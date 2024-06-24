От ж/д вокзала – туры в Минеральных Водах

Найдено 29 туров в категории «От ж/д вокзала» в Минеральных Водах, цены от 19 000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке в Безенги с комфортом
Увидеть "ледовое сердце Кавказа" с дикими турами, цветами, кавказским "Языком Тролля" и водопадами
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
21 июля в 11:00
11 авг в 11:00
56 800 за человека
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
45 отзывов
Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
Насладиться видами снежных вершин и вдохновиться красотой гор
Начало: Аэропорт Минеральные Воды или ж. - д вокзал. Возмо...
4 июля в 10:00
11 июля в 10:00
35 000 за человека
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
Побывать в «Сырной пещере», полюбоваться древним храмом 10 века и увидеть Эльбрус
Начало: Аэропорт Минеральных Вод, ж. - д. вокзал или ваш о...
12 июля в 07:00
19 июля в 07:00
26 655 за человека
Две стороны Эльбруса
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Две стороны Эльбруса
Прокатимся на канатной дороге с юга Эльбруса и насладимся нарзанными ваннами Джилы-Су с севера
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
10 июля в 08:00
45 000 за человека
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Совершить треккинг к водопадам и насладиться видами Главного Кавказского хребта
Начало: Аэропорт Минеральных вод, время прилета до 12:30 ж...
2 июля в 08:00
52 000 за человека
Верхом по Карачаево-Черкесии
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Верхом по Карачаево-Черкесии
Почувствовать себя джигитом и отдохнуть в окружении природы
Начало: Минеральные Воды, аэропорт или ж. - д. вокзал, 13:...
5 июля в 13:00
12 июля в 13:00
34 500 за человека
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Кавказское изобилие: 4 региона и очень много гор
Побывать в Приэльбрусье, Архызе, Домбае и Адыгее и подняться на несколько вершин
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
21 июля в 12:30
4 авг в 12:30
68 900 за человека
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Треккинг налегке по Архызу с проживанием в гостинице
Пройти через хвойные леса к водопадам и ледникам, сплавиться на рафтах и покататься на лошадях
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
45 200 за человека
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
Искупаться в изумрудных озёрах, поймать брызги водопадов и подняться на высоту более 3000 метров
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
43 900 за человека
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
4 отзыва
Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
Искупаться в изумрудной воде, выпить горный чай рядом с «Чёрным принцем» и отдохнуть в тени пихт
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
7 июля в 11:00
11 авг в 11:00
31 400 за человека
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Прогулки по Домбаю: ущелья, горы и озёра
Пройти по заповедным местам, увидеть знаменитые достопримечательности и укромные уголки
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
14 июля в 08:00
21 июля в 12:30
44 900 за человека
Комфортный Архыз: по горам налегке
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Комфортный Архыз: по горам налегке
Жить в уютном гостевом доме и каждый день совершать треккинги к захватывающим видовым точкам
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
14 июля в 12:30
21 июля в 08:00
44 900 за человека
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Начало: В 12:00 на ж. - д. вокзале, в 12:30 в аэропорту Ми...
22 сен в 12:30
6 окт в 12:30
73 300 за человека
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
🚶 Пешая
Авторский тур
5 дней
От Псебая до Красной Поляны: поход по горам с выходом к морю
Подышать хвойным ароматом лесов, полюбоваться горами и насладиться блеском звёзд и искр костра
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал, 6:00
17 июля в 06:00
7 авг в 06:00
19 000 за человека
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг в Чегемском ущелье без рюкзаков с проживанием в гостевом доме
Проснуться среди гор вдали от цивилизации и подняться к ледникам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
28 июля в 11:00
18 авг в 11:00
52 900 за человека
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Высокогорный треккинг вокруг Эльбруса в Джилы-Су с проживанием в палатках
Посетить места силы, подняться на 3380 метров, зарядиться энергией и искупаться в нарзанных ваннах
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:00 и ж. - д. вокза...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
31 400 за человека
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Лёгкий треккинг в Приэльбрусье с проживанием в гостинице
Поиграть в снежки на Эльбрусе, выпить горный чай у водопада и увидеть, где живут облака
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
45 000 за человека
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке у подножия священной горы Уллу-Тау с проживанием в палатках
Загадать желания в местах силы, зарядиться энергией у Живого озера и искупаться в серебряной воде
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
14 июля в 11:00
21 июля в 11:00
32 800 за человека
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Авторский тур
7 дней
Семейный треккинг в Дигории с комфортом
Увидеть ледники, прокатиться на внедорожниках к башням и поплавать в бассейне среди гор
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
8 сен в 11:00
29 сен в 11:00
49 900 за человека
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
10 дней
Домбай и Архыз: треккинг налегке с проживанием в гостинице
Подняться выше облаков, поплавать в ледниковых озёрах и увидеть 70-метровые водопады
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
1 сен в 11:00
29 сен в 11:00
61 800 за человека
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
15 сен в 11:00
6 окт в 11:00
58 000 за человека
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Перезагрузка в Безенги с проживанием в палатках: треккинг к ледникам, водопадам и диким турам
Полежать на альпийских лугах, выпить чай рядом со снежниками и налюбоваться звёздным небом
Начало: Минеральные Воды, аэропорт в 11:30 и ж. - д. вокза...
28 июля в 11:00
11 авг в 11:00
30 800 за человека
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Нетипичное Приэльбрусье: треккинг налегке к 4 высокогорным озёрам с проживанием в гостинице
Побывать в 3 видовых ущельях, куда редко доходят туристы, и погулять по Эльбрусу на высоте 3850 м
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
25 авг в 11:00
52 800 за человека
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
🚶 Пешая
Авторский тур
6 дней
Поход к Имеретинским озёрам в Кавказском заповеднике
Увидеть 5 чистейших горных водоёмов, 2 водопада и полежать на альпийских лугах
Начало: Г. Минеральные Воды, вокзал или аэропорт, до 12:00
6 авг в 11:00
29 500 за человека
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Больше треккинга и озёр в Архызе: без рюкзаков и с проживанием в гостинице
Искупаться в переливающихся оттенками водоёмах, подняться повыше и уйти подальше
Начало: Минеральные Воды, ж. - д. вокзал в 11:00 и аэропор...
25 авг в 11:00
47 900 за человека
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Начало: В аэропорту города Минеральные Воды (MRV) в 13:00 ...
8 сен в 08:00
22 сен в 08:00
43 900 за человека
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
7 дней треккинга к горе желаний Уллу-Тау
Начало: Г. Минеральные Воды - жд вокзал, аэропорт
Расписание: Согласно расписанию
28 июля в 11:00
4 авг в 11:00
29 000 за человека
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Авторский тур
5 дней
Приключения среди Кавказских гор: от плато Бермамыт до Чегемских водопадов
Полюбоваться Эльбрусом, встретить рассвет на плато Шаджатмаз и побывать на озере Гижгит
Начало: Аэропорт г. Минеральные Воды, 12:10. Возможна встр...
25 июля в 12:10
15 авг в 12:10
42 800 за человека
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
🐴 Конные прогулки
Авторский тур
3 дня
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Начало: Аэропорт или ж. - д. вокзал Минеральных Вод, до 12...
5 июля в 08:00
12 июля в 08:00
25 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Лилия
    24 июня 2024
    Лёгкий треккинг в горах Домбая с комфортом
    Такой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительных эмоций что словами не
    читать дальше

