Восхождение на Эльбрус с проживанием в отеле

Эльбрус — древний спящий вулкан с двумя конусообразными вершинами. Западная, высотой 5642 м, считается высшей точкой России и Европы. Восхождение на неё по южному склону — самый популярный маршрут на
Эльбрусе. Восточная вершина имеет высоту 5621 м, на неё поднимаются по северному или восточному склону. Со всех сторон выше 4000 м лежит зона вечных снегов. Федерация Альпинизма России присвоила маршруту категорию сложности 1Б снежно-ледовая.

На Эльбрус ежегодно приезжают тысячи туристов не только из России и стран СНГ, но и из Европы, Америки, стран Азии и даже Австралии.

Путешественники увидят дикую природу Кавказа во всём великолепии: шумные водопады, заснеженные пики, поля цветов, горные озёра.

В ночь восхождения можно наблюдать уникальный оптический феномен — тень от Эльбруса, которая буквально висит в воздухе и падает на склоны Главного Кавказского хребта.

Это будет сложное, но яркое и запоминающееся приключение! Скидка на первые места! Наличие мест со скидкой уточняйте при бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство и отдых

В первой половине дня гид встречает участников в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод.

Садимся в трансфер и едем в Приэльбрусье, в посёлок Терскол. Дорога займёт 3-4 часа. В пути не скучаем, знакомимся с товарищами по походу, разглядываем горы в окно или отсыпаемся после раннего прибытия.

В Терсколе заселяемся в отель и отправляемся ужинать.

После еды устроим «свечку»-знакомство, обсудим предстоящую программу и проверим экипировку.

Перед сном можно погулять по посёлку и полюбоваться ночным кавказским небом.

  • 10 км, высота 2200 м
  • едем 3 часа
  • ночевка в отеле
2 день

Водопад Девичьи косы и обсерватория

Первый акклиматизационный выход.

После сытного завтрака собираем радиальные рюкзаки и отправляемся знакомиться с горами. Сперва пойдём на ледниковый водопад Девичьи косы. По пути послушаем красивую легенду о происхождении названия.

У водопада отдыхаем, фотографируемся, наполняем питьевые бутылочки чистейшей горной водой. Самые смелые участники могут освежиться под ледяными струями и посмотреть тайный грот.

Затем продолжаем наш путь и поднимаемся к обсерватории Пик Терскол на высоту 3150 м. В хорошую погоду отсюда виден весь Главный Кавказский хребет и его выдающиеся вершины. Здесь плотно перекусываем, устраиваем групповую фотосессию, активно проводим время. Чем дольше мы будем находиться на высоте, тем лучше пройдёт акклиматизация.

К ужину спускаемся в отель, где нас ждёт вкусная еда, горячий душ и мягкая постель.

  • 15 км, перепад высот 2200 м — 3150 м
  • идем пешком 15 км
  • ночевка в отеле
3 день

Чегет и прокат снаряжения

Продолжаем акклиматизироваться на горе Чегет.

Поднимаемся налегке, любуемся видами на вершину Донгузорун и знаменитый ледник Семёрка. Поднимаемся до верхней станции канатной дороги, при хорошей погоде можем подняться немного выше. Здесь мы можем встретить горных козлов и кавказских серн, которые взбираются по склонам не хуже туристов!

На Чегете находится легендарное кафе Ай, куда в советское время любили приходить Визбор и Высоцкий. Ещё одно популярное место — пирожковая возле линии канатной дороги. Здесь можно подкрепиться сытными пирожками и ароматным травяным чаем.

После прогулки, отдыха и перекуса мы спускаемся в Терскол.

Вечером всей группой идём в прокат. Под руководством гида выбираем альпинистское снаряжение.

Перед сном соберём рюкзаки, завтра нас ждут снега Эльбруса.

  • 15 км, перепад высот 2200 м — 3500 м
  • идем пешком 15 км
  • ночевка в отеле
4 день

Подъём на склон Эльбруса и радиалка

Утром на трансфере едем в посёлок Поляна Азау. На канатной дороге поднимаемся на станцию Мир. Отсюда отправляемся вместе с вещами на кресельной канатной дороге до станции Бочки.

На конечной станции канатки забираем снаряжение и продукты, переносим их в приют Ред Фокс на высоте 3750 м. Ночёвки на такой высоте позволяют полноценно отдыхать по ночам. Это важно для восстановления после нагрузки и адаптации к условиям высокогорья.

Размещаемся в комфортных вагончиках с отоплением и электричеством в комнатах по 8 человек.

