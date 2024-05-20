Приэльбрусье – туры в Минеральных Водах

Найдено 13 туров в категории «Приэльбрусье» в Минеральных Водах, цены от 21 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
Гулять по живописным горным тропинкам, пить нарзан и любоваться звездным небом
Начало: Аэропорт Минеральные Воды
11 июня в 12:00
21 июня в 12:00
21 000 за человека
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
15%
Авторский тур
3 дня
17 отзывов
Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
Пожить в окружении гор, насладиться нетронутой природой и романтикой вечеров у костра
Начало: Минеральные Воды, аэропорт/Пятигорск, станция «Лер...
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
2700022 950 за человека
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900 за человека
Две стороны Эльбруса
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000 за человека
Прогулки по Приэльбрусью
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Приэльбрусью
Гулять по горам и ущельям и наслаждаться природой, не пренебрегая комфортом
Начало: Аэропорт города Минеральные Воды (MRV) в 13:00. Пр...
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
50 700 за человека
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Начало: Кисловодск, 13:45-14:05
10 июня в 14:00
17 июня в 14:00
46 090 за человека
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Автотур: вокруг Эльбруса по бездорожью
Проехать там, где нет асфальта, подняться на станцию «Мир» и выпить кофе у водопада
Начало: Аэропорт в Минеральных Водах/автовокзал Пятигорска...
11 июня в 08:00
15 июня в 08:00
21 000 за человека
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400 за человека
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
30 июня в 11:00
45 000 за человека
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
16 июня в 11:00
23 июня в 11:00
32 800 за человека
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
23 июня в 11:00
25 авг в 11:00
52 800 за человека
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Авторский тур
5 дней
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Начало: Встреча группы в 12:10 в аэропорту города Минераль...
26 дек в 12:00
43 100 за человека
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, время ваших рейсов
26 июня в 08:00
10 июля в 08:00
71 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • д
    диана
    20 мая 2024
    Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
    Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем необходимым 🌞 шикарные виды и воздух
    Спасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всемСпасибо за разнообразный треккинг, профессиональные альпинисты со знанием дела, горячие завтраки и ужины, отель со всем
  • В
    Виктория
    7 ноября 2023
    Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
    Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки- огромное спасибо!) Это было очень классно!) До сих пор с Тимуром вспоминаем и реку, и горы, и лошадей, и уютные ужины 😊
    Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки-Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки-Антон, мы все сказали лично, и все же, спустя время после того, как «отпустило» от поездки-
  • Е
    Елена
    13 июля 2023
    Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
    Великолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местах. Прекрасные водопады в верховьях Махара, альпийские луга на берегах реки Индрикой, водопад Чертова
    читать дальше

    мельница, каменные сады на реке Гондарай, совершенная нетронутая природа Кабардино-Балкарии. Великолепные махарские вечера с вином и горячими хычинами, дружелюбные отзывчивые люди, живущие на Махаре и дикие нарзанные источники. Это нужно видеть своими глазами, этими местами нужно дышать, слышать, чувствовать.

    Великолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местахВеликолепные три дня в спокойных совершенно необжитых местах
  • М
    Марина
    7 мая 2023
    Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
    Прошла неделя чудесного путешествия: великолепные горы, снег, солнце, потрясающая еда, отличные отели. Но самое важное - это наш инструктор Андрей,
    читать дальше

    удивительно светлый, добрый и свободный человек. Он все знает и все умеет. Маршрут составлен очень грамотно, с любовью к Кавказу и его красотам. Спасибо «Страннику» за проведенные дни! Постараемся поехать еще)))

  • Ю
    Юлия
    1 мая 2023
    Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
    Провели три дня в ущелье реки Махар. В полном восторге! Это было чудесное единение с природой в отличной компании Антона
    читать дальше

    и Максима. Спасибо за вкусную еду! Внимательное отношение и незабываемые прогулки! Отдельное спасибо за баню🙏 джипинг пощекотал нервы, но надеюсь вида мы не показали😁

