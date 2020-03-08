70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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О лучших местах, меню и блюдах, которые непременно стоит попробовать

Irina
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Irina – ваш гид
Вы познакомитесь с кулинарными традициями множества стран от Китая до Эфиопии и откроете для себя самобытный уголок Москвы - край яркого, шумного студенчества и настоящий мир в миниатюре (здесь учатся представители 146 стран!!!).
5290 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии70 отзывов
4.75
Гастрономический тур по студгородку РУДН
Гастрономический тур по студгородку РУДН

Что вас ожидает

Московский чайнатаун
Территория студгородка РУДН – совершенно особый уголок Москвы, это не просто комплекс общежитий, а самый настоящий московский чайнатаун, какие есть в любых мегаполисах, например в Лондоне или Нью-Йорке. Здесь царит особая атмосфера, за которой стоит ехать не только с другого конца города, но даже в том случае, если вы в Москве проездом. Вселенная РУДН, которая воплотилась в специфике студгородка, включает представителией 450 национальностей и народностей из более чем 146 стран мира. Эта потрясающая концентрация разнообразной культуры, безусловно, отразилась на местных кафе и ресторанах, в которых можно попробовать блюда самых разных стран мира.

Знакомство с местными кафе

  • Индийский колорит в кафе “Деви”
  • Красивые интерьеры и правильные кальяны в “Бейруте”
  • Эфиопская и западноафриканская кухня в “Авеню”
  • Перуанские кулинарные традиции в “Дионисе”
  • Секрет итальянских блюд в “Пикассо”
  • В “Галилео” научитесь читать символику ливанской посуды
  • Проникнетесь учением Конфуция о еде в “Чайна” и поймёте, наконец, почему же в азиатских странах едят палочками.

Закончим наше путешествие в магазинчике «Индийских специй», в который приезжают со всей Москвы не только за индийскими приправами, но и за самым свежим имбирем и качественным китайским чаем. Во время экскурсии вы узнаете интересные факты об истории РУДН, услышите забавные случаи из жизни студентов, а еще я вам обязательно расскажу о визите Путина и Медведева к нам и покажу изнанку общажной жизни.

Гастрономический тур по студгородку РУДН
Гастрономический тур по студгородку РУДН
Гастрономический тур по студгородку РУДН
Гастрономический тур по студгородку РУДН
Гастрономический тур по студгородку РУДН

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Irina
Irina
Добрый день! Я аккредитованный экскурсовод по Москве и Московской области. По своему основному образованию - филолог-переводчик, преподаватель РКИ, английского и испанского языков. Мне всегда нравилось делиться своими знаниями и впечатлениями от мест, в которых я лично бывала и которые люблю. Особенно, если об этих местах не написано ни в одном путеводителе.
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70 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 марта 2020
23 февраля дарили с подругой мужьям гастрономический тур). Немного сомневались, но все прошло достаточно хорошо). Большую благодарность выражаем Ирине-экскурсоводу (за идею, за интересный рассказ, за понимание)), за заготовленные заранее чупики для детей, которые в определенный момент оказались весьма кстати)). Для будущих экскурсантов отмечу, что у нас время немного затянулось, тк в одном из заведений очень долго не могли принять заказ, но Ирина сказала, что это исключительный случай, в последний пункт назначения попали с задержкой. Были с детьми 2-5 лет, им экзотическая кухня была не по вкусу, и в целом не оч интересно; поэтому детей только взрослых берите или вообще не берите). Еда вкусная, хорошая, но надо понимать, что это все же кафе, не рестораны. Всем взрослым все понравилось! Спасибо Ирине и Трипстеру!
6 февраля 2020
02.02.2020 Путешествовали с Ириной в гастрономическом мире городка РУДН.
Познакомились с кухней Ливана,Эфиопии,Индии и Перу.
Это был формат 2 в 1:День Рождения +экскурсия.Ирина очень интересно провела экскурсию для подростков 14-16 лет.Ребятам в ходе экскурсии
пришлось с помощью Ирины освежить и проверить свои знания в истори ,географии культуре этих стран.. Очень рады были и мамы принять участие в этом процессе..Ирина очень правильно расставила акценты на дегустации:где и что лучше поробовать.3 часа этого мероприятия прошли незаметно.
Я рекомендую этот прект своим знакомым.Моя оценка 5 из 5!!!
Ps:получили от Ирины и фотоотчёт.Отдельное спасибо.
2 декабря 2019
Отличная экскурсия для заядлых путешественников и ищущих нового гастрономического опыта за пределами унылого ТТК. Полмира с доставкой на дом ;)
20 ноября 2019
В принципе, идея хорошая. Но экскурсия своих денег не стоит.
Что понравилось: узнали новые места аутентичной кухни. Еда интересная, на любителя, что-то было очень вкусно, что-то так себе. Ирина рассказывала про местные обычаи, традиции употребления и приготовления еды других стран. Было весело, ходили дружкой компанией, посмеялись, познакомились с хозяином эфиопского кафе.
Ложка дегтя: экскурсия была в пятницу вечером, ни в одном кафе не был забронирован для нас стол, поэтому в первое место мы просто не попали. По-моему, это эпик фейл гида. За это в первую очередь снижаю оценку. Потом, почитав отзывы на это кафе, было еще больше обидно, так как оно, судя по всему, самое классное из всех. Второй момент: Ирина сообщила, что от метро идти 15 минут, на самом деле студгородок РУДН и первое кафе, где мы встречались находится в получасе ходьбы от метро Беляево. Рассчитывайте свое время. Третьий момент - два из трех нами посещенных кафе сложно назвать "кафе", это скорее "забегаловки", страшненькие на вид изнутри и снаружи. Если бы не экскурсия, я бы не зашла или зашла и вышла сразу. Просто будьте к этому готовы. Это гастротур не по ресторанам. И если вас не смущает грязная скатерть, отсутствие салфеток, жуткий санузел и прочий подобный антураж - можно идти. Мой муж просто отказался что-либо пробовать в индийском кафе. Кстати, справедливости ради, было вкусно. Но если у вас праздник, то гости могут быть шокированы такими местами.
Ну и последнее: дорого. Откровенно дорогая, не стоящая своих денег экскурсия. Тысячи 2, максимум 3 - было бы не жалко отдать, если бы мы попали во все 4 запланированных места. Но 5850 за то, что мы получили в итоге - не лезет ни в какие ворота, дорогие Трипстер и Ирина!
Кстати, когда Ирина (гид) уехала, мы остались в студгородке и зашли еще в одно место сами - оно понравилось нам больше тех, которые показал нам гид.
19 ноября 2019
Экскурссия очень понравилась, необычная . Главное нужно идти голодным на неё.
18 ноября 2019
Дарила экскурсию маме на день рождения, которая в этом же институте когда-то давно училась, а сейчас преподает.
Перед началом экскурсии успели дойти до корпусов общежития, в которых они жили с папой. Родители повспоминали как всё выглядело тогда и как застроен студ.городок сейчас, как тогда всё было окружено лесом, а сейчас корпуса-корпуса и 28 000 студентов!
От самого гастротура мы были в полном восторге. Начиная от продуманного маршрута по заведениям, выбора блюд, обстановки, заканчивая рассказом. Из еды что-то очень понравилось и уже хочется вернуться, что-то понравилось не очень, а другие наоборот будут в восторге именно от этой кухни. Могу сказать одно - разнообразие вкусовых ощущение гарантировано.
Очень необычная экскурсия, если хочется кого-то удивить, вам на неё )))
22 октября 2019
Экскурсия очень понравилась и мне и моим гостям, это был мой день рождения. Теперь знаем, где можно пробовать кухни народов мира, курить вкусный кальян. Ирине спасибо за чудесный вечер, за ее тактичность, интеллигентность и интересный рассказ! Всем рекомендую!! Только вот возможно немного изменить предлагаемые блюда, речь про Индию, , все таки десерты в индийском кафе вторые точно можно было бы или вообще пропустить (они не вкусные, не интересные) и попробовать там какие то карри или что то ещё. А десерты взять в последнем. Но это мелочи) все было отлично
5 августа 2019
Очень понравилась экскурсия "Гастрономический тур по студгородку РУДН". Большое спасибо экскурсоводу Ирине! Узнали много нового, попробовали необычные блюда и напитки, специи. Было ощущение полного погружения в кухню Ливана, Индии, Эфиопии. В нашем случае экскурсия была подарком-сюрпризом на день рождении подруги, и сюрприз удался на 100%! Одно из самых интересных и запоминающихся дней рождения. Большое спасибо Ирине!!!!
19 марта 2019
Ирина предлагает замечательное времяпровождение: приятная прогулка по студенческому городку РУДН с человеком, разбирающимся в особенностях различных кухонь мира. Посетили 4 колоритных кафе. За это время узнали много нового. Особенно понравилась эфиопская остренькая кухня )) Посетили магазин специй. Ирина советует, что лучше приобрести. Цены приемлемые. Если бы не Ирина, то мы бы вряд ли решились прийти в студенческий городок сами. А с ней - получилось замечательно! Мы очень довольны. Рекомендуем!
3 февраля 2019
Интересная экскурсия, вкусные кухни. Особенно понравилась перуанская кухня: суп Чупе и Севиче. Очень советую потом остаться в ресторане и заказать эти блюда. В эфиопской кухне советую попробовать бананы-фри с кофе.
Ещё 60 отзывов

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