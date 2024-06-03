Прогулки по бульварному кольцу Москвы

Найдено 27 экскурсий в категории «Бульварное кольцо» в Москве, цены от 500 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кругосветка по Москве
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
115 отзывов
Кругосветка по Москве
Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней
Начало: метро Таганская
16 июня в 10:00
22 июня в 10:00
10 000 за всё до 4 чел.
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
35 отзывов
Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
Целиком изучить любимое место прогулок горожан и послушать его интересные истории
Начало: В районе метро Кропоткинская
Завтра в 12:30
15 июня в 12:30
2 000 за человека
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000 за всё до 3 чел.
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду
Начало: На улице Никольская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
от 6 670 за всё до 6 чел.
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
Расписание: По расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Завтра в 19:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 20 чел.
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
9 июня в 20:00
10 июня в 08:30
6 900 за всё до 10 чел.
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Романтическо-светские грани истории бульвара, желания у двухсотлетнего дуба и уроки кокетства
Начало: На Пушкинской площади
13 июня в 19:00
14 июня в 17:00
3 500 за всё до 3 чел.
Квест «13 необычных историй для детей»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
8 отзывов
Квест «13 необычных историй для детей»
Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов
Начало: На Триумфальной площади
10 июня в 11:30
11 июня в 13:00
7 999 за всё до 4 чел.
Романтические страницы Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 3 чел.
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
15 отзывов
Между Мясницкой и Большой Лубянкой
Прогулка по самому загадочному району Москвы
Начало: в районе метро Лубянка
24 июля в 09:00
25 июля в 09:00
5 942 за всё до 6 чел.
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу
Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города
Начало: В районе метро Чеховская
Расписание: в понедельник в 10:00
29 июля в 10:00
5 авг в 10:00
1 700 за человека
Центр Москвы: площади, храмы, театры
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Центр Москвы: площади, храмы, театры
Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей
Начало: Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская»
13 июня в 11:00
14 июня в 11:00
6 500 за всё до 5 чел.
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Mosca italiana в пределах Бульварного кольца
Как небезызвестные итальянцы меняли облик Москвы: красивый маршрут и рассказы
Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару
Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели
Начало: на улице Новый Арбат
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
🚶 Пешая
Групповая
1 час
5 отзывов
Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых»
Увидеть столицу новым взглядом (и заново влюбиться!), слушая ее голос и следуя за персонажами
Начало: Центральный рынок м Трубная
Завтра в 14:00
9 июня в 16:00
2 000 за человека
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены)
Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль
Начало: В гостинице Лесная Сафмар
Расписание: в субботу в 10:30
15 июня в 10:30
22 июня в 10:30
3 000 за человека
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
97 отзывов
История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы
Прогулка по Сретенке с коренным москвичом
Начало: старый цирк
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Москва: ориентируемся в центре без навигатора
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
45 отзывов
Москва: ориентируемся в центре без навигатора
Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов
Начало: у одной из станций метро
9 июня в 15:30
10 июня в 19:30
29702 673 за всё до 8 чел.
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Групповая
1.5 часа
4 отзыва
Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия
Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король»
Начало: В районе метро Тверская
1 999 за человека
Женщины Тверского бульвара
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Женщины Тверского бульвара
Изучить удивительные женские судьбы, оставившие след в облике Москвы и памяти поколений
Начало: На Пушкинской площади
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви»
Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей
Начало: Гоголевском бульваре
Расписание: в воскресенье в 14:00
9 июня в 14:00
16 июня в 14:00
500 за человека
Городской квест «Загадки Бульварного кольца»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Квест-экскурсия по Бульварному кольцу: путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в историю Москвы через увлекательные задания и встречи с прошлым на каждом шагу
Начало: У метро Пушкинская
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 6 чел.
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам
Увидеть город глазами людей из прошлого, зайти в лютеранскую кирху и дом Мандельштама (мини-группа)
Начало: у метро «Сретенский бульвар»
Завтра в 13:00
9 июня в 13:00
800 за человека
Пешая прогулка по сказочной Москве
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пешая прогулка по сказочной Москве
Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки
Начало: в районе метро «Красные ворота»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 200 за всё до 10 чел.
Старые Воротники: переплетение судеб и эпох
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Старые Воротники: переплетение судеб и эпох
Исследовать лабиринты переулков между Тверской и Малой Дмитровкой, беседуя об искусстве и литературе
Начало: Возле станции метро "Пушкинская"/"Тверская"
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
47004 230 за всё до 10 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Бульварное кольцо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Кругосветка по Москве
  2. Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы
  3. «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
  4. Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет
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  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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