После обеда и небольшого отдыха поднимаемся налегке до приюта Мария на высоту 4100 м и спускаемся обратно в Ред Фокс.

  • 3 км, перепад высот 2100 м — 3500 м — 3750 м
  • едем 4 км
  • поднимаемся на канатной дороге
  • ночевка в приюте
5 день

Акклиматизация на скалах Пастухова

С утра плотно завтракаем, заправляем термосы горячим чаем и отправляемся акклиматизироваться.

Идём до верхней границы скал Пастухова 4700 м. Учимся медленно шагать, не забываем дышать и смотреть по сторонам на красоту вокруг.

Наверху устроим привал, перекусим и сделаем групповое фото на фоне Главного Кавказского хребта. Если погода и состояние участников позволят, можно пройтись ещё выше, до начала Косой Полки 5100 м. Это поможет быстрее привыкнуть к высоте.

Возвращаемся в приют, ужинаем и отдыхаем.

  • 6 км, перепад высот 3750 м — 4700 м — 3750 м
  • идем пешком 6 км
  • перепад высот 950 м
  • ночевка в приюте
6 день

Отдых и снежно-ледовые занятия

Сегодня будем активно восстанавливать силы и готовиться к штурму вершины.

Проверяем и готовим снаряжение, учимся пользоваться альпинистской экипировкой.

Днём проведём снежно-ледовые занятия, где отработаем приемы самозадержания в случае срыва и попрактикуемся ходить в кошках.

После обеда собираем штурмовые рюкзаки и ложимся спать рано. Завтра нас ждёт Западная вершина Эльбруса!

  • ночевка в приюте
7 день

Восхождение на вершину Эльбруса

Если погода подходит для восхождения, встаём около полуночи-часа ночи. Перед выходом на штурм будет час на завтрак и финальные сборы. Выходим пешком или (по желанию) едем на ратраке до высоты 5100 м. Здесь собираемся всей группой и продолжаем путь наверх пешком.

У начала Косой встречаем рассвет, фотографируем тень от Эльбруса, которая висит в воздухе. За нашими спинами лежит Главный Кавказский хребет. На привалах фотографируем его ледники и вершины — Ушбу, Донгуз, Чегет.

Через 9-11 часов после старта мы поднимаемся на Западную вершину Эльбруса высотой 5642 м. Умом не верится, но глаза подтверждают — вот наша заветная цель! Поздравляем друг друга, фотографируемся и начинаем обратный путь. Расслабляться рано: восхождение заканчивается тогда, когда все успешно спустились с вершины.

  • 12 км, перепад высот 3750 м — 5642 м — 3750 м
  • идем пешком 12 км
  • перепад высот 1892 м
  • восхождение на Эльбрус
  • ночевка в приюте
8 день

Запасной день для штурма вершины

Резервный день нужен для подстраховки, если в основной день штурма разыграется метель, и погода не позволит выйти на восхождение. Если резерв не нужен — утром собираем вещи и с открытием канатной дороги спускаемся в Азау. Знакомый трансфер довезёт нас в Терскол.

Заселяемся в отель, отдыхаем, чистим пёрышки и звоним домой сообщить радостную новость. Можно погулять в окрестностях Терскола, отправиться на рынок за сувенирами и заказать баню.

Вечером устроим праздничный ужин в кафе (оплачивается самостоятельно) с вручением памятных сертификатов об успешном восхождении.

  • ночевка в отеле
9 день

Отъезд в Минеральные Воды

Завтракаем, собираем вещи и прощаемся с горами, нас уже ждёт трансфер.

В Минеральные Воды прибываем около 13:00, тепло прощаемся с новыми друзьями и разъезжаемся по домам.

Поход закончен, но на Кавказе полно других красивых мест, которые ждут нас в следующий раз.

  • едем 3 часа
Проживание

Горный отель в Терсколе.

Первые 3 и последний день группа живёт в отеле в посёлке Терскол в номерах по 2-3-4 человека. В каждом номере есть горячий душ, туалет, розетки. Электричество и вай-фай доступны круглосуточно.

На первом этаже – столовая, где мы завтракаем, обедаем и ужинаем блюдами от повара. В отеле можно оставить на хранение вещи, не нужные при восхождении.

Гостиница находится в центре посёлка. Отсюда пешком можно дойти до магазинов, кафе, прокатов, банкоматов и аптеки.

Приют на горе Эльбрус.

На склоне живём в вагончиках «Ред Фокс» на высоте 3750м (не путать со спасательной хижиной RedFox на Седловине). Приют состоит из отапливаемых бытовок, изнутри обитых деревом.

