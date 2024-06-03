1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Начало: метро Таганская
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
4 часа
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Целиком изучить любимое место прогулок горожан и послушать его интересные истории
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
Расписание: По расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Завтра в 19:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
9 июня в 20:00
10 июня в 08:30
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Романтическо-светские грани истории бульвара, желания у двухсотлетнего дуба и уроки кокетства
Начало: На Пушкинской площади
13 июня в 19:00
14 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Квест «13 необычных историй для детей»
Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов
Начало: На Триумфальной площади
10 июня в 11:30
11 июня в 13:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Прогулка по самому загадочному району Москвы
Начало: в районе метро Лубянка
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 942₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города
Начало: В районе метро Чеховская
Расписание: в понедельник в 10:00
29 июля в 10:00
5 авг в 10:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей
Начало: Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Как небезызвестные итальянцы меняли облик Москвы: красивый маршрут и рассказы
Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели
Начало: на улице Новый Арбат
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Увидеть столицу новым взглядом (и заново влюбиться!), слушая ее голос и следуя за персонажами
Начало: Центральный рынок м Трубная
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
2 000₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
Прогулка по Сретенке с коренным москвичом
Начало: старый цирк
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Москва: ориентируемся в центре без навигатора
Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов
Начало: у одной из станций метро
9 июня в 15:30
10 июня в 19:30
29702 673₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
1 999₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Женщины Тверского бульвара
Изучить удивительные женские судьбы, оставившие след в облике Москвы и памяти поколений
Начало: На Пушкинской площади
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей
Начало: Гоголевском бульваре
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
500₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Бульварному кольцу: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Москвы через увлекательные задания и встречи с прошлым на каждом шагу
Начало: У метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2 часа
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
Увидеть город глазами людей из прошлого, зайти в лютеранскую кирху и дом Мандельштама (мини-группа)
Начало: у метро «Сретенский бульвар»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Пешая прогулка по сказочной Москве
Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Начало: в районе метро «Красные ворота»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Старые Воротники: переплетение судеб и эпох
Исследовать лабиринты переулков между Тверской и Малой Дмитровкой, беседуя об искусстве и литературе
Начало: Возле станции метро "Пушкинская"/"Тверская"
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
47004 230₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия3 июня 2024Ольга много знает, интересно рассказывает! Маршрут замечательный, рекомендую!
- ЛЛия3 июня 2024Все супер! Брали индивидуальную экскурсию. Было интересно и комфортно.
- ИИгорь3 июня 2024уже не первый раз пользуемся услугами Ирины, всё, как всегда, прелестно
- ННаталья3 июня 2024Очень и очень информативно и интересно!!! Огромное спасибо! Рекомендую от всей души!
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
- ЕЕкатерина28 мая 2024Хорошая познавательная экскурсия, выбирала 1 маршрут по Китай городу, узнала много нового.
- ЗЗарина24 мая 2024Очень понравилась экскурсия, маршрут продуманный, в следующих поездках снова хотим обратиться к Ирине 🌸
- ННадежда20 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Сначала немного переживали, что нашр гастрономические вкусы могут не совпадать со вкусами гида, но все оказалось отлично!
- ММарина9 мая 2024Отличная экскурсия! Все очень понравилось! Спасибо!
- ИИрина6 мая 2024С Андреем на экскурсии уже второй раз. Ходили год назад на "Историческую прогулку по Москве…" Нравится подача материала. Исторические факты переплетаются с воспоминаниями Андрея, жизнь которого связана с центром Москвы. С таким рассказчиком не скучаешь, время пролетает незаметно.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Бульварное кольцо»
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