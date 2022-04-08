Экскурсия пройдет по кварталу, который в конце 18 века был еще предместьем Москвы, а в начале 19 века — ее окраиной. Мы поговорим о российских дворянах, которые потянулись в свои родовые поместья на переулках Старой Конюшенной после реформ 18 столетия и там доживали свой век, утратив былой блеск и могущество. Вы узнаете, сколько историй и тайн хранят дворянские гнезда Хамовнической слободы. Побываете в местах, которые постепенно заселяли представители интеллигенции — врачи, художники и писатели. А еще я расскажу, что за лошадка стоит на улице Льва Толстого, как генерал Еропкин победил чумной бунт и какой храм, приезжая в столицу, всегда посещает Мирей Матье.
В результате вы раскроете красоту былой эпохи и осознаете вклад дворянской Москвы в российскую историю и культуру.