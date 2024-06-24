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прочие животные. Ездила на лошади самостоятельно. Большое спасибо инструктору Аслану. У меня же остались и неприятные воспоминания, хотя на общем фоне, конечно, это все мелочи. 1-й день. Встретили в Минводах. Трансфер в хорошем микроавтобусе до турбазы — почти 3 часа замечательных видов. По приезду обеда не было (как обещают в программе). На ужин была большая тарелка супа и овощи на общей тарелке (пока ел суп, салат закончился:). Ребенок есть это не стал и так как выбора нет остался бы голодный, но в кафе есть хычины. Инструктажа в 1-й день (как обещают в программе) тоже не было. База хорошая, номера комфортные. 2-й день. Завтрак отличный — вкусно, сытно. Можно выбирать блюда. Ребенок смог поесть хорошо. Дальше был инструктаж минут на 15 в формате «Это лошадь, это стремя, это повод». Мне, как человеку первый раз севшему на коня, было страшновато и явно не хватило инструктажа в первый день, особенно учитывая, что предстояла большая поездка. Сама поездка отличная. Виды чумовые. Управлять лошадью сложно, она просто вас не слушается — хочу ем, хочу бегу быстрее за остальными и т. д. Обед — два бутерброда, яблоко и апельсин (не густо). Поездка с обедом и всеми остановками заняла 6-7 часов. Для меня и жены это было физически тяжело: ужасно болели колени, голени, копчик. Берите пенки на сидение и щитки для голени. Как спасти колени не знаю. Вечером думал, что утром не смогу встать с кровати. А дочь вечером спрыгнула с лошади и побежала играть с животными — ноль усталости. На ужин была тарелка картошки с мясом и горой лука. Вкусно, но ребенок есть снова отказался и, чтобы не остаться голодным ел хычин. Меню в кафе, к сожалению, бедное, а до ближайшего магазина или кафе 20 мин на машине в Карачаевск (но мы-то без машины). 3-й день. На удивление физически чувствовали себя более-менее. Завтрак снова отличный. К сырной пещере из взрослых не поехал никто кроме нас. Физ. нагрузки во второй день всем хватило с лихвой. По программе должен был быть обед, спокойный сбор и трансфер. По факту после поездки все разошлись по номерам и нас начали быстро собирать «Бегите обедать, там и трансфер за вами уже приехал». Народ начал суетливо собираться. Пришли на обед, а там ничего нет и оказывается ничего не планировалось. После долгих разговоров организаторов всем выдали… хычины. Ну а дальше мы почти 30 минут сидели в микроавтобусе и чего-то ждали. Куда и зачем нас гнали я так и не понял. По итогу. Тренировкой езды на лошадях я бы это не назвал. Поездка да. Вокруг красота и тишина — это очень сильно влияет на общее впечатление. Фактов о культуре и истории не было. Проживание хорошее. Питание с нюансами. Люди вежливые и дружелюбные, Аслану отдельное спасибо.