Отправляемся в Плес, столицу художников, где вы сможете увидеть знаменитые полотна Левитана и насладиться живописными пейзажами с Соборной горы и горы Милой.
В программе — обзорная экскурсия, прогулка по волжской набережной, возможность попробовать плесские «рыбные углы» и теплоходная прогулка по Волге (по желанию). Также можно посетить музей Левитана в доме купца Солодовникова.
В программе — обзорная экскурсия, прогулка по волжской набережной, возможность попробовать плесские «рыбные углы» и теплоходная прогулка по Волге (по желанию). Также можно посетить музей Левитана в доме купца Солодовникова.
Описание экскурсииПутешествие в Плес: Столицу художников Отправляемся в Плес, столицу художников, где вы сможете оказаться внутри знаменитых полотен Исаака Левитана: «Вечер на Волге», «Березовая роща», «Тихая обитель» и других. Мы поднимемся на Соборную гору и посетим Плесскую церковь, изображенную на картине «Над вечным покоем». Очарование пейзажей с горы Милой оставит незабываемые впечатления. Вы сможете полюбоваться круизными лайнерами и лодками у причала, попробовать знаменитые плесские «рыбные углы» и насладиться видами с борта теплохода. В программе — обзорная экскурсия по Плесу, прогулка по волжской набережной, обед самостоятельно, а также теплоходная прогулка по Волге (за дополнительную плату) и посещение музея Левитана в доме купца Солодовникова (по желанию, билеты можно приобрести на месте). Важная информация:
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
- В связи с насыщенной программой, а также в зависимости от транспортной ситуации на дороге, в исключительных случаях возможен поздний приезд в Москву, иногда после закрытия метро. Просьба при покупке тура принимать во внимание данные обстоятельства. Такси до дома и другие задержки не компенсируются компанией.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Соборная гора
- Плесская церковь
- Гора Милая
- Музей Левитана в доме купца Солодовникова (по желанию)
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проезд части пути по скоростной платной магистрали в обе стороны
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионное обслуживание
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Теплоходная прогулка - 980 руб.
- Посещение музея Левитана в доме купца Солодовникова - от 250 руб. билеты можно приобрести на месте
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Новогиреево, выход №1
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
- В связи с насыщенной программой, а также в зависимости от транспортной ситуации на дороге, в исключительных случаях возможен поздний приезд в Москву, иногда после закрытия метро. Просьба при покупке тура принимать во внимание данные обстоятельства. Такси до дома и другие задержки не компенсируются компанией
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.1
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
8 окт 2025
Давно мечтала побывать в Плесе… Особенно хотела увидеть его осенью, как на картине Левитана «Золотая осень».. И невероятно обрадовалась, когда случайно нашла однодневную экскурсию из Москвы в Плес! Плес чаще
А
Аверкова
5 окт 2025
У меня нет вопросов к экскурсоводу в плёсе – Татьяна была великолепна! Но есть масса вопросов и комментариев к самому месту. Это точно будет полезно. 1. Организаторам нужно включать билеты
Н
Наталья
5 окт 2025
Ю
Юлия
28 сен 2025
Е
Елена
23 сен 2025
Пожалуйста контролируйте наличие на экскурсии радиогидов
Ш
Шагеева
7 сен 2025
Очень все понравилось. Низкий поклон нашему гиду, Тихомировой Наталье Николаевне. Настоящий профессионал своего дела! Очень рекомендую эту экскурсию. В Плесе был экскурсовод Елена, очень грамотный специалист.
Л
Людмила
17 авг 2025
Из плюсов: гиды хорошие. Сопровождающий гид Вера Петровна интересно рассказывает про все города и места, которые проезжаешь, также даёт хорошие советы, что привезти из Плёса. Гид по Плёсу Елена Геннадьевна
Ю
Юлия
14 авг 2025
Это была одна из самых тяжёлых в физическом плане экскурсий. Данная программа никак не может быть уложена в 1 день, так как очень тяжёлая и длительная дорога, которая у нас
Р
Работягина
14 авг 2025
Это была одна из самых тяжёлых в физическом плане экскурсий. Данная программа никак не может быть уложена в 1 день, так как очень тяжёлая и длительная дорога, которая у нас
М
Миронова
10 авг 2025
Приятно, что накануне поездки прислали смс с номером телефона сопровождающего, предложили вступить в группу тг на время поездки, экскурсовод Светлана по пути в Плес рассказывала интересные факты про города по
С
Светлана
20 июл 2025
Отличный маршрут. Плес как самостоятельная поездка- редкость. Как правило, город включают в разные маршруты, поэтому для него времени всегда катастрофически не хватает. Здесь же можно было и погулять, наслаждаясь пейзажами, и посетить музеи, и вкусно поесть. И все сделать не спеша, без суеты.
В
Васильева
1 июл 2025
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии из Москвы
Билеты
Третьяковская галерея: загадки великих шедевров
Увлекательная экскурсия на английском для путешественников всех возрастов
Начало: В районе метро Третьяковская
Сегодня в 14:00
Завтра в 12:00
11 000 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
Москва бандитская: экскурсия по криминальной Хитровке
Начало: Лубянский пр-д, 25 строение 1, Москва
Расписание: Суббота и воскресенье в 17:00
700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Исаак Левитан. Московские адреса
Прогуляться по местам, связанным жизнью и творчеством выдающегося мастера русского пейзажа
Начало: У метро «Тургеневская»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
9900 ₽ за всё до 3 чел.