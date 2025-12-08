Обычно москвичи и гости города гуляют по Гоголевскому бульвару, где любят читать книги и играть в шахматы, или спешат на Тверской с его праздничной атмосферой. Никитский же чаще проходят быстрым шагом.
Между тем он похож на драгоценную шкатулку, которую стоит лишь приоткрыть… Всего за 1 час вы узнаете истории, которые бережно хранит респектабельный Никитский бульвар.
Между тем он похож на драгоценную шкатулку, которую стоит лишь приоткрыть… Всего за 1 час вы узнаете истории, которые бережно хранит респектабельный Никитский бульвар.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- здание бывшего Центробанка.
- особняк князей Гагариных (Дом журналистов).
- первый кинотеатр столицы.
- дом, в котором прожил последние годы Гоголь.
- Дом полярников.
- храм, в котором крестили полководца Суворова.
- театр «У Никитских ворот».
А также:
- вы узнаете, где придумали легендарный торт.
- выясните, где расстилают красные дорожки на кинофестивали.
- раскроете секрет дома в доме.
- услышите, почему здание Центробанка было украшено лирами.
- сравните ампир 19 и 20 веков.
- посмотрите, где Гоголь писал второй том «Мёртвых душ».
- побываете в итальянским дворике с атмосферой старинной усадебной Москвы.
- остановитесь у дома, где на первом после свадьбы балу кружились в танце Натали и Александр Пушкины.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 61 туриста
Самое интересное — узнавать мир в оригинале. Экскурсия — одна из возможностей посмотреть на Москву и познакомиться). У города свои ритмы, мы встраиваемся в них или задаём собственные… История, архитектура, уникальность — составляющие моих экскурсий. Буду рада видеть вас на своих прогулках по Москве. Аккредитованный гид, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов, выпускница школы «Москва глазами инженера».
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва только для вас
Уникальная возможность увидеть Москву с другой стороны: от Кремля до Воробьёвых гор, погрузитесь в атмосферу столицы и узнайте её тайны
Завтра в 08:30
9 дек в 08:30
18 000 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Тайная жизнь Тверского бульвара: за фасадами парадной Москвы
Самый первый, самый красивый и самый короткий бульвар Москвы - на групповой экскурсии
Начало: У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Расписание: в субботу в 13:00
20 дек в 13:00
27 дек в 13:00
685 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Литературная прогулка по Никитскому
Исследуйте Никитский бульвар, где жили и творили великие писатели. Откройте для себя их истории и секреты, которые оставили след в истории
Начало: На улице Новый Арбат
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
6700 ₽ за всё до 10 чел.