    передать! Мы увидели своими глазами потрясающие пейзажи! Фотография не передаëт всей красоты и глубины! Огромное спасибо компании "Восход" и гиду Эмилю! Он сумел сформировать из совершенно разных и незнакомых ранее людей команду и привести нас к финишу! Отдельное спасибо команде отеля Айс Черри и Зое за потрясающе вкусную еду и уютные номера!

    Такой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительныхТакой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительныхТакой вид отдыха выбрали впервые, поэтому были сомнения и переживания) Но в итоге получили столько положительных
  • С
    Стас
    14 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    познавательно динамично вкусно подобраны классные отели спасибо
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    Добрый день хочу выразить благодарность Радмиру за теплый приём, за интересные рассказы во время поездок. За ту заботу которую он
    читать дальше

    проявлял к нам на протяжении всех 4 дней. После такого приёма хочется вернуться снова и еще больше узнать посмотреть новые места края. Всем рекомендую.

  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
    О, мое путешествие прошло великолепно!) Конечно как и в любом путешествии есть свои шероховатости, но это все сглаживается за счёт общего
    читать дальше

    впечатления) К самой организации претензий нет, годы все знают своё дело) то есть помимо просто впечатления от гор и красот, я уехала почерпнув ещё и знаний) Спасибо, надеюсь у вас по всем направлениям на таком уровне организованы туры, планирую в будущем обращаться к вашей организации уже в новых путешествиях. А если о шероховатостях путешествия, то это по большей части касается самой группы и инфраструктуры.

  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
    Хочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, Черкесов, Карачаевцев,о истории природных мест
    читать дальше

    на Кавказе. Буквально сразу становится понятно,что человек любит своё дело. В этой поездке я еще больше влюбилась в горы. Также благодарна, что меня добавили в группу с локаций язык тролля, хотя изначально эта локация не входила в сам тур. И хочу отметить, что на Кавказе гостеприимные, радушные люди, которые всегда готовы придти на помощь. Обязательно вернусь ещё раз на Кавказ в другое время года, чтобы насладиться другими интересными локациями, которые доступны в весеннее, летнее время года)Поэтому рекомендую данного организатора, так как программа была очень насыщенная. 4 дня ощущались, как дней 7. Был туман, но в целом нам повезло с погодой именно в горах))Столько много эмоций, вдохновения после этой поездки)) Благодарю ещё раз всех))

    Хочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, ЧеркесовХочу сказать огромное спасибо организатору тура, гиду Радмиру за интересный, подробный рассказ о культуре Кабардинцев, Черкесов
  • А
    Алексей
    15 декабря 2023
    Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
    Всё прекрасно! Всё понравилось, спасибо!
  • И
    Ирина
    12 декабря 2023
    Верхом по Карачаево-Черкесии
    Здравствуйте! Мы очень переживали перед поездкой, поскольку впервые отправлялись в такой тур, но вся команда нам так быстро отвечали и
    читать дальше

    все подробно рассказывали в беседе, что сразу стало спокойнее! Очень обрадовались, когда за несколько дней до поездки нам написал водитель с подробной информацией. (также было и при отъезде). Люди на самой ферме просто замечательные! Мы были вообще в полнейшем восторге, никак такого не ожидали. У них у всех такие большие сердца и любовь к тем местам, что сразу чувствуется в их общении и подходе к делу. Я уже была готова уволиться с работы и остаться там навсегда😂😂 Обязательно воспользуемся вашим сервисом еще раз❤

  • А
    Антон
    10 декабря 2023
    Верхом по Карачаево-Черкесии
    Хороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всего — природа, лошади и
    читать дальше

    прочие животные. Ездила на лошади самостоятельно. Большое спасибо инструктору Аслану. У меня же остались и неприятные воспоминания, хотя на общем фоне, конечно, это все мелочи. 1-й день. Встретили в Минводах. Трансфер в хорошем микроавтобусе до турбазы — почти 3 часа замечательных видов. По приезду обеда не было (как обещают в программе). На ужин была большая тарелка супа и овощи на общей тарелке (пока ел суп, салат закончился:). Ребенок есть это не стал и так как выбора нет остался бы голодный, но в кафе есть хычины. Инструктажа в 1-й день (как обещают в программе) тоже не было. База хорошая, номера комфортные. 2-й день. Завтрак отличный — вкусно, сытно. Можно выбирать блюда. Ребенок смог поесть хорошо. Дальше был инструктаж минут на 15 в формате «Это лошадь, это стремя, это повод». Мне, как человеку первый раз севшему на коня, было страшновато и явно не хватило инструктажа в первый день, особенно учитывая, что предстояла большая поездка. Сама поездка отличная. Виды чумовые. Управлять лошадью сложно, она просто вас не слушается — хочу ем, хочу бегу быстрее за остальными и т. д. Обед — два бутерброда, яблоко и апельсин (не густо). Поездка с обедом и всеми остановками заняла 6-7 часов. Для меня и жены это было физически тяжело: ужасно болели колени, голени, копчик. Берите пенки на сидение и щитки для голени. Как спасти колени не знаю. Вечером думал, что утром не смогу встать с кровати. А дочь вечером спрыгнула с лошади и побежала играть с животными — ноль усталости. На ужин была тарелка картошки с мясом и горой лука. Вкусно, но ребенок есть снова отказался и, чтобы не остаться голодным ел хычин. Меню в кафе, к сожалению, бедное, а до ближайшего магазина или кафе 20 мин на машине в Карачаевск (но мы-то без машины). 3-й день. На удивление физически чувствовали себя более-менее. Завтрак снова отличный. К сырной пещере из взрослых не поехал никто кроме нас. Физ. нагрузки во второй день всем хватило с лихвой. По программе должен был быть обед, спокойный сбор и трансфер. По факту после поездки все разошлись по номерам и нас начали быстро собирать «Бегите обедать, там и трансфер за вами уже приехал». Народ начал суетливо собираться. Пришли на обед, а там ничего нет и оказывается ничего не планировалось. После долгих разговоров организаторов всем выдали… хычины. Ну а дальше мы почти 30 минут сидели в микроавтобусе и чего-то ждали. Куда и зачем нас гнали я так и не понял. По итогу. Тренировкой езды на лошадях я бы это не назвал. Поездка да. Вокруг красота и тишина — это очень сильно влияет на общее впечатление. Фактов о культуре и истории не было. Проживание хорошее. Питание с нюансами. Люди вежливые и дружелюбные, Аслану отдельное спасибо.

    Хороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всегоХороший тур, подпорченный организационными моментами. Ездил с дочкой 7 лет. Она осталась в восторге от всего
  • И
    Илья
    18 октября 2023
    Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
    Путешествие превзошло все ожидания! Отдохнули отлично, вкусно покушали и полюбовались горами!
  • О
    Ольга
    16 октября 2023
    Край разноцветных озёр: треккинг налегке в Архызе с проживанием в палатках
    Всё прошло очень замечательно, нам очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Минеральным Водам в категории «От ж/д вокзала»

Самые популярные туры этой рубрики в Минеральных Водах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 29
  1. Треккинг налегке в Безенги с комфортом
  2. Весь Кавказ за 4 дня: Архыз, Домбай, Эльбрус и окрестности Кисловодска
  3. Выходные на высоте: Джилы-Су, Архыз и Домбай за 3 дня
  4. Две стороны Эльбруса
  5. Фантастические горы Кавказа: Эльбрус, Архыз и Бермамыт
Какие места ещё посмотреть в Минеральных Водах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Приэльбрусье
  3. Джилы-су
  4. Плато Бермамыт
  5. Чегемские водопады
  6. Машук
  7. Уллу-Тау
  8. Чегемское ущелье
  9. Лаго-Наки
  10. Озеро Провал
Сколько стоит тур в Минеральных Водах в июне 2024
Сейчас в Минеральных Водах в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 29 авторских туров от 19 000 до 73 300. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Купите самый интересный из 29 туров в Минеральных Водах на 2024 год по теме «От ж/д вокзала», 65 ⭐ отзывов, цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам