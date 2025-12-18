Программа тура по дням
Встреча, знакомство и отдых
В первой половине дня гид встречает участников в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод.
Садимся в трансфер и едем в Приэльбрусье, в посёлок Терскол. Дорога займёт 3-4 часа. В пути не скучаем, знакомимся с товарищами по походу, разглядываем горы в окно или отсыпаемся после раннего прибытия.
В Терсколе заселяемся в отель и отправляемся ужинать.
После еды устроим «свечку»-знакомство, обсудим предстоящую программу и проверим экипировку.
Перед сном можно погулять по посёлку и полюбоваться ночным кавказским небом.
- 10 км, высота 2200 м
- едем 3 часа
- ночевка в отеле
Водопад Девичьи косы и обсерватория
Первый акклиматизационный выход.
После сытного завтрака собираем радиальные рюкзаки и отправляемся знакомиться с горами. Сперва пойдём на ледниковый водопад Девичьи косы. По пути послушаем красивую легенду о происхождении названия.
У водопада отдыхаем, фотографируемся, наполняем питьевые бутылочки чистейшей горной водой. Самые смелые участники могут освежиться под ледяными струями и посмотреть тайный грот.
Затем продолжаем наш путь и поднимаемся к обсерватории Пик Терскол на высоту 3150 м. В хорошую погоду отсюда виден весь Главный Кавказский хребет и его выдающиеся вершины. Здесь плотно перекусываем, устраиваем групповую фотосессию, активно проводим время. Чем дольше мы будем находиться на высоте, тем лучше пройдёт акклиматизация.
К ужину спускаемся в отель, где нас ждёт вкусная еда, горячий душ и мягкая постель.
- 15 км, перепад высот 2200 м — 3150 м
- идем пешком 15 км
- ночевка в отеле
Чегет и прокат снаряжения
Продолжаем акклиматизироваться на горе Чегет.
Поднимаемся налегке, любуемся видами на вершину Донгузорун и знаменитый ледник Семёрка. Поднимаемся до верхней станции канатной дороги, при хорошей погоде можем подняться немного выше. Здесь мы можем встретить горных козлов и кавказских серн, которые взбираются по склонам не хуже туристов!
На Чегете находится легендарное кафе Ай, куда в советское время любили приходить Визбор и Высоцкий. Ещё одно популярное место — пирожковая возле линии канатной дороги. Здесь можно подкрепиться сытными пирожками и ароматным травяным чаем.
После прогулки, отдыха и перекуса мы спускаемся в Терскол.
Вечером всей группой идём в прокат. Под руководством гида выбираем альпинистское снаряжение.
Перед сном соберём рюкзаки, завтра нас ждут снега Эльбруса.
- 15 км, перепад высот 2200 м — 3500 м
- идем пешком 15 км
- ночевка в отеле
Подъём на склон Эльбруса и радиалка
Утром на трансфере едем в посёлок Поляна Азау. На канатной дороге поднимаемся на станцию Мир. Отсюда отправляемся вместе с вещами на кресельной канатной дороге до станции Бочки.
На конечной станции канатки забираем снаряжение и продукты, переносим их в приют Ред Фокс на высоте 3750 м. Ночёвки на такой высоте позволяют полноценно отдыхать по ночам. Это важно для восстановления после нагрузки и адаптации к условиям высокогорья.
Размещаемся в комфортных вагончиках с отоплением и электричеством в комнатах по 8 человек.
После обеда и небольшого отдыха поднимаемся налегке до приюта Мария на высоту 4100 м и спускаемся обратно в Ред Фокс.
- 3 км, перепад высот 2100 м — 3500 м — 3750 м
- едем 4 км
- поднимаемся на канатной дороге
- ночевка в приюте
Акклиматизация на скалах Пастухова
С утра плотно завтракаем, заправляем термосы горячим чаем и отправляемся акклиматизироваться.
Идём до верхней границы скал Пастухова 4700 м. Учимся медленно шагать, не забываем дышать и смотреть по сторонам на красоту вокруг.
Наверху устроим привал, перекусим и сделаем групповое фото на фоне Главного Кавказского хребта. Если погода и состояние участников позволят, можно пройтись ещё выше, до начала Косой Полки 5100 м. Это поможет быстрее привыкнуть к высоте.
Возвращаемся в приют, ужинаем и отдыхаем.
- 6 км, перепад высот 3750 м — 4700 м — 3750 м
- идем пешком 6 км
- перепад высот 950 м
- ночевка в приюте
Отдых и снежно-ледовые занятия
Сегодня будем активно восстанавливать силы и готовиться к штурму вершины.
Проверяем и готовим снаряжение, учимся пользоваться альпинистской экипировкой.
Днём проведём снежно-ледовые занятия, где отработаем приемы самозадержания в случае срыва и попрактикуемся ходить в кошках.
После обеда собираем штурмовые рюкзаки и ложимся спать рано. Завтра нас ждёт Западная вершина Эльбруса!
- ночевка в приюте
Восхождение на вершину Эльбруса
Если погода подходит для восхождения, встаём около полуночи-часа ночи. Перед выходом на штурм будет час на завтрак и финальные сборы. Выходим пешком или (по желанию) едем на ратраке до высоты 5100 м. Здесь собираемся всей группой и продолжаем путь наверх пешком.
У начала Косой встречаем рассвет, фотографируем тень от Эльбруса, которая висит в воздухе. За нашими спинами лежит Главный Кавказский хребет. На привалах фотографируем его ледники и вершины — Ушбу, Донгуз, Чегет.
Через 9-11 часов после старта мы поднимаемся на Западную вершину Эльбруса высотой 5642 м. Умом не верится, но глаза подтверждают — вот наша заветная цель! Поздравляем друг друга, фотографируемся и начинаем обратный путь. Расслабляться рано: восхождение заканчивается тогда, когда все успешно спустились с вершины.
- 12 км, перепад высот 3750 м — 5642 м — 3750 м
- идем пешком 12 км
- перепад высот 1892 м
- восхождение на Эльбрус
- ночевка в приюте
Запасной день для штурма вершины
Резервный день нужен для подстраховки, если в основной день штурма разыграется метель, и погода не позволит выйти на восхождение. Если резерв не нужен — утром собираем вещи и с открытием канатной дороги спускаемся в Азау. Знакомый трансфер довезёт нас в Терскол.
Заселяемся в отель, отдыхаем, чистим пёрышки и звоним домой сообщить радостную новость. Можно погулять в окрестностях Терскола, отправиться на рынок за сувенирами и заказать баню.
Вечером устроим праздничный ужин в кафе (оплачивается самостоятельно) с вручением памятных сертификатов об успешном восхождении.
- ночевка в отеле
Отъезд в Минеральные Воды
Завтракаем, собираем вещи и прощаемся с горами, нас уже ждёт трансфер.
В Минеральные Воды прибываем около 13:00, тепло прощаемся с новыми друзьями и разъезжаемся по домам.
Поход закончен, но на Кавказе полно других красивых мест, которые ждут нас в следующий раз.
- едем 3 часа
Проживание
Горный отель в Терсколе.
Первые 3 и последний день группа живёт в отеле в посёлке Терскол в номерах по 2-3-4 человека. В каждом номере есть горячий душ, туалет, розетки. Электричество и вай-фай доступны круглосуточно.
На первом этаже – столовая, где мы завтракаем, обедаем и ужинаем блюдами от повара. В отеле можно оставить на хранение вещи, не нужные при восхождении.
Гостиница находится в центре посёлка. Отсюда пешком можно дойти до магазинов, кафе, прокатов, банкоматов и аптеки.
Приют на горе Эльбрус.
На склоне живём в вагончиках «Ред Фокс» на высоте 3750м (не путать со спасательной хижиной RedFox на Седловине). Приют состоит из отапливаемых бытовок, изнутри обитых деревом.
В спальном вагончике — комнаты с 4 двухъярусными кроватями. В приюте есть матрасы и подушки. Необходим личный спальный мешок. Есть мобильная связь и возможность зарядить гаджеты. Отдельно располагается кухня, где повар готовит участникам еду.
Жидкой воды на горе нет, поэтому душ в приюте отсутствует. Всю воду для питья, готовки и умывания мы привозим снизу в бочках. Туалетные кабинки находятся неподалёку от жилых модулей (биотуалеты и деревянные туалеты дачного типа).