    Провели три дня в ущелье реки Махар. В полном восторге! Это было чудесное единение с природойПровели три дня в ущелье реки Махар. В полном восторге! Это было чудесное единение с природойПровели три дня в ущелье реки Махар. В полном восторге! Это было чудесное единение с природойПровели три дня в ущелье реки Махар. В полном восторге! Это было чудесное единение с природойПровели три дня в ущелье реки Махар. В полном восторге! Это было чудесное единение с природой
  • Б
    Бэла
    10 марта 2023
    Легенды Приэльбрусья
    Александра Пяткина просто молодец, поездку провела очень профессионально. Спасибо ей за это.
  • К
    Кузнецова
    17 февраля 2023
    Легенды Приэльбрусья
    Спасибо Большой стране за пуешествие!
  • Н
    Нэля
    22 января 2023
    Легенды Приэльбрусья
    с самого начала организации тура чувствовалась поддержка, сопровождение до самой поездки, ответы на все вопросы в короткий срок и по существу. Спасибо за такую организацию. С "Большой страной" поедем еще, рекомендую всем своим друзьям и коллегам по работе. Никаких заморочек.
  • Ю
    Юлия
    25 июля 2022
    Две стороны Эльбруса
    Вчера ночью вернулись из путешествия по Кавказу. Горы, далины, ущелья, водопады, горные, реки… я и не предполагала, что всё это
    читать дальше

    можно посмотреть всего за семь дней. Не всегда удаётся посмотреть столько красивых мест даже за 2 неделе. Мы туристы со стажем, с ‘95 года. Заказали пятидневный тур «2 стороны Эльбруса»+ 2 дня Дамбай и обзорная экскурсия по Кисловодску. И были рады, что у организатора была такая возможность. Все оргвопросы были решены наилучшим образом. Нас сопровождал Андрей Васильевич. Прекрасный умный человек. Андрей Васильевич знает и любит свой родной край и умеет о нем рассказать «вкусно». Он обладает редкой спасобностью предугадывать ход событий. Мы всегда прибывали в нужное место раньше остальных групп туристов. И это был по-настоящему индивидуальный тур. За время путешествия получили массу удовольствия. Огромное спасибо Андрею и Александру за волшебный отдых. Обдумываем возможность будущего путешествия с профессиональной командой гидов, которую представляет Александр.

  • Р
    Роман
    30 июня 2022
    Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
    Кемпинг: Начну с плохого. Кемпинг не организован от слова совсем. Это я думаю жирный минус для данного мероприятия потому, что некоторые
    читать дальше

    хотели именно его. (Не имеет отношения к любителям проживания в гостинице) Проживание: Гостиница без особых излишеств, но вполне подходит для данного вида отдыха. Питание тоже без излишеств, все съедобное и приготовлено с душой. Место: Места в округе очень живописные и заряжающие энергией. Трекинг: Тут есть жирный плюс. Можно ходить в горы с одним гидом по лайтовым маршрутам (это те маршруты, которые предусмотрены по данной программе), а можно часть времени провести с другим гидом по более экстримальной программе. С теми кто проходит аклиматизацию для восхождения на Эльбрус. После данной подготовительной программы не исключено, что вам тоже захочется на Эльбрус. P.S. Огромное спасибо гидам Сергею и Денису за прекрасную программу. Михаилу спасибо за организацию данного мероприятия. Ему желаю организовать программу так, чтобы потом не было лишних вопросов и нестыковок.

    Кемпинг:Кемпинг:Кемпинг:Кемпинг:

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «Приэльбрусье»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 13
  1. Треккинги по Приэльбрусью: в горы с комфортом и налегке
  2. Без соцсетей и новостей: 3 дня в долине реки Махар
  3. Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
  4. Две стороны Эльбруса
  5. Прогулки по Приэльбрусью
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Уллу-Тау
  7. Даргавс
  8. Машук
  9. Лаго-Наки
  10. Парк Цветник
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "Приэльбрусье" можно забронировать 13 авторских туров от 21 000 до 71 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Купите самый интересный из 13 туров в Минеральных Водах на 2024 год по теме «Приэльбрусье», 21 ⭐ отзыв, цены от 21000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам