Треккинг в Безенги без рюкзаков

Групповой тур в Минеральных Водах
5
3 отзыва
Акция! На заезды, которые начинаются с 01.09.2024 г., действует скидка раннего бронирования — 7% (при внесении предоплаты до 30.04.2024 г.).Тур в Безенги проходит на Кавказе, на территории Кабардино-Балкарии.

Эти места называют «ледовое сердце Кавказа», ведь именно здесь находится легендарное Безенгийское ущелье. Природа подарила Кавказу 8 вершин, отметка которых превышает 5000 м. Шесть пятитысячников Кавказа расположены в Безенги. В одном кадре здесь помещаются яркие цветы и изумрудные ледники. В качестве украшения природа подарила Безенгийскому ущелью восхитительные оранжевые маки.

В путешествии посетим несколько водопадов, пройдем по оборудованной экотропе, сделаем фото ледников и совершим треккинг к Северной и Безенгийской стенам.
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
Треккинг в Безенги без рюкзаков
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Что вас ожидает:

Потрясающая природа
Потрясающая природа
Увидим 15 километров из идеального снега и льда и 4 пятитысячника
Активный отдых
Активный отдых
Будем дышать свежим горным воздухом, почувствуем умиротворение и прокачаем свою физическую форму
Великолепные восходы и закаты
Великолепные восходы и закаты
Любителей вставать пораньше на отдыхе в Безенги всегда будут радовать великолепные рассветные пейзажи

Программа тура по дням

1 день

Ущелье Безенги

11:00-11:30 – сбор группы в аэропорту и на железнодорожном вокзале г. Минеральные Воды (возле главного входа в вокзал со стороны города).

Переезд на автобусе в альплагерь Безенги (около 5-6 часов).

Ущелье Безенги.

К вечеру приедем в один из самых потрясающих и организованных альплагерей на Кавказе – альплагерь «Безенги».

На его территории находятся корпуса для проживания, места для стоянки с палатками, столовая, душевая, сувенирный магазин и даже детский садик.

После поселения в альплагере, совершим обзорную экскурсию по его территории.

Издалека увидим ущелья с ледниками Мижирги и Безенги, а также с удовольствием рассмотрим рельефный макет района.

На макете поднимаются рельефные, снежные горы, прекрасно видны долины с ледниками, озера и весь наш будущий маршрут.

Ущелье БезенгиУщелье БезенгиУщелье БезенгиУщелье Безенги
2 день

Водопад Жигинджи, экотропа к леднику Безенги

Сегодня по программе тура легкий, прогулочный маршрут.

Прямо из лагеря нам виден огромный Каргашильский хребет.

На самом верху хребта находится ледник Жигинджи, который тает и дает начало одноименной реке.

Река стремительно прыгает по уступам хребта и превращается в прекрасный водопад.

Сегодняшний водопад с секретом, он таит в себе необычное природное явление.

Утром часть потока воды «золотая» от подсветки солнечных лучей. После обеда вторая часть каскада выходит из тени и светится «серебром».

Этот необычный факт весьма заинтересовал ученых.

Они приезжали сюда с небольшой лабораторией, брали пробы воды. Но загадку водопада так и не разгадали.

Идем дальше и попадаем на экотропу к Безенгийскому леднику.

Комфортная экотропа была обустроена компанией «Русгидро».

Вдоль тропы установлены красочные стенды с фотографиями и описанием местной флоры и фауны.

Гуляя по экотропе, в июле собираем землянику, в августе-сентябре лакомимся черникой и брусникой.

В конце пути подойдем близко к Безенгийскому леднику.

Это самый крупный ледник на Кавказе.

Его длина колеблется от 13 до 20 километров, а толщина льда достигает 180 метров!

Активная часть: 5,5 км пешком, перепад высот 2140-2040-2200 м, продолжительность 5-6 часов.

Водопад Жигинджи, экотропа к леднику БезенгиВодопад Жигинджи, экотропа к леднику БезенгиВодопад Жигинджи, экотропа к леднику БезенгиВодопад Жигинджи, экотропа к леднику Безенги
3 день

Водопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стена

Активный тур на Безенги продолжается.

