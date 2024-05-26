1 чел.
По популярности
Групповая
8 часов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750₽ за человека
Групповая
9 часов
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:45
12 июля в 09:45
от 2 590₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Нескучный сад Александровский
Начало: Под козырьком на выходе метро Боровицкая
Расписание: 7 дней в неделю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Армейский тур
Начало: Метро Щелковская
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила26 мая 2024Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.
- ААнна11 мая 2024Все очень понравилось. Организация поездки, экскурсия, музейная экспозиция, инфраструктура - все на высшем уровне. Спасибо организаторам и экскурсоводу Ирине Анатольевне.
- ТТатьяна11 июля 2023Поездка в Главный храм Вооруженных СилХрам великолепный! Музей очень понравился.
- ККонстантин10 июля 2023«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых СилНе думал что будет настолько здорово. Просто посетите эту экскурсию, впечатления незабываемые.
- GGubina.m9 июля 2023Поездка в Главный храм Вооруженных СилЗдравствуйте! Нам очень понравилась Поездка в храм. Наш экскурсовод Татьяна - очень хорошая и рассказывала интересно. Все четко, все интересно, все по факту, никакой воды. Благодарим за экскурсию, желаем процветания.
- ООльга31 мая 2023«Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых СилЭкскурсия оставила неизгладимое впечатление. Выражаю благодарность экскурсоводу Евгении, очень интересно провела экскурсию.
- ННаталья27 июля 2022Поклонная гора: Подвиг и Победа с посещением музея ВОВНа такой экскурсии нужно побывать каждому. Очень познавательно!!! Наша группа из 20 человек просто в восторге от услышвнного и увиденного.
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