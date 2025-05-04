Отправляемся в живописные ущелья Северной Осетии на 7 дней. Вы увидите самый высокий конный монумент в мире! Полюбуетесь комплексами водопадов.
Увидите сверкающий на солнце ледник Танацете и шедевр средневековой архитектуры Осетии — замок Мансау.
Увидите сверкающий на солнце ледник Танацете и шедевр средневековой архитектуры Осетии — замок Мансау.
Описание тураДаты поездок на 2025 г. (7 дней): ВЕСНА 27 апреля - 03 мая 2025 04 мая - 10 мая 2025 25 мая - 31 мая 2025 ЛЕТО 15 июня - 21 июня 2025 06 июля - 12 июля 2025 13 июля - 19 июля 2025 27 июля - 02 августа 2025 10 августа - 16 августа 2025 17 августа - 23 августа 2025 ОСЕНЬ 14 сентября - 20 сентября 2025 28 сентября - 04 октября 2025 Дигория – это заснеженные горные вершины, душистые альпийские луга, сапфировые ленты прохладных рек и зеркальная озерная гладь. Воздух здесь целебный, панорамы – неповторимые, а люди – гостеприимные. При въезде в ущелье путников встречает грозный защитник здешних мест – великий Уастырджи, восседающий на стальном скакуне. Дигория раскинулась у подножья Главного Кавказского хребта на территории Северной Осетии. Летом кавказские луга и леса преподносят гостям приятный сюрприз: они до краёв полны ягод – в июле поспевает ароматная земляника, в августе – брусника, малина и черника. Треккинг в Осетию немыслим без шума серебристых водопадов – их разноголосый гомон можно услышать издали, а радужные брызги волшебных потоков вернут бодрость и прогонят усталость. Туры в Дигорию – это прогулки по наиболее знаковым места горной страны: мистическая, исполняющая желания гора Кубус, огромный ледник Караугом, давным-давно уснувший на крутых склонах горы Уилпата, а также джипинг к древним башням этого прекрасного края. Поехать в Северную Осетию стоит тем, кто ценит неподдельную красоту, жаждет новых впечатлений и готов активно впитывать их на протяжении незабываемой недельной экскурсии. День 1. Памятник Уастырджи — Дигорское ущелье. 11:30-12:00 – сбор группы на железнодорожном вокзале и в аэропорту г. Минеральные Воды (возле главного входа со стороны города). Переезд в Дигорское ущелье (около 4 часов). Памятник Уастырджи – каньон Ахсинта – Дигорское ущелье. Поход стартует из города Минеральные Воды. Путь к искомой цели лежит мимо статуи Георгия Победоносца, облаченного в железные латы и зорко следящего за дорогой. Это Уастырджи – самый важный святой Нартского эпоса, покровитель смелых воинов. Следующая точка маршрута тура – каньон Ахсинта. Это живописное ущелье считается воротами горной Дигории. Здешние скалы пленили бурную и непокорную реку Урух, зажав ее в каменные тиски – зрелище невероятное и захватывающее! Через теснину, на 80-метровом возвышении, переброшен Чертов мост, под которым шумят речные буруны. Терпение – Дигорское ущелье уже совсем рядом. По приезде путников ожидают комфортабельные номера турбазы «Порог неба». Перед тем, как продолжать исследовать маршруты, необходимо восстановить силы, принять освежающий душ и сытно поужинать в местном кафе. Активная часть тура: 2 км. пешком. День 2. Гора Кубус. Водопады Таймази Отдохнуть в Северной Осетии и не увидеть Медвежью гору, по-иному называемую Кубус – невозможно. На ее вершине растет сосна, которая, по легенде, исполняет самые заветные желания, нужно только запастись пестрыми лентами. Пологие склоны Кубуса прячут еще одно чудо – источник, который туристы наделяют волшебными свойствами. Поговаривают, что, умывшись его водами, человек становится здоровее и краше. Вообще, Кубус – место туристического паломничества: на ней даже встречают Новый год! Далее, выйдя на смотровую площадку, путешественники полюбуются разлогим ущельем Геби, вершинами Айхвы и Лабоды, а также чарующими водопадами Таймази – триада перламутровых лент этих знаменитых потоков видна даже издали и поражает первозданным великолепием. Три сестры – как нарекли Таймази участники прошлых туров, миллионы лет стекают со склонов Харезского