Армейский тур

Экскурсия по местам боевых действий с посещением военной выставки

Экскурсия по местам боевых действий с посещением военной выставки, катанием на армейской технике, стрельбе по мишеням, обедом в полевой кухне и элементами игры-квеста.
Армейский тур

Что вас ожидает 🤩

  • Трассовую экскурсию по местам боевых действий с работой экскурсовода
  • Посещение военно-исторического музея
  • Торжественный митинг и возложение цветов к памятнику героям ВОВ
  • Посещение Военно-патриотического танкового полигона:
  • Полевая выставка танкового вооружения, военной техники и оружия
  • Военно-патриотическая игра-квест
  • Армейский комплекс для девушек
  • Армейский комплекс для юношей
  • Катание на бронетехнике
  • Разборка и сборка АКМ
  • Мастер-класс по сборке армейской палатки
  • Стрельба по мишеням
  • Прохождение полосы препятствий
  • Боевые навыки
  • Оказание первой медицинской помощи
  • Полевая кухня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждёт:

  • Полевая выставка танкового вооружения, военной техники и оружия.
  • Военно-патриотическая игра-квест.
  • Армейский комплекс для девушек.
  • Армейский комплекс для юношей.
  • Разборка и сборка АКМ.
  • Мастер-класс по сборке армейской палатки.
  • Стрельба по мишеням.
  • Прохождение полосы препятствий.
  • Боевые навыки.
  • Оказание первой медицинской помощи.
  • Полевая кухня.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трассовую экскурсию по местам боевых действий с работой экскурсовода
  • Посещение военно-исторического музея
  • Торжественный митинг и возложение цветов к памятнику героям ВОВ
  • Посещение Военно-патриотического танкового полигона:
  • Полевая выставка танкового вооружения, военной техники и оружия
  • Военно-патриотическая игра-квест
  • Армейский комплекс для девушек
  • Армейский комплекс для юношей
  • Катание на бронетехнике
  • Разборка и сборка АКМ
  • Мастер-класс по сборке армейской палатки
  • Стрельба по мишеням
  • Прохождение полосы препятствий
  • Боевые навыки
  • Оказание первой медицинской помощи
  • Полевая кухня
Место начала и завершения?
метро Щелковская
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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