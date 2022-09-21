Полевая выставка танкового вооружения, военной техники и оружия
Военно-патриотическая игра-квест
Армейский комплекс для девушек
Армейский комплекс для юношей
Катание на бронетехнике
Разборка и сборка АКМ
Мастер-класс по сборке армейской палатки
Стрельба по мишеням
Прохождение полосы препятствий
Боевые навыки
Оказание первой медицинской помощи
Полевая кухня
Место начала и завершения?
метро Щелковская
Когда и сколько длится?
Когда: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.