Описание тура
Почему 30й экспресс? Все просто! 30-й - это номер маршрута по Кавказу, через горы к морю, один из самых старых и популярных. Экспресс потому что все продумано, облегчено, с заброской грузов и вещей вьючными лошадьми. Организация полноценного питания и разумного комфорта на приютах. Всю дорогу идем налегке.
Особенностью восхождения на вершину Оштен, является его линейность, мы переваливаем через вершину, не теряем время на возвращение по своим же следам. Маршрут по-прежнему прекрасен и только приобрел новую изюминку, стал более доступен и интересен.
Почему мультиактив?
Мультиактив это два полных дня исключительно качественного активного отдыха в лучших локациях Адыгеи! Мы пройдем дикие пещеры, Гранитный каньон, сплавимся по горной реке, зайдем в грот первобытного человека, расслабимся в геотермальных источниках и в банном чане с видом на горы.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в горную Адыгею
Добро пожаловать в горную Адыгею! Размещаемся в уютных номерах базы.
После ужина ждем вас в нашем кафе, будем знакомиться, обсуждать нюансы предстоящих приключений, пить чай на горных травах в общем, наслаждаться вечером в горах!
Маршрут В Дикие Пещеры
В этот день мы приглашаем вас в удивительное путешествие по лабиринтам подземного мира в дикие пещеры. В путь отправляемся на внедорожнике.
Следуя к диким пещерам, делаем остановку у грота (стоянка первобытного человека). Сейчас здесь ведутся раскопки, поэтому будет что послушать, представить, ощутить.
Итак, дикие пещеры! О них можно знать многое, но оказавшись внутри, начинаешь по-настоящему ощущать их красоту и первозданность. Лучше один раз увидеть!
Наша дикая пещера одна из красивейших карстовых полостей. Часть её натечных образований сложена мягким кальцитом от этого она белая.
Спускаясь в глубину, устойчиво чувствуешь в себе дух исследователя. Это ощущение не покидает тебя до самого вечера. Запомнится и наш эксперимент - волшебные звуки музыки в полной темноте.
После маршрута возвращаемся на базу.
Сплав На Рафте, Гранитный Каньон
Разнообразие конёк горной Адыгеи. И этот день не исключение!
Гранитное ущелье грандиозное зрелище! Вода и камень противостояние, порождающее красоту. Нужно обязательно увидеть всё это!
Фото в таких живописнейших местах будут получаться исключительно удачными!
Подходим к узким местам, где вода зажата в гранитные тиски. Близость к стремительному потоку вызывает особые эмоции.
Обедаем на заимке нашей рафт-базы.
Далее сплав. Маршрут начинается за порогом Киши-2, проходим пороги до 4 категории, в зависимости от времени. Сегодня главный акцент это водные процедуры. Выжимаем из горной реки максимум незабываемых мгновений.
Учимся правильно грести, чувствовать себя как рыба в воде (экстрим-тренинг). Купаемся, прыгаем с трёхметровых стен каньона в воду (по желанию) и, если вам это по душе, повторяем сплав в самых интересных местах.
Заканчивается маршрут на входе в Гранитный каньон.
Вечером, после активного дня и вкусного ужина можно зависнуть под звёздами.
Ночное звёздное небо здесь заслуживает особого внимания! Высота над уровнем моря, удалённость от световых куполов поселений, прозрачный воздух всё это позволяет увидеть волшебство, названное людьми Млечный путь.
Бесконечная вселенная здесь висит прямо над головой!
Маршрут по территории Кавказского заповедника
Усиленная подготовка и детальный инструктаж - верный предвестник самого длительного и захватывающего приключения. Транспортом группу доставят на Кпп, откуда начинается наш маршрут.
В этот день маршрут пройдет по территории Кавказского биосферного заповедника, в зоне альпийских лугов. Впереди - бескрайний простор плато с его табунами лошадей, карстовыми воронками и ослепительно-белыми пятнами снежников на зеленых склонах, захватывающая панорама горных хребтов и долин с высоты более двух километров.
Огромные седые глыбы, разбитые трещинами и застывшие, словно волны в штормовом Каменном море, вершины Главного Кавказского хребта. Поход налегке позволит нам изучить Каменное море со всех сторон, новые локации, ракурсы с хребта Нагой-Кош.
Заповедные места, субальпийские луга — все это на пути к альпийскому приюту.
Размещаемся, вместе готовим ужин, завтра нас ждут новые сильные эмоции утром восхождение.
Восхождение на г. Оштен
Восхождение вполне доступный шаг. Это действо может отпугивать, но в реальности качественный отдых и равномерная нагрузка принесут свои плоды. С вершины открывается изумительный вид на скальные обнажения г. Фишт и Пшехо-су, ледники плато Колорадо и зуба Фишта, снежные и ледовые поля дальних вершин Кавказского хребта.
Эстетика восхождения радует на всем протяжении пути. Совершая подъем на гору с севера, проходим по гребню, любуемся потрясающими видами. Ставим победную точку и продолжаем наше приключение.
Спускаемся по не пройденной нами тропе, с новыми локациями и обзорными точками.
Проходим вдоль леопардового озера и скальных лбов. Часто делим малохоженую тропинку с дикими сернами. Здесь мы гости. С каждым часом приближаемся к приюту Фишт.
Идем налегке, весь наш багаж переезжает на вьючных лошадях вокруг массива. Экономия сил и времени очевидна. На приюте отдыхаем, вкусно ужинаем, можно устроить баньку. Завтра утром совершаем переход к Черкесским балаганам.
Переход приют Фишт - перевал Черкесский
Белореченский, 1788м.) и проходит далее уже по южному макросклону в верховьях реки Шахе, через Черкесский перевал (1830м.). Походим по местам ожесточенных боев наших пограничников с отборными частями вермахта. Перевалы отмечены памятниками воинам. Наш гид расскажет о тяготах ведения боевых действий в горах. Когда идешь по тем же тропам, с нагрузками и опасностью несравненно меньшими, остро ощущаешь тяжесть выполненных задач, проникаешься уважением к тем сильным людям.
Разбиваем лагерь на пастушьем балагане, гостеприимная хозяйка угостит нас айраном и свежеиспеченными лепешками. Здесь все связано с древним, традиционным выпасом скота. Совершаем радиальный выход на перевал Черкесский с видом на Лунную долину.
Вечером отдыхаем, вкусно ужинаем в лагере.
В этом сезоне предлагаем дополнительную опцию перехода от перевала Белореченского до приюта Бабук-Аул с промежуточной ночевкой на приюте Черкесском, верхом на лошади (если вы уверены и имеете опыт верховой езды по горам). Группа имеет ограничение 5-6 человек, оплачивается дополнительно.
Маршрут на лошадях имеет свое очарование насладиться спокойной верховой ездой, ощутить единство с сильным и умным животным, любуясь изумрудными долинами и вершинами Кавказа, можно только здесь.
Спуск к приюту Бабук-Аул, переезд на внедорожниках
Утром завтракаем, собираем лагерь и уходим в буковые леса и это тоже здорово.
Спуск с перевала идет по старой черкесской дороге до приюта Бабук-Аул (сброс высоты - 660 м.).
Во второй половине дня переезжаем на внедорожнике в с. Салох-Аул (18 км.), вдоль реки Шахе по старой колесной дороге, проходящей через самшитовую рощу и пересекающей небольшие реки, маршрут заканчивается в селе Солох-Аул, которое является родиной Русского чая. Дальше мы пересаживаемся на микроавтобус и вот, наконец, здравствуй море!
Микроавтобус доставит туристов в пос. Дагомыс (на центральную улицу пос. Батумское шоссе) или ж/д станцию пос. Лоо. На этом мы можем расстаться, пожелав вам яркого отдыха на море.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
4-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (1-я-3-я ночь на базе отдыха, остальные ночевки палаточный лагерь)
- Трехразовое питание (1-й день - ужин, 2-й 7-й дни трёхразовое питание, 8-й день - завтрак)
- Активные маршруты
- Экскурсионная программа
- Входные платы на все объекты по программе
- Внутримаршрутный транспорт
- Сопровождение инструкторов
- Аренда необходимого снаряжения
Что не входит в цену
- Трансфер Краснодар база размещения
- Трансфер Минеральные Воды база размещения
- Услуги трансфера оплачиваются дополнительно, в первый день тура
О чём нужно знать до поездки
Подбирая одежду для участия в активном туре учитывайте, что она должна защищать вас от ветра, дождя, солнца, насекомых и механических повреждений (ветки, трава, камни). Рекомендуем брать специализированную одежду для туризма из синтетических материалов, так как она обеспечивает хорошую вентиляцию, быстро сохнет, не мнется, является более удобной при движении.
