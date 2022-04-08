Москва дворянская

Погрузиться в атмосферу ушедшей эпохи на экскурсии по особнякам, дворцам и зданиям Хамовников

Индивидуальная
На авторской прогулке по району, который сохранил отголоски старой дворянской жизни, вы услышите историю родовых поместий Долгоруких, Волконских и Трубецких.

Познакомитесь с образцами классицизма и ампира.

Представите, как возрождалась Москва после пожара 1812 года.

А также, узнаете о ярких представителях московской интеллигенции, живших на улицах Остоженки и Пречистенки.
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
Москва дворянская
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Что вас ожидает

Дворянское прошлое Хамовнической слободы

Экскурсия пройдет по кварталу, который в конце 18 века был еще предместьем Москвы, а в начале 19 века — ее окраиной. Мы поговорим о российских дворянах, которые потянулись в свои родовые поместья на переулках Старой Конюшенной после реформ 18 столетия и там доживали свой век, утратив былой блеск и могущество. Вы узнаете, сколько историй и тайн хранят дворянские гнезда Хамовнической слободы. Побываете в местах, которые постепенно заселяли представители интеллигенции — врачи, художники и писатели. А еще я расскажу, что за лошадка стоит на улице Льва Толстого, как генерал Еропкин победил чумной бунт и какой храм, приезжая в столицу, всегда посещает Мирей Матье.

Маршрут прогулки по местам высшего общества

  • Вы осмотрите комплекс Хамовнических казарм, яркий образец раннего классицизма, построенный на месте мануфактуры, основанной Петром I.
  • На Космольском проспекте задержимся у Шефского дома, где собирались будущие декабристы.
  • О петровской эпохе напомнят палаты Хамовной слободы 17 века и красивейший храм Николая Чудотворца в Хамовниках. Одним из прихожан храма был Л. Н. Толстой. Поговорим о его доме и жизни писателя в Москве.
  • Также заглянем на территорию делового квартала «Красная Роза» и обсудим, как можно использовать исторические здания для современных нужд.
  • На Зубовском бульваре вы осмотрите замечательный памятник московского ампира — дом Дворцового ведомства.
  • Перейдя Садовое кольцо, вы познакомитесь с изящным творением архитектора Стасова, Провиантскими складами, где располагается Музей Москвы.
  • В Турчаниновом переулке я расскажу о старообрядческом храме Покрова Пресвятой Богородицы в стиле раннего московского зодчества.
  • Вернувшись на Остоженку, вы взглянете еще на один дворянский особняк в стиле классицизма — усадьбу Всеволожского.
  • А завершится прогулка у прекрасного образца екатерининской эпохи в стиле позднего ампира, дома генерал-аншефа П. Д. Еропкина.

В результате вы раскроете красоту былой эпохи и осознаете вклад дворянской Москвы в российскую историю и культуру.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсия преимущественно для взрослых и старших школьников
  • Расстояние пешего маршрута около 2 км

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Фрунзенская
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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