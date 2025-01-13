Горный лагерь Аксаут — прекрасный тур для тех, кто хочет побыть в тишине и полюбоваться на новые озёра.
авг
Программа тура по дням
Горный лагерь. Древнее городище
Сбор группы в 11:30-12:00 (московское время) на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа).
Переезд на микроавтобусе в станицу Кардоникскую (2,5 часа).
Пересаживаемся в горный транспорт и едем в лагерь «Эдельвейс» (2-2,5 часа).
Приехав в горы, поселяемся в домики (палатки).
Переход с вещами от транспорта к домикам займет всего 1-2 минуты.
А теперь давайте оглянемся!
Вокруг нас, сколько хватает глаз, раскинулись высокие-высокие горы и хвойные леса, рядом бежит горная река.
В лагере взгляд тут же цепляется за гамаки, натянутые между соснами.
Так и манят присесть горные качели и, конечно же, взгляд притягивает огромный шатер – место наших вечерних посиделок!
За кустами малины стоит теннисный стол, в шатре масса настольных игр.
Одним словом, в лагере так хорошо, что можно даже никуда и не ходить.
Но все же, сегодня мы совершим небольшую прогулку к древнему городищу.
Лагерь расположен на высоте 1600 м.
В этом месте наш лагерь будет стоять в течение всего похода.
Активная часть прохождения по маршруту: 4,7 км, перепад высот 1580-1620 м, продолжительность похода 2 часа.
Крыша Аксаута
Выйдя из лагеря, отправимся на горный хребет Мысты-баши.
Пройдем мимо местной фермы, а затем начнем подъем по хвойному лесу, вдоль реки Облчат.
В августе и начале сентября здесь можно будет полакомиться малинкой.
Пройдя лес, тропа выведет на открытую местность, откуда мы легким траверсом пойдем к живописному горному гребню.
По пути пересечем пару мелких речушек, пополним свой запас воды.
Еще немного – и мы окажемся на «крыше», откуда полностью увидим долину реки и великолепные горные панорамы.
С хребта видно множество горных хребтов и вершин, а в конце ущелья красуется сама гора Аксаут с огромным ледником.
К вечеру возвращаемся в наш уютный лагерь.
По вечерам наше самое любимое место – это огромный шатер, в котором каждый вечер горит костер.
Здесь можно уютно устроиться на мягком диванчике, пить чай, смотреть фильмы и мультики.
Шатер – это бесконечно приятная частичка домашнего уюта среди суровых гор Кавказа!
Активная часть прохождения по маршруту: 17,1 км, перепад высот 1600-2450 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Водопады на реке Ходюк
С утра пораньше идем из лагеря на прогулку к водопадам.
Дорога сегодня хорошая, ровная, практически без набора высоты.
Ущелье реки Аксаут – это потрясающее, очень тихое место.
Наш путь пройдет вдоль реки, на привалы будем останавливаться в тени вековых сосен.
Здесь редко можно встретить туристов, поэтому есть возможность наслаждаться тишиной и красотой!
Дорога интересна тем, что ущелье постоянно меняется, стоит пройти лишь пару километров, и перед тобой открываются горы совершенно с другого ракурса.
Постепенно нам покажется изумительная гора Кара-Кая и гордый Аксаут.
В 1942-1943 гг. именно в этих местах проходила битва за Кавказ.
Сегодня по пути увидим один из мемориалов, посвященных этому событию.
Ближе к обеду придем к водопадам, которые находятся на реке Ходюк.
Небольшой подъем – и мы у цели!
Пихтовый лес расступается, и тропинка приводит нас к подножию водопада.
Изюминка первого водопада – это застрявшие в нем стволы деревьев.
Второй водопад имеет несколько крупных каскадов.
У нас будет возможность подобраться под сам водопад, послушать его шум и насладиться мощью пенных потоков воды.
Активная часть прохождения по маршруту: 23,1 км, перепад высот 1580-1810 м, продолжительность похода 6-7 часов.
Поход на озеро Колчад
Колчад – одно из самых живописных озер этих мест!
Путь к нему идет по хвойному лесу, затем выводит на огромные альпийские луга.
После этого тропинка уходит в заросли малины.
В августе это место очень труднопроходимое!
Инструктору приходится прилагать огромные усилия, чтобы отвлечь туристов от малины и продолжить путь к озеру.
Чуть дальше сделаем небольшой привал возле реки, полюбуемся на красивый водопад и поднимемся выше на хребет.
На хребте тропа становится пологой, идти очень приятно.
Несомненным украшением этого ущелья являются очень эффектные скалы, которые образуют в этих местах словно подобие Гранд- каньона.
В конце маршрута приходим к озеру Колчад.
В солнечный день вода в озере невероятного, ярко-зеленого цвета!
Можно пойти искупаться, а можно просто лениво лежать возле озера и собирать бруснику, которая здесь поспевает в августе.
Активная часть прохождения по маршруту: 15,3 км, перепад высот 1580- 2620 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Поход на озёра реки Малая Марка
Утро, солнце, завтрак!
После завтрака по расписанию прогулка из лагеря на новые озера.
Большую часть пути сегодня пройдем по лесу.
По добротным деревянным мостикам несколько раз пересечем речку Марка.
Поднявшись повыше, увидим, что река бежит в узком каньоне, местами красные скалы сильно сжимают ее в своих каменных объятиях.
На полочках скал растут трава, цветы и даже маленькие сосны, которые похожи на японские бонсаи.
