбрусе строят новые трассы

Катаем до вечера делимся впечетлениями

Вечером трансфер до отеля

Вечером нас ждут горячие Кедровая Баня на дровах с Купелью

Ужин

4 день

Эльбрус Азау Мир

Завтрак

Трансфер на гору

В этот день вы можете опробовать гору Чегет Кто хочет) одну из самых сложнейших трасс

Кто хочет едем на Азау

Трансфер с горы в отель

Ужин

5 день

Термальные источники

Завтрак

Завершающий день

Далее едем на термальные источники Гедуко

Далее аэропорт

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Групповой трансфер Минеральные Воды Приэльбрусье и Обратно
  • Трансфер с отеля на гору и обратно каждый день
  • Завтраки
  • Сопровождение гида
  • Оздоровительные Термальные источники Гедуко
  • Проживание в гостинице в Отеле Бурка в Приэльбрусье
  • Баня Кедровая с Купелью (разовое посещение)
Что не входит в цену
  • Авиабилеты
  • Скипасс 3600р в день
  • Прокат горнолыжного снаряжения От 1000 до 3000тр
  • Услуги индивидуального инструктора
Пожелания к путешественнику
  • Инвентарь для катания. Лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки. Везти свое или можно арендовать на месте на горе.
  • Комплект Зимней одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя.
  • Термобелье/Свитер-водолазка (не хб, лучше синтетика и нейлон)
  • Шапка, перчатки, маска (балаклава)
  • Носки с запасом
  • Зимняя обувь
  • Документы и деньги
  • Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
  • Мобильный телефон, камера, павербанк
  • Рюкзак/сумка
Визы
Визы не требуются
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Лейла
Лейла — Тревел-эксперт
Здравствуйте мои дорогие путешественники. Давайте знакомиться меня зовут Лейла и я организатор ваших незабываемых приключений на Кавказе. Я очень много путешествовала и точно знаю как должен выглядеть ваш отдых. Подготовила
читать дальше

для вас самые душевные авторские туры. Кавказ поражает своей красотой,в которую невозможно не влюбиться. Я гарантирую каждому из вас что вы испытаете несравненный восторг от нашего путешествия. Поехали с нами смотреть на мир,он куда удивительнее снов.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

