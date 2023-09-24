Эти места называют «ледовое сердце Кавказа», ведь именно здесь находится легендарное Безенгийское ущелье. Природа подарила Кавказу 8 вершин, отметка которых превышает 5000 м. Шесть пятитысячников Кавказа расположены в Безенги. В одном кадре здесь помещаются яркие цветы и изумрудные ледники. В качестве украшения природа подарила Безенгийскому ущелью восхитительные оранжевые маки.
В путешествии посетим несколько водопадов, пройдем по оборудованной экотропе, сделаем фото ледников и совершим треккинг к Северной и Безенгийской стенам.
июн
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июн
июн
июн
июл
июл
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Ущелье Безенги
11:00-11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).
Переезд на автобусе в альплагерь Безенги (около 5-6 часов).
Ущелье Безенги.
К вечеру приедем в один из самых потрясающих и организованных альплагерей на Кавказе – альплагерь «Безенги».
На его территории находятся корпуса для проживания, места для стоянки с палатками, столовая, душевая, сувенирный магазин и даже детский садик.
После поселения в альплагере, совершим обзорную экскурсию по его территории.
Издалека увидим ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, а также с удовольствием рассмотрим рельефный макет района.
На макете поднимаются рельефные, снежные горы, прекрасно видны долины с ледниками, озера и весь наш будущий маршрут.
Водопад Жигинджи, экотропа к леднику Безенги
Сегодня по программе тура легкий, прогулочный маршрут.
Прямо из лагеря нам виден огромный Каргашильский хребет.
На самом верху хребта находится ледник Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке.
Река стремительно прыгает по уступам хребта и превращается в прекрасный водопад.
Сегодняшний водопад с секретом, он таит в себе необычное природное явление.
Утром часть потока воды «золотая» от подсветки солнечных лучей. После обеда вторая часть каскада выходит из тени и светится «серебром».
Этот необычный факт весьма заинтересовал ученых.
Они приезжали сюда с небольшой лабораторией, брали пробы воды. Но загадку водопада так и не разгадали.
Идем дальше и попадаем на экотропу к Безенгийскому леднику.
Комфортная экотропа была обустроена компанией «Русгидро».
Вдоль тропы установлены красочные стенды с фотографиями и описанием местной флоры и фауны.
Гуляя по экотропе, в июле собираем землянику, в августе-сентябре лакомимся черникой и брусникой.
В конце пути подойдем близко к Безенгийскому леднику.
Это самый крупный ледник на Кавказе.
Его длина колеблется от 13 до 20 километров, а толщина льда достигает 180 метров!
Активная часть: 5,5 км пешком, перепад высот 2140-2040-2200 м, продолжительность 5-6 часов.
Водопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стена
Активный тур на Безенги продолжается.
Этот день наверняка запомнится вам своими невероятными пейзажами.
Сегодня увидим потрясающую Северную стену.
Северный массив - это огромная горная система: 15 километров из идеального снега и льда, 4 пятитысячника!
Мижирги, Дыхтау, пик Пушкина, Коштантау – все эти вершины имеют отметку выше 5000 м.
На фоне синего неба очень эффектно смотрятся белые шапки снега и ледники. Мимо проплывают легкие облака и слегка касаются горных вершин.
Эффектность этого ущелья состоит в потрясающем контрасте: мы ходим по зеленой траве, по цветочным лугам и тут же перед нами поднимаются снежные пятитысячники.
В такой момент ощущаешь, насколько грандиозные горы создала здесь природа!
Обед у нас также будет на фоне пятитысячников.
Затем прогуляемся еще немного и сделаем красивые фото ледника Мижирги.
На обратном пути пройдем мимо указателя ущелье «Телпый угол», куда любят ходить и тренироваться альпинисты.
А затем полюбуемся каскадным водопадом Гидан.
Он рождается на горе Гидан-тау и, прыгая по уступам, шустро бежит в долину.
Активная часть тура: 13,2 км пешком, перепад высот 2140-2940 м, продолжительность треккинга 7 часов.
