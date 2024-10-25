Исаак Левитан. Московские адреса

Прогуляться по местам, связанным жизнью и творчеством выдающегося мастера русского пейзажа
Обучение и наставники. Первая проданная картина и мистическая история одного из лучших произведений Левитана. Любовь в жизни художника.

Дружба с Чеховым, которая чуть не закончилась дуэлью… Вы пройдёте по следам живописца в окрестностях Чистых прудов и Хитровки. Увидите здания, в которых он учился, жил, творил. И узнаете больше об одном из крупнейших пейзажистов России.
Исаак Левитан. Московские адреса
Исаак Левитан. Московские адреса
Исаак Левитан. Московские адреса
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Российская академия живописи, ваяния зодчества им. Глазунова

«Ты должен научиться писать пейзаж так, чтобы жаворонка на холсте было не видно, а пение его — слышалось» (А. К. Саврасов). От площади Мясницкие Ворота мы отправимся к альма-матер художника. Вы узнаете:

  • Как 14-летний подросток стал студентом московского училища
  • О товарищах и наставниках, раскрывавших грани таланта даровитого юноши
  • Первой проданной картине, её покупателе и тайне полотна
  • Разных полосах жизни Исаака Ильича и непростом уделе еврейского народа в Российской империи

Дом Фроловых-Бари

У старинного дома в тихом переулке вы раскроете, кто стал третьим и, пожалуй, главным учителем в творческой жизни Левитана. Я расскажу, как молодой художник познакомился со своим одногодкой, начинающим писателем Антоном Чеховым, и о забавном случае, после которого их знакомство переросло в дружбу.

Дом Телешова

Стараниями писателя Николая Телешова здесь бывал весь цвет литературной и театральной Москвы конца 19 века. А с подачи его супруги, которая пробовала свои силы в живописи, в этом гостеприимном доме стали бывать и художники, в том числе Исаак Левитан.

Особняк генерала Хитрово и Хитровская площадь

Проехав несколько остановок на трамвае по Чистопрудному и Покрокровскому бульварам, мы окажемся неподалёку от самого криминального места дореволюционной Москвы. Затронем историю Хитровки и её связь с Левитаном. А также осмотрим особняк человека, подарившего Хитровскую площадь городу.

Дом графа Остермана

Затем перейдём к особому зданию, затерявшемуся в московских переулках и двориках. Здесь Исаак Ильич встретил большую любовь, которая едва не привела к дуэли с его другом.

Усадьба купцов Морозовых. Морозовский сад

У особняка богатейших предпринимателей своего времени, купцов Морозовых, зайдём в небольшой уютный сад. Перенесёмся в прошлое усадьбы и вспомним добрым словом купчиху, которая безвозмездно передала художнику отдельный дом с просторной мастерской.

Мастерская художника

Здесь Левитан прожил последние 10 лет своей жизни и написал свои лучшие произведения. Один из шедевров — картина «Над вечным покоем», которую он считал самой значительной работой: «В ней я весь, со всей своей психикой». Мы поговорим:

  • О периоде расцвета его таланта
  • Полотнах, написанных им на Верхней Волге и на севере Тверской области
  • Любовной драме, из-за которой Левитан совершил попытку самоубийства
  • Последних годах жизни выдающегося русского пейзажиста

По пути я покажу около двадцати репродукций знаковых работ и расскажу об истории их создания.

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям старше 12 лет, интересующимся живописью 19 века

Организационные детали

  • Протяжённость маршрута — 2 км
  • Во время экскурсии мы совершим одну поездку на трамвае (билет оплачивается дополнительно)

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Тургеневская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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