По популярности

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа 115 отзывов Кругосветка по Москве Без пробок объехать самые важные и яркие символы столицы под содержательный рассказ о ней Начало: метро Таганская 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 4 часа 35 отзывов Бульварное кольцо - подкова на счастье от Москвы Целиком изучить любимое место прогулок горожан и послушать его интересные истории Начало: В районе метро Кропоткинская 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 3.5 часа 1 отзыв «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3.5 часа 8 отзывов Гастрономическое путешествие по ресторанам, которые есть и которых нет Погрузиться в мир ресторанной и театральной Москвы через истории о прошлом, архитектуру и еду Начало: На улице Никольская от 6 670 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва «Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина Расписание: По расписанию 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 5 отзывов Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы Начало: в районе станции метро «Площадь Революции» Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину 6 000 ₽ за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами Начало: У метро Арбатская 6 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 1 отзыв Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки Романтическо-светские грани истории бульвара, желания у двухсотлетнего дуба и уроки кокетства Начало: На Пушкинской площади 3 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Квест 2 часа 8 отзывов Квест «13 необычных историй для детей» Провести собственное расследование, выполняя задания квеста, и выяснить секреты писателей и поэтов Начало: На Триумфальной площади 7 999 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 7 отзывов Романтические страницы Москвы Самые красивые объекты Москвы и истории о любви 19 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 15 отзывов Между Мясницкой и Большой Лубянкой Прогулка по самому загадочному району Москвы Начало: в районе метро Лубянка 5 942 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2.5 часа 11 отзывов Вдоль стены Белого города: прогулка по Бульварному кольцу Пройти по старинным улочкам Москвы и взглянуть на древние монастыри как иллюстрации к истории города Начало: В районе метро Чеховская Расписание: в понедельник в 10:00 1 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Центр Москвы: площади, храмы, театры Пройтись по знаменитым улицам столицы и посмотреть на город глазами москвичей Начало: Храм Христа Спасителя, метро «Кропоткинская» 6 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Mosca italiana в пределах Бульварного кольца Как небезызвестные итальянцы меняли облик Москвы: красивый маршрут и рассказы Начало: Рядом с метро Кузнецкий Мост 11 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 6 отзывов Авторская литературная экскурсия по Никитскому бульвару Увидеть, где жили, работали и любили великие русские писатели Начало: на улице Новый Арбат 5 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Групповая 1 час 5 отзывов Иммерсивная прогулка по Москве «Город счастливых» Увидеть столицу новым взглядом (и заново влюбиться!), слушая ее голос и следуя за персонажами Начало: Центральный рынок м Трубная 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3.5 часа 1 отзыв Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля (билеты включены) Проехать на автобусе по главным местам города, погулять по Красной площади и осмотреть Кремль Начало: В гостинице Лесная Сафмар Расписание: в субботу в 10:30 3 000 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 97 отзывов История Москвы от XII до XXI века на примере одной улицы Прогулка по Сретенке с коренным москвичом Начало: старый цирк от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 45 отзывов Москва: ориентируемся в центре без навигатора Выбрать насыщенный городской маршрут и научиться определять своё местоположение без гаджетов Начало: у одной из станций метро 2970 2 673 ₽ за всё до 8 чел.

Групповая 1.5 часа 4 отзыва Особняк Смирнова, который построил Шехтель: групповая экскурсия Увидеть комнаты, в которых отдыхал, работал, принимал гостей и танцевал «водочный король» Начало: В районе метро Тверская 1 999 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Женщины Тверского бульвара Изучить удивительные женские судьбы, оставившие след в облике Москвы и памяти поколений Начало: На Пушкинской площади 5 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа Групповая экскурсия «Романтическая Пречистенка и великие истории любви» Погрузиться в водоворот рассказов о счастливых и сломленных судьбах знаменитостей Начало: Гоголевском бульваре Расписание: в воскресенье в 14:00 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Квест 2 часа Квест-экскурсия по Бульварному кольцу: путешествие в прошлое Вас ждет погружение в историю Москвы через увлекательные задания и встречи с прошлым на каждом шагу Начало: У метро Пушкинская 6 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 2 часа Прогулка выходного дня по московским бульварам и улочкам Увидеть город глазами людей из прошлого, зайти в лютеранскую кирху и дом Мандельштама (мини-группа) Начало: у метро «Сретенский бульвар» 800 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Пешая прогулка по сказочной Москве Найти затейливые терема и следы невиданных зверей, отгадать ребусы и загадки Начало: в районе метро «Красные ворота» 4 200 ₽ за всё до 10 чел.