Сложно представить, но в старину здесь были скотобойни и мясные лавки, а их отходы сбрасывали в соседние пруды, за что те и получили название Поганые.
Всё изменилось в начале 18 века — мясные ряды перенесли, пруды вычистили, а район стал обрастать особняками и доходными домами. Рассмотрим их и поговорим об интересной судьбе бульвара.
Всё изменилось в начале 18 века — мясные ряды перенесли, пруды вычистили, а район стал обрастать особняками и доходными домами. Рассмотрим их и поговорим об интересной судьбе бульвара.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- памятник Грибоедову
- церковь Архангела Гавриила (Меншикову башню)
- московский театр «Современник»
- доходный дом храма Троицы на Грязех
- и многое другое
Вы узнаете:
- как некогда отхожее место мясной торговли стало респектабельной территорией
- каким образом появилась Меншикова башня
- что за уникальный дом разрисован изображениями сказочных персонажей
- как развивалась театральная жизнь Москвы в этом месте
Организационные детали
Все достопримечательности осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе станции метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 28 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Москве, Московской и Владимирской областям, Золотому кольцу. Имею большой профессиональный опыт, автор разноплановых тематических экскурсий. Родился, вырос и живу в Москве, хорошо знаю историю родного города с его старинными храмами и монастырями, архитектуру и достопримечательности. С огромным удовольствием поделюсь своими знаниями.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 5 чел.
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Узнайте, как итальянцы повлияли на архитектуру Москвы. Откройте для себя тайны, скрытые в зданиях и улицах столицы, за 2,5 часа
Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост
Завтра в 11:00
10 дек в 11:00
15 000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
11 дек в 08:00
13 дек в 14:00
6900 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Самый первый, самый красивый и самый короткий бульвар Москвы - на групповой экскурсии
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Расписание: в субботу в 13:00
20 дек в 13:00
27 дек в 13:00
685 ₽ за человека