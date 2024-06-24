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Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
21 июля в 11:00
11 авг в 11:00
56 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
35 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
12 июля в 07:00
19 июля в 07:00
26 655₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
5 июля в 13:00
12 июля в 13:00
34 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
45 200₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
7 июля в 11:00
11 авг в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
14 июля в 08:00
21 июля в 12:30
44 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
14 июля в 12:30
21 июля в 08:00
44 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
22 сен в 12:30
6 окт в 12:30
73 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
17 июля в 06:00
7 авг в 06:00
19 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
45 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
32 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
8 сен в 11:00
29 сен в 11:00
49 900₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
61 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:30 и ж. - д. вокза...
28 июля в 11:00
11 авг в 11:00
30 800₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
25 авг в 11:00
52 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Начало: Г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
6 авг в 11:00
29 500₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
25 авг в 11:00
47 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900₽ за человека
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
Расписание: Согласно расписанию
28 июля в 11:00
4 авг в 11:00
29 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
25 июля в 12:10
15 авг в 12:10
42 800₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
25 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛилия24 июня 2024Такой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительных эмоций что словами не
- ССтас14 мая 2024познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
- ЮЮлия6 мая 2024Добрый день хочу выразить благодарность Радмиру за теплый приём, за интересные рассказы во время поездок. За ту заботу которую он
- ММарина14 марта 2024О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
- ССветлана20 февраля 2024Хочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, Черкесов, Карачаевцев,о истории природных мест
- ААлексей15 декабря 2023Всё прекрасно! Всё понравилось, спасибо!
- ИИрина12 декабря 2023Здравствуйте! Мы очень переживали перед поездкой, поскольку впервые отправлялись в такой тур, но вся команда нам так быстро отвечали и
- ААнтон10 декабря 2023Хороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всего — природа, лошади и
- ИИлья18 октября 2023Путешествие превзошло все ожидания! Отдохнули отлично, вкусно покушали и полюбовались горами!
- ООльга16 октября 2023Всё прошло очень замечательно, нам очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «От ж/д вокзала»
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