Развлечения для детей – экскурсии в Москве

Найдено 16 экскурсий в категории «Развлечения для детей» в Москве, цены от 900 ₽, скидки до 1%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
Билеты
2 часа
36 отзывов
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490 за билет
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
13 отзывов
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800 за человека
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
340 отзывов
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
Расписание: см. в календаре
17 июня в 13:00
18 июня в 13:00
900 за человека
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
🚶 Пешая
Билеты
5 часов
6 отзывов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250 за билет
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
120 отзывов
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250 за человека
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
Начало: По адресу школы
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
56 000 за всё до 45 чел.
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1 час 9 минут
5 отзывов
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Китайгородские сказки - интерактивный квест
🚶 Пешая
Квест
2 часа
2 отзыва
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900 за всё до 6 чел.
Переделкино детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима
🚶 Пешая
скидка
1%
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима
Начало: Москва
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
33333 300 за всё до 7 чел.
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Начало: Большая Грузинская улица, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 20:00. Билет действует весь день, в любое время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 890 за человека
КосмосТур
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
КосмосТур
Начало: Метро ВДНХ
Расписание: Суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за человека
Армейский тур
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Армейский тур
Начало: Метро Щелковская
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за человека
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
Начало: Метро Баррикадная
Расписание: Cуббота, воскресенье в 10.00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500 за человека
День рождения в Московском планетарии: «Праздник космического масштаба»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
День рождения в Московском планетарии: «Праздник космического масштаба»
Начало: Красная площадь
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
27 900 за всё до 15 чел.
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    29 мая 2024
    Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
    Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!
  • Л
    Людмила
    22 мая 2024
    Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
    Экскурсия очень понравилась. Советую всем.
  • В
    Владимир
    11 мая 2024
    Как «работает» корова? РостАгроКомплекс - завод Б.Ю. Александрова
    Очень интересно и вкусно! Рекомендую!
  • У
    Удалова
    10 мая 2024
    Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
    Необычная атмосфера. Оччччень темно. Полезно для понимания того, как живут люди, которые ничего не видят. Спасибо большое Александре, она очень тактичная, всем уделяет внимание, никто не потерялся и не испугался. Рекомендуем к посещению и взрослым, и подросшим детям.
  • С
    Саркисян
    5 мая 2024
    Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
    Всё очень понравилось! Прекрасный экскурсовод, интересно рассказывает, много нового узнали!!!
  • М
    Мария
    30 апреля 2024
    Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
    Интересный формат экскурсии, харизматичный экскурсовод) 2 часа пролетели незаметно)
  • И
    Ирина
    11 апреля 2024
    Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима
    Очень приятная девушка экскурсовод!! Рассказала много интересных вещей!! Экскурсия была увлекательная, я для себя открыла историю Ваганьковского холма с неожиданного ракурса!
  • К
    Катерина
    10 марта 2024
    «История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
    Все хорошо, кроме очень грязного автобуса. Было неприятно ехать в замусоренном транстпорте (сидения заляпанные, в корзинках и на полу бумажки и обертки).
  • В
    Вера
    10 марта 2024
    «История со вкусом»: автобусный тур в Коломну
    Здравствуйте. Программа была выполнена полностью. Экскурсовод работала профессионально, интересно. Одно лишь небольшое замечание. Хотелось бы заранее знать, когда будут санитарные
    читать дальше

    остановки. И чуть подольше время на приобретение сувениров, а то за полчаса даже не успеваешь оглядеться. Лучше один раз, но подольше.

  • Н
    Наталья
    26 февраля 2024
    Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»
    Детишкам понравилась экскурсия, все довольны и счастливы. Заняла экскурсия 45-60 минут, сделали конфетки, экскурсовод рассказала про шоколад. Конфетки забрали с собой)

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Развлечения для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж
  2. Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
  3. Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
  4. Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
  5. Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Развлечения для детей" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 900 до 56 000 со скидкой до 1%. Туристы уже оставили гидам 526 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Москве на 2024 год по теме «Развлечения для детей», 526 ⭐ отзывов, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам