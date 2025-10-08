Мои заказы

Чарующий Плес с полотен Левитана

Отправляемся в Плес, столицу художников, где вы сможете увидеть знаменитые полотна Левитана и насладиться живописными пейзажами с Соборной горы и горы Милой.

В программе — обзорная экскурсия, прогулка по волжской набережной, возможность попробовать плесские «рыбные углы» и теплоходная прогулка по Волге (по желанию). Также можно посетить музей Левитана в доме купца Солодовникова.
4.1
12 отзывов
Чарующий Плес с полотен Левитана
Чарующий Плес с полотен Левитана
Чарующий Плес с полотен Левитана

Описание экскурсии

Путешествие в Плес: Столицу художников Отправляемся в Плес, столицу художников, где вы сможете оказаться внутри знаменитых полотен Исаака Левитана: «Вечер на Волге», «Березовая роща», «Тихая обитель» и других. Мы поднимемся на Соборную гору и посетим Плесскую церковь, изображенную на картине «Над вечным покоем». Очарование пейзажей с горы Милой оставит незабываемые впечатления. Вы сможете полюбоваться круизными лайнерами и лодками у причала, попробовать знаменитые плесские «рыбные углы» и насладиться видами с борта теплохода. В программе — обзорная экскурсия по Плесу, прогулка по волжской набережной, обед самостоятельно, а также теплоходная прогулка по Волге (за дополнительную плату) и посещение музея Левитана в доме купца Солодовникова (по желанию, билеты можно приобрести на месте). Важная информация:
  • Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
  • В связи с насыщенной программой, а также в зависимости от транспортной ситуации на дороге, в исключительных случаях возможен поздний приезд в Москву, иногда после закрытия метро. Просьба при покупке тура принимать во внимание данные обстоятельства. Такси до дома и другие задержки не компенсируются компанией.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Соборная гора
  • Плесская церковь
  • Гора Милая
  • Музей Левитана в доме купца Солодовникова (по желанию)
Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Проезд части пути по скоростной платной магистрали в обе стороны
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Экскурсионное обслуживание
  • Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
  • Теплоходная прогулка - 980 руб.
  • Посещение музея Левитана в доме купца Солодовникова - от 250 руб. билеты можно приобрести на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Новогиреево, выход №1
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
  • В связи с насыщенной программой, а также в зависимости от транспортной ситуации на дороге, в исключительных случаях возможен поздний приезд в Москву, иногда после закрытия метро. Просьба при покупке тура принимать во внимание данные обстоятельства. Такси до дома и другие задержки не компенсируются компанией
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.1
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
3
4
2
1
С
Светлана
8 окт 2025
Давно мечтала побывать в Плесе… Особенно хотела увидеть его осенью, как на картине Левитана «Золотая осень».. И невероятно обрадовалась, когда случайно нашла однодневную экскурсию из Москвы в Плес! Плес чаще
читать дальше

всего бывает в составе двух- или много дневных туров с посещением городов, в которых я уже была в качестве путешественника… Очень хотелось именно в Плес. Экскурсия очень понравилась! Спасибо экскурсоводу Марине!!! Ее рассказ остался в памяти благодаря хорошей речи, тембру голосу, грамотному и интересному рассказу! Кроме того, она прекрасный организатор и помощник туристов! Сердечное спасибо. И, конечно же огромная благодарность нашему водителю

А
Аверкова
5 окт 2025
У меня нет вопросов к экскурсоводу в плёсе – Татьяна была великолепна! Но есть масса вопросов и комментариев к самому месту. Это точно будет полезно. 1. Организаторам нужно включать билеты
читать дальше

на теплоход и на выставке в музее. Когда в плюсе золотая осень попасть самостоятельно туда в свободное время просто нереально. В итоге у нас была просто прогулка по городу с экскурсоводам и свободное время, которое было потрачено впустую – стояние в очередях и прочее и я не попала ни в один музей и на теплоход билетов тоже не было. А организатором было очень просто сообщить количество участников, которые готовы идти в музей и просто всех привезти. 2. Будьте готовы к тому, что в период золотой осени в выходные будут просто толпы народы. А этому месту идут уединение и покой. Вы будете торчать в очередях за какими-то конвертиком из теста, все рестораны с посадкой будут забронированы намного заранее. Поэтому подумайте нужно ли оно вам. Идеально это конечно приехать самостоятельно и в будний день

Н
Наталья
5 окт 2025
Ю
Юлия
28 сен 2025
Е
Елена
23 сен 2025
Пожалуйста контролируйте наличие на экскурсии радиогидов
Ш
Шагеева
7 сен 2025
Очень все понравилось. Низкий поклон нашему гиду, Тихомировой Наталье Николаевне. Настоящий профессионал своего дела! Очень рекомендую эту экскурсию. В Плесе был экскурсовод Елена, очень грамотный специалист.
Л
Людмила
17 авг 2025
Из плюсов: гиды хорошие. Сопровождающий гид Вера Петровна интересно рассказывает про все города и места, которые проезжаешь, также даёт хорошие советы, что привезти из Плёса. Гид по Плёсу Елена Геннадьевна
читать дальше

также интересно рассказывает.

