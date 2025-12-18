В первой половине дня гид встречает участников в аэропорту и на ж/д вокзале Минеральных Вод.

Садимся в трансфер и едем в Приэльбрусье, в посёлок Терскол. Дорога займёт 3-4 часа. В пути не скучаем, знакомимся с товарищами по походу, разглядываем горы в окно или отсыпаемся после раннего прибытия.

В Терсколе заселяемся в отель и отправляемся ужинать.

После еды устроим «свечку»-знакомство, обсудим предстоящую программу и проверим экипировку.

Перед сном можно погулять по посёлку и полюбоваться ночным кавказским небом.