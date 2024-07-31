4 день

Поход на вершину Мусса-Ачитара

Завтрак с 08:00.

10:00 Поход на вершину Мусса-Ачитара.

Это самый сложный маршрут, поэтому часть пути мы будем подниматься на канатной дороге.

На вершине открывается вид на весь Кавказский хребет, гору Эльбрус и Казбек.

Обед на вершине.

Прибытие в гостиницу в 14:30.

Свободное время.

Как правило, в этот день туристы едут кататься на лошадях или на квадроциклах.

Эти активности не входят в стоимость тура и предоставляются не организатором, а местными фирмами.

Ужин в 18:30 в кафе, затем свободное время.

Подъем на высоту 3012 м.