Бульварное кольцо Москвы: Чистопрудный бульвар

Узнать историю одной из живописнейших московских локаций
Сложно представить, но в старину здесь были скотобойни и мясные лавки, а их отходы сбрасывали в соседние пруды, за что те и получили название Поганые.

Всё изменилось в начале 18 века — мясные ряды перенесли, пруды вычистили, а район стал обрастать особняками и доходными домами. Рассмотрим их и поговорим об интересной судьбе бульвара.
Бульварное кольцо Москвы: Чистопрудный бульвар© Владислав
Бульварное кольцо Москвы: Чистопрудный бульвар© Владислав
Бульварное кольцо Москвы: Чистопрудный бульвар© Владислав

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • памятник Грибоедову
  • церковь Архангела Гавриила (Меншикову башню)
  • московский театр «Современник»
  • доходный дом храма Троицы на Грязех
  • и многое другое

Вы узнаете:

  • как некогда отхожее место мясной торговли стало респектабельной территорией
  • каким образом появилась Меншикова башня
  • что за уникальный дом разрисован изображениями сказочных персонажей
  • как развивалась театральная жизнь Москвы в этом месте

Организационные детали

Все достопримечательности осматриваем снаружи.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе станции метро «Чистые пруды»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 28 туристов
Я аккредитованный гид-экскурсовод по Москве, Московской и Владимирской областям, Золотому кольцу. Имею большой профессиональный опыт, автор разноплановых тематических экскурсий. Родился, вырос и живу в Москве, хорошо знаю историю родного города с его старинными храмами и монастырями, архитектуру и достопримечательности. С огромным удовольствием поделюсь своими знаниями.