Варианты проживания
Гостевой дом
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды
- Двух/трёхразовое питание и перекусы на маршруте, свежие овощи и фрукты каждый день готовит повар
- Проживание в отеле/гестхаусе, 2-3-4 местное размещение, 4ночи
- Проживание в приюте Red Fox на склоне Эльбруса, 4 ночи
- Прокат группового снаряжения (палатки, рации, GPS, аптечка и т. д.)
- Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами (заповедники, национальные парки)
- Услуги инструкторов
- Сопровождение горными спасателями и дополнительными гидами на восхождении
- Один подъём и спуск на канатном подъемнике
- Памятный сертификат и значок в случае успешного восхождения
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты
- Ратрак на день восхождения (по желанию, 13000 руб. подъём, 7000 руб. спуск)
- Прокат личного снаряжения (если необходимо)
- Пермит (разрешение на восхождение, на данный момент не введен)
- Фото-видеосъемка (по желанию)
- Спортивная страховка (по желанию, 3000-5000 руб.)
- Сувениры, кафе и т.д. (по желанию)
- Праздничный ужин в кафе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Правильное снаряжение значительно повышает шансы восхождения. Выбираясь в горы, вы должны быть готовыми ко всем четырём сезонам. Погода может меняться несколько раз в течение дня. Бывает так, что половина снаряжения пролежит в рюкзаке весь поход. Но если чего-то одного не хватит, то можно заплатить своим успехом и здоровьем.
В поход на Эльбрус для новичков не обязательно брать туристический рюкзак на 70-90 л. Вы можете привезти вещи в хозяйственной сумке или бауле, а ходить на входы со штурмовым рюкзаком (30-40 л).
Если у вас не хватает каких-то элементов экипировки, то не стоит переживать — можно взять практически всё в аренду на месте.
Снаряжение:
- очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
- мягкие кошки;
- хоба (сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- ледоруб;
- треккинговые палки;
- страховочная система;
- каска;
- горнолыжная маска/очки;
- усы самостраховки;
- спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5 С);
- рюкзак штурмовой (35-40 литров);
- рюкзак или баул (100литров).
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- термобельё;
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- термоноски теплые;
- шерстяные носки;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- термофутболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки;
- шапочка лёгкая;
- балаклава;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- ботинки для высотного альпинизма (двух- или трёхслойные);
- треккинговые ботинки;
- рукавицы-верхонки;
- пуховик тонкий;
- бафф;
- штаны для треккинга;
- штаны мембранные;
- мембранная куртка;
- синтетическая футболка;
- пуховые штаны самосбросы.
Личные вещи:
- паспорт;
- страховка;
- деньги;
- термос;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- медицинский полис.
Рекомендуем добавить:
- шерстяные носки;
- часы наручные;
- фотоаппарат;
- телефон;
- гермомешок;
- электрические сушилки для обуви.
Смогу ли я взойти на Эльбрус?
Мы никому не даём 100% гарантии и рекомендуем бежать от тех компаний, которые дают их!
Основные факторы, которые могут повлиять на успех восхождения: погода, ваша физическая и моральная подготовка, соответствующее или не соответствующее снаряжение. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы вы взошли, но от вас также многое зависит.
Если не получилось взойти с первого раза — можно попробовать ещё раз со следующей группой, которая стартует через несколько дней. За это время организм хорошо восстановится, а акклиматизация будут максимальной. Остаться на несколько дней дешевле и проще, чем снова приезжать на следующий год.
Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание входит в стоимость, используем только натуральные продукты, без «быстрых» каш и супов.
Приготовлением пищи занимается повар, поэтому вам не придётся дежурить по кухне.
Для вегетарианцев повар готовит отдельно на всём протяжении похода.
Будет ли мобильная связь, и когда можно зарядить телефон?
Мобильная связь и возможность зарядится будут каждый день.
На восхождение рекомендуем взять power-bank и хранить его в тепле (под пуховиком), чтобы не остаться без классных фотографий в самый нужный момент:)
В Приэльбрусье и на южном склоне Эльбруса лучше всего ловит МТС, на втором месте — Мегафон. Билайн ловит эпизодически, Теле 2 не ловит совсем.
Будет ли возможность помыться?
В отеле Терскола горячий душ есть в каждом номере, пользоваться им можно круглосуточно.
На склоне Эльбруса доступны только снег и ледяная вода, поэтому мы рекомендуем брать с собой влажную туалетную бумагу для гигиены.
После восхождения можно арендовать баню, чтобы погреться и отметить конец похода!
У меня нет альпинистского или туристического снаряжения, что мне делать?
Практически всё снаряжение по списку можно арендовать на месте перед днём подъёма на склон Эльбруса.
В прокат не сдаются нательные вещи (нижнее и термобельё, носки, флисовые перчатки и балаклавы) — их нужно обязательно иметь свои.
Особенно рекомендуем брать в аренду альп. экипировку, т. к. если вы решите всю её покупать с нуля, стоимость комплекта оборудования значительно превысит стоимость самой поездки:)
Средний чек на прокат набора для восхождения (альп. ботинки, кошки, обвязка, «усы», карабины, варежки, пуховик, ледоруб, очки/маска) составляет 25-35 тыс. руб. Если одеваться в прокате «с нуля», то есть буквально прийти туда в шортах и шлёпках, будьте готовы оставить от 40 тыс. руб.
Подробнее про ассортимент и цены можно посмотреть на сайте проката.
Я иду на восхождение в первый раз. Подходит ли мне данный маршрут?
Да! Этот маршрут подходит как начинающим, так и опытным альпинистам. Специальные технические навыки, высотный или скалолазный опыт не нужны.
Всем необходимым приёмам и хитростям (как ходить в кошках, как пользоваться ледорубом, как передвигаться по верёвочным перилам) гиды научат вас во время снежно-ледовых тренировок прямо в походе.
Комфортные бытовые условия помогут сберечь силы для штурма вершины. Однако не ждите, что будет легко — высоту, непогоду и горную болезнь никто не отменял.
Есть ли ограничения по возрасту?
Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого (родителя или другого по доверенности от родителей). Как себя будет чувствовать ребёнок/подросток, зависит от походного и горного опыта, а также его личной мотивации:) Из-за особенностей физиологии дети хуже переносят горную болезнь, поэтому мы не рекомендуем участвовать до 16 лет. Если ваш ребёнок серьёзно занимается спортом и очень хочет пойти на восхождение, пишите — обсудим в индивидуальном порядке.
Важно: во время всего похода взрослый и несовершеннолетний участники идут вместе. Если кому-то одному из них становится плохо на акклиматизации или восхождении, то прекращают движение оба!
Верхней границы по возрасту мы не ставим, если нет серьёзных проблем со здоровьем в стадии обострения, и ваша физическая форма позволяет такую активность. В 2019 году 26 июля один из наших участников отпраздновал 80-летие на вершине!
Какие будут дополнительные расходы?
- Вам необходимо самостоятельно купить билеты из города проживания до/из Минеральных Вод.
- Около 5 тыс. руб. нужно заложить на спортивную страховку, которая покрывает лечение и эвакуацию вертолётом, если вы заболеете/травмируетесь во время похода.
- От 10 до 25 тыс. руб. будет стоить аренда экипировке в прокате, если она вам нужна (см. вопрос выше).
- Ратрак (по желанию) оплачивается отдельно и стоит 13000 руб. за подъём, 7000 руб. за спуск, цена указана за 1 человека.
- Также советуем вам отложить немного денег на сувениры, послепоходную баню и праздничный ужин (от 1 тыс. руб. и до бесконечности).
- Везти деньги лучше наличными, т. к. в посёлке есть только банкомат Сбербанка, и он часто не работает. На склоне Эльбруса банкоматов нет.
Есть ли противопоказания к восхождению?
Список противопоказаний к участию в горном походе большой, но если полностью его учитывать, мало кто смог бы пойти.
Если у вас есть какие-то хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы, то мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, желательно спортивным. Можно пройти диспансеризацию в спортивном диспансере.
