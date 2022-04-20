Свое название этот небольшой московский бульвар получил по Никитскому монастырю, основанного в конце XVI в. Позднее по территории будущего бульвара пролегла стена Белого города с одноименными Никитскими воротами, а сам бульвар был проложен в 1820-е годы. История бульвара связана с известными людьми, в частности, с Н. В. Гоголем и А. В. Суворовым.