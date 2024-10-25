Обучение и наставники. Первая проданная картина и мистическая история одного из лучших произведений Левитана. Любовь в жизни художника. Дружба с Чеховым, которая чуть не закончилась дуэлью… Вы пройдёте по следам живописца в окрестностях Чистых прудов и Хитровки. Увидите здания, в которых он учился, жил, творил. И узнаете больше об одном из крупнейших пейзажистов России.

Описание экскурсии

Российская академия живописи, ваяния зодчества им. Глазунова

«Ты должен научиться писать пейзаж так, чтобы жаворонка на холсте было не видно, а пение его — слышалось» (А. К. Саврасов). От площади Мясницкие Ворота мы отправимся к альма-матер художника. Вы узнаете:

Как 14-летний подросток стал студентом московского училища

О товарищах и наставниках, раскрывавших грани таланта даровитого юноши

Первой проданной картине, её покупателе и тайне полотна

Разных полосах жизни Исаака Ильича и непростом уделе еврейского народа в Российской империи

Дом Фроловых-Бари

У старинного дома в тихом переулке вы раскроете, кто стал третьим и, пожалуй, главным учителем в творческой жизни Левитана. Я расскажу, как молодой художник познакомился со своим одногодкой, начинающим писателем Антоном Чеховым, и о забавном случае, после которого их знакомство переросло в дружбу.

Дом Телешова

Стараниями писателя Николая Телешова здесь бывал весь цвет литературной и театральной Москвы конца 19 века. А с подачи его супруги, которая пробовала свои силы в живописи, в этом гостеприимном доме стали бывать и художники, в том числе Исаак Левитан.

Особняк генерала Хитрово и Хитровская площадь

Проехав несколько остановок на трамвае по Чистопрудному и Покрокровскому бульварам, мы окажемся неподалёку от самого криминального места дореволюционной Москвы. Затронем историю Хитровки и её связь с Левитаном. А также осмотрим особняк человека, подарившего Хитровскую площадь городу.

Дом графа Остермана

Затем перейдём к особому зданию, затерявшемуся в московских переулках и двориках. Здесь Исаак Ильич встретил большую любовь, которая едва не привела к дуэли с его другом.

Усадьба купцов Морозовых. Морозовский сад

У особняка богатейших предпринимателей своего времени, купцов Морозовых, зайдём в небольшой уютный сад. Перенесёмся в прошлое усадьбы и вспомним добрым словом купчиху, которая безвозмездно передала художнику отдельный дом с просторной мастерской.

Мастерская художника

Здесь Левитан прожил последние 10 лет своей жизни и написал свои лучшие произведения. Один из шедевров — картина «Над вечным покоем», которую он считал самой значительной работой: «В ней я весь, со всей своей психикой». Мы поговорим:

О периоде расцвета его таланта

Полотнах, написанных им на Верхней Волге и на севере Тверской области

Любовной драме, из-за которой Левитан совершил попытку самоубийства

Последних годах жизни выдающегося русского пейзажиста

По пути я покажу около двадцати репродукций знаковых работ и расскажу об истории их создания.

Кому подойдёт экскурсия

Взрослым и детям старше 12 лет, интересующимся живописью 19 века

Организационные детали