Этот день наверняка запомнится вам своими невероятными пейзажами.

Сегодня увидим потрясающую Северную стену.

Северный массив - это огромная горная система: 15 километров из идеального снега и льда, 4 пятитысячника!

Мижирги, Дыхтау, пик Пушкина, Коштантау – все эти вершины имеют отметку выше 5000 м.

На фоне синего неба очень эффектно смотрятся белые шапки снега и ледники. Мимо проплывают легкие облака и слегка касаются горных вершин.

Эффектность этого ущелья состоит в потрясающем контрасте: мы ходим по зеленой траве, по цветочным лугам и тут же перед нами поднимаются снежные пятитысячники.

В такой момент ощущаешь, насколько грандиозные горы создала здесь природа!

Обед у нас также будет на фоне пятитысячников.

Затем прогуляемся еще немного и сделаем красивые фото ледника Мижирги.

На обратном пути пройдем мимо указателя ущелье «Телпый угол», куда любят ходить и тренироваться альпинисты.

А затем полюбуемся каскадным водопадом Гидан.

Он рождается на горе Гидан-тау и, прыгая по уступам, шустро бежит в долину.

Активная часть тура: 13,2 км пешком, перепад высот 2140-2940 м, продолжительность треккинга 7 часов.

Водопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стенаВодопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стенаВодопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стенаВодопад Гидан, треккинг к леднику Мижирги, Северная стена
4 день

Треккинг к леднику Мижирги и на «Футбольное поле 1»

Любопытно взглянуть на виды, которые открываются с параллельной морены, ведущей к Северному массиву ледника Мижирги.

Отсюда Северная стена открывается с другого ракурса, виды завораживают и влюбляют в себя всё сильнее и сильнее!

С самого начала пути нас непрерывно сопровождает Северный массив. Мы идем по тропе, по морене и ощущение, будто перед глазами бесконечные 5D фотообои, которые увеличиваются и приближаются, удивительный эффект!

Справа выглядывает массивная и скалистая гора Брно (4 110 метров), а слева открываются виды на «Тёплый угол» и хижину «Укю кош», которая выглядит как крошечная красная точка.

Пройдя вперед, выйдем к долгожданному ровному месту – «Футбольному полю 1».

Это огромная травянистая площадка в горах, полностью покрытая изумрудной травой. Частенько в это место приходят любопытные горные туры.

На футбольном поле установлен один интересный объект. Подойдем поближе и попытаемся разгадать, для чего же он предназначен!

Активная часть тура: 8,4 км пешком, перепад высот 2140-2780, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг к леднику Мижирги и на «Футбольное поле 1»Треккинг к леднику Мижирги и на «Футбольное поле 1»Треккинг к леднику Мижирги и на «Футбольное поле 1»Треккинг к леднику Мижирги и на «Футбольное поле 1»
5 день

Треккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горах

Сегодня отправляемся на самую панорамную точку нашего маршрута — Язык Тролля!

Это маршрут, от видов которого захватывает дух и тут же бегут мурашки по коже.

Автобус подвезет нас в горы, дальше пойдем пешком.

Тропа идет вдоль зеленых холмов, на которых покрывалом лежит цветочный ковер. Тут же мирно пасутся ценители альпийских лугов — белые барашки.

Тропинка приводит нас к скальному выступу, который нависает над пропастью высотой более 100 м. Девчонки, для этой локации берите платья, очень советуем. А наш гид обязательно проконтролирует, чтобы фотосессия прошла безопасно.

В каждой группе есть любители загадывать желания. Специально для этих целей здесь есть волшебная арка в скале.

И еще одной изюминкой маршрута являются высокие горные качели с видом на Безенгийскую стену.

На спуске посетим развалины поселка Нижний Хулам. Этот город давно покинули люди и только наш гид знает, почему же это произошло.

Активная часть тура: 3,5 км пешком, перепад высот 1700-1710-1330 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.

Треккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горахТреккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горахТреккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горахТреккинг к Языку Тролля и диковинным качелям в горах
6 день

Треккинг к леднику Безенги

Доброе утро! Любителей вставить пораньше на отдыхе в Безенги, всегда будут радовать великолепные, рассветные пейзажи.

