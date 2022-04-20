Свое название этот небольшой московский бульвар получил по Никитскому монастырю, основанного в конце XVI в. Позднее по территории будущего бульвара пролегла стена Белого города с одноименными Никитскими воротами, а сам бульвар был проложен в 1820-е годы. История бульвара связана с известными людьми, в частности, с Н. В. Гоголем и А. В. Суворовым.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Личные траты
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Арбатская, около кинотеатра «Художественный»
Завершение: около памятника К. Тимирязеву на пересечении с Большой Никитской улицей
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно, с 11 ч.
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.