ущелья. Экскурсии по горам северной Осетии – незабываемое приключение, и оно продолжается: в финале дневного тура мы отправимся в кругосветку, неспешно обойдем Кубус, углубившись в дикий и густой лес подножья горы. Активная часть прохождения по маршруту: 14,2 км, перепад высот 1740-2340 м, продолжительность маршрута 6-7 часов. День 3. Треккинг к леднику Караугом Туристы со всего мира наслышаны о манящей стране под названием Северная Осетия. Экскурсионные туры по здешним горам не обходятся без осмотра панцирей древних ледников. Караугом – один из наиболее известных в Осетии. Он спускается с Уилпаты двумя ледопадами. Площадь ледника впечатляет – около 20 кв. км. Тур к Караугому начинается от селения Дзинага и продолжается под сенью древних сосновых чащ. Почти всю дорогу путника сопровождает вечная песнь реки Караугомдон. Чем ближе мы подходим к леднику, тем сильнее видна уникальность пейзажей – контраст животрепещущей природы и застывших ледяных глыб удивляет и завораживает. Караугом огромен и грозен, он обдает холодом каждого, кто осмелится приблизиться к нему. Активная часть прохождения по маршруту: 13,8 км, перепад высот 1550-2250 м, продолжительность маршрута 7-8 часов День 4. Водопад Галдаридон (Жемчужный водопад) Чем еще примечательны туры в Дигорию? Осетия славится восхитительными водопадами, и одному из них будет отдан этот экскурсионный отрезок. Можно сказать, что сегодня туристов ждет Дигория без рюкзаков – маршрут тура легок, прост и не требует особенной экипировки и физической подготовки. Водопад Галдоридон – жемчужина тура, пятикаскадный поток 35-метровой высоты, расположенный на одноименной реке. Чтобы дойти до него, придется прогуляться по цветущему лугу – здесь произрастает очень много душистого иван-чая. Затем тропинка приведет путника в прохладную, лесную тень и только потом взорам восхищенных туристов откроется шумный Галдоридон. Помимо общепринятого названия, участники туров по национальному биосферному заповеднику «Алания» дали водопаду еще два имени – Жемчужный и поток Крошкина. Во втором случае наименование объясняет трагическая история, произошедшая здесь несколько лет назад, а в первом – и придумывать ничего не нужно, стоит только взглянуть на искрящийся Галдоридон! Но тур не завершен: по пути встретится еще один поток – Буравидон. Он заметен издали, поскольку довольно высок: струи, стекающие с Суганского хребта, в солнечную погоду отражаются сотнями разноцветных искр. Завершает в этот день наш увлекательный тур треккинг в Дигорию поход к водопаду Байради. Этот водопад иногда называют по имени реки, питающей его – Хуракомидон, а порой величают Шумным. И то, и другое имя подходит жизнерадостному потоку как нельзя лучше. Байради помогает речной ленте покинуть объятья Суганского хребта, низвергаясь с 20-метрового утеса в каменистую пасть каньона. Активная часть прохождения по маршруту: 14,1 км, перепад высот 1740-2160 м, продолжительность маршрута 6-7 часов. День 5. Ледник Танацете. На сегодня запланирован поход по Северной Осетии к леднику Тана-цете. Маршрут тура стартует от одноименной поляны (помните, как в сказке: «направо пойдешь…»). Минуя циклопический камень, дороги раздваиваются: одна из них ведет на зеленеющий, курчавый Кубус, а вторая, в сопровождении реки Танадон – прямиком к леднику Тана-цете. На сей раз тур предполагает максимальное сближение: в отличие от Караугома, мы подберемся к древнему леднику почти вплотную и даже устроим чаепитие в окружении умопомрачительных видов! Тана-цете расположен между двумя дигорскими вершинами – Лабодой и Таймази. Летом, особенно в конце июня-июле, здешние луга принаряжаются: отовсюду на путников поглядывают незабудки, розовые горцы, оранжевые маки. На фоне пестрой природной клумбы, в обрамлении лесистых гор и снежных вершин, ледник смотрится настолько ирреально и необычно, что от него практически невозможно отвести взгляд. Активная часть прохождения по маршруту: 16,2 км, перепад высот 1740-2330 м, продолжительность маршрута 7 часов. День 