Из минусов: из заявленных 17 часов (по факту - чуть более 16 часов) ты 12 часов проводишь в пути, что безумно утомительно. Добавим еще 30 мин. на туалет перед началом экскурсии в Плёс, т. к. в Плёсе туалетов очень мало. Потом идёт беготня на 1,5 часовой экскурсии, где даже не успеваешь толком сфоткаться, что уж говорить о том, чтобы понаслождаться шикарными видами Плёса. После - 45 мин. прогулка на теплоходе, но там ничего особенного. В летнее время заезд в сам Плёс на автобусе не предусмотрен, поэтому нужно приходить заблаговременно (по-хорошему, за 1 час) в определенное место, чтобы какой-нибудь транспорт тебя забрал до этого автобуса, а транспорт ходит редко, иначе иди 3 км в гору. Остается в итоге менее часа, из-за чего нет даже времени, чтобы нормально поесть, приходится есть на ходу. Понятное дело, что также нет времени на посещение знаменитого музея Левитана. Поэтому от тура не чувствуешь восторга, а только усталость.

Предложение организаторам:
удлините поездку на 2 дня, где в первый день - Иваново, ночь - в отеле Иваново/Плёса, второй день - Плёс.

Ю
Юлия
14 авг 2025
Это была одна из самых тяжёлых в физическом плане экскурсий. Данная программа никак не может быть уложена в 1 день, так как очень тяжёлая и длительная дорога, которая у нас
читать дальше

заняла около 6 часов туда и 6 часов обратно. В итоге на самом Плесе мы провели 3 часа, включая 1 часа на теплоходе, 1 часа экскурсии с экскурсоводом и обед. На личное время и прогулки совершенно не осталось времени. Плюс нужно учитывать, что данный формат однозначно не рекомендуется для таких больших групп в 40 человек, как наша. Во первых на остановках это туалет с 2-3 кабинками. В итоге все санитарные остановки у нас занимали не менее 40 минут. Во вторых сам Плес очень камерный, и такие же камерные камешки и магазины, люди живут в своём спокойном ритме и когда к ним одновременно заходит 40 человек за знаменитыми рыбным треугольниками и пирожками, то в очереди можно стоять и 30 минут и час. Общее впечатление- тяжелая долгая логистика, не учтены некоторые организационные моменты, не предназначена для больших групп, Плес толком не посмотрели, все кругом бегом

Р
Работягина
14 авг 2025
Это была одна из самых тяжёлых в физическом плане экскурсий. Данная программа никак не может быть уложена в 1 день, так как очень тяжёлая и длительная дорога, которая у нас
читать дальше

заняла около 6 часов туда и 6 часов обратно. В итоге на самом Плесе мы провели 3 часа, включая 1 часа на теплоходе, 1 часа экскурсии с экскурсоводом и обед. На личное время и прогулки совершенно не осталось времени. Плюс нужно учитывать, что данный формат однозначно не рекомендуется для таких больших групп в 40 человек, как наша. Во первых на остановках это туалет с 2-3 кабинками. В итоге все санитарные остановки у нас занимали не менее 40 минут. Во вторых сам Плес очень камерный, и такие же камерные камешки и магазины, люди живут в своём спокойном ритме и когда к ним одновременно заходит 40 человек за знаменитыми рыбным треугольниками и пирожками, то в очереди можно стоять и 30 минут и час. Общее впечатление- тяжелая долгая логистика, не учтены некоторые организационные моменты, не предназначена для больших групп, Плес толком не посмотрели, все кругом бегом

М
Миронова
10 авг 2025
Приятно, что накануне поездки прислали смс с номером телефона сопровождающего, предложили вступить в группу тг на время поездки, экскурсовод Светлана по пути в Плес рассказывала интересные факты про города по
читать дальше

дороге, проводила конкурсы. Из минусов: в плесе почти час потеряли на организацию туалета, с нас собрали деньги за посещение, хотя можно было включить их сразу в стоимость поездки. Очень короткая обзорная экскурсия, время поесть тем кто выбрал теплоход не было, т к проблема с питанием думаю организаторам следует задуматься о включении обеда в стоимость и организовать питание или предупредить людей, о том что бронировать столик в ресторане нужно до поездки. Также с музеем Левитана. Я ожидала, что она включена в экскурсию, а по факту нет и билеты в музей также нужно бронировать за ранее намеченной поездки

С
Светлана
20 июл 2025
Отличный маршрут. Плес как самостоятельная поездка- редкость. Как правило, город включают в разные маршруты, поэтому для него времени всегда катастрофически не хватает. Здесь же можно было и погулять, наслаждаясь пейзажами, и посетить музеи, и вкусно поесть. И все сделать не спеша, без суеты.
В
Васильева
1 июл 2025

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Пешая
2 часа
106 отзывов
Билеты
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия на английском для путешественников всех возрастов
Начало: В районе метро Третьяковская
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
Пешая
1.5 часа
141 отзыв
Групповая
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
Начало: Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
Расписание: Суббота и воскресенье в 17:00
700 ₽ за человека
Исаак Левитан. Московские адреса
Пешая
2.5 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Исаак Левитан. Московские адреса
Прогуляться по местам, связанным жизнью и творчеством выдающегося мастера русского пейзажа
Начало: У метро «Тургеневская»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве