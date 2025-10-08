читать дальше

Из минусов: из заявленных 17 часов (по факту - чуть более 16 часов) ты 12 часов проводишь в пути, что безумно утомительно. Добавим еще 30 мин. на туалет перед началом экскурсии в Плёс, т. к. в Плёсе туалетов очень мало. Потом идёт беготня на 1,5 часовой экскурсии, где даже не успеваешь толком сфоткаться, что уж говорить о том, чтобы понаслождаться шикарными видами Плёса. После - 45 мин. прогулка на теплоходе, но там ничего особенного. В летнее время заезд в сам Плёс на автобусе не предусмотрен, поэтому нужно приходить заблаговременно (по-хорошему, за 1 час) в определенное место, чтобы какой-нибудь транспорт тебя забрал до этого автобуса, а транспорт ходит редко, иначе иди 3 км в гору. Остается в итоге менее часа, из-за чего нет даже времени, чтобы нормально поесть, приходится есть на ходу. Понятное дело, что также нет времени на посещение знаменитого музея Левитана. Поэтому от тура не чувствуешь восторга, а только усталость.



Предложение организаторам:

удлините поездку на 2 дня, где в первый день - Иваново, ночь - в отеле Иваново/Плёса, второй день - Плёс.