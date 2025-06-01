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Вы увидите Главный Кавказский хребет! Покупаетесь в горных озерах, покатаетесь на канатной дороге. Поедем высоко, прямо к облакам! Вас ждет знакомство с горными козлами. Роскошные водопады высотой от 25 до 70 метров.



Поиски спелых ягод — земляничка, брусника, черника… Ммм Традиционные кавказские блюда и, конечно же, джиппинг! Куда ж без него!