Вы увидите Главный Кавказский хребет! Покупаетесь в горных озерах, покатаетесь на канатной дороге. Поедем высоко, прямо к облакам! Вас ждет знакомство с горными козлами. Роскошные водопады высотой от 25 до 70 метров.
Поиски спелых ягод — земляничка, брусника, черника… Ммм Традиционные кавказские блюда и, конечно же, джиппинг! Куда ж без него!
Поиски спелых ягод — земляничка, брусника, черника… Ммм Традиционные кавказские блюда и, конечно же, джиппинг! Куда ж без него!
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание тураВ самом сердце Кавказа, на территории Карачаево-Черкесии, находится удивительный край – Теберда-Домбай. Этот туристический центр расположен у подножия Главного Кавказского хребта, вокруг возвышаются горы высотой 2500-4000 м. Домбай по праву считается одним из самых ярких уголков Западного Кавказа! Он славится своими масштабными и панорамными видами. В этих местах очень легко увидеть снег и яркие цветы в одном кадре. В июле туристы приезжают сюда, чтобы полюбоваться на льдины в изумрудных озерах, цветущие альпийские луга и ледники на склонах гор. В августе можно полакомиться спелыми ягодами черники, брусники и малины. Здесь очень много лесов, поэтому золотой осенью Домбай превращается в изысканную мечту фотографа. В Домбае находится более 150 высокогорных озер, 109 ледников, а высота здешних водопадов от 25 до 70 метров. В данном туре мы собрали самые красивые ущелья, озера и водопады, которые являются визитной карточкой этих мест. Даты поездок на 2025 г. (7 дней). Июнь: 01 июня - 07 июня 08 июня - 14 июня 15 июня - 21 июня 22 июня - 28 июня 29 июня - 05 июля Июль: 06 июля - 12 июля 13 июля - 19 июля 20 июля - 26 июля 27 июля - 02 августа Август: 03 августа - 09 августа 10 августа - 16 августа 17 августа - 23 августа 24 августа - 30 августа 31 августа - 06 сентября Сентябрь: 07 сентября - 13 сентября 14 сентября - 20 сентября 21 сентября - 27 сентября 28 сентября - 04 октября Октябрь: 05 октября - 11 октября 12 октября - 18 октября 19 октября - 25 октября 26 октября - 01 ноября Ноябрь: 02 ноября - 08 ноября День 1 Шоанинский храм и Озеро Кара-кель. 11:30-12:00 (московское время) — сбор группы на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города) и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа). Шоанинский храм. В окрестностях села Коста Хетагурова, на отроге горы Шоана, расположен Шоанинский храм. Он был построен в период расцвета Аланского государства и датируется Х веком. Наряду с храмами Нижне-Архызского городища, Шоанинский храм является одним из пяти самых древних храмов на территории России. Строительством занимались византийские зодчие для исповедовавших христианство аланов. На стенах храма имеются остатки древней декоративной росписи. Программа тура в Домбай обязательно предполагает небольшой подъем к храму. С холма, на котором он расположен, открывается великолепный вид на окрестности! Озеро Кара-кёль. На окраине города Теберда находится самое тёплое озеро Тебердинского заповедника – Кара-кёль. Летом температура воды здесь достигает +18… 20С. В переводе с местного языка Кара-Кёль означает «чёрное озеро» – так его назвали за особенный, темный цвет воды. В озере отражается скальные пики горы Кёль-Баши, а на берегу растут великолепные, высокие пихты. Если вы отправились на отдых в Домбай с ребёнком – не переживайте, все прогулки ему будут под силу. Активная часть прохождения по маршруту: 3,5 км, экскурсионные объекты находятся на высоте 1030 м. (Шоанинский храм) и 1340 м. (Кара-кель). Одежда и обувь для экскурсии в первый день: кепка, футболка, брюки, сандалии или кроссовки. С собой в рюкзачке: дождевик, купальник, полотенце, фотоаппарат, питьевая вода. Будет возможность искупаться в озере, температура воды +15… +18С. Вечером прибытие в Домбай, поселение в гостинице, обзорная экскурсия по поселку Домбай. День 2 Треккинг в ущелье Домбай-Ульген, Чучхурский водопад. Каждое утро в гостинице нас ждут сытные и разнообразные завтраки – это всё включено в стоимость тура. Наш активный тур в Домбай проходит по самым красивым достопримечательностям этих мест. Несомненно, сегодняшнее ущелье – это одна из местных жемчужин. Именно здесь находится высшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген (4047 м). Горная экскурсия к Чучхурскому водопаду берет свое начало в поселке Домбай. Путь к водопаду идет по долине реки Домбай-Ульген, через Русскую поляну и цветущие летом альпийские луга. Далее подъем продолжается по лесу, где встречаются березы, рябины и клены. Чучхурский водопад