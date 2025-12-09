Каждый московский бульвар по-своему неповторим. Но два из них — Гоголевский и Никитский — отличаются особенно богатой и выразительной атмосферой. Я проведу вас по местам, где ярко заметен рельеф средневековой Москвы. Расшифрую архитектурные детали особняков. И познакомлю с историями дворян и их тайнами.
Описание экскурсии
Мы пройдёте по самым характерным и выразительным местам Бульварного кольца, среди которых:
- городская усадьба П. Ф. Секретарёва — с белокаменными колоннами и выразительными «ренессансными» деталями
- дом-коммуна — один из четырёх сохранившихся подобных домов 20 века
- усадьба Цурикова — Нарышкиных, созданная по проекту Матвея Казакова
- памятник Шолохову — необычный и смелый образ писателя в центре Москвы
- усадьба Васильчиковой — дом правнука Суворова, где сегодня снова играют в шахматы.
- памятники Гоголю — сразу два, каждый со своей судьбой и смыслом
- знаменитый ресторан, где придумали собственный рецепт легендарного торта
- дом полярников — роскошное «палаццо», в котором чувствуется дух эпохи
- дом, где Гоголь прожил последние годы
- здание бывшего Центробанка — с декоративными лирами на фасаде
- театр «У Никитских ворот» — камерный и атмосферный
Во время прогулки вы:
- узнаете, как появились московские бульвары
- разберётесь, в чём заключается уникальность планировки дома-коммуны
- найдёте сов на Гоголевском бульваре
- раскроете загадку двух Гоголей
- выясните, откуда возникла традиция играть в шахматы на бульваре
- рассмотрите маски, орнаменты и архитектурные детали старинных доходных домов
- увидите, как классический стиль уживается с современным искусством
- побываете в «итальянском дворике»
- раскроете тайну «дома в доме»
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 11:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 61 туриста
Самое интересное — узнавать мир в оригинале. Экскурсия — одна из возможностей посмотреть на Москву и познакомиться). У города свои ритмы, мы встраиваемся в них или задаём собственные… История, архитектура, уникальность — составляющие моих экскурсий. Буду рада видеть вас на своих прогулках по Москве. Аккредитованный гид, член Ассоциации гидов-переводчиков и экскурсоводов, выпускница школы «Москва глазами инженера».
