На авторской прогулке по району, который сохранил отголоски старой дворянской жизни, вы услышите историю дворянского сословия в лице лучших его представителей. Познакомитесь с образцами классицизма и ампира, модерна и барокко. Представите, как возрождалась Москва после пожара 1812 года. А также узнаете о ярких представителях московской интеллигенции, живших на улицах Остоженка и Пречистенка. Не забудем поговорить о балах и дуэлях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Дворянское прошлое Хамовнической слободы

Экскурсия пройдëт по кварталу, который в конце 18 века был ещë предместьем Москвы, а в начале 19 века — её окраиной. Мы поговорим о российских дворянах, которые потянулись в свои родовые поместья на переулках Старой Конюшенной после реформ 18 столетия и там доживали свой век во всëм блеске и могуществе. Вы узнаете, сколько историй и тайн хранят дворянские гнезда Хамовнической слободы. Побываете в местах, которые постепенно заселяли представители интеллигенции — врачи, художники и писатели. А ещë я расскажу, что за лошадка стоит на улице Льва Толстого, как генерал Еропкин победил чумной бунт и какой храм, приезжая в столицу, всегда посещала Мирей Матье.

Маршрут прогулки по местам высшего общества

Вы осмотрите комплекс Хамовнических казарм , яркий образец раннего классицизма, построенный на месте мануфактуры, основанной Петром I

, яркий образец раннего классицизма, построенный на месте мануфактуры, основанной Петром I На Космольском проспекте увидим здание конного манежа, задержимся у Шефского дома , где собирались будущие декабристы

, где собирались будущие декабристы О петровской эпохе напомнят палаты Хамовной слободы 17 века и красивейший храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Одним из прихожан храма был Л. Н. Толстой. Поговорим о его доме и жизни писателя в Москве

17 века и красивейший в Хамовниках. Одним из прихожан храма был Л. Н. Толстой. Поговорим о его доме и жизни писателя в Москве Также заглянем на территорию делового квартала «Красная Роза» и обсудим, как можно использовать исторические здания для современных нужд

и обсудим, как можно использовать исторические здания для современных нужд На Зубовском бульваре вы осмотрите замечательный памятник московского ампира — дом Дворцового ведомства .

. Перейдя Садовое кольцо, вы познакомитесь с изящным творением архитектора Стасова, Провиантскими складами , где располагается Музей Москвы

, где располагается Музей Москвы В Турчаниновом переулке я расскажу о старообрядческом храме Покрова Пресвятой Богородицы в стиле раннего московского модерна

в стиле раннего московского модерна Вернувшись на Остоженку, мы осмотрим старинные дворянские особняки: особняк Всеволожских, дом московского генерал-губернатора П. Д. Еропкина — любимца Екатерины II, дом «Му-му» — музей И. С. Тургенева

Двигаясь по «московской золотой миле» (Остоженка), дальше мы полюбуемся на особняки уже нового времени в стиле модерн, постоим у ворот Зачатьевского монастыря, у его надвратной церкви 17 века Спаса Нерукотворного образа

Наша экскурсия закончится рассказом о взорванном храме Христа Спасителя на пощади Пречистенских ворот, у метро Кропоткинская

В результате вы раскроете красоту былой эпохи и осознаете вклад дворянской Москвы в российскую историю и культуру.

Организационные детали