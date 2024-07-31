Маршрут проходит среди альпийских лугов, хвойного леса, которому больше 800 лет, по красивому ущелью с огромными
Программа тура по дням
Прибытие. Домбай, Шоанинский храм
Встреча в аэропорту и на ж/д вокзале г. Минеральные Воды до 13:00.
Обед по согласованию с группой, трансфер в пгт. Домбай.
По дороге мы посетим Шоанинский храм 10 века, построенный византийскими зодчими для Аланов, восхождение на храм 2 км.
Ориентировочно в 18:00 прибытие в Домбай, размещение в гостинице.
Ужин в 19:00 в кафе, знакомство с командой.
Свободное время и отдых.
Поход на каньон «Чертова мельница»
Завтрак с 08:00.
10:00 Поход на каньон «Чертова мельница».
Обед на маршруте.
14:00 Возвращение в отель, свободное время.
19:00 Кавказский ужин, приготовленный организатором.
Напитки и продукты местного производства: сыры, зелень, овощи, лимонады.
Застолье на открытом воздухе с видом на горы.
После ужина прогулка по Домбаю.
Протяженность маршрута 4 км, перепад высот 275 м, время похода 3 часа.
Поход на Чучхурские водопады
Завтрак с 08:00.
09:00 Поход на Чучхурские водопады.
Маршрут проходит по красивому ущелью с огромными горными вершинами выше 3000 м и реликтовыми лесами, с видом на многолетние ледники.
Высота водопадов до 15 м.
Обед на водопадах.
Прибытие в гостиницу около 16:00.
Ужин в кафе в 18:30.
После ужина свободное время.
Протяженность 14 км, перепад высот 602 м, время маршрута 6 ч.
Поход на вершину Мусса-Ачитара
Завтрак с 08:00.
10:00 Поход на вершину Мусса-Ачитара.
Это самый сложный маршрут, поэтому часть пути мы будем подниматься на канатной дороге.
На вершине открывается вид на весь Кавказский хребет, гору Эльбрус и Казбек.
Обед на вершине.
Прибытие в гостиницу в 14:30.
Свободное время.
Как правило, в этот день туристы едут кататься на лошадях или на квадроциклах.
Эти активности не входят в стоимость тура и предоставляются не организатором, а местными фирмами.
Ужин в 18:30 в кафе, затем свободное время.
Подъем на высоту 3012 м.
Поход на Бадукские озера
Завтрак с 08:00.
09:00 Поход на Бадукские озера.
3 горных озера с кристально чистой водой на высоте от 2000 м.
Райский уголок нашей планеты, 90% наших туристов считают это место самым красивым из всех, что видели.
Обед на озерах.
Прибытие в гостиницу около 16:30.
В 18:30 ужин в кафе.
19:30 Поход в баню.
Свободное время.
Протяженность 7 км, перепад высот 648 м, время прохождения 7 ч.
Поход на Алибекский водопад
Завтрак с 08:00.
09:00 Поход на Алибекский водопад.
Водопад на высоте 2100 м, а сверху него многолетний ледник Алибек.
Основная часть маршрута пройдет по хвойному лесу, которому больше 800 лет.
Обед на водопаде.
Прибытие в гостиницу около 16:30.
18:30 Ужин в кафе с ароматным чаем из горных трав, который расслабит тело после похода.
Свободное время.
Протяженность 15 км, перепад высот 607 м, время прохождения 7 ч.
Река Муруджу. Термальные источники, отъезд
Завтрак с 08:00.
Сдача номеров.
Выезд из гостиницы в 12:00.
По дороге посетим:
- самую чистую реку в России Муруджу, вода в ней кристальна и очень полезна для организма;
- заедем на местный рынок для покупки сувенирной продукции и продуктов местного производства;
- заедем поплавать на термальные источники «Жемчужина Кавказа» п. Кавказский (доп. плата).
Прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал Минеральных Вод в 17:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах, двух-, трехместное размещение. Вы можете выбрать гостиницу 2* или 3*.