Для комфортности и безопасности во время прохождения активной части туров рекомендуем взять с собой:
Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
Документы: паспорт, страховой полис (медицинский)
Обувь
Удобная спортивная обувь. Обязательно иметь, как минимум, две пары с нескользкой подошвой.
- Первая пара непромокаемые кроссовки с нескользкой подошвой, если есть трекинговые ботинки - можно взять их)
- Вторая пара кроссовки с нескользкой подошвой
- Резиновые шлепанцы для посещения термальных источников.
Одежда.
Летом берите одежду для жаркой и прохладной дождливой погоды.
Для холодной погоды
- Куртка ветрозащитная, водонепроницаемая (обзательно!).
- Штаны туристические (ветрозащитные, водонепроницаемые).
- Флисовая кофта (обзательно!).
- Жилетка пуховая или флисовая (по желанию).
- Комплект легкого термобелья (по желанию).
- Теплые шерстяные носки (мерино, альпака) 1 пара.
- Шапка флисовая (поверьте, в начале лета может пригодиться).
- Перчатки флисовые (поверьте, в начале лета может пригодиться).
Для восхождения на г. Оштен и походов:
- Легкий пуховик, рассчитанный на температуру до -10С (по желанию).
- Термобелье спортивное (на температуру от -5.. до +15С). Можно использовать как нижний слой вечером в палаточном лагере и ночью вместо пижамы).
- Флисовый гейтер (бафик)/тёплый платок утеплить горло и шею.
- Примечание: не забудьте, шапку и перчатки флисовые! Здесь они точно нужны.
Для теплой погоды
- Футболки синтетические 2-3 шт., одну из них с длинным рукавом!
- Шорты / легкие туристические или спортивные штаны.
- Треккинговые летние носки 2-3 пары. Можно обычные.
- Головной убор на солнечную погоду кепка/панама в начале лета.
Полезное Снаряжение:
Небольшой рюкзак (20-30 л) в него удобно брать вещи с собой на прогулку.
Гермопакет для телефона и фото- и видеоаппаратуры (на случай дождя).
Многоразовая бутылка для воды или маленький термос 500 мл. (по желанию)
Солнцезащитные очки (для снега и от солнца) — по желанию.
Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя;
На маршрут с ночевкой в приюте: личный спальный мешок (по желанию можно воспользоваться групповым снаряжением);
Ооо Формула отдыха для прохождения активной части туров предоставляет все необходимое снаряжение (аренда снаряжения включена в стоимость тура).
Пожелания к путешественнику
Расчетный час:
Заселение на базу возможно в первый день тура с 14:00 ч.
Отъезд в последний день тура до 12:00 ч.
Время:
разница с Москвой отсутствует
Мобильная связь:
Мтс, Билайн, Мегафон.
! обратите внимание, что tele2, yota сигнал отсутствует
Мобильный интернет:
Билайн
Wi-fi:
В кафе, на территории базы (в номерах нет)
! Т. к. база отдыха находится в горах, связь может быть неустойчивой.
Питание:
Трехразовое комплексное питание
Во время 7- 8-ми часовых программ - обед сухим пайком
Во время двухдневных маршрутов - походное питание
Участие в маршрутах не требует специальной физической подготовки.
Участники не должны иметь противопоказаний к физической нагрузке.
Рекомендуемый возраст детей для участия в активных турах - 8 10 лет.
! Возможна замена маршрута в зависимости от физической подготовки ребёнка и погодных условий. Например, рафтинг или каньонинг по большой воде.
Скидка для детей до 16 лет составляет 10 %.