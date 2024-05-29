1 чел.
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Билеты
2 часа
Смотровая площадка PANORAMA360: взгляд на Москву с высоты
Завораживающий вид на столицу и сладкий комплимент - дегустация мороженого от Чистой Линии
Начало: Пресненская набережная, 12
Расписание: Ежедневно каждый час с 10:00 до 21:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
2 490₽ за билет
Мини-группа
1 час
Cенсорная экспозиция «Музей темноты»
Начало: Ул. Автозаводская, дом 18, ТРЦ Ривьера
Расписание: Ежеджневно с 10:00-22:00
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 800₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Экскурсия на киностудию «Мосфильм»
Начало: Ул. Мосфильмовская, д. 1, стр. 4
Расписание: см. в календаре
17 июня в 13:00
18 июня в 13:00
900₽ за человека
Билеты
5 часов
Космические тропы Москвы (ВДНХ + павильон Космос)
Начало: НА ПЛАТФОРМЕ станции метро «Площадь революции»
Расписание: четверг в 12:00 и воскресенье в 09:30
9 июня в 09:30
13 июня в 12:00
2 250₽ за билет
Групповая
4 часа
Тайны и секреты бункера Сталина в Измайлово
Начало: Станция «Партизанская» (у памятника партизанам)
Расписание: каждую последнюю субботу месяца проводятся экскурсии с дегустацией
Завтра в 16:00
15 июня в 14:30
от 1 250₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Посвящение в москвичи - обзорная экскурсия для школьников
Начало: По адресу школы
Расписание: См. расписание
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
56 000₽ за всё до 45 чел.
Групповая
1 час 9 минут
Невероятная Остоженка и её очевидно-неочевидные тайны с Фаролеро
Начало: Место встречи: Москва, Зубовский бульвар, дом 2
Расписание: Четверг и суббота в 19:30
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Квест
2 часа
Китайгородские сказки - интерактивный квест
Начало: У выхода из метро Театральная, у башни
Расписание: Только по расписанию
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
8 900₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
1%
Индивидуальная
1.5 часа
Тайны Староваганьковского холма: в поисках Третьего Рима
Начало: Москва
Завтра в 14:00
9 июня в 09:00
33333 300₽ за всё до 7 чел.
Аудиогид
2 часа
Московский зоопарк: билет и аудиоэкскурсия для всей семьи
Начало: Большая Грузинская улица, 1
Расписание: Ежедневно с 07:30 до 20:00. Билет действует весь день, в любое время
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 890₽ за человека
Групповая
6 часов
КосмосТур
Начало: Метро ВДНХ
Расписание: Суббота, воскресенье
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Армейский тур
Начало: Метро Щелковская
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Групповая
6 часов
ЭкоРадостьТур: поездка в Московский зоопарк с экскурсией и мастер-классом
Начало: Метро Баррикадная
Расписание: Cуббота, воскресенье в 10.00
9 июня в 10:00
16 июня в 10:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
День рождения в Московском планетарии: «Праздник космического масштаба»
Начало: Красная площадь
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
27 900₽ за всё до 15 чел.
Мини-группа
2 часа
«Сладкая сказка»: экскурсия на фабрику Frais с мастер-клаcсом
Начало: Ст. метро «Площадь Революции», Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Завтра в 11:00
9 июня в 11:00
3 300₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера29 мая 2024Супер! экскурсовод очень интересно доносит информацию, можно потрогать, увидеть. В общем с большим удовольствием побывала там и порекомендую знакомым!
- ЛЛюдмила22 мая 2024Экскурсия очень понравилась. Советую всем.
- ВВладимир11 мая 2024Как «работает» корова? РостАгроКомплекс - завод Б.Ю. АлександроваОчень интересно и вкусно! Рекомендую!
- УУдалова10 мая 2024Необычная атмосфера. Оччччень темно. Полезно для понимания того, как живут люди, которые ничего не видят. Спасибо большое Александре, она очень тактичная, всем уделяет внимание, никто не потерялся и не испугался. Рекомендуем к посещению и взрослым, и подросшим детям.
- ССаркисян5 мая 2024Всё очень понравилось! Прекрасный экскурсовод, интересно рассказывает, много нового узнали!!!
- ММария30 апреля 2024Интересный формат экскурсии, харизматичный экскурсовод) 2 часа пролетели незаметно)
- ИИрина11 апреля 2024Очень приятная девушка экскурсовод!! Рассказала много интересных вещей!! Экскурсия была увлекательная, я для себя открыла историю Ваганьковского холма с неожиданного ракурса!
- ККатерина10 марта 2024«История со вкусом»: автобусный тур в КоломнуВсе хорошо, кроме очень грязного автобуса. Было неприятно ехать в замусоренном транстпорте (сидения заляпанные, в корзинках и на полу бумажки и обертки).
- ВВера10 марта 2024«История со вкусом»: автобусный тур в КоломнуЗдравствуйте. Программа была выполнена полностью. Экскурсовод работала профессионально, интересно. Одно лишь небольшое замечание. Хотелось бы заранее знать, когда будут санитарные
- ННаталья26 февраля 2024Мастер-класс «Шоколадные конфеты ручной работы»Детишкам понравилась экскурсия, все довольны и счастливы. Заняла экскурсия 45-60 минут, сделали конфетки, экскурсовод рассказала про шоколад. Конфетки забрали с собой)
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