В спальном вагончике — комнаты с 4 двухъярусными кроватями. В приюте есть матрасы и подушки. Необходим личный спальный мешок. Есть мобильная связь и возможность зарядить гаджеты. Отдельно располагается кухня, где повар готовит участникам еду.

Жидкой воды на горе нет, поэтому душ в приюте отсутствует. Всю воду для питья, готовки и умывания мы привозим снизу в бочках. Туалетные кабинки находятся неподалёку от жилых модулей (биотуалеты и деревянные туалеты дачного типа).

Варианты проживания

Гостевой дом

8 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту г. Минеральные Воды
  • Двух/трёхразовое питание и перекусы на маршруте, свежие овощи и фрукты каждый день готовит повар
  • Проживание в отеле/гестхаусе, 2-3-4 местное размещение, 4ночи
  • Проживание в приюте Red Fox на склоне Эльбруса, 4 ночи
  • Прокат группового снаряжения (палатки, рации, GPS, аптечка и т. д.)
  • Экологические взносы за пользование рекреационными ресурсами (заповедники, национальные парки)
  • Услуги инструкторов
  • Сопровождение горными спасателями и дополнительными гидами на восхождении
  • Один подъём и спуск на канатном подъемнике
  • Памятный сертификат и значок в случае успешного восхождения
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты
  • Ратрак на день восхождения (по желанию, 13000 руб. подъём, 7000 руб. спуск)
  • Прокат личного снаряжения (если необходимо)
  • Пермит (разрешение на восхождение, на данный момент не введен)
  • Фото-видеосъемка (по желанию)
  • Спортивная страховка (по желанию, 3000-5000 руб.)
  • Сувениры, кафе и т.д. (по желанию)
  • Праздничный ужин в кафе
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Правильное снаряжение значительно повышает шансы восхождения. Выбираясь в горы, вы должны быть готовыми ко всем четырём сезонам. Погода может меняться несколько раз в течение дня. Бывает так, что половина снаряжения пролежит в рюкзаке весь поход. Но если чего-то одного не хватит, то можно заплатить своим успехом и здоровьем.

В поход на Эльбрус для новичков не обязательно брать туристический рюкзак на 70-90 л. Вы можете привезти вещи в хозяйственной сумке или бауле, а ходить на входы со штурмовым рюкзаком (30-40 л).

Если у вас не хватает каких-то элементов экипировки, то не стоит переживать — можно взять практически всё в аренду на месте.

Снаряжение:

  • очки солнцезащитные (степень защиты не меньше 3);
  • мягкие кошки;
  • хоба (сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • ледоруб;
  • треккинговые палки;
  • страховочная система;
  • каска;
  • горнолыжная маска/очки;
  • усы самостраховки;
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта 0/+5 С);
  • рюкзак штурмовой (35-40 литров);
  • рюкзак или баул (100литров).

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • термобельё;
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • термоноски теплые;
  • шерстяные носки;
  • фонарики (гамаши, бахилы);
  • термофутболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • пуховка (теплая куртка);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • балаклава;
  • головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • ботинки для высотного альпинизма (двух- или трёхслойные);
  • треккинговые ботинки;
  • рукавицы-верхонки;
  • пуховик тонкий;
  • бафф;
  • штаны для треккинга;
  • штаны мембранные;
  • мембранная куртка;
  • синтетическая футболка;
  • пуховые штаны самосбросы.

Личные вещи:

  • паспорт;
  • страховка;
  • деньги;
  • термос;
  • набор посуды (КЛМН);
  • многоразовая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • медицинский полис.

Рекомендуем добавить:

  • шерстяные носки;
  • часы наручные;
  • фотоаппарат;
  • телефон;
  • гермомешок;
  • электрические сушилки для обуви.
Смогу ли я взойти на Эльбрус?

Мы никому не даём 100% гарантии и рекомендуем бежать от тех компаний, которые дают их!

Основные факторы, которые могут повлиять на успех восхождения: погода, ваша физическая и моральная подготовка, соответствующее или не соответствующее снаряжение. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы вы взошли, но от вас также многое зависит.
Если не получилось взойти с первого раза — можно попробовать ещё раз со следующей группой, которая стартует через несколько дней. За это время организм хорошо восстановится, а акклиматизация будут максимальной. Остаться на несколько дней дешевле и проще, чем снова приезжать на следующий год.

Чем мы будем питаться? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?

Всё питание входит в стоимость, используем только натуральные продукты, без «быстрых» каш и супов.

Приготовлением пищи занимается повар, поэтому вам не придётся дежурить по кухне.

Для вегетарианцев повар готовит отдельно на всём протяжении похода.

Будет ли мобильная связь, и когда можно зарядить телефон?

Мобильная связь и возможность зарядится будут каждый день.

На восхождение рекомендуем взять power-bank и хранить его в тепле (под пуховиком), чтобы не остаться без классных фотографий в самый нужный момент:)

В Приэльбрусье и на южном склоне Эльбруса лучше всего ловит МТС, на втором месте — Мегафон. Билайн ловит эпизодически, Теле 2 не ловит совсем.

Будет ли возможность помыться?

В отеле Терскола горячий душ есть в каждом номере, пользоваться им можно круглосуточно.

На склоне Эльбруса доступны только снег и ледяная вода, поэтому мы рекомендуем брать с собой влажную туалетную бумагу для гигиены.

После восхождения можно арендовать баню, чтобы погреться и отметить конец похода!

У меня нет альпинистского или туристического снаряжения, что мне делать?

Практически всё снаряжение по списку можно арендовать на месте перед днём подъёма на склон Эльбруса.

В прокат не сдаются нательные вещи (нижнее и термобельё, носки, флисовые перчатки и балаклавы) — их нужно обязательно иметь свои.

Особенно рекомендуем брать в аренду альп. экипировку, т. к. если вы решите всю её покупать с нуля, стоимость комплекта оборудования значительно превысит стоимость самой поездки:)

Средний чек на прокат набора для восхождения (альп. ботинки, кошки, обвязка, «усы», карабины, варежки, пуховик, ледоруб, очки/маска) составляет 25-35 тыс. руб. Если одеваться в прокате «с нуля», то есть буквально прийти туда в шортах и шлёпках, будьте готовы оставить от 40 тыс. руб.

Подробнее про ассортимент и цены можно посмотреть на сайте проката.

Я иду на восхождение в первый раз. Подходит ли мне данный маршрут?

Да! Этот маршрут подходит как начинающим, так и опытным альпинистам. Специальные технические навыки, высотный или скалолазный опыт не нужны.

Всем необходимым приёмам и хитростям (как ходить в кошках, как пользоваться ледорубом, как передвигаться по верёвочным перилам) гиды научат вас во время снежно-ледовых тренировок прямо в походе.

Комфортные бытовые условия помогут сберечь силы для штурма вершины. Однако не ждите, что будет легко — высоту, непогоду и горную болезнь никто не отменял.

Есть ли ограничения по возрасту?

Несовершеннолетних участников мы берём только в сопровождении взрослого (родителя или другого по доверенности от родителей). Как себя будет чувствовать ребёнок/подросток, зависит от походного и горного опыта, а также его личной мотивации:) Из-за особенностей физиологии дети хуже переносят горную болезнь, поэтому мы не рекомендуем участвовать до 16 лет. Если ваш ребёнок серьёзно занимается спортом и очень хочет пойти на восхождение, пишите — обсудим в индивидуальном порядке.

Важно: во время всего похода взрослый и несовершеннолетний участники идут вместе. Если кому-то одному из них становится плохо на акклиматизации или восхождении, то прекращают движение оба!

Верхней границы по возрасту мы не ставим, если нет серьёзных проблем со здоровьем в стадии обострения, и ваша физическая форма позволяет такую активность. В 2019 году 26 июля один из наших участников отпраздновал 80-летие на вершине!

Какие будут дополнительные расходы?
  • Вам необходимо самостоятельно купить билеты из города проживания до/из Минеральных Вод.
  • Около 5 тыс. руб. нужно заложить на спортивную страховку, которая покрывает лечение и эвакуацию вертолётом, если вы заболеете/травмируетесь во время похода.
  • От 10 до 25 тыс. руб. будет стоить аренда экипировке в прокате, если она вам нужна (см. вопрос выше).
  • Ратрак (по желанию) оплачивается отдельно и стоит 13000 руб. за подъём, 7000 руб. за спуск, цена указана за 1 человека.
  • Также советуем вам отложить немного денег на сувениры, послепоходную баню и праздничный ужин (от 1 тыс. руб. и до бесконечности).
  • Везти деньги лучше наличными, т. к. в посёлке есть только банкомат Сбербанка, и он часто не работает. На склоне Эльбруса банкоматов нет.
Есть ли противопоказания к восхождению?

Список противопоказаний к участию в горном походе большой, но если полностью его учитывать, мало кто смог бы пойти.