Очень советуем вам полюбоваться Безенгийской стеной на восходе солнца!

Вокруг темные, спящие горы, а в конце ущелья розовым светом зажигается Безенгийская стена. Первые лучи солнца касаются ее пятитысячников и остроконечной вершины Гестола.

Так в наш лагерь приходит новый день.

Тур на Кавказ невозможно представить без прогулки к главному сокровищу этих мест.

Сегодня у нас очень насыщенный поход — идем к леднику Безенги и Безенгийской стене.

Стена представляет собой 13 километров из снега и льда, здесь же находятся два белоснежных пятитысячника: Джангитау и Шхара.

В этот день будем ходить по настоящему леднику: большая часть пути пройдет по камням, но кое-где под ногами будет снег и настоящий, изумрудный лед.

Порой в одном кадре мы сможем поймать зеленые луга, цветы и снежные вершины Безенги.

Активная часть тура по маршруту: 6,3 км пешком, перепад высот 2140-2550 м, продолжительность треккинга 5-6 часов.

Треккинг к леднику БезенгиТреккинг к леднику БезенгиТреккинг к леднику БезенгиТреккинг к леднику Безенги
7 день

Отъезд из Безенги

С утра покидаем Безенги и возвращаемся в г. Минеральные Воды.

12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды, отъезд домой.

Активный тур в Безенги завершен.

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, программа тура может быть изменена.

Проживание

Тур предполагает проживание в альплагере “Безенги”: 2, 3-местные номера с удобствами.

Доплата за одноместное размещение в номере гостиницы — 10 000 руб. за весь период отдыха.

Стоимость тура на 1 человека — 56 800 руб.

В заезды 09-15 июня, 23-29 июня проживание в корпусе "Теплый угол": 2, 3-местные номера, удобства в номере. Стоимость тура в эти даты — 53 800 руб. /чел.

Варианты проживания

Альплагерь «Безенги»

6 ночей

Альплагерь “Безенги” - доброе и гостеприимное место в сердце гор Кавказа.

Двух-, трехместные номера с удобствами, есть Wi-Fi, полотенца выдают.

Фен и чайник можно попросить у администратора, холодильника нет.

На территории альплагеря “Безенги” есть комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения, продуктовый магазин.

За дополнительную плату на “Безенги” предоставляются услуги прачечной и детского сада (ребенка можно оставить в детском саду на целый день под присмотром воспитателя).

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту
  • Проживание в альплагере «Безенги»: двух-, трехместные номера с удобствами
  • В заезды 09-15 июня, 23-29 июня проживание в корпусе «Теплый угол»: двух, трехместные номера, удобства в номере
  • Трёхразовое питание. Завтрак (день 2-7) и ужин (день 1-6) подаются в столовой альплагеря по комплексному меню (меню не индивидуальное!), обед (день 2-6) - сухой паек днем в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
  • Экологические сборы в Кабардино-Балкарском заповеднике
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка
  • Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Обед во время трансфера в 1-й день
  • Доплата за одноместное размещение в номере альплагеря - 10 000 руб. за весь период отдыха
  • Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Обращаем Ваше внимание на правила выбора одежды для поездки: на Кавказе можно ходить в брюках и футболках. Шорты и майки не следует брать для поездки на Кавказ.
  • кепка / панамка;
  • куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8… +12С;
  • флиска (осенью рекомендуем брать 2 флиски: одна - для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска - для ходьбы в гостинице);
  • футболка;
  • легкая рубашка с длинным рукавом (рубашка защитит от обгорания руки и шею);
  • бафф (защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор);
  • ходовые брюки;
  • нижнее белье;
  • носки;
  • пижама для сна (в номере по ночам прохладно);
  • треккинговая обувь по щиколотку и выше;
  • шлепки (для ходьбы в гостинице);
  • купальник;
  • для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор;
  • непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже;
  • треккинговые палки (палки значительно снижают нагрузку на колени (физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки, туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь ОБЯЗАТЕЛЬНО), при необходимости, клуб предоставляет треккинговые палки в прокат);
  • паспорт / свидетельство о рождении ребенка, обязательно иметь оригинал документов (не копию);
  • фотоаппарат / видеокамера и зарядное (в нескольких ущельях по маршруту, которые входят в пограничную зону, запрещено использовать для съемок квадрокоптер);
  • туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва);
  • расческа;
  • солнцезащитные очки;
  • пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте);
  • туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте);
  • кружка, ложка, тарелка. В горах туристы пьют чай из кружки, которая входит в комплект с термосом или берут отдельную кружку. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися;
  • влажные салфетки, нитка, иголка;
  • тройник (в номере всего 1 розетка);
  • рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм);
  • хоба (туристическая пенка);
  • сушилки для обуви;
  • солнцезащитный крем, гигиеническая помада;
  • индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластыр;
  • шапка, перчатки (для поездок в сентябре, октябре);
  • термос объем 0,5-0,75 л (для поездок в сентябре, октябре);
  • наличные деньги;
  • налобный фонарик (для поездок в сентябре, октябре). Световой день осенью становится короче, поэтому иногда вечером на маршруте может пригодиться фонарик. .
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – страховая компания Ингосстрах. Обращайтесь в службу поддержки.

Есть ли мобильная связь на маршруте?

Мобильная связь по маршруту (только оператор Мегафон): ежедневно до 09:00 и после 18:00. Во время прогулок по ущельям мобильная связь отсутствует.

Какая инфраструктура на маршруте?

На территории альплагеря «Безенги» оборудованные туалеты, горячий душ, прачечная, комната-сушилка для вещей, кафе, сувенирный магазин, магазин туристического снаряжения «Альпиндустрия», продуктовый магазин с самыми популярными продуктами (хлеб, лимонад, консервы, сладости, соки).

Есть возможность бесплатно заряжать телефоны, аккумуляторы.

Для оплаты в кафе и магазине следует иметь наличные деньги, оплата банковскими картами не развита. Банкоматы отсутствуют.

Где начинается и заканчивается маршрут?

Старт маршрута: 11:00-11:30 МСК г. в г. Минеральные Воды (аэропорт, ж/д вокзал).

Финиш маршрута: 12:30-13:30 МСК в г. Минеральные Воды (ж/д вокзал, аэропорт).

В городе Минеральные Воды можно остановиться на ночь в мини-гостинице «Теплый стан», гостинице «АртХолл Отель» или арендовать квартиру.

Какие особенности есть у тура?

В некоторые даты одновременно проходит палаточный и гостиничный тур (Горный лагерь и Треккинг), в каждом из которых указан один и тот же инструктор. В таких случаях обе группы (Горный лагерь и Треккинг) объединяются вместе во время треккинга на маршрутах и отдыхают под руководством одного инструктора.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
Н
24 сен 2023
Безенги - это замечательное место.
Безенги - это замечательное место.Безенги - это замечательное место.
А
10 авг 2023
Альплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе и магазины. Лагерь находится в очень красивом месте. По ночам засыпаешь под шум горной реки, которая течет из ледника.
Впечатлений очень много). В альплагерь Безенги приезжают опытные альпинисты для серьезных восхождений и обучения, там самым создается невероятная атмосфера пребывания в этом чудесном месте.
Мы ходили по разным рельефам, это очень ценный опыт. Инструктор большой молодец - очень позитивный и тоже время ответственный и собранный. Всегда поддерживал хороший настрой и доводил нас до крайних точек нашего пути. Маршруты выстаивались от менее сложного к более технически трудному. В туре интересно и приятно проводить время как на маршрутах, так и после них, гуляя по лагерю. Также хочется отметить вкусную еду в столовой лагеря и не менее вкусный и сытный обед во время трекинга.

Большое спасибо всем участникам и организаторам тура "Треккинг в Безенги"🌄
Альплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе иАльплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе иАльплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе иАльплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе иАльплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе иАльплагерь Безенги - это невероятное место. Лагерь оборудован всем необходимым для жизни. Есть замечательные кафе и
Н
21 мар 2024
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!
Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

ПешеходныеМожно с детьмиАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыТреккинг и походыПрирода и пейзажиНа автобусе

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