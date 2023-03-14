Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец

Посетить дворянские усадьбы и один из самых красивых монастырей Подмосковья за 1 день

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Ответы на вопросы
Земля московская богата на удивительные места.

Вы впечатлитесь архитектурным ансамблем Иосифо-Волоцкого монастыря, увидите «павлинье око» Степана Полубеса и узнаете, какие известные люди находились здесь в заточении.

Исследуете усадьбы Чернышевых и Гончаровых-Загряжских, посмотрите на первую сельскую ГЭС в стране и насладитесь красотой местных пейзажей.
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
Автомобильное путешествие из Москвы в Ярополец
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Описание

Что вас ожидает

Иосифо-Волоцкий монастырь

Парящий над водной гладью, он всегда привлекал внимание путников. Вы осмотрите его главные храмы: изящную Петропавловскую церковь и грандиозный Успенский собор. Полюбуетесь прудами, белоснежными стенами с устремленными ввысь башнями и изразцами выдающегося мастера Степана Полубеса. А также узнаете о скандально известном гетмане Дорошенко и услышите легенду о могиле опричника Малюты Скуратова.

Дворянские усадьбы

Вы посетите усадьбу Гончаровых-Загряжских, сохранившую почти первоначальный вид. Здесь родилась теща Пушкина и много раз бывала его жена Натали. Да и сам поэт часто наведывался в это имение! Кроме того, мы покажем полуразрушенную усадьбу Чернышевых. Расскажем, как она выглядела в конце XVIII века и почему ее называли «русским Версалем». В завершение вы оцените первую сельскую ГЭС в России и услышите ее историю, похожую на забавную сказку с добрым финалом.

Организационные детали

Транспортные расходы, обед в трапезной монастыря и внутренняя экскурсия по обители с ее жителями включены в стоимость.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе м. Полянка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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