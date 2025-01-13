1 день

Горный лагерь. Древнее городище

Сбор группы в 11:30-12:00 (московское время) на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).

Переезд на микроавтобусе в станицу Кардоникскую (2,5 часа).

Пересаживаемся в горный транспорт и едем в лагерь «Эдельвейс» (2-2,5 часа).

Приехав в горы, поселяемся в домики (палатки).

Переход с вещами от транспорта к домикам займет всего 1-2 минуты.

А теперь давайте оглянемся!

Вокруг нас, сколько хватает глаз, раскинулись высокие-высокие горы и хвойные леса, рядом бежит горная река.

В лагере взгляд тут же цепляется за гамаки, натянутые между соснами.

Так и манят присесть горные качели и, конечно же, взгляд притягивает огромный шатер – место наших вечерних посиделок!

За кустами малины стоит теннисный стол, в шатре масса настольных игр.

Одним словом, в лагере так хорошо, что можно даже никуда и не ходить.

Но все же, сегодня мы совершим небольшую прогулку к древнему городищу.

Лагерь расположен на высоте 1600 м.

В этом месте наш лагерь будет стоять в течение всего похода.

Активная часть прохождения по маршруту: 4,7 км, перепад высот 1580-1620 м, продолжительность похода 2 часа.