Треккинг к леднику Мижирги и на «Футбольное поле 1»
Любопытно взглянуть на виды, которые открываются с параллельной морены, ведущей к Северному массиву ледника Мижирги.
Отсюда Северная стена открывается с другого ракурса, виды завораживают и влюбляют в себя всё сильнее и сильнее!
С самого начала пути нас непрерывно сопровождает Северный массив. Мы идем по тропе, по морене и ощущение, будто перед глазами бесконечные 5D фотообои, которые увеличиваются и приближаются, удивительный эффект!
Справа выглядывает массивная и скалистая гора Брно (4 110 метров), а слева открываются виды на «Тёплый угол» и хижину «Укю кош», которая выглядит как крошечная красная точка.
Пройдя вперед, выйдем к долгожданному ровному месту – «Футбольному полю 1».
Это огромная травянистая площадка в горах, полностью покрытая изумрудной травой. Частенько в это место приходят любопытные горные туры.
На футбольном поле установлен один интересный объект. Подойдем поближе и попытаемся разгадать, для чего же он предназначен!
Активная часть тура: 8,4 км пешком, перепад высот 2140-2780, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Треккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горах
Сегодня отправляемся на самую панорамную точку нашего маршрута — Язык Тролля!
Это маршрут, от видов которого захватывает дух и тут же бегут мурашки по коже.
Автобус подвезет нас в горы, дальше пойдем пешком.
Тропа идет вдоль зеленых холмов, на которых покрывалом лежит цветочный ковер. Тут же мирно пасутся ценители альпийских лугов — белые барашки.
Тропинка приводит нас к скальному выступу, который нависает над пропастью высотой более 100 м. Девчонки, для этой локации берите платья, очень советуем. А наш гид обязательно проконтролирует, чтобы фотосессия прошла безопасно.
В каждой группе есть любители загадывать желания. Специально для этих целей здесь есть волшебная арка в скале.
И еще одной изюминкой маршрута являются высокие горные качели с видом на Безенгийскую стену.
На спуске посетим развалины поселка Нижний Хулам. Этот город давно покинули люди и только наш гид знает, почему же это произошло.
Активная часть тура: 3,5 км пешком, перепад высот 1700-1710-1330 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Треккинг к леднику Безенги
Доброе утро! Любителей вставить пораньше на отдыхе в Безенги, всегда будут радовать великолепные, рассветные пейзажи.
Очень советуем вам полюбоваться Безенгийской стеной на восходе солнца!
Вокруг темные, спящие горы, а в конце ущелья розовым светом зажигается Безенгийская стена. Первые лучи солнца касаются ее пятитысячников и остроконечной вершины Гестола.
Так в наш лагерь приходит новый день.
Тур на Кавказ невозможно представить без прогулки к главному сокровищу этих мест.
Сегодня у нас очень насыщенный поход — идем к леднику Безенги и Безенгийской стене.
Стена представляет собой 13 километров из снега и льда, здесь же находятся два белоснежных пятитысячника: Джангитау и Шхара.
В этот день будем ходить по настоящему леднику: большая часть пути пройдет по камням, но кое-где под ногами будет снег и настоящий, изумрудный лед.
Порой в одном кадре мы сможем поймать зеленые луга, цветы и снежные вершины Безенги.
Активная часть тура по маршруту: 6,3 км пешком, перепад высот 2140-2550 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.
Отъезд из Безенги
С утра покидаем Безенги и возвращаемся в г. Минеральные Воды.
12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.
Активный тур в Безенги завершен.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, программа тура может быть изменена.
Проживание
Тур предполагает проживание в альплагере “Безенги”: 2, 3-местные номера с удобствами.
Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 10 000 руб. за весь период отдыха.
Стоимость тура на 1 человека — 56 800 руб.
В заезды 09-15 июня, 23-29 июня проживание в корпусе "Теплый угол": 2, 3-местные номера, удобства в номере. Стоимость тура в эти даты — 53 800 руб. /чел.