Пройдя лес, нам откроется огромная долина с альпийскими лугами, украшенными цветущими горцами и голубыми незабудками.
Рядом возвышаются суровые горы, в тенистых ложбинках которых прячутся небольшие, белые снежники.
Четыре озера, которые сегодня увидим, переливаются на солнце ярко-изумрудными и голубыми красками.
Одни озера бездонные и прозрачные, как горный хрусталь, а другие – имеют густой меловой оттенок.
На берегу одного из озер пообедаем, после чего отправимся обратно в лагерь.
Активная часть прохождения по маршруту: 28,2 км, перепад высот 1600- 2850 м, продолжительность похода 9-10 часов.
Озёра Кызыл-Ауш
Хребет Мыстыбаши находится посередине между Тебердой и Архызом.
Этот хребет очень богат на живописные озера!
Сегодня идем в эти места любоваться озерами Кызыл-Ауш.
Тропа быстро поднимается вверх по балке.
В конце лесной зоны устроим привал в тени огромных сосен и полюбуемся пейзажами.
Постепенно нам открываются прекрасные виды на верховья долины, которую украшают белоснежные ледники.
Прямо перед нами хребет Марка-Бикаус с живописной вершиной Сухая Марка.
После привала поднимаемся еще выше, к кошу пастухов.
В ясную погоду отсюда прекрасно виден Эльбрус!
Также с этого места открывается вид на перевал Кызыл-Ауш и скалистый цирк, в котором и находятся наши озера.
Суровые скалы цирка прячут водоемы от солнечного света, поэтому даже в июле в озерах все еще можно увидеть небольшие льдинки.
С высоты озера похожи на огромные солнечные очки.
Чтобы это увидеть, стоит подняться немого повыше.
Активная часть прохождения по маршруту: 11,8 км, перепад высот 1650- 2850 м, продолжительность похода 7-8 часов.
Сборы и возвращение в Минеральные Воды
Сегодня покидаем гостеприимный лагерь.
Нас ждет переезд на горном транспорте в станицу Кардоникскую, а затем трансфер на микроавтобусе в г. Минеральные Воды.
16:00-17:00 Прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен.
Проживание
Проживание на территории горного лагеря «Эдельвейс» не входит в стоимость тура.
Варианты проживания
Горный лагерь «Эдельвейс»
Проживание на территории горного лагеря «Эдельвейс»:
- двухместные домики, в домике есть кровать, стол, вешалка.
- кемпинговая палатка. В палатке матрас, постельное белье, стол, стулья.
Оборудованный туалет и горячий душ находятся на территории лагеря. Электричество по вечерам, есть возможность бесплатно заряжать мобильные телефоны и аккумуляторы.
Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в лагере по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-7) - сухой паек в горах во время прогулок (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости). Никаких дежурств. Для туристов подаются готовые завтрак и ужин в лагере, обед – сухой паек в горах.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту г. Минеральные Воды - станица Кардоникская - г. Минеральные Воды
- Услуги по бронированию проживания и питания на территории горного лагеря «Эдельвейс», трансфера на горном транспорте по маршруту
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды)
- Проезд на горном транспорте (УАЗик, ГАЗ-66), проживание на территории горного лагеря «Эдельвейс», трехразовое питание в лагере - стоимость с проживанием в домике - 24800 руб., с проживанием в кемпинговой палатке - 22800 руб., оплачивается наличными в день заезда в объект размещения
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Баня
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска. Осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска — для ходьбы в гостинице;
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею;
- бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор;
- ходовые брюки;
- нижнее бельё;
- носки;
- треккинговая обувь;
- шлепки (для ходьбы в номере);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик;
- треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, трекинговые палки иметь обязательно. При необходимости, предоставим треккинговые палки в прокат;
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное;
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка. На обеде в горах инструктор делает чай, туристы берут с собой кружки. Необходимо иметь небьющуюся кружку (пластиковую или железную);
- влажные салфетки;
- нитка, иголка;
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- пенка туристическая (сидение, каремат, коврик);
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь;
- шапка, перчатки;
- термос объем 0,5-0,75 л;
- фонарик. Световой день к осени становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик.
Входят ли билеты на самолёт в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли какие-либо ограничения по возрасту или здоровью?
Маршрут тура достаточно сложный и предполагает спуски и подъёмы вверх на 850-1250 м — это, примерно, как подъем на 280-415 этажей. Мы рекомендуем отталкиваться от возраста и состояния здоровья, соответствующих подходящему уровню физической подготовки.
Дети от 15 лет допускаются в тур только при сопровождении взрослого.
Можно ли купаться в реках и озёрах?
Вода в горных реках и озерах очень чистая. Но температура воды в горных водоемах летом весьма бодрая: +5-8 градусов! Однако в каждой туристической группе находятся смельчаки, которые купаются в горных озёрах при любой температуре.
Есть ли питьевая вода по маршрутам?
Воду смело можно пить из быстрых рек и проточных озёр. Практически по каждому маршруту мы идём вдоль реки, мимо родников и водопадов. Поэтому нет никаких проблем с питьевой водой. Если вы желаете постоянно иметь при себе запас воды, то возьмите в поездку небольшую бутылку для воды (0,5 литра).
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черепаха».
Также все наши инструктора умеют оказывать первую медицинскую помощь. Если турист получил серьёзную травму и необходима медицинская помощь, инструктор доставит его в ближайшую больницу.
А можно ли взять с собой собаку?
Рады сообщить, что в этот тур взять своего четвероногого друга можно:)