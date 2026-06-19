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Москва дворянская

Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников
На авторской прогулке по району, который сохранил отголоски старой дворянской жизни, вы услышите историю дворянского сословия в лице лучших его представителей. Познакомитесь с образцами классицизма и ампира, модерна и барокко. Представите, как возрождалась Москва после пожара 1812 года.

А также узнаете о ярких представителях московской интеллигенции, живших на улицах Остоженка и Пречистенка. Не забудем поговорить о балах и дуэлях.
4.9
18 отзывов
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская

Описание экскурсии

Дворянское прошлое Хамовнической слободы

Экскурсия пройдëт по кварталу, который в конце 18 века был ещë предместьем Москвы, а в начале 19 века — её окраиной. Мы поговорим о российских дворянах, которые потянулись в свои родовые поместья на переулках Старой Конюшенной после реформ 18 столетия и там доживали свой век во всëм блеске и могуществе. Вы узнаете, сколько историй и тайн хранят дворянские гнезда Хамовнической слободы. Побываете в местах, которые постепенно заселяли представители интеллигенции — врачи, художники и писатели. А ещë я расскажу, что за лошадка стоит на улице Льва Толстого, как генерал Еропкин победил чумной бунт и какой храм, приезжая в столицу, всегда посещала Мирей Матье.

Маршрут прогулки по местам высшего общества

  • Вы осмотрите комплекс Хамовнических казарм, яркий образец раннего классицизма, построенный на месте мануфактуры, основанной Петром I
  • На Космольском проспекте увидим здание конного манежа, задержимся у Шефского дома, где собирались будущие декабристы
  • О петровской эпохе напомнят палаты Хамовной слободы 17 века и красивейший храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Одним из прихожан храма был Л. Н. Толстой. Поговорим о его доме и жизни писателя в Москве
  • Также заглянем на территорию делового квартала «Красная Роза» и обсудим, как можно использовать исторические здания для современных нужд
  • На Зубовском бульваре вы осмотрите замечательный памятник московского ампира — дом Дворцового ведомства.
  • Перейдя Садовое кольцо, вы познакомитесь с изящным творением архитектора Стасова, Провиантскими складами, где располагается Музей Москвы
  • В Турчаниновом переулке я расскажу о старообрядческом храме Покрова Пресвятой Богородицы в стиле раннего московского модерна
  • Вернувшись на Остоженку, мы осмотрим старинные дворянские особняки: особняк Всеволожских, дом московского генерал-губернатора П. Д. Еропкина — любимца Екатерины II, дом «Му-му» — музей И. С. Тургенева
  • Двигаясь по «московской золотой миле» (Остоженка), дальше мы полюбуемся на особняки уже нового времени в стиле модерн, постоим у ворот Зачатьевского монастыря, у его надвратной церкви 17 века Спаса Нерукотворного образа
  • Наша экскурсия закончится рассказом о взорванном храме Христа Спасителя на пощади Пречистенских ворот, у метро Кропоткинская

В результате вы раскроете красоту былой эпохи и осознаете вклад дворянской Москвы в российскую историю и культуру.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсия преимущественно для взрослых и старших школьников
  • Расстояние пешего маршрута около 2 км

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Фрунзенская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 375 туристов
Меня зовут Николай. Я закончил Московский Государственный Университет Культуры, отделение кино и фотографии, режиссер, в 2020 году получил диплом гида-экскурсовода в учебном центре при Правительстве Москвы. Занимался журналистской работой, печатался
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в газете «Московский комсомолец», региональных изданиях, сотрудничал с московскими журналами. Пишу стихи и рассказы, печатался в поэтических сборниках, на экскурсиях читаю стихи любимых авторов. Очень люблю старину, историю Москвы и все, что с ней связано. Рассказываю о замечательных людях дворянского сословия, поэтах, писателях, живших в нашей столице.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
3
2
1
Н
Посетили с дочкой экскурсию «Москва дворянская». Несмотря на то, что мы коренные москвичи район Хамовники мы знаем плохо. Поэтому в течение 2,5 часов петляли по переулкам Комсомольского проспекта, Остоженки и
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Пречистенки доставило нам истинное удовольствие. Наш гид Николай приятный мужчина, сообщил много информации о которой мы даже не подозревали. Несмотря на то, что частично экскурсия проходила под дождем, все прошло достойно. Прогулялись от метро Фрунзенская до метро Кропоткинская.

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Т
9 января мы с подругами были на экскурсии с прекрасным экскурсоводом Николаем! Очень знающий, умеет увлечь и заинтересовать! А также очень теплый человек! Не смотря на жуткую метель, мы отлично провели время!!
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Екатерина
Очень понравилось
Очень понравилось
Очень понравилось
Очень понравилось
Очень понравилось
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М
Интересная экскурсия по Хамовникам. Мы были любознательны и задавали вопросы в том числе и на отвлеченные темы, спасибо Николаю он ответил на все вопросы😁
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Алла
Хотели показать коллегам из других городов район Остоженки и Пречистенки. Экскурсия Николая о Москве дворянской оказалась отличным выбором - насладились красивыми видами и домами в переулках Хамовников, заглянули во дворы,
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которые впечатлили даже местных участников экскурсии-). Экскурсия выстроена вокруг истории дворянских фамилий и включает много интересных и запоминающихся фактов из жизни как широко известных людей, так и менее знакомых имен. Экскурсия проходила в приятной и живой атмосфере, открытой для обсуждения и вопросов. Все было очень комфортно и познавательно. Отдельное спасибо за выделенное для фото сессий время в местах с уникальными видами.

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И
Очень продуманно составлен маршрут прогулки: дома Л. Н. Толстого, И. С. Тургенева, Гагариных, П. Д. Еропкина, фабричные корпуса, казармы, провиантский склад, здания модерна, палаты и храмы семнадцатого века. Такое разнообразие
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позволяет почувствовать различные периоды истории Москвы. Николай отлично сочетает рассказ об архитектуре и истории, отвечает на все вопросы, старается донести информацию до всех слушателей, независимо от их возраста и уровня образования. Состав нашей группы был разнородным (и школьники, и взрослые), но все нашли для себя что-то интересное.

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