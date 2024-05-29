В Вера Экскурсия на киностудию «Мосфильм» Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!

Л Людмила Смотровая площадка PANORAMA360 Москва-Сити 89 этаж Экскурсия очень понравилась. Советую всем.

В Владимир Как «работает» корова? РостАгроКомплекс - завод Б.Ю. Александрова Очень интересно и вкусно! Рекомендую!

У Удалова Cенсорная экспозиция «Музей темноты» Необычная атмосфера. Оччччень темно. Полезно для понимания того, как живут люди, которые ничего не видят. Спасибо большое Александре, она очень тактичная, всем уделяет внимание, никто не потерялся и не испугался. Рекомендуем к посещению и взрослым, и подросшим детям.

С Саркисян Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово Всё очень понравилось! Прекрасный экскурсовод, интересно рассказывает, много нового узнали!!!

М Мария Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово Интересный формат экскурсии, харизматичный экскурсовод) 2 часа пролетели незаметно)

И Ирина Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима Очень приятная девушка экскурсовод!! Рассказала много интересных вещей!! Экскурсия была увлекательная, я для себя открыла историю Ваганьковского холма с неожиданного ракурса!

К Катерина «История со вкусом»: автобусный тур в Коломну Все хорошо, кроме очень грязного автобуса. Было неприятно ехать в замусоренном транстпорте (сидения заляпанные, в корзинках и на полу бумажки и обертки).

В Вера «История со вкусом»: автобусный тур в Коломну читать дальше остановки. И чуть подольше время на приобретение сувениров, а то за полчаса даже не успеваешь оглядеться. Лучше один раз, но подольше. Здравствуйте. Программа была выполнена полностью. Экскурсовод работала профессионально, интересно. Одно лишь небольшое замечание. Хотелось бы заранее знать, когда будут санитарные