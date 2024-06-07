1 чел.
По популярности
Групповая
1 час
Противостояние. Экскурсия в бункер с посещением кабинета Сталина
Оказаться в подземном стратегическом объекте и вспомнить уроки истории о Холодной войне
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 13:00 и 18:00
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
1 350₽ за человека
Билеты
1 час
Спуск в бункер времён Холодной войны
Узнать, каким был мир на пороге ядерной катастрофы, в стратегическом убежище
Начало: Недалеко от метро Таганская
Расписание: в будние дни в 16:00
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
1 000₽ за билет
Групповая
8 часов
Храм Вооруженных сил и музей «Дорога памяти»
Оценить один из самых необычных храмов страны и погрузиться во времена Великой Отечественной войны
Начало: В районе м. Парк Победы
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
2 740₽ за человека
Групповая
2 часа
Бункер Сталина в Измайлово: групповая экскурсия
Проникните в секретный бункер Сталина в Измайлово и узнайте о событиях битвы за Москву. Экскурсия по подземным объектам с гидом музея
Начало: На проходной ФОП «Измайлово»
Расписание: в субботу в 16:00
Завтра в 16:00
12 июня в 16:00
1 350₽ за человека
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Гриф снят: бункер Сталина на Таганке
Начало: 5-й Котельнический пер., 11
Расписание: Ежедневно по расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 10:00
от 900₽ за человека
Групповая
8 часов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750₽ за человека
Групповая
1 час 10 минут 11 секунд
Противостояние: начало холодной войны и ядерное оружие
Начало: Г. Москва, 5-й Котельнический переулок, д. 11
Расписание: Ежедневно
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
от 1 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:45
12 июля в 09:45
от 2 590₽ за человека
Групповая
4 часа
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Бункер Сталина и секреты, которые он хранит (с винной дегустацией)
Начало: На станции «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: по графику, в остальные субботы - экскурсия БЕЗ дегустации
12 июня в 14:30
29 июня в 14:30
от 2 000₽ за человека
Билеты
3.5 часа
Секреты бункера Сталина: групповая экскурсия
Проникнуть внутрь старинного военного бункера, услышать его историю и осмотреть танковый ангар
Начало: На станции метро «Партизанская»
Расписание: в субботу в 14:30
12 июня в 14:30
15 июня в 14:30
1 850₽ за билет
Билеты
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия в Оружейную палату (билеты включены)
Посетить Кремлёвскую сокровищницу и увидеть царские наряды, кареты и оружие
Начало: У станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 09:30
15 июня в 09:30
17 июня в 09:30
3 100₽ за билет
Индивидуальная
8 часов
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 5 чел.
Билеты
4.5 часа
Сокровища Кремля и Оружейной палаты + экскурсия по Александровскому саду
Прогуляться вдоль главной крепости страны, зайти в музей-сокровищницу и погрузиться в историю России
Начало: На станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 13:00
10 июня в 13:00
15 июня в 13:00
4 200₽ за билет
Индивидуальная
4 часа
Танки, кони, звери: обзорная экскурсия по конному клубу и чаепитие
Познакомиться с конным спортом, военной историей и обитателями зоопарка
Начало: В деревне Падиково (Московская область, Истринский...
11 июня в 11:00
12 июня в 11:00
от 3 000₽ за человека
Квест
2 часа
Квест по Поклонной горе «Память о победах»
Страницы военной истории России в интерактивной экскурсии для детей и взрослых
Начало: М. Парк Победы
10 июня в 12:00
11 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
2 часа
Детям о войне: экскурсия-квест в Музее Победы
Рассмотреть диорамы битв, выполнить интересные задания и услышать о героях Отечественной войны
Начало: У входа в Музей Победы
11 июня в 12:00
12 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Война 1812 года: жизнь простого солдата
Увидеть солдатскую амуницию и ощутить атмосферу живой истории на Бородинском поле
Начало: Перед зданием касс Бородинского музея
9 июня в 09:00
10 июня в 09:00
13 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сокровищница России: экскурсия с посещением Оружейной палаты
Познакомиться с памятниками садово-паркового искусства, историей Кремля и сходить в музей
Начало: У метро Александровский сад
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Парк Победы: экскурсия для школьников
Изучить символику мемориала, послушать военные песни, узнать о подвигах героев и почтить их память
Начало: У метро Парк Победы
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 400₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Групповая экскурсия «Пречистенка в военной шинели»
Узнать о жизни «московского Сен-Жермена» в свете войн и революций
Начало: в районе СТ.М. «Кропоткинская»
10 июня в 11:15
1 000₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Поклонная гора: отблески войны 1812 года
Осветить несколько эпох в истории Москвы: от вторжения Наполеона до наших дней
12 июня в 08:00
14 июня в 18:30
1200900₽ за человека
Групповая
6 часов
Автобусная экскурсия в Главный храм Вооружённых сил из Москвы
Осмотреть уникальный собор и открыть историю военных лет
Начало: СТ.М. «Парк Победы»
7 сен в 11:00
14 сен в 11:00
3 300₽ за человека
Билеты
15 часов
Расписание: Суббота в 07:30
3 790₽ за билет
Групповая
3 часа
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 13:30
4 300₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Испытания Великой Отечественной войны. Экскурсия в Музей Победы
Узнать больше о важной вехе в истории нашей страны в интерактивном пространстве
Начало: У выхода из метро «Парк Победы»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
10 часов
Армейский тур
Начало: Метро Щелковская
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Квест
2 часа
Шифровка разведчика. Детский квест по парку Победы
На 2 часа стать агентом разведки и раскрыть военную тайну
Начало: метро Парк Победы
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час 6 минут
Расписание: Ежедневно в 13:00, 18:00
1 350₽ за человека
Групповая
4 часа
По парку Победы: групповая экскурсия
Осмотреть военную технику и посетить Центральный музей Великой Отечественной войны
Начало: На станции метро «Парк Победы»
Расписание: в четверг в 10:00
13 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 600₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Как спрятать сердце Москвы
Узнать, как маскировали Кремль во время Великой отечественной войны (в мини-группе)
Начало: на Красной площади
9 июня в 11:00
10 июня в 19:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Оружейная палата Московского Кремля
Познакомиться с главной сокровищницей русских князей, царей и императоров
Начало: У Кремля
9 июня в 14:00
10 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда7 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Замечательная организация и, к удивлению, неожиданно для себя открыли очень достойный ресторан внутри столь серьезного объекта.
- ННаталья6 июня 2024Несмотря на такой холод, прогулка 9 мая по парку Победы прошла замечательно! Маргарита спасибо большое за экскурсию 🌹!
- ССветлана4 июня 2024Экскурсия прошла отлично, много интересных моментов из истории СССР, впечатляющие интерактивные моменты. Благодарю!
- ЮЮлия3 июня 2024Обязательно к посещению!
- ННаталья2 июня 2024все отлично организовано было, спасибо
- ссергей2 июня 2024Очень ь хорошая экскурсия!
- ААндрей31 мая 2024Всё просто отлично
- ЕЕлена31 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия! Рекомендую!
- ИИрина28 мая 2024Экскурсия понравилась. Очень скудный обед. Одна гречневая каша без мяса на второе. Ниже стандартного обеда
- ВВячеслав27 мая 2024Всё понравилось! Экскурсовод рассказывал невероятно увлекательно! Особенно понравились интерактивные моменты с запуском ракеты и тревога!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Военные»
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