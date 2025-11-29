Брюллов «Рим, Москва, Петербург» - экскурсия в Третьяковской галерее

Карл Брюллов — так звали художника, вобравшего в своё необъятное творчество 3 великих города Европы: Рим, Петербург и Москву. Каждый оставил свой след в его жизни и работах (один раз даже буквально!).
За время экскурсии мы совершим путешествие по этим трём великим столицам — через творчество художника, попытавшего вместить в свои работы что-то большее, чем мир вокруг него.
Описание экскурсии
На экскурсии мы узнаем:
- где на теле прекрасной итальянки художник спрятал свою подпись?
- почему женщины на портретах Брюллова кажутся такими… одинаковыми?
- кто же пригласил Брюллова на те роковые раскопки в Помпее?
- почему Карл уехал в Рим в творческую командировку, а потом там бил баклуши и ничего не писал?
- как связано село Кимры, куда мы ездим в культпоход, и муза Брюллова, Юлия Самойлова?
- поищем на картине след от… сапога (берите лупу). Однажды Великий Карл разгневался — и запустил в неё свой шуз.
- разберёмся, почему Брюллов не смог закончить так много работ.
- узнаем, почему Пушкин мечтал заполучить картину именно от Брюллова? (Спойлер — он так и не получил её).
- поговорим о том, в какой момент Карл Брюллов превратился из просто Карла в «Великого Карла».
- займёмся приятным послеполуденным психоанализом: как события детства отразились на художественном стиле художника?
- увидим, возможно, единственный по-настоящему искренний портрет художника — без прикрас, всё как есть, одна правда.
• ну, и, конечно, актуальное: отыщем в «Последнем дне Помпеи» секретное селфи.
- Обратите внимание! Билеты на выставку приобретается самостоятельно!
Встречаемся в Новой Третьяковке, на втором этаже. Подходим к выставке «Карл Брюллов. Рим–Москва–Петербург». Входить внутрь не нужно — ждём у входа на выставку, рядом с контролем билетов. Сразу после встречи идём на экскурсию!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты на выставку (приобретается самостоятельно!!!)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Государственная Третьяковская галерея, Новая Третьяковка
Завершение: Третьяковская галерея на Крымском валу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Билеты на выставку приобретается самостоятельно
Встречаемся в Новой Третьяковке, на втором этаже. Подходим к выставке «Карл Брюллов. Рим-Москва-Петербург». Входить внутрь не нужно - ждём у входа на выставку, рядом с контролем билетов. Сразу после встречи идём на экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
