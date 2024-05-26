Л Людмила Поездка в Главный храм Вооруженных Сил и Музейный комплекс «Дорога памяти» Понравилась экскурсия, хорошие экскурсоводы. Хочется отметить Игоря, познавательно, много интересных фактов о Великой Отечественной войне и связь с сегодняшней СВО (борьба с нацизмом). Конечно, хотелось бы подольше побыть в Храме и побольше погулять по территории парка. Благодарность организаторам, водителю.

А Анна Главный храм Вооружённых Сил - архитектурный комплекс военной памяти Все очень понравилось. Организация поездки, экскурсия, музейная экспозиция, инфраструктура - все на высшем уровне. Спасибо организаторам и экскурсоводу Ирине Анатольевне.

Т Татьяна Поездка в Главный храм Вооруженных Сил Храм великолепный! Музей очень понравился.

К Константин «Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил Не думал что будет настолько здорово. Просто посетите эту экскурсию, впечатления незабываемые.

G Gubina.m Поездка в Главный храм Вооруженных Сил Здравствуйте! Нам очень понравилась Поездка в храм. Наш экскурсовод Татьяна - очень хорошая и рассказывала интересно. Все четко, все интересно, все по факту, никакой воды. Благодарим за экскурсию, желаем процветания.

О Ольга «Символ Веры и Победы» - поездка в Главный храм Вооружённых Сил Экскурсия оставила неизгладимое впечатление. Выражаю благодарность экскурсоводу Евгении, очень интересно провела экскурсию.