Варианты проживания
Альплагерь «Безенги»
Альплагерь “Безенги” - доброе и гостеприимное место в сердце гор Кавказа.
Двух-, трехместные номера с удобствами, есть Wi-Fi, полотенца выдают.
Фен и чайник можно попросить у администратора, холодильника нет.
На территории альплагеря “Безенги” есть комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин.
За дополнительную плату на “Безенги” предоставляются услуги прачечной и детского сада (ребенка можно оставить в детском саду на целый день под присмотром воспитателя).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в альплагере «Безенги»: двух-, трехместные номера с удобствами
- В заезды 09-15 июня, 23-29 июня проживание в корпусе «Теплый угол»: двух, трехместные номера, удобства в номере
- Трёхразовое питание. Завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются в столовой альплагеря по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-6) - сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Обед во время трансфера в 1-й день
- Доплата за одноместное размещение в номере альплагеря - 10 000 руб. за весь период отдыха
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- кепка / панамка;
- куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
- флиска (осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице);
- футболка;
- легкая рубашка с длинным рукавом (рубашка защитит от обгорания руки и шею);
- бафф (защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор);
- ходовые брюки;
- нижнее белье;
- носки;
- пижама для сна (в номере по ночам прохладно);
- треккинговая обувь по щиколотку и выше;
- шлепки (для ходьбы в гостинице);
- купальник;
- для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
- непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
- треккинговые палки (палки значительно снижают нагрузку на колени (физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки, туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО), при необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат);
- паспорт / свидетельство о рождении ребенка, обязательно иметь оригинал документов (не копию);
- фотоаппарат / видеокамера и зарядное (в нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер);
- туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
- расческа;
- солнцезащитные очки;
- пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
- туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
- кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
- влажные салфетки, нитка, иголка;
- тройник (в номере всего 1 розетка);
- рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
- хоба (туристическая пенка);
- сушилки для обуви;
- солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
- индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластыр;
- шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
- термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
- наличные деньги;
- налобный фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик. .
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.
Есть ли мобильная связь на маршруте?
Мобильная связь по маршруту (только оператор Мегафон): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок по ущельям мобильная связь отсутствует.
Какая инфраструктура на маршруте?
На территории альплагеря «Безенги» оборудованные туалеты, горячий душ, прачечная, комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения «Альпиндустрия», продуктовый магазин с самыми популярными продуктами (хлеб, лимонад, консервы, сладости, соки).
Есть возможность бесплатно заряжать телефоны, аккумуляторы.
Для оплаты в кафе и магазине следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита. Банкоматы отсутствуют.
Где начинается и заканчивается маршрут?
Старт маршрута: 11:00-11:30 МСК г. в г. Минеральные Воды (аэропорт, ж/д вокзал).
Финиш маршрута: 12:30-13:30 МСК в г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт).
В городе Минеральные Воды можно остановиться на ночь в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или арендовать квартиру.
Какие особенности есть у тура?
В некоторые даты одновременно проходит палаточный и гостиничный тур (Горный лагерь и Треккинг), в каждом из которых указан один и тот же инструктор. В таких случаях обе группы (Горный лагерь и Треккинг) объединяются вместе во время треккинга на маршрутах и отдыхают под руководством одного инструктора.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Впечатлений очень много). В альплагерь Безенги приезжают опытные альпинисты для серьезных восхождений и обучения, там самым создается невероятная атмосфера пребывания в этом чудесном месте.
Мы ходили по разным рельефам, это очень ценный опыт. Инструктор большой молодец - очень позитивный и тоже время ответственный и собранный. Всегда поддерживал хороший настрой и доводил нас до крайних точек нашего пути. Маршруты выстаивались от менее сложного к более технически трудному. В туре интересно и приятно проводить время как на маршрутах, так и после них, гуляя по лагерю. Также хочется отметить вкусную еду в столовой лагеря и не менее вкусный и сытный обед во время трекинга.
Большое спасибо всем участникам и организаторам тура "Треккинг в Безенги"🌄