Если у вас есть какие-то хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистой системы, то мы рекомендуем проконсультироваться с врачом, желательно спортивным. Можно пройти диспансеризацию в спортивном диспансере.

Обязательно проинформируйте об этом нас и предупредите инструктора, если вы принимаете какие-то лекарства! У нас есть много примеров, как люди с серьёзными заболеваниями (в т. ч., и с онкологией) успешно восходили. Главное предупредите нас о вашем состоянии, мы сделаем всё, что от нас зависит.

В горах часто обостряются проблемы с ЖКТ, начинают болеть недолеченные зубы или ЛОР-органы. Займитесь профилактикой и лечением заранее, чтобы к походу быть относительно здоровым.

Нужно ли делать страховку?

Страховка в стоимость тура не входит. Мы настоятельно рекомендуем оформить спортивный полис с покрытием альпинизма, вертолётной эвакуации и ПСР на высоте более 5000 м на дни пребывания на склоне Эльбруса.

Ближе к датам похода мы расскажем, где и как сделать полис, пришлём подробную инструкцию или оформим групповую страховку централизованно для всех желающих. Средняя цена полиса — 5 тыс. руб., точная цифра зависит от курса доллара на момент покупки.

Юридически мы не можем обязать вас делать такой полис. Однако учитывайте, что спасателям потребуется 6-8 часов, чтобы подняться на склон Эльбруса и эвакуировать вас. А вертолёт МЧС летает на небольшую высоту. Страховка позволяет вызвать частный легкомоторный вертолёт и быстро доставить пострадавшего медикам. В 2022 году вертолёт садился даже на вершину Эльбруса.

Важно: вертолёт — это не маршрутка, которая спустит вас вниз, если вы устали или вам надоело. Эвакуация — крайняя мера, и она применяется только в экстренных случаях, при прямой и явной угрозе жизни. Во многих ситуациях быстрее и легче вызвать снегоход или ратрак, чтобы спустить участника, которому стало нехорошо, но он в состоянии двигаться. В случае отсутствия страхового полиса расходы по эвакуации участник оплачивает самостоятельно.

Как подготовиться к восхождению?

Готовиться к походу нужно всем, независимо от опыта и физической активности. Даже если вы спортсмен и регулярно тренируетесь на равнине, в условиях высокогорья ваш организм поведёт себя иначе.

Подробно о подготовке мы рассказываем в рамках нашего обучающего курса.

Какой месяц выбрать для восхождения?

Для групповых восхождений лучшим сезоном является время с начала мая по конец сентября.

Универсального рецепта выбора дат, которые дают 100% гарантию хорошей погоды, нет. Метеоусловия в горах меняются несколько раз в день, и угадать, какая погода будет в конкретные даты, невозможно.

Выбирайте любую группу из представленных на сайте, и помните, что в любом месяце погода может быть как плохой, так и идеальной, независимо от его популярности и слухов в интернете.

Нужно ли носить тяжёлые рюкзаки в этом туре?

Все выходы по программе будут налегке, с маленькими (30-40 литров) рюкзаками. Однако вам нужно будет переносить личные и общественные вещи между следующими точками: аэропорт/вокзал — машина трансфера — отель — канатная дорога на Эльбрус (3 разных очереди) — жилые вагончики на склоне горы и в обратном порядке.

Важно знать

В стоимость включена одна попытка восхождения. Если группа не вышла на восхождение в главный день штурма из-за погодных условий или по иным причинам, то используется резервный день без дополнительной оплаты. Если группа вышла на штурм, но попытка оказалась неудачной из-за погодных условий, плохого самочувствия или по иным причинам, то попытку можно повторить на следующий день, оплатив дополнительные расходы (ночь проживания в высокогорном приюте и услуги гидов).

Все расходы не по программе, а также возможные форс-мажорные траты оплачиваются самостоятельно.

Мы не даём 100% гарантий успеха, потому что существуют факторы, на которые мы не в силах повлиять (погода, недостаток физ. подготовки, обострение хронического заболевания). Но мы прилагаем все усилия, чтобы максимальное количество участников достигли вершины. После каждого восхождения публикуем результаты, открыто и честно.

Горы — это источник повышенной опасности. Поэтому все распоряжения и инструкции гида являются обязательными для выполнения всеми участниками восхождения. Решение о выходе на штурм и о прекращении восхождения принимается гидом на своё усмотрение и не обсуждается с участниками. Гид вправе прекратить восхождение всей группы или отдельного участника, если считает это небезопасным.

Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Минеральных Вод