Обязательно проинформируйте об этом нас и предупредите инструктора, если вы принимаете какие-то лекарства! У нас есть много примеров, как люди с серьёзными заболеваниями (в т. ч., и с онкологией) успешно восходили. Главное предупредите нас о вашем состоянии, мы сделаем всё, что от нас зависит.
В горах часто обостряются проблемы с ЖКТ, начинают болеть недолеченные зубы или ЛОР-органы. Займитесь профилактикой и лечением заранее, чтобы к походу быть относительно здоровым.
Нужно ли делать страховку?
Страховка в стоимость тура не входит. Мы настоятельно рекомендуем оформить спортивный полис с покрытием альпинизма, вертолётной эвакуации и ПСР на высоте более 5000 м на дни пребывания на склоне Эльбруса.
Ближе к датам похода мы расскажем, где и как сделать полис, пришлём подробную инструкцию или оформим групповую страховку централизованно для всех желающих. Средняя цена полиса — 5 тыс. руб., точная цифра зависит от курса доллара на момент покупки.
Юридически мы не можем обязать вас делать такой полис. Однако учитывайте, что спасателям потребуется 6-8 часов, чтобы подняться на склон Эльбруса и эвакуировать вас. А вертолёт МЧС летает на небольшую высоту. Страховка позволяет вызвать частный легкомоторный вертолёт и быстро доставить пострадавшего медикам. В 2022 году вертолёт садился даже на вершину Эльбруса.
Важно: вертолёт — это не маршрутка, которая спустит вас вниз, если вы устали или вам надоело. Эвакуация — крайняя мера, и она применяется только в экстренных случаях, при прямой и явной угрозе жизни. Во многих ситуациях быстрее и легче вызвать снегоход или ратрак, чтобы спустить участника, которому стало нехорошо, но он в состоянии двигаться. В случае отсутствия страхового полиса расходы по эвакуации участник оплачивает самостоятельно.
Как подготовиться к восхождению?
Готовиться к походу нужно всем, независимо от опыта и физической активности. Даже если вы спортсмен и регулярно тренируетесь на равнине, в условиях высокогорья ваш организм поведёт себя иначе.
Подробно о подготовке мы рассказываем в рамках нашего обучающего курса.
Какой месяц выбрать для восхождения?
Для групповых восхождений лучшим сезоном является время с начала мая по конец сентября.
Универсального рецепта выбора дат, которые дают 100% гарантию хорошей погоды, нет. Метеоусловия в горах меняются несколько раз в день, и угадать, какая погода будет в конкретные даты, невозможно.
Выбирайте любую группу из представленных на сайте, и помните, что в любом месяце погода может быть как плохой, так и идеальной, независимо от его популярности и слухов в интернете.
Нужно ли носить тяжёлые рюкзаки в этом туре?
Все выходы по программе будут налегке, с маленькими (30-40 литров) рюкзаками. Однако вам нужно будет переносить личные и общественные вещи между следующими точками: аэропорт/вокзал — машина трансфера — отель — канатная дорога на Эльбрус (3 разных очереди) — жилые вагончики на склоне горы и в обратном порядке.
Важно знать
В стоимость включена одна попытка восхождения. Если группа не вышла на восхождение в главный день штурма из-за погодных условий или по иным причинам, то используется резервный день без дополнительной оплаты. Если группа вышла на штурм, но попытка оказалась неудачной из-за погодных условий, плохого самочувствия или по иным причинам, то попытку можно повторить на следующий день, оплатив дополнительные расходы (ночь проживания в высокогорном приюте и услуги гидов).
Все расходы не по программе, а также возможные форс-мажорные траты оплачиваются самостоятельно.
Мы не даём 100% гарантий успеха, потому что существуют факторы, на которые мы не в силах повлиять (погода, недостаток физ. подготовки, обострение хронического заболевания). Но мы прилагаем все усилия, чтобы максимальное количество участников достигли вершины. После каждого восхождения публикуем результаты, открыто и честно.
Горы — это источник повышенной опасности. Поэтому все распоряжения и инструкции гида являются обязательными для выполнения всеми участниками восхождения. Решение о выходе на штурм и о прекращении восхождения принимается гидом на своё усмотрение и не обсуждается с участниками. Гид вправе прекратить восхождение всей группы или отдельного участника, если считает это небезопасным.
Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.