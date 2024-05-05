Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Авторский тур в Минеральных Водах

Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака

Путешествие для желающих просыпаться рядом со снежными вершинами, много гулять налегке и увидеть лучшие природные локации Приэльбрусья без отрыва от цивилизации. Дойдём до 30-метрового водопада «Девичьи косы», приюта альпинистов, 7-километрового ледника Терскол. Посмотрим не только на вершины Главного Кавказского хребта, но и найдём горы Грузии. Поднимемся на канатной дороге на склон Эльбруса на высоту 3850 метров. Выпьем травяной чай на Чегете и насытимся богатым железом нарзаном. Побалуем себя в термальных источниках и сырными хычинами.
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет45 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг. Актуальную информацию о погоде в Приэльбрусье и наличии снега в ущельях уточняйте у инструктора за неделю до тура.

Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности. Обращаем внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Проживание. В посёлке Терскол в гостинице «Седьмой регион» или в гостинице «Салам» (отсюда разница в цене на разные даты) в 2-3-местных номерах с ванной комнатой или в аналогичной. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Есть фен, термопот и Wi-Fi. За дополнительную плату можно воспользоваться прачечной, поиграть в бильярд и настольный теннис. В посёлке есть продуктовые магазины, аптека, отделение почты, банкоматы, кафе.

Питание. Включены завтраки в гостинице по комплексному меню со 2-го дня и обеды во время треккинга в виде пикников. Дополнительно оплачиваются обед в кафе в дороге в 1-й день, в 5-й день и все ужины. Поесть можно в кафе гостиницы или в заведениях рядом.

Дети. Берём детей от 6 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Уровень сложности. Маршрут предусматривает передвижение пешком по горной местности налегке и подходит новичкам и детям. Никаких тяжёлых рюкзаков и восхождений. Но ежедневно будем набирать и сбрасывать высоту — от 20 до 610 метров. Это, примерно, как подъём на 7-200 этажей. Будьте готовы много ходить, поэтому обязательно возьмите удобную разношенную обувь. Туристам, у которых есть проблемы с суставами, коленями или лишний вес, обязательно нужно иметь треккинговые палки.
Общий километраж — 76,5 км.

Связь и интернет. Мобильная связь по маршруту («МТС», «Мегафон», «Билайн») постоянно. «Теле2» отсутствует. В гостинице есть Wi-Fi.

Программа тура по дням

1 день

Термальные источники и Баксанское ущелье

Встречаемся в 11:00 на железнодорожном вокзале Минеральные Воды, а в 11:30 в аэропорту. Едем в Баксанское ущелье в нашу гостиницу.

По пути остановимся понежиться в горячих источниках в комплексе «Гедуко», искупаемся в термальной воде, снимем стресс и зарядимся энергией. Купальные принадлежности необходимо взять с собой сразу в автобус. Пообедаем в кафе.

Ближайшую неделю будем жить среди гор в посёлке Терскол на высоте 2180 метров над уровнем моря.

Термальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущельеТермальные источники и Баксанское ущелье
2 день

Водопады, ледники и сосновый лес

Просыпаемся, улыбаемся, видим из окна горы, сытно завтракаем и отправляемся в треккинг на 10,4 км к белоснежному леднику Терскол, длина которого 7 км.

Идём по тропинке среди соснового леса в ущелье Терскол вдоль реки. Оборачиваемся и видим Главный Кавказский хребет и ледник «Семёрка». Несколько раз минуем мостики, встретим каменные туры и выйдем к живописному водопаду, стекающему по базальтовой стене. Здесь остановимся на обед-пикник, сделаем фотографии и насладимся певучим шумом воды.

К вечеру вернёмся в гостиницу. За день наберём и сбросим 610 м высоты. Поужинаем в кафе. Инструктор подскажет, какие местные блюда стоит попробовать.

Водопады, ледники и сосновый лесВодопады, ледники и сосновый лесВодопады, ледники и сосновый лесВодопады, ледники и сосновый лесВодопады, ледники и сосновый лесВодопады, ледники и сосновый лесВодопады, ледники и сосновый лес
3 день

Где живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру Донгузорун

Сегодня поднимемся на высоту 3000 метров над уровнем моря на гору Чегет. Сами наберём лишь 45 м высоты. Будем расслабленно болтать ножками на канатной дороге и восхищаться видами со всех сторон.

Перед нами откроется панорама на Главный Кавказский хребет с вершинами Донгуз-орун, Накра-тау, Когутай, ледник «Семёрка». Внизу увидим ледниковое озеро. А с другой стороны — главную гору Кавказа Эльбрус. Спустимся по канатной дороге на одну очередь вниз и пойдём по комфортной тропе в сторону озера Донгузорун (около 40-50 минут). На обратном пути посетим сувенирный рынок. Сможем выбрать подарки себе и домой. Инструктор подскажет, где купить горный чай за 100-150 рублей и варенье из ягод за 200-250 рублей.

К ужину вернёмся в гостиницу. Пройдём за день 14 км.

Где живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру ДонгузорунГде живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру ДонгузорунГде живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру ДонгузорунГде живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру ДонгузорунГде живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру ДонгузорунГде живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру ДонгузорунГде живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру ДонгузорунГде живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру ДонгузорунГде живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру ДонгузорунГде живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру ДонгузорунГде живут облака и ледники - на гору Чегет и к озеру Донгузорун
4 день

Ущелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туров

После завтрака едем в посёлок Эльбрус. Отсюда начнётся треккинг в ущелье Ирик-чат.

По пути увидим живописный каньон, образованный рекой Ирик. Постепенно поднимемся вверх по тропе среди соснового леса и зарослей можжевельника по бокам. Любуемся цветущими лугами и охладимся, выпив природный нарзан. Дойдём до замков из жёлтого песчаника. Некоторые похожи на огромные каменные грибы. Выше нас встретит зелёная долина реки Ирик, по бокам которой видны отроги Эльбруса и вершины ущелья Адыл-Су. Здесь часто можно увидеть пасущихся лошадей и горных туров. Пообедаем с видом на каскадный водопад и отправимся в обратный путь.

Пройдём за день 12,8 км и наберём почти 600 м высоты.

Ущелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туровУщелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туровУщелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туровУщелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туровУщелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туровУщелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туровУщелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туровУщелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туровУщелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туровУщелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туровУщелье Ирик-чат с песчаными замками, источник нарзана, вероятность встретить лошадей и горных туров
5 день

Водопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 м

Позавтракав, отправляемся к горе Эльбрус.

Дойдём до канатной дороги, запрыгнем в закрытые кабинки и насладимся открывающимися видами. Быстро окажемся на высоте 3850 метров над уровнем моря, совсем близко к двум вершинам Эльбруса. Но восхождение оставим на следующий раз. Прогуляемся, поиграем в снежки, сделаем эффектные фотографии. Рассмотрим главные вершины Приэльбрусья — гору Чегет, Шхельда и Ушба. Найдём горы Грузии, Безенгийскую стену и Уллу-Тау. Весело и безопасно прокатимся на туристических сидушках, они же подпопники, по снежным горкам.

На обратном пути посмотрим на 70-метровый водопад Азау. Всего за день пройдём 7,6 км.

Водопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 мВодопад Азау и подъём на канатной дороге на Эльбрус на высоту 3850 м
6 день

Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"

Сегодня увидим 30-метровый водопад «Девичьи косы», рождающийся из ледника Гара-Баши. Полюбуемся сверкающими на солнце каскадами. Можно зайти за поток водопада и постоять внутри, ловя брызги и свежесть горной воды. Сделаем фотографии на высоте 2760 м и пойдём ещё выше. Маршрут до водопада и обратно — 10,2 км, 680 м набор высоты.

Обращаем внимание, инструктор принимает решение о посещение обсерватории «Пик Терскол», отталкиваясь от физического состояния группы. Так как до данной локации придётся набрать ещё почти 400 м высоты. Всего за день — 970 м высоты и 16,6 км. Если все туристы готовы к повышенным физическим нагрузкам, отправимся к обсерватории с панорамными видами. Отсюда посмотрим на Баксанскую долину, северные склоны Эльбруса и с нового ракурса сфотографируем Главный Кавказский хребет.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"Водопад "Девичьи косы" и обсерватория "Пик Терскол"
7 день

Поляна нарзанов, возвращение в Минеральные Воды

Встретим последнее наше утро в горах в этом путешествии сытным завтраком и отправимся в Минеральные Воды. По пути остановимся у Поляны нарзанов, где попробуем знаменитый напиток с большим содержанием железа. Наберём с собой нарзан в дорогу.

К 12:30 прибудем в аэропорт, а к 13:30 — на железнодорожный вокзал.

Поляна нарзанов, возвращение в Минеральные ВодыПоляна нарзанов, возвращение в Минеральные ВодыПоляна нарзанов, возвращение в Минеральные ВодыПоляна нарзанов, возвращение в Минеральные ВодыПоляна нарзанов, возвращение в Минеральные Воды

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды по маршруту
  • Проживание в 2-3-местных номерах
  • 2-разовое питание: завтраки со 2-го дня в гостинице и обеды со 2-го дня во время треккинга (кроме обеда в 5-й день)
  • Прокат группового снаряжения: котлов, газовых горелок (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповой аптечки
  • Экологические сборы в национальном парке «Приэльбрусье»
  • Входные билеты на термальные источники
  • Билеты на канатную дорогу на Чегет
  • Билеты на канатную дорогу на Эльбрус
  • Сопровождение инструктором-проводником
Что не входит в цену
  • Билеты до Минеральных Вод и обратно
  • Обед в 1-й день в дороге, в 5-й день и все ужины (350-500 рублей в кафе или самостоятельное приготовление на кухне гостиницы)
  • Одноместное размещение - доплата от 12 000 до 16 000 рублей за весь тур (зависит от даты тура)
  • Регистрация в гостинице иностранных граждан (Украина, Беларусь, Израиль и др.) - 300 рублей за весь период отдыха
  • Треккинговые палки (обязательно для туристов, у которых есть проблемы с суставами, коленями или лишним весом)
  • Страховка (не обязательно)
  • Сувениры и личные расходы
  • Обращаем внимание, в даты 28.04.-04.05., 05.05.-11.05., 30.06.-06.07., 07.07.-13.07., 14.07.-20.07., 21.07.-27.07., 28.07.-03.08., 04.08.-10.08., 11.08.-17.08., 18.08.-24.08. стоимость тура выше - от 47 800 до 48 800 рублей (так как выше стоимость проживания)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропорт в 11:30
Завершение: Минеральные Воды, аэропорт в 12:30 и ж. - д. вокзал в 13:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

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