образуется из горного потока, который берет свое начало от ледника Малого. Водопад имеет несколько каскадов, но самый мощный – это верхний каскад! По пути к самому верхнему водопаду, пройдем множество смотровых площадок и сфотографируем водопад с самых разнообразных ракурсов. Самым полноводным водопад Чучхур можно застать во время отдыха в Домбае летом: в июле и августе. Зато наиболее эффектным этот водопад становится по осени, когда окружающие его деревья надевают свои золотистые наряды. Поднявшись выше водопада, увидим великолепную панораму ущелья Домбай-Ульген и Алибек, прямо перед нами покажется гора Золотушка и горный массив Джугутурлучат с вечными ледниками. Активная часть прохождения по маршруту: 17,7 км, перепад высот 1730-2200 м, продолжительность маршрута 6-7 часов. День 3 Ущелье Аманауз и Суфруджинские водопады. Поход в Домбай продолжается. В самом начале маршрута по Аманаузу увидим небольшие снежники вдоль реки, которые здесь лежат все лето. После чего наш путь пройдет по тенистому пихтовому лесу. Пихты здесь, как и положено на Кавказе, «выше неба», а вдалеке, сквозь кроны деревьев, просматриваются снежные шапки гор… Спустя полчала ходьбы, нашему взору откроется «Чертова мельница». В этом месте вода бежит по каньону реки Аманауз, не помещается в предоставленное ей русло и кружит быстрым пенистым водоворотом, а затем исчезает в глубине под снежным гротом. Выйдя из леса, направимся дальше по ущелью. По пути увидим каменные туры – пирамидки из камней, которые указывают верное направление пути. Такие туры складывают заботливые инструкторы и туристы. Вскоре откроются небольшие водопады, стекающие по скалам. За день скалы нагреваются от жаркого летнего солнца и вода, бегущая по ним, становится теплой. В этом месте можно с удовольствием искупаться. Но самое главное сокровище ущелья Аманауз еще впереди – огромный Суфруджинский водопад. Вода, низвергаясь откуда-то из поднебесья, вырывается из ледникового грота и с неимоверным шумом несется вниз. А вокруг искрятся разноцветные радуги! Экскурсии летом в эти места подарят фото полноводных водопадов, а экскурсии в Домбай осенью порадуют взгляд туристов невероятными, золотыми красками. Активная часть тура: 11,2 км, перепад высот 1600-2100 м, продолжительность 6-7 часов. День 4. Бадукские озера. Пешие туры Домбая невозможно представить без прогулки на Бадукские озера. Ущелье реки Бадук – словно иллюстрация к сказке! О прогулке по такому хвойному лесу можно только мечтать. Тропинка бежит мимо высоких пихт, елей и зарослей папоротника. Через 40 минут тропа выводит к слиянию двух полноводных рек – Хаджибей и Бадук. Белая, пенящаяся вода с шумом бежит вниз по ущелью. В этом месте, на большом мосту через речку, всегда получаются отличные групповые фотографии;)). Идём дальше! Пихтовый лес сменится красивыми березками и вскоре тропа приведет нас к первому озеру. Даже когда мы водим туры по Домбаю с детьми, весь путь к озерам занимает не более 2 часов. Изюминка Бадукских озер состоит в том, что все они находятся в лесной зоне. Лиственные деревья растут у самой кромки воды и придают особую живописность озерам. А знаете, какой здесь цвет воды? В солнечную погоду Бадукские озера переливаются настоящим, изумрудным цветом. Вода здесь невероятно прозрачная, так и манит искупаться:))). Активная часть: 8,7 км, перепад высот 1400-1980 м, продолжительность 5-6 часов. День 5 Канатная дорога на кругозор г. Мусса-Ачитара. Какая же поездка в Домбай может обойтись без подъема на склон горы Мусса-Ачитара? Инструктор в кассе купит билеты на канатную дорогу – теперь путевка в самое поднебесье Домбая у нас в руках! Канатные дороги очень быстро поднимают туристов на самый верх, на высоту 3012 м. Отсюда прекрасно видны горы Кавказа, панорама Главного Кавказского хребта, белоснежный Эльбрус и символ Домбая – гора Белалакая. На разных уровнях горы обустроено несколько панорамных площадок, а также множество кафе с национальной кухней, где можно с удовольствием пообедать на свежем воздухе. На одной из очередей канатной дороги Домбай работает сувенирный рынок, где можно недорого купить прекрасные сувениры. Цены весьма демократичны: пакет горного чая стоит 100 руб., магнитики – от 50 рублей, стоимость на ягодное варенье колеблется в пределах 150-250 руб. Также здесь установлена достопримечательность Домбая – инопланетная гостиница «Тарелка», которая имеет форму настоящего межгалактического корабля. Зимой в этой гостинице очень любят останавливаться на отдых лыжники. Они заботятся заблаговременно, чтобы