Великая отечественная война – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Великая отечественная война» в Москве, цены от 2 590 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
580 отзывов
Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
Начало: Кутузовский просп., д. 38, стр. 1
Расписание: Суббота 11:30 утра
15 июня в 11:30
22 июня в 11:30
2 750 за человека
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
123 отзыва
Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
Начало: М. Парк Победы, на парковке автобусов около музея
Расписание: Согласно расписанию в календаре
30 июня в 09:45
12 июля в 09:45
от 2 590 за человека
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
Начало: Адрес клиента по запросу
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
50 000 за всё до 5 чел.
Нескучный сад Александровский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Нескучный сад Александровский
Начало: Под козырьком на выходе метро Боровицкая
Расписание: 7 дней в неделю
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 500 за всё до 6 чел.
Армейский тур
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Армейский тур
Начало: Метро Щелковская
Расписание: Пятница,суббота,воскресенье в 09.00
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    26 мая 2024
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
    Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
    Все очень понравилось. Организация поездки, экскурсия, музейная экспозиция, инфраструктура - все на высшем уровне. Спасибо организаторам и экскурсоводу Ирине Анатольевне.
  • Т
    Татьяна
    11 июля 2023
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил
    Храм великолепный! Музей очень понравился.
  • К
    Константин
    10 июля 2023
    «Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
    Не думал что будет настолько здорово. Просто посетите эту экскурсию, впечатления незабываемые.
  • G
    Gubina.m
    9 июля 2023
    Поездка в Главный храм Вооруженных Сил
    Здравствуйте! Нам очень понравилась Поездка в храм. Наш экскурсовод Татьяна - очень хорошая и рассказывала интересно. Все четко, все интересно, все по факту, никакой воды. Благодарим за экскурсию, желаем процветания.
  • О
    Ольга
    31 мая 2023
    «Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил
    Экскурсия оставила неизгладимое впечатление. Выражаю благодарность экскурсоводу Евгении, очень интересно провела экскурсию.
  • Н
    Наталья
    27 июля 2022
    Поклонная гора: Подвиг и Победа с посещением музея ВОВ
    На такой экскурсии нужно побывать каждому. Очень познавательно!!! Наша группа из 20 человек просто в восторге от услышвнного и увиденного.

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Великая отечественная война»

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  1. Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти»
  2. Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти
  3. Премиальная поездка в Главный храм Вооруженных сил
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
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  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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Сейчас в Москве в категории "Великая отечественная война" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 2 590 до 50 000. Туристы уже оставили гидам 704 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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