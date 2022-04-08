Что вас ожидает

Дворянское прошлое Хамовнической слободы

Экскурсия пройдет по кварталу, который в конце 18 века был еще предместьем Москвы, а в начале 19 века — ее окраиной. Мы поговорим о российских дворянах, которые потянулись в свои родовые поместья на переулках Старой Конюшенной после реформ 18 столетия и там доживали свой век, утратив былой блеск и могущество. Вы узнаете, сколько историй и тайн хранят дворянские гнезда Хамовнической слободы. Побываете в местах, которые постепенно заселяли представители интеллигенции — врачи, художники и писатели. А еще я расскажу, что за лошадка стоит на улице Льва Толстого, как генерал Еропкин победил чумной бунт и какой храм, приезжая в столицу, всегда посещает Мирей Матье.

Маршрут прогулки по местам высшего общества

Вы осмотрите комплекс Хамовнических казарм , яркий образец раннего классицизма, построенный на месте мануфактуры, основанной Петром I.

, яркий образец раннего классицизма, построенный на месте мануфактуры, основанной Петром I. На Космольском проспекте задержимся у Шефского дома , где собирались будущие декабристы.

, где собирались будущие декабристы. О петровской эпохе напомнят палаты Хамовной слободы 17 века и красивейший храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Одним из прихожан храма был Л. Н. Толстой. Поговорим о его доме и жизни писателя в Москве.

17 века и красивейший в Хамовниках. Одним из прихожан храма был Л. Н. Толстой. Поговорим о его доме и жизни писателя в Москве. Также заглянем на территорию делового квартала «Красная Роза» и обсудим, как можно использовать исторические здания для современных нужд.

и обсудим, как можно использовать исторические здания для современных нужд. На Зубовском бульваре вы осмотрите замечательный памятник московского ампира — дом Дворцового ведомства .

. Перейдя Садовое кольцо, вы познакомитесь с изящным творением архитектора Стасова, Провиантскими складами , где располагается Музей Москвы.

, где располагается Музей Москвы. В Турчаниновом переулке я расскажу о старообрядческом храме Покрова Пресвятой Богородицы в стиле раннего московского зодчества.

в стиле раннего московского зодчества. Вернувшись на Остоженку, вы взглянете еще на один дворянский особняк в стиле классицизма — усадьбу Всеволожского .

. А завершится прогулка у прекрасного образца екатерининской эпохи в стиле позднего ампира, дома генерал-аншефа П. Д. Еропкина.

В результате вы раскроете красоту былой эпохи и осознаете вклад дворянской Москвы в российскую историю и культуру.

Организационные детали