По популярности

Групповая 1 час 28 отзывов Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00 1 350 ₽ за человека

Билеты 1 час 42 отзыва Спуск в бункер времён Холодной войны Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище Начало: Недалеко от метро Таганская Расписание: в будние дни в 16:00 1 000 ₽ за билет

🚌 На автобусе Групповая 8 часов 43 отзыва Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти» Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны Начало: В районе м. Парк Победы 2 740 ₽ за человека

Групповая 2 часа 24 отзыва Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея Начало: На проходной ФОП «Измайлово» Расписание: в субботу в 16:00 1 350 ₽ за человека

Групповая 1 час 10 минут 11 секунд 931 отзыв Гриф снят: бункер Сталина на Таганке Начало: 5-й Котельнический пер., 11 Расписание: Ежедневно по расписанию от 900 ₽ за человека

🚶 Пешая 🚌 На автобусе Групповая 8 часов 580 отзывов Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти» Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1 Расписание: Суббота 11:30 утра 2 750 ₽ за человека

Групповая 1 час 10 минут 11 секунд 111 отзывов Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11 Расписание: Ежедневно от 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 123 отзыва Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея Расписание: Согласно расписанию в календаре от 2 590 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа 120 отзывов Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам) Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией от 1 250 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 3 отзыва Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией) Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам) Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации от 2 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Билеты 3.5 часа 4 отзыва Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар Начало: На станции метро «Партизанская» Расписание: в субботу в 14:30 1 850 ₽ за билет

🚶 Пешая Билеты 2.5 часа 2 отзыва Популярное предложение Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены) Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие Начало: У станции метро «Площадь революции» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30 3 100 ₽ за билет

Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил Начало: Адрес клиента по запросу 50 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Билеты 4.5 часа 9 отзывов Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России Начало: На станции метро «Площадь революции» Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00 4 200 ₽ за билет

🚶 Пешая 🐴 Конные прогулки Индивидуальная 4 часа 6 отзывов Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский... от 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа 6 отзывов Квест по Поклонной горе «Память о победах» Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых Начало: М. Парк Победы 7 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 9 отзывов Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны Начало: У входа в Музей Победы 8 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Война 1812 года: жизнь простого солдата Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле Начало: Перед зданием касс Бородинского музея 13 340 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты Познакомиться с памятниками садово-паркового искусства, историей Кремля и сходить в музей Начало: У метро Александровский сад 24 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 5 отзывов Парк Победы: экскурсия для школьников Изучить символику мемориала, послушать военные песни, узнать о подвигах героев и почтить их память Начало: У метро Парк Победы 8 400 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа 4 отзыва Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели» Узнать о жизни «московского Сен-Жермена» в свете войн и революций Начало: в районе СТ.М. «Кропоткинская» 1 000 ₽ за человека

🚶 Пешая 25% скидка Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Поклонная гора: отблески войны 1812 года Осветить несколько эпох в истории Москвы: от вторжения Наполеона до наших дней 1200 900 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 6 часов 1 отзыв Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы Осмотреть уникальный собор и открыть историю военных лет Начало: СТ.М. «Парк Победы» 3 300 ₽ за человека

Билеты 15 часов 3 отзыва Ржев - Мемориал советскому солдату Расписание: Суббота в 07:30 3 790 ₽ за билет

🚶 Пешая Групповая 3 часа 1 отзыв Московский Кремль и Оружейная палата Расписание: Понедельник, среда, пятница в 13:30 4 300 ₽ за человека

Индивидуальная 2 часа 3 отзыва Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы Узнать больше о важной вехе в истории нашей страны в интерактивном пространстве Начало: У выхода из метро «Парк Победы» 6 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе Групповая 10 часов Армейский тур Начало: Метро Щелковская Расписание: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы На 2 часа стать агентом разведки и раскрыть военную тайну Начало: метро Парк Победы 8 000 ₽ за всё до 10 чел.

Групповая 1 час 6 минут Бункер-42 Расписание: Ежедневно в 13:00, 18:00 1 350 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 4 часа По парку Победы: групповая экскурсия Осмотреть военную технику и посетить Центральный музей Великой Отечественной войны Начало: На станции метро «Парк Победы» Расписание: в четверг в 10:00 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Как спрятать сердце Москвы Узнать, как маскировали Кремль во время Великой отечественной войны (в мини-группе) Начало: на Красной площади 1 500 ₽ за человека