Стоимость тура с размещением в гостиницах:
- Гостиница 2* — 38 000 руб. За одноместное размещение предусмотрена доплата — 9 000 руб.;
- Гостиница 3* — 44 000 руб. За одноместное размещение предусмотрена доплата — 13 000 руб.
Детям до 12 лет включительно скидка — 10%.
Подселение не гарантируется. В случае, если турист путешествует один и подселение не находится, тогда необходимо будет доплачивать за одноместное размещение.
Варианты проживания
Гостиница «Белые ночи» 2
Отель «Белые ночи» находится на курорте Домбай в окружении пихтового леса. Он занимает 3-этажное белоснежное здание. Недалеко находится целебный нарзанный источник.
Гостиница «У Нарзана» 3
Отель «У Нарзана» расположился на побережье главной реки Домбайской поляны — Аманауз, практически в центре Домбая.
Просторные современные номера с приятным интерьером оборудованы комфортабельной мебелью. Ванные комнаты оснащены душевыми кабинами. Также предоставляются комплекты полотенец и средства личной гигиены. В число удобств входит наличие ТВ и Wi-fi.
Отдыхающие могут посетить уютный ресторан, работающий при отеле. Его меню состоит из блюд европейской и кавказской кухни. Повара по запросу готовят диетическую пищу.
Доступна услуга аренды конференц-зала.
Здесь для гостей созданы все условия для насыщенного отдыха. Так, в свободное от катания на лыжах время можно провести в сауне, караоке или бильярдной. В округе также много водопадов и других достопримечательных мест. Водопад Чертова мельница располагается в 1,85 км. Расстояние до железнодорожного вокзала Черкесск — 111,5 км, до международного аэропорта Сочи имени В. И. Севастьянова — 137,4 км.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча/проводы на ж/д вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды
- Размещение в гостинице в пгт. Домбай
- Питание: завтраки, обеды и ужины (в первый день тура только ужин, в последний день тура только завтрак)
- Медицинская страховка
- Оформление пропусков
- Баня на дровах 2 часа
- Канатная дорога: 1 подъем на высоту 3000 м
- Трансферы по программе
- Сопровождающий на маршруте с группой
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Минеральные Воды и обратно
- Билеты на термальные источники
- Питание, не указанное в программе
- Конные прогулки, квадроциклы
- Индивидуальный трансфер
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Специальное снаряжение не требуется, особых требований к одежде нет.
Одежда должна быть спортивная, удобная, непромокаемая, по погоде. О погоде предупреждаем за неделю до начала тура. В горах погода переменчива и непредсказуема.
- спортивные кроссовки/ботинки, главное, чтобы подошва не была гладкой и скользкой (специальная треккинговая обувь не требуется. Если она есть, то можно взять. Если нет, то специально покупать не стоит;
- треккинговые палки также по желанию (маршрут средней сложности и по факту палки не особо нужны. Если потребуются, то они есть в прокате);
- купальник для термальных источников, шлепки, зонт/дождевик;
- большой рюкзак в поход брать не стоит. Из обязательных вещей, которые должны быть в рюкзаке-это какие-то личные гигиенические принадлежности и бутылка для воды. Если турист пользуется термосом, может взять с собой.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможно ли изменение программы?
Возможны изменения в программе тура (из-за погодных условий и других непредвиденных ситуаций) без уменьшения общего объема и качества услуг.
Нужно ли оформлять пропуск для пограничной зоны?
В данном туре на двух маршрутах будут пограничные зоны, поэтому, если турист не является гражданином Российской Федерации, необходимо оформить специальный пропуск.
Для иностранных туристов он оформляется не позднее чем за 30 дней до предполагаемой поездки. Его необходимо оформить через пограничную службу Карачаево-Черкесской республике, заполнить соответствующее заявление и направить его оригиналом по почте. Это бесплатно. Если не оформить пропуск, то тогда турист сможет пройти только половину маршрута. Где будет пограничная зона, можно будет остановиться на привал и подождать группу. Группа пойдет дальше, а на обратном пути их заберут. Пограничная зона находится на маршрутах Алибекский и Чучхурский водопады.
Специальный пропуск туристы оформляют самостоятельно.