6. Древние аулы Дигории — Нижний Задалеск, Ханас. Башня «Фрегат», крепость братьев Седановых. Экскурсии по горам Северной Осетии на внедорожниках – комфортное и увлекательное времяпровождение. Таким образом можно увидеть больше, а устать меньше, поэтому туры в Дигории на джипах невероятно популярны. Башня-фрегат и старинные осетинские аулы – цель нынешнего маршрута тура. Постройка, издали похожая на величественный каменный парусник, возведена в 14-16-м столетиях. В ее стенах царит неизбывное очарование прошедших веков – это чудесное место, чтобы энергетически подзарядиться и помечтать. Далее увидим, как на неприступной скале возвышается загадочная родовая башня Седановых. Туристам придется изрядно поломать голову над тем, каким способам во времена средневековья воины попадали в крепость. Музей матери Наны Задалески, пещера Наны. В этом месте мы узнаем о потрясающей женщине из Осетии, которая сотворила настоящий подвиг, спасая множество аланских детей. Эта женщина – хранительница семьи, которая несет свет и добро. Поэтому осетины считают ее по-настоящему святой. Также посетим пещеру Наны, где она долгое время укрывалась с осиротевшими детьми. Активная часть прохождения по маршруту: 12,2 км, перепад высот 1560-1670 м, продолжительность маршрута 5-6 часов. День 7. Возвращение в город Минеральные Воды. После завтрака отправляемся в обратный путь. Переезд на микроавтобусе в г. Минеральные Воды. 12:30-13:30 – прибытие в г. Минеральные Воды (аэропорт, автовокзал, железнодорожный вокзал), отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут похода может быть изменен. Организационные детали:
- Для прохода по туристическим маршрутам данного региона всем туристам необходим пропуск в пограничную зону.
- Для граждан России инструктор оформляет пропуск во время проведения тура.
- Для граждан иностранных государств (Украина, Беларусь, Израиль) оформление пропуска занимает 30 рабочих дней (43 календарных дня). После подачи заявки на участие в походе, у каждого гражданина иностранного государства мы запрашиваем копию паспорта для оформления пропуска.
Согласно расписанию в календаре
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Цветущие альпийские луга
- Настоящий ледник
- Джиппинг
- Водопад Галдаридон
- Вкуснейшие осетинские пироги
- Огромный памятник святому Уастырджи
- Священная гора Кубус
- А еще нас ждет прогулка на Кругозор
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Переезды по маршруту на горном транспорте
- Проживание в гостиничном комплексе "Порог неба": сайт, группа гостиничного комплекса в Инстаграм. Двухместные номера "Стандарт" во II корпусе, удобства в номере (душ, туалет), полотенца выдают. Wi-Fi на территории корпуса. Холодильник на этаже. Чайника нет. В гостинице есть бильярд, бассейн, сауна, спорткомплекс (данные услуги предоставляются за дополнительную плату).
- Трехразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) и ужины (день 1-6) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах в период с июня по август), групповая аптечка.
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы к началу маршрута и обратно (г. Минеральные Воды).
- Обед во время трансфера в 1-й день.
- При необходимости, доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Страховка (не обязательно)
Место начала и завершения?
Г. Минеральные Воды (жд вокзал), (аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Важная информация
- Общая информация по маршруту:
- Район путешествия: Российская Федерация, Республика Северная Осетия-Алания, Дигория
- Старт маршрута: г. Минеральные Воды (жд вокзал) в 11:00 МСК, (аэропорт) в 11:30 МСК
- Финиш маршрута: г. Минеральные Воды в 13:30 МСК
- Тип отдыха: проживание в гостинице, прогулки по ущельям налегке
- Проживание: гостиница
- Питание: трехразовое
- Маршрут проходит на высоте: 1740-2400 м
- Протяженность маршрута: 72,5 км
- Ограничение по возрасту: от 8 до 60 лет
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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