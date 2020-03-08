70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В принципе, идея хорошая. Но экскурсия своих денег не стоит.

Что понравилось: узнали новые места аутентичной кухни. Еда интересная, на любителя, что-то было очень вкусно, что-то так себе. Ирина рассказывала про местные обычаи, традиции употребления и приготовления еды других стран. Было весело, ходили дружкой компанией, посмеялись, познакомились с хозяином эфиопского кафе.

Ложка дегтя: экскурсия была в пятницу вечером, ни в одном кафе не был забронирован для нас стол, поэтому в первое место мы просто не попали. По-моему, это эпик фейл гида. За это в первую очередь снижаю оценку. Потом, почитав отзывы на это кафе, было еще больше обидно, так как оно, судя по всему, самое классное из всех. Второй момент: Ирина сообщила, что от метро идти 15 минут, на самом деле студгородок РУДН и первое кафе, где мы встречались находится в получасе ходьбы от метро Беляево. Рассчитывайте свое время. Третьий момент - два из трех нами посещенных кафе сложно назвать "кафе", это скорее "забегаловки", страшненькие на вид изнутри и снаружи. Если бы не экскурсия, я бы не зашла или зашла и вышла сразу. Просто будьте к этому готовы. Это гастротур не по ресторанам. И если вас не смущает грязная скатерть, отсутствие салфеток, жуткий санузел и прочий подобный антураж - можно идти. Мой муж просто отказался что-либо пробовать в индийском кафе. Кстати, справедливости ради, было вкусно. Но если у вас праздник, то гости могут быть шокированы такими местами.

Ну и последнее: дорого. Откровенно дорогая, не стоящая своих денег экскурсия. Тысячи 2, максимум 3 - было бы не жалко отдать, если бы мы попали во все 4 запланированных места. Но 5850 за то, что мы получили в итоге - не лезет ни в какие ворота, дорогие Трипстер и Ирина!

Кстати, когда Ирина (гид) уехала, мы остались в студгородке и зашли еще в одно место сами - оно понравилось нам больше тех, которые показал нам гид.