забронировать и купить путевку на двоих в Домбай с проживанием в этом инопланетном объекте. Активная часть тура: 4 км, подъем по канатной дороге с 1600 м. до 3200 м, продолжительность: 5-6 часов. День 6 Ущелье Алибек, водопад Алибек, Турье озеро. Отправляемся на новый треккинг по лесам Домбая! Пройдя мимо альплагеря «Алибек», выйдем на огромную поляну. В июле на здешних альпийских лугах настоящее буйство красок: синие, фиолетовые, ярко-розовые и желтые цветы покорят вас с первого взгляда. А теперь добавьте к этой картинке белоснежный ледник Алибек, который красуется на заднем фоне. Сразу становится понятно, почему это ущелье так любимо туристами! Следующий интересный объект на нашем пути – это водопад Алибек. Огромный, невероятно мощный поток воды падает с высоты 25 метров. Подойдя поближе к водопаду, сделаем отличные фотографии! К обеду придем на конечную точку нашего маршрута - Турье озеро. Домбай летом дарит ему невероятный, изумрудный цвет. В конце июня здесь все еще плавают льдины и цветут рододендроны. Иногда к озеру приходят хозяева этим мест - горные туры. На берегу изумрудного водоема сможем отдохнуть, пообедать, после чего отправимся в обратный путь!! Маршрут на Турье озеро посещаем только в том случае, если он официально открыт Тебердинским нацпарком, на него пропускают егерь и пограничники. Активная часть тура: 8,9 км, перепад высот 1850-2190 м, продолжительность треккинга 6-7 часов День 7 Возвращение в г. Минеральные Воды. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 – прибытие на железнодорожный вокзал и аэропорт г. Минеральные Воды, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Важно знать:
- Для прохода по туристическим маршрутам данного региона гражданам иностранных государств (Украина, Беларусь) необходим пропуск в пограничную зону, который оформляется в течение 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого туриста из иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
- Для граждан Российской Федерации оформление пропуска не требуется, во время движения по маршруту при себе достаточно иметь оригинал паспорта. Проживание Проживание в пос. Домбай в гостинице «Домбай Айс Черри»: двух-, трехместные номера. Удобства в номере, телевизор, Wi-Fi. Гостиница «Домбай Айс Черри» построена в 2015 г. Во всех номерах современная мебель, качественная сантехника. На первом этаже находится кафе; здесь в любое время можно набрать горячую воду для чая в термопоте. Питание Завтрак в кафе (день 2-7), обед – сухой паек в горах во время прогулок (день 2-6).
Согласно расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Главный Кавказский хребет
- Горные озера
- Канатная дорога
- Водопады высотой от 25 до 70 метров
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- "Проживание в пос. Домбай в гостинице /"Домбай Айс Черри/" или гостинице аналогичного класса: двух
- Трехместные номера. Удобства в номере
- Телевизор
- Wi-Fi
- Полотенца выдают
- Фен и холодильник есть на этаже. На первом этаже гостиницы находится термопот
- Где можно набирать горячую воду для чая. «, » Уютный холл с камином в гостинице и беседка с мангалом во дворе - это места
- Где мы всегда собираемся группой для вечерних игр и посиделок:) ). Во дворе гостиницы имеется собственная парковка для машин. «, » Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-4
- 6) в виде сухого пайка в горах (колбаса
- Сыр
- Чай
- Печенье
- Шоколад
- Сладости . ", "Оформление пропуска в пограничную зону Домбай"
- Экологические сборы в Тебердинском национальном парке: входные билеты в ущелья Алибек, Аманауз, Домбай-Ульген, ущелье реки Бадук.
- Входные билеты на канатную дорогу
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период июнь-август), групповая аптечка.
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обед (день 1, 5), ужины. Стоимость ужина в кафе: от 500 руб.
- Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Важная информация
- Общая информация по маршруту
- Район путешествия: Российская Федерация, Карачаево-Черкесия, пос. Домбай
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 11:00-11:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал, аэропорт) в 13:30 МСК
- Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
- Проживание: гостиница
- Питание: двухразовое (завтрак в кафе, обед - сухой паек в горах)
- Маршрут проходит на высоте: 1500-2350 м, по канатной дороге поднимаемся на высоту 3012 м
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Минеральных Вод
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