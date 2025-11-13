Описание тураЭто путешествие, которым вы точно будете гордиться и оно точно стоит своих денег. Чтобы подняться на высоту 5642 метров, понадобится тщательная подготовка, чтобы достичь хорошей физ. формы. Но эмоции, которые вы испытаете на вершине самой высокой точки Европы и России, точно стоят того. Программа рассчитана на 8 дней и несет хорошую подготовку, обучение, чтобы сделать восхождение максимально безопасным и доступным.
Точная дата и время согласуются с гидом
Ответы на вопросы
Что включено
- ✅ Экологический взнос за нахождение в национальном парке/n✅ Сопровождение гида (1 на 4 человека) на штурм вершины/n✅ Комфортное проживание в домиках и приютах/n✅ Вкусное трех разовое питание/n✅ Обучение/n✅ Заброска в высокогорный приют с использованием канатной дороги/n✅ Встреча в аэропорту, трансфер/n✅ Сертификат о восхождении/n✅ Общественное снаряжение/n✅ Регистрация в МЧС, рации, аптечка/n✅ План тренировок по подготовке
Что не входит в цену
- - Авиабилеты до Минеральных Воды. /n-Аренда личного альпинистского снаряжения/n - Ратрак на восхождение по желанию/n - Личные расходы, сувениры/n - Доп. развлечения. /n-Страховка от несчастного случая. /n-Ужин в кафе (1 и 8 день) /n/n
Место начала и завершения?
Аэропорт Минеральных вод
Когда и сколько длится?
Когда: Точная дата и время согласуются с гидом
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 480 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
